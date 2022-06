Aast 64460 Abainville 55130 Abancourt 60220 Abancourt 59268 Abaucourt 54610 Abaucourt-Hautecourt 55400 Abbans-Dessous 25320 Abbans-Dessus 25440 Abbaretz 44170 Abbecourt 60430 Abbécourt 02300 Abbenans 25340 Abbeville Cedex 80101 Abbéville-la-Rivière 91150 Abbéville-lès-Conflans 54800 Abbévillers 25310 Abbeville-Saint-Lucien 60480 Abeilhan 34290 Abelcourt 70300 Abère 64160 Abergement-la-Ronce 39500 Abergement-lès-Thésy 39110 Abidos 64150 Abilly 37160 Abitain 64390 Abjat-sur-Bandiat 24300 Ablaincourt-Pressoir 80320 Ablain-Saint-Nazaire 62153 Ablainzevelle 62116 Ablancourt 51240 Ableiges 95450 Ablis 78660 Ablon 14600 Ablon-sur-Seine 94480 Aboën 42380 Aboncourt 54115 Aboncourt 57920 Aboncourt-Gesincourt 70500 Aboncourt-sur-Seille 57590 Abondance 74360 Abondant 28410 Abos 64360 Abreschviller 57560 Abrest 03200 Abriès 05460 Abscon 59215 Abzac 16500 Abzac 33230 Accolans 25250 Accolay 89460 Accons 07160 Accous 64490 ACHAIN 57340 Achen 57412 Achenheim 67204 Achères 18250 Achères 78260 Achères-la-Forêt 77760 Achery 02800 Acheux-en-Amiénois 80560 Acheux-en-Vimeu 80210 Acheville 62320 Achey 70180 Achicourt 62217 Achiet-le-Grand 62121 Achiet-le-Petit 62121 Achun 58110 Achy 60690 Acigné 35690 Aclou 27800 Acon 27570 Acoua 97630 Acq 62144 Acqueville 14220 Acqueville 50440 Acquigny 27400 Acquin-Westbécourt 62380 Acy 02200 Acy-en-Multien 60620 Acy-Romance 08300 ADAINCOURT 57580 Adainville 78113 Adam-lès-Passavant 25360 Adam-lès-Vercel 25530 ADAMSWILLER 67320 Adast 65260 Adelange 57380 Adelans-et-le-Val-de-Bithaine 70200 Adervielle-Pouchergues 65240 Adilly 79200 Adinfer 62116 Adissan 34230 Adon 45230 Adriers 86430 Afa 20167 Affieux 19260 Affléville 54800 Affoux 69170 Affracourt 54740 Affringues 62380 Agassac 31230 Agde 34300 Agel 34210 Agen Cedex 9 47916 Agencourt 21700 Agen-d'Aveyron 12630 Agenville 80370 Agenvillers 80150 Ageville 52340 Agey 21410 Aghione 20270 Agincourt 54770 Agmé 47350 Agnac 47800 Agnat 43100 Agneaux 50180 Agnetz 60600 Agnez-lès-Duisans 62161 Agnicourt-et-Séchelles 02340 Agnières 62690 Agnin 38150 Agnos 64400 Agny 62217 Agonac 24460 Agon-Coutainville 50230 Agonès 34190 Agonges 03210 Agos-Vidalos 65400 Agris 16110 Agudelle 17500 Aguessac 12520 Aguilcourt 02190 Aguts 81470 Agy 14400 Ahaxe-Alciette-Bascassan 64220 Ahetze 64210 Ahéville 88500 Ahuillé 53940 Ahun 23150 Ahuy 21121 Aibes 59149 Aibre 25750 Aïcirits-Camou-Suhast 64120 Aiffres 79230 Aigaliers 30700 Aiglemont 08090 Aiglepierre 39110 AIGLEVILLE 27120 Aiglun 04510 Aiglun 06910 Aignan 32290 Aignay-le-Duc 21510 Aigne 34210 Aigné 72650 Aignerville 14710 Aignes 31550 Aignes-et-Puypéroux 16190 Aigneville 80210 Aigny 51150 Aigonnay 79370 Aigre 16140 Aigrefeuille 31280 Aigrefeuille-d'Aunis 17290 Aigrefeuille-sur-Maine 44140 Aigremont 30350 Aigremont 52400 Aigremont 78240 Aigremont 89800 Aiguebelette-le-Lac 73610 Aiguebelle 73220 Aigueblanche 73260 Aiguefonde 81200 Aigueperse 63260 Aigueperse 69790 Aigues-Juntes 09240 Aigues-Mortes 30220 Aigues-Vives 09600 Aigues-Vives 11800 Aigues-Vives 30670 Aigues-Vives 34210 Aiguèze 30760 Aiguilhe 43000 Aiguilles 05470 Aiguillon 47190 Aiguines 83630 Aigurande 36140 Ailhon 07200 Aillant-sur-Milleron 45230 Aillant-sur-Tholon 89110 Aillas 33124 Ailleux 42130 Aillevans 70110 AILLEVILLE 10200 Aillevillers-et-Lyaumont 70320 Aillianville 52700 Aillières-Beauvoir 72600 Ailloncourt 70300 Aillon-le-Jeune 73340 Aillon-le-Vieux 73340 Ailly 27600 Ailly-le-Haut-Clocher 80690 Ailly-sur-Noye 80250 Ailly-sur-Somme 80470 Aimargues 30470 Aime Cedex 73211 Aime Cedex 73216 Ainay-le-Château 03360 Ainay-le-Vieil 18200 Aincille 64220 Aincourt 95510 Aincreville 55110 Aingeray 54460 Aingeville 88140 Aingoulaincourt 52230 Ainharp 64130 Ainhice-Mongelos 64220 Ainhoa 64250 Ainvelle 70800 Ainvelle 88320 Airaines 80270 Airan 14370 Aire 08190 Airel 50680 Aire-sur-l'Adour 40800 Aire-sur-la-Lys Cedex 62921 Airion 60600 Airon-Notre-Dame 62180 Airon-Saint-Vaast 62180 Airoux 11320 Airvault 79600 Aiserey 21110 Aisey-et-Richecourt 70500 Aisey-sur-Seine 21400 Aisonville-et-Bernoville 02110 Aïssey 25360 Aisy-sous-Thil 21390 Aisy-sur-Armançon 89390 Aiti 20244 Aiton 73220 Aix 19200 Aix 59310 Aix-en-Diois 26150 Aix-en-Ergny 62650 Aix-en-Issart 62170 Aix-en-Othe 10160 Aix-en-Provence 13100 Aix-en-Provence Cedex 5 13182 Aixe-sur-Vienne 87700 Aix-la-Fayette 63980 Aix-les-Bains 73100 Aix-Noulette 62160 Aizac 07530 Aizanville 52120 Aize 36150 Aizecourt-le-Bas 80240 Aizecourt-le-Haut 80200 Aizelles 02820 Aizenay 85190 Aizier 27500 Aizy-Jouy 02370 Ajac 11300 Ajaccio Cedex 1 20304 Ajain 23380 Ajat 24210 Ajoncourt 57590 Ajou 27410 Ajoux 07000 Alaigne 11240 Alaincourt 02240 Alaincourt 70210 ALAINCOURT LA COTE 57590 Alairac 11290 Alan 31420 Alando 20212 Alata 20167 Alba-la-Romaine 07400 Alban 81250 Albaret-le-Comtal 48310 Albaret-Sainte-Marie 48200 Albas 11360 Albas 46140 Albé 67220 Albefeuille-Lagarde 82290 Albens 73410 Albepierre-Bredons 15300 Albert Cedex 80301 Albertacce 20224 Albertville Cedex 73207 Albestroff 57670 Albi Cedex 9 81023 Albiac 31460 Albiac 46500 Albias 82350 Albières 11330 Albiès 09310 Albiez-le-Jeune 73300 Albiez-Montrond 73300 Albignac 19190 Albigny-sur-Saône 69250 Albine 81240 Albitreccia 20166 Albon 26140 Albon-d'Ardèche 07190 Alboussière 07440 Albussac 19380 Alby-sur-Chéran 74540 Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 64470 Aldudes 64430 Alembon 62850 Alençon Cedex 61014 Alénya 66200 Aléria 20270 Alès 30100 Alet-les-Bains 11580 Alette 62650 Aleu 09320 Alex 74290 Alexain 53240 Aleyrac 26770 Alfortville Cedex 94142 Algajola 20220 Algans-Lastens 81470 Algolsheim 68600 Algrange 57440 Alièze 39270 Alignan-du-Vent 34290 Alincourt 08310 Alincthun 62142 Alise-Sainte-Reine 21150 Alissas 07210 Alix 69380 Alixan 26300 Alizay 27460 Allain 54170 Allaines 80200 Allaines-Mervilliers 28310 Allainville 28500 Allainville-aux-Bois 78660 Allaire 56350 Allamont 54800 Allamps 54112 Allan 26780 Allanche 15160 Alland'Huy-et-Sausseuil 08130 Allarmont 88110 Allas-Bocage 17150 Allas-Champagne 17500 Allas-les-Mines 24220 Allassac 19240 Allauch Cedex 13718 Allègre 43270 Allègre-les-Fumades 30500 Alleins 13980 Allemagne-en-Provence 04500 Allemanche-Launay-et-Soyer 51260 Allemans 24600 Allemans-du-Dropt 47800 Allemant 02320 Allemant 51120 Allemond 38114 Allenay 80130 Allenc 48190 Allenjoie 25490 Allennes-les-Marais 59251 Allenwiller 67310 Allerey 21230 Allerey-sur-Saône 71350 Allériot 71380 Allery 80270 Alles-sur-Dordogne 24480 Alleuze 15100 Allevard 38580 Allèves 74540 Allex 26400 Alleyrac 43150 Alleyras 43580 Alleyrat 19200 Alleyrat 23200 Allez-et-Cazeneuve 47110 Alliancelles 51250 Alliat 09400 Allibaudières 10700 Allichamps 52130 Allier 65360 ALLIERES 09240 Alligny-Cosne 58200 Alligny-en-Morvan 58230 Allineuc 22460 Allinges 74200 Allogny 18110 Allondans 25550 Allondaz 73200 Allondrelle-la-Malmaison 54260 Allonne 60000 Allonne 79130 ALLONNES 28150 Allonnes 49650 Allonnes 72700 Allons 04170 Allons 47420 Allonville 80260 Allonzier-la-Caille 74350 Allos 04260 Allouagne 62157 Alloue 16490 Allouis 18500 Allouville-Bellefosse 76190 Alluy 58110 Alluyes 28800 Ally 15700 Ally 43380 Almayrac 81190 Almenêches 61570 Almont-les-Junies 12300 Alos 09200 ALOS 81140 Alos-Sibas-Abense 64470 Aloxe-Corton 21420 Alquines 62850 Alrance 12430 Alsting 57515 Altagène 20112 Alteckendorf 67270 Altenach 68210 Altenheim 67490 Althen-des-Paluds 84210 Altiani 20251 Altier 48800 Altillac 19120 Altkirch 68130 Altorf 67120 Altrippe 57660 Altviller 57730 Altwiller 67260 Aluze 71510 Alvignac 46500 Alvimare 76640 Alzen 09240 Alzi 20212 Alzing 57320 Alzon 30770 Alzonne 11170 Amage 70280 Amagne 08300 Amagney 25220 Amailloux 79350 Amance 10140 Amance 54770 Amance 70160 Amancey 25330 Amancy 74800 Amange 39700 Amanlis 35150 Amanty 55130 Amanvillers 57865 Amanzé 71800 Amarens 81170 Amathay-Vésigneux 25330 Amayé-sur-Orne 14210 Amayé-sur-Seulles 14310 Amazy 58190 Ambacourt 88500 Ambarès-et-Lagrave 33440 Ambax 31230 Ambazac 87240 AMBEL 38970 Ambenay 27250 AMBERAC 16140 Ambérieu-en-Bugey Cedex 01504 Ambérieux 69480 Ambérieux-en-Dombes 01330 Ambernac 16490 Amberre 86110 Ambert 63600 Ambès 33810 Ambeyrac 12260 Ambialet 81430 Ambiegna 20151 Ambierle 42820 Ambiévillers 70210 Ambillou 37340 Ambillou-Château 49700 Ambilly Cedex 74111 Amblainville 60110 Amblans-et-Velotte 70200 Ambleny 02290 Ambléon 01300 Ambleteuse 62164 Ambleville 16300 Ambleville 95710 Amblie 14480 Ambloy 41310 Ambly-Fleury 08130 Ambly-sur-Meuse 55300 Amboise Cedex 37400 Ambon 56190 AMBONIL 26800 Ambonnay 51150 AMBONVILLE 52110 Ambrault 36120 Ambres 81500 Ambricourt 62310 Ambrief 02200 Ambrières 51290 Ambrières-les-Vallées 53300 Ambrines 62127 Ambronay Cedex 01506 Ambrugeat 19250 Ambrumesnil 76550 Ambrus 47160 Ambutrix 01500 Amécourt 27140 Amelécourt 57170 Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Amel-sur-l'Étang 55230 Amendeuix-Oneix 64120 Amenoncourt 54450 Amenucourt 95510 Ames 62190 Amettes 62260 Ameugny 71460 Ameuvelle 88410 Amfreville 14860 Amfreville-la-Campagne 27370 Amfreville-la-Mi-Voie 76920 Amfreville-les-Champs 27380 Amfreville-les-Champs 76560 Amfreville-sous-les-Monts 27380 Amfreville-sur-Iton 27400 Amfroipret 59144 Amiens Cedex 1 80027 Amifontaine 02190 AMIGNY 50620 Amigny-Rouy 02700 Amillis 77120 Amilly 28300 Amilly Cedex 45209 Amions 42260 Amirat 06910 Ammerschwihr 68770 Ammertzwiller 68210 Amné 72540 Amnéville Cedex 57363 Amoncourt 70170 Amondans 25330 Amont-et-Effreney 70310 Amorots-Succos 64120 Amou 40330 Ampilly-les-Bordes 21450 Ampilly-le-Sec 21400 Amplepuis 69550 Amplier 62760 Ampoigné 53200 Amponville 77760 Ampriani 20272 Ampuis 69420 Ampus 83111 Amuré 79210 Amy 60310 Anais 16560 Anais 17540 Anan 31230 Ance 64570 Anceaumeville 76710 Ancelle 05260 Ancemont 55320 Ancenis 44150 Ancerville 55170 Ancerville 57580 Ancerviller 54450 Ancey 21410 Anchamps 08500 Anché 37500 Anché 86700 Anchenoncourt-et-Chazel 70210 Ancienville 02600 Ancier 70100 Ancinnes 72610 Ancizan 65440 Ancône 26200 Ancourt 76370 Ancourteville-sur-Héricourt 76560 Ancretiéville-Saint-Victor 76760 Ancretteville-sur-Mer 76540 Ancteville 50200 Anctoville 14240 Anctoville-sur-Boscq 50400 Ancy 69490 Ancy-le-Franc 89160 Ancy-le-Libre 89160 Ancy-sur-Moselle 57130 Andainville 80140 Andance 07340 Andancette 26140 Andard 49800 Andé 27430 ANDECHY 80700 Andel 22400 ANDELAIN 02800 Andelaroche 03120 Andelarre 70000 Andelarrot 70000 Andelat 15100 Andelnans 90400 Andelot-Blancheville 52700 Andelot-en-Montagne 39110 Andelot-Morval 39320 Andelu 78770 Andernay 55800 Andernos-les-Bains 33510 Anderny 54560 Andert-et-Condon 01300 Andeville 60570 Andillac 81140 Andilly 17230 Andilly 54200 Andilly 74350 Andilly 95580 Andilly-en-Bassigny 52360 ANDIRAN 47170 Andlau 67140 Andoins 64420 Andolsheim 68280 Andon 06750 Andonville 45480 Andornay 70200 Andouillé 53240 Andouillé-Neuville 35250 Andouque 81350 Andrein 64390 Andres 62340 Andrest 65390 Andrésy 78570 Andrezel 77390 Andrézieux-Bouthéon Cedex 42161 Andryes 89480 Anduze 30140 Anères 65150 Anet 28260 Angaïs 64510 Angé 41400 Angeac-Champagne 16130 Angeac-Charente 16120 Angecourt 08450 Angeduc 16300 Angely 89440 Angeot 90150 Angers Cedex 2 49020 Angerville 14430 Angerville 91670 Angerville-Bailleul 76110 Angerville-la-Campagne 27930 Angerville-la-Martel 76540 Angerville-l'Orcher 76280 Angervilliers 91470 Angeville 82210 Angevillers 57440 Angey 50530 Angicourt 60940 Angiens 76740 Angirey 70700 Angivillers 60130 Anglade 33390 Anglards-de-Saint-Flour 15100 Anglards-de-Salers 15380 Anglars 46120 Anglars-Juillac 46140 Anglars-Nozac 46300 Anglars-Saint-Félix 12390 Anglefort 01350 Anglemont 88700 Angles 04170 Angles 85750 Anglès 81260 Anglesqueville-la-Bras-Long 76740 Anglesqueville-l'Esneval 76280 Angles-sur-l'Anglin 86260 Anglet Cedex 64603 Angliers 17540 Angliers 86330 Anglure 51260 Anglure-sous-Dun 71170 Angluzelles-et-Courcelles 51230 Angoisse 24270 Angomont 54540 Angos 65690 Angoulême Cedex 16016 Angoulême Cedex 16025 Angoulins 17690 Angoumé 40990 Angous 64190 Angoustrine-Villeneuve-les-Escaldes 66760 Angoville 14220 ANGOVILLE AU PLAIN 50480 Angres 62143 Angresse 40150 Angrie 49440 Anguerny 14610 Anguilcourt-le-Sart 02800 Angy 60250 Anhaux 64220 Anhiers 59194 Aniane 34150 Aniche 59580 Anisy 14610 Anizy-le-Château 02320 Anjeux 70800 Anjou 38150 Anjouin 36210 Anjoutey 90170 Anla 65370 Anlezy 58270 Anlhiac 24160 Annay 58450 Annay 62880 Annay-la-Côte 89200 Annay-sur-Serein 89310 Annebault 14430 Annecy Cedex 74011 Annecy-le-Vieux Cedex 74942 Annelles 08310 Annemasse Cedex 74107 Annemasse Cedex 74106 Annéot 89200 Annepont 17350 Annequin 62149 Annesse-et-Beaulieu 24430 Annet-sur-Marne 77410 Anneux 59400 Anneville-Ambourville 76480 Anneville-en-Saire 50760 Annéville-la-Prairie 52310 Anneville-sur-Mer 50560 Anneville-sur-Scie 76590 Anneyron 26140 Annezay 17380 Annezin 62232 Annoeullin 59112 Annoire 39120 Annois 02480 Annoisin-Chatelans 38460 Annoix 18340 Annonay 07100 Annonville 52230 Annot 04240 Annouville-Vilmesnil 76110 Annoux 89440 Annoville 50660 Anor 59186 ANOS 64160 Anost 71550 Anould 88650 Anoux 54150 Anoye 64350 Anquetierville 76490 Anrosey 52500 Ansacq 60250 Ansac-sur-Vienne 16500 Ansan 32270 ANSAUVILLE 54470 Ansauvillers 60120 Anse 69480 Anse-Bertrand 97121 Ansignan 66220 Ansost 65140 Ansouis 84240 Anstaing 59152 Antagnac 47700 Anterrieux 15110 Anteuil 25340 Antezant-la-Chapelle 17400 Anthé 47370 Anthelupt 54110 Anthenay 51700 Antheny 08260 Antheuil 21360 Antheuil-Portes 60162 Anthien 58800 Anthon 38280 Anthy-sur-Léman 74200 Antibes Cedex 6 06606 Antichan 65370 Antichan-de-Frontignes 31510 Antignac 15240 Antignac 31110 Antigny 85120 Antigny 86310 Antigny-la-Ville 21230 ANTILLY 57640 Antilly 60620 Antin 65220 Antisanti 20270 ANTIST 65200 Antogny-le-Tillac 37800 Antoigné 49260 Antoigny 61410 Antoingt 63340 Antonne-et-Trigonant 24420 Antony Cedex 92161 Antraigues-sur-Volane 07530 Antrain 35560 Antran 86100 ANTRAS 09800 Antras 32360 Antrenas 48100 Antugnac 11190 Antully 71400 Anvéville 76560 Anville 16170 Anvin 62134 Any-Martin-Rieux 02500 Anzat-le-Luguet 63420 Anzeling 57320 Anzême 23000 Anzex 47700 Anzin Cedex 59416 Anzin-Saint-Aubin 62223 Anzy-le-Duc 71110 Aoste 38490 Aougny 51170 Aouste 08290 Aouste-sur-Sye 26400 Aouze 88170 Apach 57480 Apatou 97317 Apchat 63420 Apchon 15400 Apinac 42550 Appelle 81700 Appenai-sous-Bellême 61130 Appenans 25250 Appenwihr 68280 Appeville 50500 Appeville-Annebault 27290 Appietto 20167 Appilly 60400 Appoigny 89380 Apprieu 38140 APPY 09250 Apremont 01100 Apremont 08250 Apremont 60300 Apremont 70100 Apremont 73190 Apremont 85220 Apremont-la-Forêt 55300 Apremont-sur-Allier 18150 Aprey 52250 Apt Cedex 84405 Arabaux 09000 Arâches-la-Frasse 74300 Aragnouet 65170 Aragon 11600 Aramits 64570 Aramon 30390 Aranc 01110 Arancou 64270 Arandas 01230 Arandon 38510 Araujuzon 64190 Araules 43200 Araux 64190 Arbanats 33640 Arbas 31160 Arbecey 70120 Arbellara 20110 Arbent 01100 Arbéost 65560 Arbérats-Sillègue 64120 Arbignieu 01300 Arbigny 01190 Arbigny-sous-Varennes 52500 Arbin 73800 Arbis 33760 ARBLADE LE BAS 32720 Arblade-le-Haut 32110 Arbois 39600 Arbon 31160 Arbonne 64210 Arbonne-la-Forêt 77630 Arboras 34150 Arbori 20160 Arbot 52160 Arbouans 25400 Arboucave 40320 Arbouet-Sussaute 64120 Arbourse 58350 Arboussols 66320 Arbrissel 35130 Arbus 64230 Arbusigny 74930 Arcachon Cedex 33311 Arçais 79210 Arcambal 46090 Arcangues 64200 Arçay 18340 Arçay 86200 Arceau 21310 Arcenant 21700 Arc-en-Barrois 52210 Arcens 07310 Arces 17120 Arces-Dilo 89320 Arc-et-Senans 25610 Arcey 21410 Arcey 25750 Archail 04420 Archamps 74160 Archelange 39290 Arches 15200 Arches 88380 Archettes 88380 Archiac 17520 Archignac 24590 Archignat 03380 Archigny 86210 Archingeay 17380 Archon 02360 Arcinges 42460 Arcins 33460 Arcis-le-Ponsart 51170 Arcis-sur-Aube 10700 Arcizac-Adour 65360 Arcizac-ez-Angles 65100 Arcizans-Avant 65400 Arcizans-Dessus 65400 Arc-lès-Gray 70100 Arcomps 18200 Arcon 42370 Arçon 25300 Arconcey 21320 Arçonnay 72610 Arconsat 63250 Arconville 10200 Arc-sous-Cicon 25520 Arc-sous-Montenot 25270 Arc-sur-Tille 21560 Arcueil 94110 Arcy-Sainte-Restitue 02130 Arcy-sur-Cure 89270 Ardelles 28170 Ardelu 28700 Ardenais 18170 Ardenay-sur-Mérize 72370 ARDENGOST 65240 Ardentes 36120 Ardes 63420 Ardeuil-et-Montfauxelles 08400 Ardiège 31210 Ardilleux 79110 Ardillières 17290 Ardin 79160 Ardizas 32430 Ardoix 07290 Ardon 39300 Ardon 45160 Ardouval 76680 Ardres 62610 Aregno 20220 Areines 41100 Aren 64400 Arengosse 40110 Arenthon 74800 Arès 33740 Aresches 39110 Aressy 64320 Arette 64570 Arfeuille-Châtain 23700 Arfeuilles 03120 Arfons 81110 Argagnon 64300 Arganchy 14400 Argançon 10140 Argancy 57640 Argein 09800 Argelès 65400 Argelès-Bagnères 65200 Argelès-sur-Mer Cedex 66704 Argeliers 11120 Argelliers 34380 Argelos 40700 Argelos 64450 Argelouse 40430 Argences 14370 Argens-Minervois 11200 Argentan Cedex 61201 Argentat 19400 Argentenay 89160 Argenteuil 95100 Argenteuil-sur-Armançon 89160 Argentières 77390 Argentine 73220 Argenton 47250 Argenton-l'Église 79290 Argenton-les-Vallées 79150 Argenton-Notre-Dame 53290 Argenton-sur-Creuse 36200 Argentré 53210 Argentré-du-Plessis 35370 Argent-sur-Sauldre 18410 Argenvières 18140 Argenvilliers 28480 Argers 51800 Arget 64410 Argiésans 90800 Argillières 70600 Argilliers 30210 Argilly 21700 Argis 01230 Argiusta-Moriccio 20140 Argœuves 80470 Argol 29560 Argonay 74370 Argouges 50240 Argoules 80120 Argueil 76780 Arguel 25720 Arguel 80140 Arguenos 31160 Argut-Dessous 31440 Argy 36500 Arhansus 64120 ARIES ESPENAN 65230 Arifat 81360 Arignac 09400 Arinthod 39240 Arith 73340 Arjuzanx 40110 Arlanc 63220 Arlay 39140 Arlebosc 07410 Arlempdes 43490 Arles Cedex 13637 Arles-sur-Tech 66150 Arlet 43380 Arleuf 58430 Arleux 59151 Arleux-en-Gohelle 62580 Arlos 31440 Armaillé 49420 Armancourt 60880 ARMANCOURT 80700 Armaucourt 54760 Armbouts-Cappel 59380 Armeau 89500 Armendarits 64640 Armenteule 65240 Armentières Cedex 59427 Armentières-en-Brie 77440 Armentières-sur-Avre 27820 Armentières-sur-Ourcq 02210 Armentieux 32230 Armes 58500 Armillac 47800 Armissan 11110 ARMIX 01510 Armous-et-Cau 32230 Armoy 74200 Arnac 15150 Arnac-la-Poste 87160 Arnac-Pompadour Cedex 19231 Arnac-sur-Dourdou 12360 Arnage 72230 Arnancourt 52110 Arnas 69400 Arnaud-Guilhem 31360 Arnave 09400 Arnaville 54530 Arnay-le-Duc 21230 Arnayon 26470 Arnay-sous-Vitteaux 21350 Arné 65670 Arnéguy 64220 Arnèke 59285 Arnicourt 08300 Arnières-sur-Iton 27180 Arnos 64370 Arnouville 95400 Arnouville-les-Mantes 78790 Aroffe 88170 Aromas 39240 Aron 53440 Aroue-Ithorots-Olhaïby 64120 Aroz 70360 Arpaillargues-et-Aureillac 30700 Arpajon 91290 Arpajon-sur-Cère 15130 Arpavon 26110 Arpenans 70200 Arpheuilles 18200 Arpheuilles 36700 Arpheuilles-Saint-Priest 03420 Arphy 30120 Arquenay 53170 Arques 11190 Arques 12290 Arques 62510 Arques-la-Bataille 76880 Arquettes-en-Val 11220 Arquèves 80560 Arquian 58310 Arracourt 54370 Arradon 56610 ARRAINCOURT 57380 Arrancourt 91690 ARRANCY 02860 Arrancy-sur-Crusnes 55230 Arrans 21500 Arras Cedex 62022 Arras-en-Lavedan 65400 Arras-sur-Rhône 07370 Arrast-Larrebieu 64130 Arraute-Charritte 64120 Arraye-et-Han 54760 Arrayou-Lahitte 65100 Arre 30120 Arreau 65240 Arrelles 10340 ARREMBECOURT 10330 Arrènes 23210 Arrens-Marsous 65400 Arrentès-de-Corcieux 88430 Arrentières 10200 Arrest 80820 Arreux 08090 Arriance 57580 Arricau-Bordes 64350 Arrien 64420 Arrien-en-Bethmale 09800 Arrigas 30770 Arrigny 51290 Arro 20151 ARRODETS 65130 Arrodets-ez-Angles 65100 Arromanches-les-Bains 14117 Arronnes 03250 Arronville 95810 Arros-de-Nay 64800 Arrosès 64350 Arrou 28290 Arrouède 32140 Arrout 09800 Arry 57680 Arry 80120 Ars 16130 Ars 23480 Arsac 33460 Arsac-en-Velay 43700 Arsague 40330 Arsans 70100 Ars-en-Ré 17590 Ars-Laquenexy 57530 Ars-les-Favets 63700 Arsonval 10200 Ars-sur-Formans 01480 Ars-sur-Moselle 57130 Arsure-Arsurette 39250 Arsy 60190 Artagnan 65500 Artaise-le-Vivier 08390 Artaix 71110 Artalens-Souin 65400 Artannes-sur-Indre 37260 Artannes-sur-Thouet 49260 Artas 38440 Artassenx 40090 Artemare 01510 Artemps 02480 Artenay 45410 Arthaz-Pont-Notre-Dame 74380 Arthel 58700 Arthemonay 26260 Arthenac 17520 Arthenas 39270 Arthès 81160 Arthez-d'Armagnac 40190 Arthez-d'Asson 64800 Arthez-de-Béarn 64370 Arthezé 72270 ARTHIES 95420 Arthon 36330 Arthon-en-Retz 44320 Arthonnay 89740 Arthun 42130 Artigat 09130 Artignosc-sur-Verdon 83630 Artigue 31110 Artigueloutan 64420 Artiguelouve 64230 Artiguemy 65130 Artigues 09460 ARTIGUES 11140 ARTIGUES 65100 Artigues 83560 Artigues-près-Bordeaux 33370 Artins 41800 Artix 09120 Artix 64170 Artolsheim 67390 Artonne 63460 Artres 59269 Art-sur-Meurthe 54510 Artzenheim 68320 Arudy 64260 Arue 40120 Arue 98701 Arvert 17530 Arveyres 33500 Arvieu 12120 Arvieux 05350 Arvigna 09100 Arvillard 73110 Arville 41170 Arville 77890 Arvillers 80910 Arx 40310 Arzacq-Arraziguet 64410 Arzal 56190 Arzano 29300 Arzay 38260 Arzembouy 58700 Arzenc-d'Apcher 48310 Arzenc-de-Randon 48170 Arzens 11290 Arzillières-Neuville 51290 Arzon 56640 Arzviller 57405 Asasp-Arros 64660 Ascain 64310 Ascarat 64220 Aschbach 67250 Aschères-le-Marché 45170 Asco 20276 Ascou 09110 Ascoux 45300 Ascros 06260 Asfeld 08190 Aslonnes 86340 Asnan 58420 Asnans-Beauvoisin 39120 Asnelles 14960 Asnières 27260 Asnières-en-Bessin 14710 Asnières-en-Montagne 21500 Asnières-en-Poitou 79170 Asnières-la-Giraud 17400 Asnières-lès-Dijon 21380 Asnières-sous-Bois 89660 Asnières-sur-Blour 86430 Asnières-sur-Nouère 16290 Asnières-sur-Oise 95270 Asnières-sur-Saône 01570 Asnières-sur-Seine Cedex 92602 Asnières-sur-Vègre 72430 Asnois 58190 Asnois 86250 Aspach 57790 Aspach 68130 Aspach-le-Bas 68700 Aspères 30250 Asperjoc 07600 Aspet 31160 Aspin-Aure 65240 Aspin-en-Lavedan 65100 Aspiran 34800 Aspremont 05140 Aspremont 06790 Aspres-les-Corps 05800 Aspres-sur-Buëch 05140 Aspret-Sarrat 31800 Asprières 12700 Asque 65130 Asques 33240 Asques 82120 Asquins 89450 Assac 81340 Assainvillers 80500 Assais-les-Jumeaux 79600 Assas 34820 Assat 64510 Assay 37120 Assé-le-Bérenger 53600 Assé-le-Boisne 72130 Assé-le-Riboul 72170 Assenay 10320 Assencières 10220 Assenoncourt 57260 Assérac 44410 Assevent 59600 Assevillers 80200 Assier 46320 Assieu 38150 Assignan 34360 Assigny 18260 ASSIGNY 76630 ASSIS SUR SERRE 02270 Asson 64800 Asswiller 67320 Astaffort 47220 Astaillac 19120 Aste 65200 Aste-Béon 64260 Astet 07330 Astillé 53230 Astis 64450 Aston 09310 Astugue 65200 Athée 21130 Athée 53400 Athée-sur-Cher 37270 Athesans-Étroitefontaine 70110 Athie 21500 Athie 89440 Athienville 54370 Athies 80200 Athies 62223 Athies-sous-Laon 02840 Athis 51150 Athis-de-l'Orne 61430 Athis-Mons 91200 Athos-Aspis 64390 Attainville 95570 Attancourt 52130 Attenschwiller 68220 Attiches 59551 Attichy 60350 Attignat 01340 Attignat-Oncin 73610 Attignéville 88300 Attigny 08130 Attigny 88260 Attilloncourt 57170 Attilly 02490 Attin 62170 Atton 54700 Attray 45170 Attricourt 70100 Atur 24750 Aubagnan 40700 Aubagne Cedex 13785 Aubaine 21360 Aubais Cedex 30250 Aubarède 65350 Aubas 24290 Aubazat 43380 Aubazines 19190 Aube 57580 Aube 61270 Aubéguimont 76390 Aubenas 07200 Aubenas-les-Alpes 04110 Aubencheul-au-Bac 59265 Aubencheul-aux-Bois 02420 Aubenton 02500 Aubepierre-Ozouer-le-Repos 77720 Aubepierre-sur-Aube 52210 Auberchicourt 59165 Aubercourt 80110 Aubergenville 78410 Auberive 52160 Aubérive 51600 Auberives-en-Royans 38680 Auberives-sur-Varèze 38550 Aubermesnil-aux-Érables 76340 Aubermesnil-Beaumais 76550 Aubers 59249 Aubertin 64290 Auberville 14640 Auberville-la-Campagne 76170 Auberville-la-Manuel 76450 Auberville-la-Renault 76110 Aubervilliers 93300 Aubeterre 10150 Aubeterre-sur-Dronne 16390 Aubevoye 27940 AUBIAC 33430 Aubiac 47310 Aubiat 63260 Aubie-et-Espessas 33240 Aubière Cedex 63178 Aubiet 32270 Aubignan 84810 Aubignas 07400 Aubigné 35250 Aubigné 79110 Aubigné-Racan 72800 Aubigné-sur-Layon 49540 Aubignosc 04200 Aubigny 03460 Aubigny 14700 Aubigny 79390 Aubigny 80800 Aubigny 85430 Aubigny-au-Bac 59265 Aubigny-aux-Kaisnes 02590 Aubigny-en-Artois 62690 Aubigny-en-Laonnois 02820 Aubigny-en-Plaine 21170 Aubigny-la-Ronce 21340 Aubigny-les-Pothées 08150 Aubigny-lès-Sombernon 21540 Aubigny-sur-Nère 18700 AUBILLY 51170 Aubin 12110 AUBIN 64230 Aubinges 18220 Aubin-Saint-Vaast 62140 Auboncourt-Vauzelles 08270 Aubonne 25520 Aubord 30620 Auboué 54580 Aubous 64330 Aubres 26110 Aubréville 55120 Aubrives 08320 Aubrometz 62390 Aubry-du-Hainaut 59494 Aubry-en-Exmes 61160 Aubry-le-Panthou 61120 Aubure 68150 Aubussargues 30190 Aubusson 23200 Aubusson 61100 Aubusson-d'Auvergne 63120 Aubvillers 80110 Auby 59950 Aucaleuc 22100 Aucamville 82600 Aucazein 09800 Aucelon 26340 Aucey-la-Plaine 50170 Auch Cedex 32007 Auchel 62260 AUCHONVILLERS 80560 Auchy-au-Bois 62190 Auchy-la-Montagne 60360 Auchy-lès-Hesdin 62770 Auchy-les-Mines 62138 Auchy-lez-Orchies 59310 Aucun 65400 Audaux 64190 Audelange 39700 Audeloncourt 52240 Audembert 62250 Audenge 33980 Auderville 50440 Audes 03190 Audeux 25170 Audeville 45300 Audierne 29770 Audignicourt 02300 Audignies 59570 Audignon 40500 Audigny 02120 Audincourt 25400 Audincthun 62560 Audinghen 62179 Audon 40400 AUDOUVILLE LA HUBERT 50480 Audrehem 62890 Audressein 09800 Audresselles 62164 Audrieu 14250 Audrix 24260 Audruicq 62370 Audun-le-Roman 54560 Audun-le-Tiche 57390 Auenheim 67480 Auffargis 78610 Auffay 76720 Aufferville 77570 Auffreville-Brasseuil 78930 Auflance 08370 Auga 64450 Augan 56800 Auge 08380 Auge 23170 Augé 79400 Augea 39190 Augerans 39380 Augères 23210 Augerolles 63930 Auger-Saint-Vincent 60800 Augers-en-Brie 77560 Augerville-la-Rivière 45330 Auge-Saint-Médard 16170 Augicourt 70500 Augignac 24300 Augirein 09800 Augisey 39270 Augnat 63340 Augnax 32120 Augne 87120 Augny 57685 Auguaise 61270 Augy 02220 Augy 89290 Augy-sur-Aubois 18600 Aujac 17770 Aujac 30450 Aujan-Mournède 32300 Aujargues 30250 Aujeurres 52190 Aujols 46090 Aulan 26570 Aulas 30120 Aullène 20116 Aulnat 63510 Aulnay 10240 Aulnay 17470 Aulnay 86330 Aulnay-l'Aître 51240 Aulnay-la-Rivière 45390 Aulnay-sous-Bois Cedex 93602 Aulnay-sur-Iton 27180 Aulnay-sur-Marne 51150 Aulnay-sur-Mauldre 78126 Aulnois 88300 Aulnois-en-Perthois 55170 Aulnois-sous-Laon 02000 Aulnois-sur-Seille 57590 Aulnoy 77120 Aulnoye-Aymeries 59620 Aulnoy-lez-Valenciennes 59300 Aulnoy-sur-Aube 52160 Aulon 23210 Aulon 31420 Aulon 65240 Aulos 09310 Ault 80460 Aulus-les-Bains 09140 Aulx-lès-Cromary 70190 Aumagne 17770 Aumale 76390 AUMATRE 80140 Aumelas 34230 Auménancourt 51110 Aumerval 62550 Aumes 34530 Aumessas 30770 Aumetz 57710 AUMEVILLE LESTRE 50630 Aumont 39800 Aumont 80640 Aumont-Aubrac 48130 Aumont-en-Halatte 60300 Aumur 39410 Aunac 16460 Aunat 11140 Aunay-en-Bazois 58110 Aunay-les-Bois 61500 Aunay-sous-Auneau 28700 Aunay-sous-Crécy 28500 Aunay-sur-Odon 14260 Auneau 28700 Auneuil 60390 Aunou-le-Faucon 61200 Aunou-sur-Orne 61500 Auppegard 76730 Aups 83630 Auquainville 14140 Auquemesnil 76630 Auradé 32600 Auradou 47140 Auragne 31190 Auray 56400 Aure 08400 Aurec-sur-Loire 43110 Aureil 87220 Aureilhan 40200 Aureilhan 65800 Aureille 13930 Aurel 26340 Aurel 84390 Aurensan 32400 Aurensan 65390 Aureville 31320 Auriac 11330 Auriac 19220 Auriac 64450 Auriac-du-Périgord 24290 Auriac-Lagast 12120 Auriac-l'Église 15500 Auriac-sur-Dropt 47120 Auriac-sur-Vendinelle 31460 Auriat 23400 Auribail 31190 Auribeau 84400 Auribeau-sur-Siagne 06810 Aurice 40500 Auriébat 65700 Aurières 63210 Aurignac 31420 Aurillac Cedex 15005 Aurimont 32450 Aurin 31570 Auriol 13390 Auriolles 33790 Aurions-Idernes 64350 Auris 38142 Aurons 13121 Auros 33124 Aurouër 03460 Auroux 48600 Aussac 81600 Aussac-Vadalle 16560 Ausseing 31260 Aussevielle 64230 Aussois 73500 Ausson 31210 Aussonce 08310 Aussonne 31840 Aussos 32140 Aussurucq 64130 AUTAINVILLE 41240 Autechaux 25110 Autechaux-Roide 25150 Auterive 31190 Auterive 82500 Auterrive 32550 Auterrive 64270 Autet 70180 Auteuil 60390 Auteuil 78770 Autevielle-Saint-Martin-Bideren 64390 Authe 08240 Autheuil 28220 Autheuil 61190 Autheuil-Authouillet 27490 Autheuil-en-Valois 60890 AUTHEUX 80600 Authevernes 27420 Authezat 63114 Authie 14280 Authie 80560 Authieule 80600 Authieux-Ratiéville 76690 Authiou 58700 Authoison 70190 Authon 04200 Authon 41310 Authon-du-Perche 28330 Authon-Ébéon 17770 Authon-la-Plaine 91410 Authou 27290 Authuille 80300 Authume 39100 Authumes 71270 Autichamp 26400 Autignac 34480 Autigny 76740 AUTIGNY LE PETIT 52300 Autigny-la-Tour 88300 Autigny-le-Grand 52300 Autingues 62610 Autoire 46400 Autoreille 70700 Autouillet 78770 Autrac 43450 Autrèche 37110 Autrechêne 90140 Autrêches 60350 Autrecourt-et-Pourron 08210 Autrécourt-sur-Aire 55120 Autremencourt 02250 Autrepierre 54450 Autreppes 02580 Autretot 76190 Autreville 02300 Autreville 88300 Autréville-Saint-Lambert 55700 Autreville-sur-la-Renne 52120 Autreville-sur-Moselle 54380 Autrey 54160 AUTREY 88700 Autrey-lès-Cerre 70110 Autrey-lès-Gray 70100 Autrey-le-Vay 70110 Autricourt 21570 Autruche 08240 Autruy-sur-Juine 45480 Autry 08250 Autry-Issards 03210 Autry-le-Châtel 45500 Autun Cedex 71403 Auty 82220 Auvare 06260 Auve 51800 Auvernaux 91830 Auvers 43300 Auvers 50500 Auverse 49490 Auvers-le-Hamon 72300 Auvers-Saint-Georges 91580 Auvers-sous-Montfaucon 72540 Auvers-sur-Oise 95430 Auvet-et-la-Chapelotte 70100 Auvillar 82340 Auvillars 14340 Auvillars-sur-Saône 21250 Auvillers-les-Forges 08260 Auvilliers 76270 Auvilliers-en-Gâtinais 45270 Auxais 50500 Auxange 39700 Auxant 21360 Aux-Aussat 32170 Auxelles-Bas 90200 Auxelles-Haut 90200 Auxerre Cedex 89012 Auxey-Duresses 21190 Auxi-le-Château 62390 Aux-Marais 60000 Auxon 10130 Auxon 70000 Auxonne 21130 Auxy 45340 Auxy 71400 Auzainvilliers 88140 Auzances 23700 Auzas 31360 Auzat 09220 Auzat-la-Combelle 63570 Auzay 85200 Auzebosc 76190 Auzelles 63590 Auzers 15240 Auzet 04140 Auzielle 31650 Auzits 12390 Auzon 43390 Auzouer-en-Touraine 37110 Auzouville-Auberbosc 76640 Auzouville-l'Esneval 76760 Auzouville-sur-Ry 76116 Auzouville-sur-Saâne 76730 Availles-en-Châtellerault 86530 Availles-Limouzine 86460 Availles-sur-Seiche 35130 Availles-Thouarsais 79600 Avajan 65240 Avallon Cedex 89206 Avançon 05230 Avançon 08300 Avanne-Aveney 25720 Avant-lès-Marcilly 10400 Avant-lès-Ramerupt 10240 Avanton 86170 Avapessa 20225 Avaray 41500 Avaux 08190 Aveize 69610 Aveizieux 42330 Avelanges 21120 Avelesges 80270 Avelin 59710 Aveluy 80300 Avenas 69430 Avenay 14210 Avenay-Val-d'Or 51160 Avène 34260 Avensac 32120 Avensan 33480 Aventignan 65660 AVERAN 65380 AVERDOINGT 62127 Averdon 41330 Avermes 03000 Avernes 95450 Avernes-Saint-Gourgon 61470 Avernes-sous-Exmes 61310 Avéron-Bergelle 32290 Averton 53700 Avesnelles 59440 Avesnes 62650 Avesnes-Chaussoy 80140 Avesnes-en-Bray 76220 Avesnes-en-Saosnois 72260 Avesnes-en-Val 76630 Avesnes-le-Comte 62810 Avesnes-les-Aubert 59129 Avesnes-lès-Bapaume 62450 Avesnes-le-Sec 59296 Avesnes-sur-Helpe 59362 Avesnes-sur-Helpe Cedex 59363 Avessac 44460 Avessé 72350 AVEUX 65370 Avezac-Prat-Lahitte 65130 Avezan 32380 Avèze 30120 Avèze 63690 Avezé 72400 Aviernoz 74570 Avignon Cedex 9 84045 Avignonet 38650 Avignonet-Lauragais 31290 Avignon-lès-Saint-Claude 39200 Avillers 54490 Avillers 88500 Avillers-Sainte-Croix 55210 Avilley 25680 Avilly-Saint-Léonard 60300 Avion 62210 Avioth 55600 Aviré 49500 Avirey-Lingey 10340 Aviron 27930 Avize 51190 Avocourt 55270 Avoine 37420 Avoines 61150 Avoise 72430 Avolsheim 67120 Avon 79800 Avon Cedex 77216 Avondance 62310 Avon-la-Pèze 10290 Avon-les-Roches 37220 Avord 18520 Avosnes 21350 Avot 21580 Avoudrey 25690 Avrainville 54385 Avrainville 88130 Avrainville 91630 Avranches 50302 Avranville 88630 Avrechy 60130 Avrecourt 52140 Avrée 58170 Avremesnil 76730 Avressieux 73240 Avreuil 10130 Avricourt 54450 Avricourt 57810 Avricourt 60310 Avrieux 73500 Avrigney-Virey 70150 Avrigny 60190 Avril 54150 Avrillé 85440 Avrillé Cedex 49240 Avrillé-les-Ponceaux 37340 Avrilly 03130 Avrilly 27240 Avrilly 61700 Avril-sur-Loire 58300 Avroult 62560 Avy 17800 Awala Yalimapo 97319 Awoingt 59400 Axat 11140 Axiat 09250 Ax-les-Thermes 09110 Ayat-sur-Sioule 63390 Ay-Champagne 51160 Aydat 63970 AYDIE 64330 Aydius 64490 Aydoilles 88600 Ayen 19310 Ayencourt-le-Monchel 80500 Ayette 62116 Ayguatébia-Talau 66360 Ayguemorte-les-Graves 33640 Ayguesvives 31450 Ayguetinte 32410 Ayherre 64240 Ayn 73470 Aynac 46120 Ayrens 15250 Ayron 86190 Ayros-Arbouix 65400 AYSE 74130 Ayssènes 12430 Ay-sur-Moselle 57300 Aytré Cedex 17442 Ayzac-Ost 65400 Ayzieu 32800 Azannes-et-Soumazannes 55150 Azas 31380 Azat-Châtenet 23210 Azat-le-Ris 87360 Azay-le-Brûlé 79400 Azay-le-Ferron 36290 Azay-le-Rideau 37190 Azay-sur-Cher 37270 Azay-sur-Indre 37310 Azay-sur-Thouet 79130 Azé 41100 Azé 71260 Azé Cedex 53201 Azelot 54210 Azerables 23160 Azerailles 54122 Azerat 24210 Azérat 43390 Azereix 65380 Azet 65170 Azeville 50310 Azillanet 34210 Azille 11700 Azilone-Ampaza 20190 Azincourt 62310 Azolette 69790 Azoudange 57810 Azur 40140 Azy 18220 Azy-le-Vif 58240 Azy-sur-Marne 02400 Azzana 20121 Baâlon 55700 Baâlons 08430 Babeau-Bouldoux 34360 Baboeuf 60400 Baby 77480 Baccarat 54120 Baccon 45130 Bach 46230 Bachant 59138 Bachas 31420 Bachivillers 60240 BACHOS 31440 Bachy 59830 Bacilly 50530 BACONNES 51400 Bacouël 60120 Bacouel-sur-Selle 80480 Bacourt 57590 Bacquepuis 27930 Bacqueville 27440 Bacqueville-en-Caux 76730 Badailhac 15800 Badaroux 48000 Badecon-le-Pin 36200 Badefols-d'Ans 24390 Badefols-sur-Dordogne 24150 Baden 56870 Badens 11800 Badevel 25490 Badménil-aux-Bois 88330 Badonviller 54540 Badonvilliers-Gérauvilliers 55130 Baerendorf 67320 Baerenthal 57230 Baffie 63600 Bagard 30140 Bagas 33190 Bagat-en-Quercy 46800 Bâgé-la-Ville 01380 Bâgé-le-Châtel 01380 Bagert 09230 Bages 11100 Bages 66670 Bagiry 31510 Bagnac-sur-Célé 46270 Bagneaux 89190 Bagneaux-sur-Loing 77167 Bagnères-de-Bigorre Cedex 65201 Bagnères-de-Luchon 31110 BAGNEUX 02290 Bagneux 03460 Bagneux 36210 Bagneux 51260 Bagneux 54170 Bagneux 92220 Bagneux-la-Fosse 10340 Bagnizeau 17160 Bagnoles 11600 Bagnoles-de-l'Orne 61140 Bagnolet Cedex 93171 Bagnols 63810 Bagnols 69620 Bagnols-en-Forêt Cedex 83608 Bagnols-les-Bains 48190 Bagnols-sur-Cèze 30205 BAGNOT 21700 Baguer-Morvan 35120 Baguer-Pican 35120 Baho 66540 Bahus-Soubiran 40320 Baie-Mahault 97122 Baigneaux 28140 Baigneaux 33760 Baigneaux 41290 Baignes 70000 Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Baigneux-les-Juifs 21450 Baigts-Chalosse 40380 Baigts-de-Béarn 64300 Baillargues 34670 Baillé 35460 Bailleau-Armenonville 28320 Bailleau-le-Pin 28120 Bailleau-l'Évêque 28300 Baillestavy 66320 Baillet-en-France 95560 Bailleul 61160 Bailleul 80490 Bailleul 59270 Bailleul-aux-Cornailles 62127 Bailleul-la-Vallée 27260 Bailleul-le-Soc 60190 Bailleul-lès-Pernes 62550 Bailleulmont 62123 Bailleul-Neuville 76660 Bailleul-Sir-Berthoult 62580 Bailleul-sur-Thérain 60930 Bailleulval 62123 Bailleval 60140 Baillif 97123 Baillolet 76660 Baillou 41170 Bailly 60170 Bailly 78870 BAILLY AUX FORGES 52130 BAILLY LE FRANC 10330 Bailly-en-Rivière 76630 Bailly-Romainvilliers 77700 Baincthun 62360 Bain-de-Bretagne 35470 Bainghen 62850 Bains 43370 Bains-les-Bains 88240 Bains-sur-Oust 35600 BAINVILLE AUX MIROIRS 54290 Bainville-aux-Saules 88270 Bainville-sur-Madon 54550 Bairols 06420 Bais 35680 Bais 53160 Baisieux 59780 Baissey 52250 Baives 59132 Baix 07210 Baixas 66390 BAIZIEUX 80300 Bajamont 47480 Bajonnette 32120 Bajus 62150 Balacet 09800 Baladou 46600 Balagny-sur-Thérain 60250 Balaguères 09800 Balaguier-d'Olt 12260 Balaguier-sur-Rance 12380 Balaiseaux 39120 Balaives-et-Butz 08160 Balan 01360 Balan 08200 Balanod 39160 Balansun 64300 Balanzac 17600 Balaruc-les-Bains 34540 Balaruc-le-Vieux 34540 Balâtre 80700 Balazé 35500 Balazuc 07120 Balbigny 42510 Balbins 38260 Balbronn 67310 Baldenheim 67600 Baldersheim 68390 Baleix 64460 Balesmes-sur-Marne 52200 BALESTA 31580 Baleyssagues 47120 Balgau 68740 Balham 08190 BALIGNAC 82120 Balignicourt 10330 Bâlines 27130 Balinghem 62610 Baliracq-Maumusson 64330 Baliros 64510 Balizac 33730 Ballainvilliers 91160 Ballaison 74140 Ballancourt-sur-Essonne Cedex 91614 Ballan-Miré 37510 Ballans 17160 Ballay 08400 Balledent 87290 Ballée 53340 Balleray 58130 BALLEROY 14490 Ballersdorf 68210 Balléville 88170 Ballon 17290 Ballon 72290 Ballons 26560 Ballore 71220 Ballots 53350 Balloy 77118 Balma Cedex 31132 Balnot-la-Grange 10210 Balnot-sur-Laignes 10110 Balogna 20160 Balot 21330 Balsac 12510 Balschwiller 68210 Balsièges 48000 Baltzenheim 68320 Balzac 16430 Bambecque 59470 Bambiderstroff 57690 Banassac 48500 Banca 64430 Bancigny 02140 BANCOURT 62450 Ban-de-Laveline 88520 Ban-de-Sapt 88210 Bandol 83150 Bandraboua 97650 Bandrélé 97660 Baneins 01990 Baneuil 24150 Bangor 56360 Banios 65200 Banize 23120 Bannalec 29380 Bannans 25560 Bannay 18300 BANNAY 51270 Bannay 57220 Banne 07460 Bannegon 18210 Bannes 46400 BANNES 51230 Bannes 52360 Bannes 53340 Banneville-la-Campagne 14940 Banneville-sur-Ajon 14260 Bannières 81500 Bannoncourt 55300 Bannost-Villegagnon 77970 BANOGNE RECOUVRANCE 08220 Banon 04150 Banos 40500 Bans 39380 Bansat 63570 Ban-sur-Meurthe-Clefcy 88230 Bantanges 71500 Banteux 59266 Banthelu 95420 Bantheville 55110 Bantigny 59554 Bantouzelle 59266 Bantzenheim 68490 Banvillars 90800 Banville 14480 Banvou 61450 Banyuls-dels-Aspres 66300 Banyuls-sur-Mer 66650 Baon 89430 Baons-le-Comte 76190 Bapaume 62452 Bar 19800 Baracé 49430 Baraigne 11410 Baraize 36270 Baralle 62860 Baraqueville 12160 Barastre 62124 Baratier 05200 BARBACHEN 65140 Barbaggio 20253 Barbaira 11800 Barbaise 08430 Barbas 54450 Barbaste 47230 Barbâtre 85630 Barbazan 31510 Barbazan-Debat 65690 Barbazan-Dessus 65360 Barbentane 13570 Barberaz 73000 Barberey-Saint-Sulpice 10600 Barberier 03140 Barbery 14220 Barbery 60810 Barbeville 14400 Barbey 77130 BARBEY SEROUX 88640 Barbezières 16140 Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbières 26300 Barbirey-sur-Ouche 21410 Barbizon 77630 Barbonne-Fayel 51120 Barbonville 54360 Barbuise 10400 Barby 08300 Barby 73230 Barc 27170 Barcelonne 26120 Barcelonne-du-Gers 32720 Barcelonnette 04400 Barchain 57830 Barcillonnette 05110 Barcugnan 32170 Barcus 64130 Barcy 77910 Bard 42600 BARD LES PESMES 70140 Bardenac 16210 Bardigues 82340 Bard-le-Régulier 21430 Bard-lès-Époisses 21460 Bardos 64520 Bardou 24560 Bardouville 76480 Barèges 65120 Bareilles 65240 Barembach 67130 BAREN 31440 Barentin 76360 Barenton 50720 Barenton-Bugny 02000 Barenton-Cel 02000 Barenton-sur-Serre 02270 Barésia-sur-l'Ain 39130 Barfleur 50760 Bargème 83840 Bargemon 83830 Barges 21910 Barges 43340 Barges 70500 Bargny 60620 Barie 33190 Barinque 64160 Barisey-au-Plain 54170 Barisey-la-Côte 54170 Barisis 02700 Barizey 71640 BARJAC 09230 Barjac 30430 Barjac 48000 Barjols 83670 Barjon 21580 Barjouville 28630 Bar-le-Duc Cedex 55012 Barles 04140 Bar-lès-Buzancy 08240 Barlest 65100 Barleux 80200 Barlieu 18260 Barlin 62620 Barly 80600 Barly 62810 Barmainville 28310 Barnas 07330 Barnave 26310 Barnay 71540 Barneville-Carteret 50270 Barneville-la-Bertran 14600 Barneville-sur-Seine 27310 Baromesnil 76260 Baron 30700 Baron 33750 Baron 60300 Baron 71120 Baron-sur-Odon 14210 Baronville 57340 BAROU EN AUGE 14620 Baroville 10200 Barquet 27170 Barr 67140 Barrais-Bussolles 03120 Barran 32350 BARRANCOUEU 65240 Barras 04380 Barraute-Camu 64390 Barraux 38530 Barre 81320 Barre-des-Cévennes 48400 Barrême 04330 Barret 16300 Barretaine 39800 Barret-de-Lioure 26570 Barret-sur-Méouge 05300 Barrettali 20228 Barriac-les-Bosquets 15700 Barro 16700 Barrou 37350 Barry 65380 Barry-d'Islemade 82290 Bars 24210 Bars 32300 Barsac 26150 Barsac 33720 Barst 57450 Bar-sur-Aube Cedex 10202 Bar-sur-Seine 10110 Bart 25420 Bartenheim 68870 BARTHE 65230 Bartherans 25440 Bartrès 65100 BARVILLE 27230 Barville 61170 Barville 88300 Barville-en-Gâtinais 45340 Barzan 17120 Barzun 64530 Barzy-en-Thiérache 02170 Barzy-sur-Marne 02850 Bascons 40090 Bascous 32190 Bas-en-Basset 43210 Bas-et-Lezat 63310 Bas-Lieu 59440 Baslieux 54620 Baslieux-lès-Fismes 51170 Baslieux-sous-Châtillon 51700 Basly 14610 Bas-Mauco 40500 Bassac 16120 Bassan 34290 Bassanne 33190 Basse-Goulaine 44115 Basse-Ham 57970 Bassemberg 67220 Basseneville 14670 Bassens 73000 Basse-Pointe 97218 Bassercles 40700 Basse-Rentgen 57570 Basses 86200 Basse-sur-le-Rupt 88120 Basse-Terre 97100 Basseux 62123 Bassevelle 77750 Bassignac 15240 Bassignac-le-Bas 19430 Bassignac-le-Haut 19220 Bassigney 70800 Bassillac 24330 Bassillon-Vauzé 64350 Bassing 57260 BASSOLES AULERS 02380 Bassoncourt 52240 Bassou 89400 Bassoues 32320 Bassu 51300 Bassuet 51300 Bassurels 48400 Bassussarry 64200 Bassy 74910 Bastanès 64190 Bastelica 20119 Bastelicaccia 20129 Bastennes 40360 Bastia Cedex 20410 Basville 23260 Bathelémont 54370 Bathernay 26260 Batilly 54980 Batilly-en-Gâtinais 45340 Batilly-en-Puisaye 45420 Bats 40320 Batsère 65130 Battenans-les-Mines 25640 Battenans-Varin 25380 Battenheim 68390 Battexey 88130 BATTIGNY 54115 Battrans 70100 Batzendorf 67500 Batz-sur-Mer 44740 Baubigny 21340 Baubigny 50270 Baud 56150 Baudement 51260 Baudemont 71800 Baudignan 40310 Baudignécourt 55130 Baudinard-sur-Verdon 83630 Baudoncourt 70300 Baudonvilliers 55170 Baudre 50000 Baudrecourt 52110 Baudrecourt 57580 Baudreix 64800 Baudrémont 55260 Baudres 36110 Baudreville 28310 Baudreville 50250 Baudricourt 88500 Baudrières 71370 Bauduen 83630 Baugé-en-Anjou 49150 Baugy 18800 BAUGY 60113 Baugy 71110 Baulay 70160 Baule 45130 Baulme-la-Roche 21410 Baulne 91590 Baulne-en-Brie 02330 Baulny 55270 Baulon 35580 Baulou 09000 Baume-les-Dames 25110 Baume-les-Messieurs 39210 Bauné 49140 Baupte 50500 Bauquay 14260 Baurech 33880 Bauvin 59221 Bauzemont 54370 Bauzy 41250 Bavans 25550 Bavay 59570 Bavelincourt 80260 Bavent 14860 Baverans 39100 Bavilliers 90800 Bavinchove 59670 BAVINCOURT 62158 Bax 31310 Bay 70150 Bayac 24150 Bayard-sur-Marne 52170 Bayas 33230 Baye 29300 Baye 51270 Bayecourt 88150 Bayel 10310 Bayencourt 80560 Bayenghem-lès-Éperlecques 62910 Bayenghem-lès-Seninghem 62380 Bayers 16460 Bayet 03500 Bayeux Cedex 14402 Bayon 54290 Bayonne Cedex 64109 Bayons 04250 Bayon-sur-Gironde 33710 Bayonville 08240 Bayonvillers 80170 Bayonville-sur-Mad 54890 Bay-sur-Aube 52160 Bazac 16210 Bazaiges 36270 Bazailles 54620 Bazainville 78550 Bazancourt 51110 Bazancourt 60380 Bazarnes 89460 Bazas 33430 Bazauges 17490 Bazegney 88270 Bazeilles-sur-Othain 55600 Bazelat 23160 Bazemont 78580 Bazens 47130 Bazentin 80300 Bazenville 14480 Bazet 65460 Bazian 32320 Bazicourt 60700 Baziège 31450 Bazien 88700 Bazillac 65140 Bazincourt-sur-Epte 27140 Bazincourt-sur-Saulx 55170 Bazinghen 62250 Bazinval 76340 Bazoches 58190 Bazoches-au-Houlme 61210 Bazoches-en-Dunois 28140 Bazoches-lès-Bray 77118 Bazoches-les-Gallerandes 45480 Bazoches-les-Hautes 28140 Bazoches-sur-Guyonne 78490 Bazoches-sur-Hoëne 61560 Bazoches-sur-le-Betz 45210 Bazoches-sur-Vesles 02220 Bazoges-en-Paillers 85130 Bazoges-en-Pareds 85390 Bazoilles-et-Ménil 88500 Bazoilles-sur-Meuse 88300 Bazolles 58110 Bazoncourt 57530 Bazoques 27230 BAZORDAN 65670 Bazougers 53170 Bazouges-la-Pérouse 35560 Bazouges-sur-le-Loir 72200 Bazuel 59360 Bazugues 32170 BAZUS 31380 Bazus-Aure 65170 Bazus-Neste 65250 Béalcourt 80370 Béalencourt 62770 BEARD 58160 Béard-Géovreissiat 01460 Beaubec-la-Rosière 76440 Beaubery 71220 BEAUBRAY 27190 Beaucaire 30302 Beaucaire 32410 Beaucamps-le-Jeune 80430 Beaucamps-le-Vieux 80430 Beaucamps-Ligny 59134 Beaucé 35133 Beaucens 65400 Beauchalot 31360 Beauchamp 95250 Beauchamps 50320 Beauchamps 80770 Beauchamps-sur-Huillard 45270 Beauchastel 07800 Beauche 28270 Beauchemin 52260 Beauchêne 41170 Beauchery-Saint-Martin 77560 Beauclair 55700 Beaucoudray 50420 Beaucourt 90500 BEAUCOURT EN SANTERRE 80110 Beaucourt-sur-l'Ancre 80300 Beaucourt-sur-l'Hallue 80260 Beaucouzé Cedex 49071 Beaucroissant 38140 Beaudéan 65710 Beaudéduit 60210 Beaudignies 59530 Beaudricourt 62810 Beaufai 61270 Beaufay 72110 Beauficel 50150 Beauficel-en-Lyons 27480 Beaufin 38970 Beaufort 31370 Beaufort 34210 Beaufort 38270 Beaufort 39190 Beaufort 73270 Beaufort 59330 BEAUFORT EN SANTERRE 80170 Beaufort-Blavincourt 62810 Beaufort-en-Argonne 55700 Beaufort-en-Vallée 49250 Beaufort-sur-Gervanne 26400 Beaufou 85170 Beaufour-Druval 14340 Beaufremont 88300 Beaugas 47290 Beaugeay 17620 Beaugency 45190 Beaugies-sous-Bois 60640 Beaujeu 04420 Beaujeu 69430 Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur 70100 Beaulandais 61140 Beaulencourt 62450 Beaulieu 07460 Beaulieu 15270 Beaulieu 21510 Beaulieu 34160 Beaulieu 36310 Beaulieu 38470 Beaulieu 43800 Beaulieu 58420 Beaulieu 61190 Beaulieu 63570 Beaulieu-en-Argonne 55250 Beaulieu-les-Fontaines 60310 Beaulieu-lès-Loches 37600 Beaulieu-sous-la-Roche 85190 Beaulieu-sous-Parthenay 79420 Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Beaulieu-sur-Layon 49750 Beaulieu-sur-Loire 45630 Beaulieu-sur-Mer 06310 Beaulieu-sur-Oudon 53320 Beaulieu-sur-Sonnette 16450 Beaulon 03230 Beaumais 14620 Beaumarchés 32160 Beaumé 02500 Beauménil 88600 Beaumerie-Saint-Martin 62170 Beaumes-de-Venise 84190 Beaumesnil 14380 Beaumesnil 27410 Beaumettes 84220 Beaumetz 80370 Beaumetz-lès-Aire 62960 Beaumetz-lès-Cambrai 62124 Beaumetz-lès-Loges 62123 Beaumont 07110 Beaumont 19390 Beaumont 32100 Beaumont 43100 Beaumont 54470 Beaumont 63110 Beaumont 74160 Beaumont 86490 Beaumont 89250 Beaumont-de-Lomagne 82500 Beaumont-de-Pertuis 84120 Beaumont-du-Gâtinais 77890 Beaumont-du-Lac 87120 Beaumont-du-Périgord 24440 Beaumont-du-Ventoux 84340 Beaumontel 27170 Beaumont-en-Argonne 08210 Beaumont-en-Auge 14950 Beaumont-en-Beine 02300 Beaumont-en-Cambrésis 59540 Beaumont-en-Diois 26310 Beaumont-en-Véron 37420 Beaumont-Hague Cedex 50441 Beaumont-Hamel 80300 Beaumont-la-Ferrière 58700 Beaumont-la-Ronce 37360 Beaumont-le-Hareng 76850 Beaumont-le-Roger 27170 Beaumont-les-Autels 28480 Beaumont-les-Nonains 60390 Beaumont-lès-Randan 63310 Beaumont-lès-Valence 26760 Beaumont-Monteux 26600 Beaumont-Pied-de-Bœuf 53290 Beaumont-Pied-de-Bœuf 72500 Beaumont-Sardolles 58270 Beaumont-sur-Dême 72340 Beaumont-sur-Grosne 71240 Beaumont-sur-Lèze 31870 Beaumont-sur-Oise 95260 Beaumont-sur-Sarthe 72170 Beaumont-sur-Vesle 51360 Beaumont-sur-Vingeanne 21310 Beaumont-Village 37460 Beaumotte-Aubertans 70190 Beaumotte-lès-Pin 70150 Beaunay 51270 Beaune Cedex 21205 Beaune-d'Allier 03390 Beaune-la-Rolande 45340 Beaune-sur-Arzon 43500 Beaunotte 21510 Beaupont 01270 Beaupouyet 24400 Beaupréau Cedex 49601 Beaupuy 31850 Beaupuy 32600 Beaupuy 47200 BEAUPUY 82600 Beauquesne 80600 Beaurain 59730 Beaurains 62217 BEAURAINS LES NOYON 60400 Beaurainville 62990 Beaurecueil 13100 Beauregard 01480 Beauregard 46260 Beauregard-Baret 26300 Beauregard-de-Terrasson 24120 Beauregard-et-Bassac 24140 Beauregard-l'Évêque 63116 Beauregard-Vendon 63460 Beaurepaire 38270 Beaurepaire 60700 Beaurepaire 85500 Beaurepaire 76280 Beaurepaire-en-Bresse 71580 Beaurepaire-sur-Sambre 59550 Beaurevoir 02110 Beaurières 26310 Beaurieux 02160 Beaurieux 59740 Beauronne 24400 Beausemblant 26240 Beausite 55250 Beausoleil 06240 Beaussac 24340 Beaussais-Vitré 79370 Beaussault 76870 Beauteville 31290 Beautheil 77120 Beautiran 33640 Beautor 02800 Beautot 76890 Beauvain 61600 Beauvais Cedex 60021 Beauvais-sur-Matha 17490 Beauvais-sur-Tescou 81630 Beauval 80630 Beauval-en-Caux 76890 Beauvallon 26800 Beauvau 49140 Beauvène 07190 Beauvernois 71270 Beauvezer 04370 Beauville 31460 Beauville 47470 Beauvilliers 28150 Beauvilliers 41290 Beauvilliers 89630 Beauvoir 50170 Beauvoir 60120 Beauvoir 77390 Beauvoir 89240 Beauvoir-de-Marc 38440 Beauvoir-en-Lyons 76220 Beauvoir-en-Royans 38160 Beauvoir-sur-Mer 85230 Beauvoir-sur-Niort 79360 Beauvoir-Wavans 62390 Beauvois 62130 Beauvois-en-Cambrésis 59157 Beauvois-en-Vermandois 02590 Beauvoisin 26170 Beauvoisin 30640 Beaux 43200 Beauzac 43590 Beauzelle Cedex 31705 Beauziac 47700 Bébing 57830 Beblenheim 68980 Beccas 32730 Bec-de-Mortagne 76110 Béceleuf 79160 Béchamps 54800 Bécherel 35190 Bécheresse 16250 Béchy 57580 Bécon-les-Granits 49370 Bécordel-Bécourt 80300 Bécourt 62240 Becquigny 02110 BECQUIGNY 80500 Bédarieux 34600 Bédarrides 84370 Beddes 18370 Bédéchan 32450 Bédée 35137 Bédeilhac-et-Aynat 09400 Bédeille 09230 Bédeille 64460 Bedenac 17210 Bédoin 84410 Bédouès 48400 Bedous 64490 Béduer 46100 Beffes 18320 BEFFIA 39270 Beffu-et-le-Morthomme 08250 Bégaar 40400 Bégadan 33340 Béganne 56350 Bégard 22140 Bègles Cedex 33321 Begnécourt 88270 Bégole 65190 Bégrolles-en-Mauges 49122 Bègues 03800 Béguey 33410 Béguios 64120 Béhagnies 62121 Béhasque-Lapiste 64120 Béhen 80870 Béhencourt 80260 Béhéricourt 60400 Behonne 55000 Béhorléguy 64220 Béhoust 78910 Behren-lès-Forbach 57460 Béhuard 49170 Beignon 56380 Beillé 72160 Beine 89800 Beine-Nauroy 51490 Beinheim 67930 BEIRE LE FORT 21110 Beire-le-Châtel 21310 BEISSAT 23260 Bélâbre 36370 Belan-sur-Ource 21570 Bélarga 34230 Bélaye 46140 Belberaud 31450 Belbeuf 76240 Belbèze 82500 Belbèze-de-Lauragais 31450 Belbèze-en-Comminges 31260 Belcaire 11340 Belcastel 12390 Belcastel 81500 Belcastel-et-Buc 11580 Belcodène 13720 Bélep 98811 Bélesta 09300 Bélesta 66720 BELESTA EN LAURAGAIS 31540 Beleymas 24140 Belfahy 70290 Belfays 25470 Belflou 11410 Belfonds 61500 Belfort Cedex 90020 Belfort-du-Quercy 46230 Belfort-sur-Rebenty 11140 Belgeard 53440 Belgentier 83210 Belgodère 20226 Belhade 40410 Belhomert-Guéhouville 28240 Béligneux 01360 Belin-Béliet 33830 Bélis 40120 Bellac 87300 Bellaffaire 04250 Bellaing 59135 Bellancourt 80132 Bellange 57340 Bellavilliers 61360 Belleau 02400 Belleau 54610 Bellebat 33760 Bellebrune 62142 Bellechassagne 19290 Bellechaume 89210 Bellecombe 39310 Bellecombe-en-Bauges 73340 Bellecombe-Tarendol 26110 Belle-Église 60540 Belle-et-Houllefort 62142 Bellefond 21490 Bellefond 33760 Bellefonds 86210 Bellefontaine 39400 Bellefontaine 50520 Bellefontaine 88370 Bellefontaine 95270 Bellefontaine 97222 Bellefosse 67130 Bellegarde 30127 Bellegarde 32140 Bellegarde 45270 Bellegarde 81430 Bellegarde-du-Razès 11240 Bellegarde-en-Diois 26470 Bellegarde-en-Forez 42210 Bellegarde-en-Marche 23190 Bellegarde-Poussieu 38270 Bellegarde-Sainte-Marie 31530 Bellegarde-sur-Valserine 01200 Belleherbe 25380 Belle-Isle-en-Terre 22810 Bellemagny 68210 Bellême 61130 Bellenaves 33330 Bellencombre 76680 Belleneuve 21310 Bellenglise 02420 Bellengreville 14370 Bellengreville 76630 BELLENOD SUR SEINE 21510 Bellenot-sous-Pouilly 21320 Belleray 55100 Bellerive-sur-Allier 03700 Belleroche 42670 Belleserre 81540 Belles-Forêts 57930 Bellesserre 31480 Belleu 02200 Belleuse 80160 Bellevaux 74470 Bellevesvre 71270 Belleville 54940 Belleville 79360 Belleville Cedex 69824 Belleville-en-Caux 76890 Belleville-et-Châtillon-sur-Bar 08240 Belleville-sur-Loire 18240 Belleville-sur-Mer 76370 Belleville-sur-Meuse 55430 Belleville-sur-Vie 85170 Bellevue-la-Montagne 43350 Belley 01300 Belleydoux 01130 Bellicourt 02420 Bellignat 01100 Belligné 44370 Bellignies 59570 Belloc 09600 Bellocq 64270 Belloc-Saint-Clamens 32300 Bellon 16210 Bellonne 62490 Bellot 77510 Bellou 14140 Bellou-en-Houlme 61220 Bellou-le-Trichard 61130 Belloy 60490 Belloy-en-France 95270 Belloy-en-Santerre 80200 Belloy-Saint-Léonard 80270 Belloy-sur-Somme 80310 Belluire 17800 Belmesnil 76590 Belmont 25530 Belmont 32190 Belmont 38690 Belmont 39380 Belmont 52500 Belmont 67130 Belmont 70270 Belmont-Bretenoux 46130 Belmont-d'Azergues 69380 Belmont-de-la-Loire 42670 Belmont-les-Darney 88260 Belmont-Luthézieu 01260 Belmont-Sainte-Foi 46230 Belmont-sur-Buttant 88600 Belmont-sur-Rance 12370 Belmont-sur-Vair 88800 Belmont-Tramonet 73330 Belonchamp 70270 Belpech 11420 Belrain 55260 BELRUPT 88260 Belrupt-en-Verdunois 55100 Bélus 40300 Belval 08090 Belval 50210 Belval 88210 BELVAL EN ARGONNE 51330 Belval-Bois-des-Dames 08240 Belval-sous-Châtillon 51480 Belvédère 06450 Belvédère-Campomoro 20110 Belverne 70400 Belvès 24170 Belvès-de-Castillon 33350 Belvèze 82150 Belvèze-du-Razès 11240 Belvezet 48170 Belvézet 30580 Belvianes-et-Cavirac 11500 Belvis 11340 Belvoir 25430 Belz 56550 Bémécourt 27160 Bénac 09000 Bénac 65380 Benagues 09100 Benais 37140 Bénaix 09300 Bénaménil 54450 Bénarville 76110 Benassay 86470 Benay 02440 BENAYES 19510 Bendejun 06390 Bendorf 68480 Bénéjacq 64800 Benerville-sur-Mer 14910 Bénesse-lès-Dax 40180 Bénesse-Maremne 40230 Benest 16350 Bénestroff 57670 Bénesville 76560 Benet 85490 Beneuvre 21290 Bénévent-l'Abbaye 23210 Beney-en-Woëvre 55210 Benfeld 67230 Bengy-sur-Craon 18520 Bénifontaine 62410 Béning-lès-Saint-Avold 57800 Bénivay-Ollon 26170 Bennecourt 78270 Bennetot 76640 Benney 54740 Bennwihr 68630 Bénodet 29950 Benoisey 21500 Benoîtville 50340 Benon 17170 Bénonces 01470 Bénouville 14970 Bénouville 76790 Benque 31420 Benqué 65130 Benque-Dessous-et-Dessus 31110 Benquet 40280 Bentayou-Sérée 64460 Bény 01370 Bény-sur-Mer 14440 Béon 01350 Béon 89410 Béost 64440 Bérat 31370 Béraut 32100 Berbérust-Lias 65100 Berbezit 43160 Berbiguières 24220 Bercenay-en-Othe 10190 Bercenay-le-Hayer 10290 Berche 25420 BERCHERES SUR VESGRE 28260 Berchères-les-Pierres 28630 Berchères-Saint-Germain 28300 Berck 62600 Bercloux 17770 Berd'huis 61340 Berdoues 32300 Bérelles 59740 BERENGEVILLE LA CAMPAGNE 27110 Berentzwiller 68130 Bérenx 64300 Béréziat 01340 Berfay 72320 Berg 67320 Berganty 46090 Bergbieten 67310 Bergerac 24100 Bergères 10200 BERGERES SOUS MONTMIRAIL 51210 Bergères-lès-Vertus 51130 Bergesserin 71250 Bergheim 68750 Bergholtz 68500 Bergholtzzell 68500 Bergicourt 80290 Bergnicourt 08300 Bergonne 63500 Bergouey 40250 Bergouey-Viellenave 64270 Berg-sur-Moselle 57570 Bergueneuse 62134 Bergues 59380 Bergues-sur-Sambre 02450 Berhet 22140 Bérigny 50810 Bérig-Vintrange 57660 Berjou 61430 Berlaimont 59145 Berlancourt 02250 Berlancourt 60640 Berlancourt 60640 Berlats 81260 Berlencourt-le-Cauroy 62810 Berles-au-Bois 62123 Berles-Monchel 62690 Berling 57370 Berlise 02340 Berlou 34360 Bermerain 59213 Berméricourt 51220 Bermeries 59570 Bermering 57340 Bermesnil 80140 Bermicourt 62130 Bermont 90400 Bermonville 76640 Bernac 16700 Bernac 81150 Bernac-Debat 65360 Bernac-Dessus 65360 Bernadets 64160 BERNADETS DESSUS 65190 Bernadets-Debat 65220 Bernardswiller 67210 Bernardvillé 67140 Bernâtre 80370 Bernaville 80370 Bernay 27300 Bernay-en-Champagne 72240 Bernay-en-Ponthieu 80120 Bernay-Saint-Martin 17330 Bernay-Vilbert 77540 Berné 56240 Bernécourt 54470 Bernède 32400 Bernes 80240 Bernesq 14710 Bernes-sur-Oise 95340 Berneuil 16480 Berneuil 17460 BERNEUIL 80620 Berneuil 87300 Berneuil-en-Bray 60390 Berneuil-sur-Aisne 60350 Berneval-le-Grand 76370 Berneville 62123 Bernex 74500 Bernienville 27180 Bernières 76210 Bernières-d'Ailly 14170 Bernières-sur-Mer 14990 Bernières-sur-Seine 27700 Bernieulles 62170 Bernin Cedex 36 38190 Bernis 30620 Bernolsheim 67170 Bernon 10130 Bernos-Beaulac 33430 Bernot 02120 Bernouil 89360 Bernouville 27660 Berny-en-Santerre 80200 Berny-Rivière 02290 Bérou-la-Mulotière 28270 Berrac 32480 Berre-les-Alpes 06390 Berre-l'Étang Cedex 13138 Berriac 11090 Berrias-et-Casteljau 07460 Berric 56230 Berrie 86120 Berrien 29690 Berrieux 02820 Berrogain-Laruns 64130 Berru 51420 Berrwiller 68500 Berry-au-Bac 02190 Berry-Bouy 18500 Bersac-sur-Rivalier 87370 Bersaillin 39800 Bersée 59235 Bersillies 59600 Berson 33390 Berstett 67370 Berstheim 67170 Bert 03130 Bertangles 80260 Bertaucourt-Epourdon 02800 Berteaucourt-les-Dames 80850 Berteaucourt-lès-Thennes 80110 Bertheauville 76450 Berthecourt 60370 Berthegon 86420 Berthelange 25410 Berthelming 57930 Berthen 59270 Berthenay 37510 Berthenicourt 02240 Berthenonville 27630 Berthez 33124 Bertholène 12310 Berthouville 27800 Bertignat 63480 Bertignolles 10110 Bertincourt 62124 Bertoncourt 08300 Bertrambois 54480 Bertrancourt 80560 Bertrange 57310 Bertre 81700 Bertren 65370 Bertreville 76450 Bertreville-Saint-Ouen 76590 Bertric-Burée 24320 Bertrichamps 54120 Bertricourt 02190 Bertrimont 76890 Bertrimoutier 88520 Bertry 59980 Béru 89700 Béruges 86190 Bérulle 10160 Bérus 72610 Berville 95810 Berville-en-Caux 76560 Berville-en-Roumois 27520 Berville-la-Campagne 27170 Berviller-en-Moselle 57550 Berville-sur-Mer 27210 Berville-sur-Seine 76480 Berzé-la-Ville 71960 Berzé-le-Châtel 71960 Berzème 07580 Berzieux 51800 Berzy-le-Sec 02200 Besain 39800 Besançon Cedex 25034 Bésayes 26300 Bescat 64260 Bésignan 26110 Bésingrand 64150 Beslon 50800 Besmé 02300 BESMONT 02500 Besnans 70230 Besné 44160 Besneville 50390 Besny-et-Loizy 02870 Bessac 16250 Bessais-le-Fromental 18210 Bessamorel 43200 Bessan 34550 Bessancourt 95550 Bessans 73480 Bessas 07150 Bessay 85320 Bessay-sur-Allier 03340 Besse 15140 Besse 24550 Besse 38142 Bessé 16140 Bessède-de-Sault 11140 Besse-et-Saint-Anastaise 63610 Bessèges 30160 Bessenay 69690 Bessens 82170 Bessé-sur-Braye 72310 Besse-sur-Issole 83890 Besset 09500 Bessey 42520 Bessey-en-Chaume 21360 Bessey-la-Cour 21360 Bessey-lès-Cîteaux 21110 Bessières 31660 Bessines 79000 Bessines-sur-Gartempe 87250 BESSINS 38160 Besson 03210 Bessoncourt 90160 Bessonies 46210 Bessuéjouls 12500 Bessy 10170 Bessy-sur-Cure 89270 Bestiac 09250 Bétaille 46110 Betaucourt 70500 Betbèze 65230 Betbezer-d'Armagnac 40240 Betcave-Aguin 32420 Betchat 09160 Bétête 23270 Béthancourt-en-Valois 60129 Béthancourt-en-Vaux 02300 Béthelainville 55100 Béthemont-la-Forêt 95840 Béthencourt 59540 Béthencourt-sur-Mer 80130 Béthencourt-sur-Somme 80190 Bétheniville 51490 Bétheny 51450 Bethincourt 55270 Béthines 86310 Béthisy-Saint-Martin 60320 Béthisy-Saint-Pierre 60320 Bethmale 09800 Bethon 51260 Béthon 72610 Bethoncourt 25200 Béthonsart 62690 Bethonvilliers 90150 Béthonvilliers 28330 Béthune 62400 BETIGNICOURT 10500 Beton-Bazoches 77320 Betoncourt-lès-Brotte 70300 Betoncourt-Saint-Pancras 70210 Betoncourt-sur-Mance 70500 Bétous 32110 Betplan 32730 Betpouey 65120 BETPOUY 65230 Bétracq 64350 Betschdorf 67660 Bettainvillers 54640 BETTANCOURT LA LONGUE 51330 Bettancourt-la-Ferrée 52100 Bettange 57220 Bettant 01500 Bettborn 57930 Bettegney-Saint-Brice 88450 Bettelainville 57640 Bettembos 80290 Bettencourt-Rivière 80270 Bettencourt-Saint-Ouen 80610 Bettendorf 68560 BETTES 65130 Bettignies 59600 Betting 57800 Bettlach 68480 Betton Cedex 35831 Betton-Bettonnet 73390 Bettoncourt 88500 Bettrechies 59570 Bettviller 57410 Bettwiller 67320 Betz 60620 BETZ LE CHATEAU 37600 Beugin 62150 Beugnâtre 62450 BEUGNEUX 02210 Beugnies 59216 Beugnon 89570 BEUGNY 62124 Beuil 06470 Beulotte-Saint-Laurent 70310 Beure 25720 Beurey 10140 Beurey-Bauguay 21320 Beurey-sur-Saulx 55000 Beurières 63220 Beurizot 21350 Beurlay 17250 Beurville 52110 Beussent 62170 Beuste 64800 Beutal 25250 Beutin 62170 Beuvardes 02130 Beuveille 54620 Beuvezin 54115 Beuvillers 14100 Beuvillers 54560 Beuvrages 59192 BEUVRAIGNES 80700 Beuvrequen 62250 Beuvrigny 50420 Beuvron 58210 Beuvron-en-Auge 14430 Beuvry 62660 Beuvry-la-Forêt 59310 BEUX 57580 Beuxes 86120 Beuzec-Cap-Sizun 29790 Beuzeville 27210 Beuzeville-au-Plain 50480 Beuzeville-la-Bastille 50360 Beuzeville-la-Grenier 76210 Beuzeville-la-Guérard 76450 Beuzevillette 76210 Bévenais 38690 Beveuge 70110 Béville-le-Comte 28700 Bévillers 59217 Bevons 04200 Bévy 21220 Bey 01290 Bey 71620 Beychac-et-Caillau 33750 Beylongue 40370 Beynac 87700 Beynac-et-Cazenac 24220 Beynat 19190 Beynes 04270 Beynes 78650 Beynost Cedex 01704 Beyrède-Jumet 65410 Beyren-lès-Sierck 57570 Beyrie-en-Béarn 64230 Beyries 40700 Beyrie-sur-Joyeuse 64120 Beyssac 19230 Beyssenac 19230 Bey-sur-Seille 54760 Bézac 09100 Bezalles 77970 Bézancourt 76220 BEZANGE LA GRANDE 54370 Bezange-la-Petite 57630 Bezannes Cedex 51726 Bezaudun-les-Alpes 06510 Bézaudun-sur-Bîne 26460 Bezaumont 54380 Bèze 21310 Bézenac 24220 Bézenet 03170 Bézéril 32130 Bez-et-Esparon 30120 Béziers 34500 Bezinghem 62650 Bezins-Garraux 31440 Bezolles 32310 Bezons Cedex 95875 Bezouce 30320 Bézouotte 21310 Bézues-Bajon 32140 Bézu-la-Forêt 27480 Bézu-le-Guéry 02310 Bézu-Saint-Éloi 27660 Bézu-Saint-Germain 02400 BIACHES 80200 Biache-Saint-Vaast 62118 Bians-les-Usiers 25520 Biard 86580 Biarne 39290 Biarre 80190 Biarritz Cedex 64202 Biarrotte 40390 Biars-sur-Cère 46130 Bias 40170 Bias 47300 Biaudos 40390 Bibiche 57320 Biblisheim 67360 Bibost 69690 Bichancourt 02300 Biches 58110 Bickenholtz 57635 Bicqueley 54200 Bidache 64520 Bidarray 64780 Bidart 64210 Bidestroff 57260 Biding 57660 Bidon 07700 Bidos 64400 Biécourt 88170 Biederthal 68480 Bief 25190 Bief-des-Maisons 39150 Bief-du-Fourg 39250 Biefmorin 39800 BIEFVILLERS LES BAPAUME 62450 Bielle 64260 Biencourt 80140 Biencourt-sur-Orge 55290 Bienville 60280 Bienville-la-Petite 54300 Bienvillers-au-Bois 62111 Biermes 08300 BIERMONT 60490 Bierne 59380 Bierné 53290 Bierre-lès-Semur 21390 Bierry-les-Belles-Fontaines 89420 Biert 09320 Bierville 76750 Biesheim 68600 Biesles 52340 Bietlenheim 67720 Bieujac 33210 Bieuxy 02290 Bieuzy 56310 Biéville 50160 Biéville-Beuville 14112 Biéville-Quétiéville 14270 BIEVRES 02860 Bièvres 08370 Bièvres 91570 Biffontaine 88430 Biganos 33380 Bignan 56500 Bignay 17400 Bignicourt 08310 Bignicourt-sur-Marne 51300 Bignicourt-sur-Saulx 51340 Bignoux 86800 Bigorno 20252 Biguglia 20620 Bihorel 76420 Bihucourt 62121 Bilhac 19120 Bilhères 64260 Bilia 20100 Bilieu 38850 Billancelles 28190 Billancourt 80190 Billé 35133 Billecul 39250 Billère 64140 Billey 21130 Billezois 03120 Billiat 01200 Billième 73170 Billière 31110 Billiers 56190 Billio 56420 Billom 63160 Billy 03260 Billy 14370 Billy 41130 Billy-Berclau 62138 Billy-Chevannes 58270 Billy-le-Grand 51400 Billy-lès-Chanceaux 21450 Billy-Montigny 62420 Billy-sous-Mangiennes 55230 Billy-sur-Aisne 02200 Billy-sur-Oisy 58500 Billy-sur-Ourcq 02210 Biltzheim 68127 Bilwisheim 67170 Bimont 62650 Binarville 51800 Binas 41240 Bindernheim 67600 Binges 21270 Binic 22520 Bining 57410 Biniville 50390 BINOS 31440 Binson-et-Orquigny 51700 Bio 46500 Biol 38690 Biollet 63640 Bion 50140 Bioncourt 57170 Bionville 54540 Bionville-sur-Nied 57220 Bioule 82800 Bioussac 16700 Biozat 03800 Birac 16120 Birac 33430 Birac-sur-Trec 47200 Biran 32350 Biras 24310 Biriatou 64700 Birieux 01330 Birkenwald 67440 Biron 17800 Biron 24540 Biron 64300 Biscarrosse Cedex 40601 Bischheim Cedex 67801 Bischholtz 67340 Bischoffsheim 67870 Bischwihr 68320 Bischwiller Cedex 67241 Bisel 68580 Bisinchi 20235 Bislée 55300 Bissert 67260 Bissey-la-Côte 21520 Bissey-la-Pierre 21330 Bissey-sous-Cruchaud 71390 Bissezeele 59380 Bissières 14370 Bissy-la-Mâconnaise 71260 Bissy-sous-Uxelles 71460 Bissy-sur-Fley 71460 Bisten-en-Lorraine 57220 Bistroff 57660 Bitche Cedex 57232 Bitry 58310 Bitry 60350 Bitschhoffen 67350 Bitschwiller-lès-Thann 68620 Bivès 32380 Biviers 38330 Biville 50440 Biville-la-Baignarde 76890 Biville-la-Rivière 76730 Biville-sur-Mer 76630 Bivilliers 61190 Bizanet 11200 Bizanos 64320 Bize 52500 Bize 65150 Bize-Minervois 11120 Bizeneuille 03170 Biziat 01290 Bizonnes 38690 Bizou 61290 BIZOUS 65150 Blacé 69460 Blacourt 60650 Blacqueville 76190 Blacy 51300 Blacy 89440 Blaesheim 67113 Blagnac Cedex 31706 Blagnac Cedex 31705 Blagny 08110 Blagny-sur-Vingeanne 21310 Blaignac 33190 Blaignan 33340 Blain 44130 BLAINCOURT SUR AUBE 10500 Blaincourt-lès-Précy 60460 Blainville-Crevon 76116 Blainville-sur-l'Eau 54360 Blainville-sur-Mer 50560 Blainville-sur-Orne 14550 Blairville 62173 Blaise-sous-Arzillières 51300 Blaison-Gohier 49320 Blaisy 52330 Blaisy-Bas 21540 Blaisy-Haut 21540 BLAJAN 31350 Blamont 25310 Blâmont 54450 Blan 81700 Blancafort 18410 Blancey 21320 BLANCFOSSE 60120 Blanche-Église 57260 Blanchefosse-et-Bay 08290 Blancherupt 67130 Blandainville 28120 Blandas 30770 Blandin 38730 Blandouet 53270 Blandy 77115 Blandy 91150 Blangerval-Blangermont 62270 Blangy-le-Château 14130 Blangy-sous-Poix 80290 Blangy-sur-Bresle 76340 Blangy-sur-Ternoise 62770 Blangy-Tronville 80440 Blannay 89200 BLANOT 21430 Blanot 71250 Blanquefort 32270 Blanquefort Cedex 33294 Blanquefort-sur-Briolance 47500 Blanzac 43350 Blanzac 87300 Blanzac-lès-Matha 17160 Blanzac-Porcheresse 16250 Blanzaguet-Saint-Cybard 16320 Blanzat 63112 Blanzay 86400 Blanzay-sur-Boutonne 17470 Blanzée 55400 Blanzy 71450 Blanzy-la-Salonnaise 08190 Blanzy-lès-Fismes 02160 Blargies 60220 Blarians 25640 Blaringhem 59173 Blars 46330 Blaru 78270 Blasimon 33540 Blaslay 86170 Blassac 43380 Blaudeix 23140 Blausasc 06440 Blauvac 84570 Blauzac 30700 Blavignac 48200 Blavozy 43700 Blay 14400 Blaye Cedex 33394 Blaye-les-Mines 81400 Blaymont 47470 Blaziert 32100 BLECOURT 59268 Blécourt 52300 Bleigny-le-Carreau 89230 BLEMEREY 88500 Blémerey 54450 Bléneau 89220 Blennes 77940 Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Blénod-lès-Toul 54113 Bléquin 62380 Blérancourt 02300 Bléré 37150 Bléruais 35750 Blésignac 33670 Blesle 43450 Blesme 51340 Blesmes 02400 Blessac 23200 Blessonville 52120 Blessy 62120 Blet 18350 Bletterans 39140 Bleurville 88410 Blevaincourt 88320 Blèves 72600 Blicourt 60860 Blienschwiller 67650 Bliesbruck 57200 Blies-Ébersing 57200 Blies-Guersviller 57200 Blieux 04330 Blignicourt 10500 Bligny 10200 Bligny 51170 Bligny-lès-Beaune 21200 Bligny-le-Sec 21440 Bligny-sur-Ouche 21360 Blincourt 60190 Blingel 62770 Blis-et-Born 24330 Blismes 58120 Blodelsheim 68740 Blois Cedex 41012 Blois-sur-Seille 39210 Blomac 11700 Blomard 03390 Blombay 08260 Blond 87300 Blondefontaine 70500 Blonville-sur-Mer 14910 Blosseville 76460 Blosville 50480 Blot-l'Église 63440 Blotzheim 68730 Blou 49160 Blousson-Sérian 32230 Bloye 74150 Bluffy 74290 Blumeray 52110 Blussangeaux 25250 Blussans 25250 Blye 39130 Blyes 01150 Bobigny Cedex 93001 Bobital 22100 Bocognano 20136 Bocquegney 88270 Bodilis 29400 Boé Cedex 47551 Boëcé 61560 Boëge 74420 Boeil-Bezing 64510 Boën-sur-Lignon 42130 Boeschepe 59299 Boëseghem 59189 BOESENBIESEN 67390 Boëssé-le-Sec 72400 Boësses 45390 Bœurs-en-Othe 89770 Boffles 62390 Boffres 07440 Bogève 74250 Bogny-sur-Meuse 08120 Bogy 07340 Bohain-en-Vermandois 02110 Bohal 56140 Bohars 29820 Bohas-Meyriat-Rignat 01250 Boigneville 91720 Boigny-sur-Bionne 45760 Boinville-en-Mantois 78930 Boinville-en-Woëvre 55400 Boinville-le-Gaillard 78660 Boinvilliers 78200 BOIRY ST MARTIN 62175 Boiry-Becquerelle 62128 Boiry-Notre-Dame 62156 Boiry-Sainte-Rictrude 62175 Bois 17240 Bois-Anzeray 27330 Bois-Arnault 27250 Boisbergues 80600 Bois-Bernard 62320 Boisbreteau 16480 Boischampré 61570 Bois-Colombes Cedex 92277 Boiscommun 45340 Bois-d'Amont 39220 Bois-d'Arcy 78390 Bois-d'Arcy 89660 Bois-de-Céné 85710 Bois-de-Champ 88600 Bois-de-Gand 39230 Bois-de-la-Pierre 31390 Bois-d'Ennebourg 76160 Boisdinghem 62500 Boisdon 77970 Boisemont 27150 Boisemont 95000 Boisgasson 28220 Boisgervilly 35360 Bois-Grenier 59280 Bois-Guilbert 76750 Bois-Guillaume 76230 Bois-Héroult 76750 Bois-Herpin 91150 Bois-Himont 76190 Boisjean 62170 Bois-Jérôme-Saint-Ouen 27620 Bois-le-Roi 27220 Bois-le-Roi 77590 Bois-lès-Pargny 02270 Boisleux-au-Mont 62175 Boisleux-Saint-Marc 62175 Bois-l'Évêque 76160 Boismé 79300 Boismont 54620 Boismont 80230 Boismorand 45290 Boisney 27800 Bois-Normand-près-Lyre 27330 Boisredon 17150 Bois-Sainte-Marie 71800 Boissay 76750 Boisse 24560 Boisseau 41290 Boisseaux 45480 Boissede 31230 Boissei-la-Lande 61570 Boisse-Penchot 12300 Boisserolles 79360 Boisseron 34160 Boisset 15600 Boisset 34220 Boisset 43500 Boisset-et-Gaujac 30140 Boisset-lès-Montrond 42210 Boisset-les-Prévanches 27120 Boissets 78910 Boisset-Saint-Priest 42560 Boissettes 77350 Boisseuil 87220 Boisseuilh 24390 Boissey 01190 Boissey 14170 Boissey-le-Châtel 27520 Boissezon 81490 Boissia 39130 Boissières 30114 Boissières 46150 Boissise-la-Bertrand 77350 Boissise-le-Roi 77310 Boissy-aux-Cailles 77760 Boissy-en-Drouais 28500 Boissy-Fresnoy 60440 Boissy-l'Aillerie 95650 Boissy-Lamberville 27300 Boissy-la-Rivière 91690 Boissy-le-Bois 60240 Boissy-le-Châtel 77169 Boissy-le-Cutté 91590 Boissy-le-Repos 51210 Boissy-le-Sec 91870 Boissy-lès-Perche 28340 Boissy-Maugis 61110 Boissy-Mauvoisin 78200 Boissy-Saint-Léger 94470 Boissy-sans-Avoir 78490 Boissy-sous-Saint-Yon 91790 Boistrudan 35150 Boisville-la-Saint-Père 28150 Boisyvon 50800 Boitron 61500 Boitron 77750 BOLANDOZ 25330 Bolazec 29640 Bolbec 76210 Bollène Cedex 84505 Bolleville 50250 Bolleville 76210 Bollezeele 59470 Bollwiller 68540 Bologne 52310 Bolozon 01450 Bolquère 66210 Bolsenheim 67150 Bombon 77720 Bommes 33210 Bommiers 36120 Bompas 09400 Bompas 66430 Bomy 62960 Bona 58330 Bonac-Irazein 09800 Bonas 32410 Bonboillon 70150 Boncé 28150 Bonchamp-lès-Laval 53960 Boncourt 02350 BONCOURT 27120 Boncourt 28260 Boncourt 54800 Boncourt-le-Bois 21700 Boncourt-sur-Meuse 55200 Bondaroy 45300 Bondeval 25230 Bondigoux 31340 Bondoufle 91070 Bondues 59910 Bondy Cedex 93143 Bon-Encontre 47240 Bongheat 63160 Bonifacio 20169 Bonlier 60510 Bonlieu 39130 Bonlieu-sur-Roubion 26160 Bonloc 64240 Bonnac 09100 Bonnac 15500 Bonnac-la-Côte 87270 Bonnal 25680 Bonnard 89400 Bonnat 23220 Bonnaud 39190 Bonnay 25870 Bonnay 71460 Bonnay 80800 Bonne 74380 Bonnebosq 14340 Bonnecourt 52360 Bonnée 45460 Bonnefamille 38090 Bonnefoi 61270 Bonnefond 19170 Bonnefont 65220 Bonnefontaine 39800 Bonnegarde 40330 Bonneil 02400 Bonnelles 78830 Bonnemain 35270 Bonnemaison 14260 BONNEMAZON 65130 Bonnencontre 21250 Bonnes 16390 Bonnes 86300 Bonnesvalyn 02400 Bonnet 55130 Bonnétable 72110 Bonnétage 25210 Bonnetan 33370 Bonneuil 16120 Bonneuil 36310 Bonneuil-en-France 95500 Bonneuil-en-Valois 60123 Bonneuil-les-Eaux 60120 Bonneuil-Matours 86210 Bonneuil-sur-Marne Cedex 94381 Bonneval 28800 Bonneval 43160 Bonneval 73260 Bonneval-sur-Arc 73480 Bonnevaux 25560 Bonnevaux 30450 Bonnevaux 74360 Bonneveau 41800 Bonnevent-Velloreille 70700 Bonneville 16170 Bonneville 80670 Bonneville Cedex 74136 Bonneville-Aptot 27290 Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières 24230 Bonneville-la-Louvet 14130 Bonneville-sur-Touques 14800 Bonnières 60112 Bonnières 62270 Bonnières-sur-Seine 78270 Bonnieux 84480 Bonningues-lès-Ardres 62890 Bonningues-lès-Calais 62340 Bonnoeil 14700 Bonnœuvre 44540 Bonnut 64300 Bonny-sur-Loire 45420 Bono 56400 Bonrepos 65330 Bonrepos-Riquet 31590 Bonrepos-sur-Aussonnelle 31470 Bonsecours 76240 Bons-en-Chablais 74890 Bonsmoulins 61380 Bonson 06830 Bonson 42160 Bons-Tassilly 14420 Bonvillard 73460 Bonvillaret 73220 Bonviller 54300 Bonvillers 60120 Bonvillet 88260 Bony 02420 Bonzac 33910 Bonzée 55160 Boofzheim 67860 Boos 40370 Boos 76520 Boô-Silhen 65400 Bootzheim 67390 Boqueho 22170 Bora Bora 98730 Boran-sur-Oise 60820 Borce 64490 Bordeaux Cedex 33077 Bordeaux-en-Gâtinais 45340 Bordeaux-Saint-Clair 76790 Bordères 64800 Bordères-et-Lamensans 40270 Bordères-Louron 65590 Bordères-sur-l'Échez 65320 Bordes 64510 Bordes 65190 Bordes-de-Rivière 31210 Bordezac 30160 Bords 17430 Bord-Saint-Georges 23230 Borée 07310 Boresse-et-Martron 17270 Borest 60300 Bor-et-Bar 12270 Borey 70110 Borgo 20290 Bormes-les-Mimosas 83230 Bornambusc 76110 Bornay 39570 Borne 07590 Borne 43350 Bornel 60540 Boron 90100 Borre 59190 Borrèze 24590 Bors 16190 Bors-de-Baignes 16360 Bort-les-Orgues 19110 Bort-l'Étang 63190 Borville 54290 BOSC BENARD CRESCY 27310 Boscamnant 17360 Bosc-Bénard-Commin 27520 Bosc-Bérenger 76680 Bosc-Bordel 76750 Bosc-Édeline 76750 Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76710 Bosc-Hyons 76220 Bosc-le-Hard 76850 Bosc-Mesnil 76680 Bosc-Renoult-en-Ouche 27330 Bosc-Renoult-en-Roumois 27520 Bosc-Roger-sur-Buchy 76750 Bosdarros 64290 Bosgouet 27310 Bosguérard-de-Marcouville 27520 Bosjean 71330 Bosmie-l'Aiguille 87110 Bosmont-sur-Serre 02250 Bosmoreau-les-Mines 23400 Bosnormand 27670 Bosquel 80160 Bosquentin 27480 Bosrobert 27800 Bosroger 23200 Bossancourt 10140 Bossay-sur-Claise 37290 Bossée 37240 Bosselshausen 67330 Bossendorf 67270 Bosset 24130 Bosseval-et-Briancourt 08350 Bossey 74160 Bossieu 38260 Bossugan 33350 Bossus-lès-Rumigny 08290 Bost 03300 Bostens 40090 Bosville 76450 Botans 90400 Botmeur 29690 Botsorhel 29650 Bou 45430 Bouafle 78410 Bouafles 27700 Bouan 09310 Bouaye 44830 Boubers-lès-Hesmond 62990 Boubers-sur-Canche 62270 Boubiers 60240 Boucagnères 32550 Boucau 64340 Bouc-Bel-Air 13320 Boucé 03150 Boucé 61570 Bouchain 59111 Bouchamps-lès-Craon 53800 Bouchavesnes-Bergen 80200 Bouchemaine 49080 BOUCHEPORN 57220 Bouchet 26790 Bouchevilliers 27150 Bouchoir 80910 Bouchon 80830 Bouchy-Saint-Genest 51310 Boucieu-le-Roi 07270 Bouclans 25360 Boucoiran-et-Nozières 30190 Bouconville 08250 Bouconvillers 60240 Bouconville-sur-Madt 55300 Bouconville-Vauclair 02860 Boucq 54200 Boudes 63340 Boudeville 76560 Boudou 82200 Boudrac 31580 Boudreville 21520 Boudy-de-Beauregard 47290 Boué 02450 Bouée 44260 Boueilh-Boueilho-Lasque 64330 Bouelles 76270 Bouéni 97620 Bouer 72390 Bouère 53290 Bouessay 53290 Bouesse 36200 Bouëx 16410 Bouffémont 95570 Boufféré Cedex 85607 Bouffignereux 02160 Boufflers 80150 Bouffry 41270 Bougainville 80540 Bougarber 64230 Bougé-Chambalud 38150 Bouges-le-Château 36110 Bougey 70500 Bougival 78380 Bouglainval 28130 Bougligny 77570 Bouglon 47250 Bougneau 17800 Bougnon 70170 Bougon 79800 Bougue 40090 Bouguenais 44340 Bougy 14210 Bougy-lez-Neuville 45170 Bouhans 71330 Bouhans-et-Feurg 70100 Bouhans-lès-Lure 70200 Bouhans-lès-Montbozon 70230 Bouhet 17540 Bouhey 21360 Bouhy 58310 BOUILH DEVANT 65140 Bouilhonnac 11800 Bouilh-Péreuilh 65350 Bouillac 12300 Bouillac 24480 Bouillac 82600 Bouillancourt-en-Séry 80220 Bouillancourt-la-Bataille 80500 Bouillancy 60620 Bouilland 21420 Bouillante 97125 Bouillargues 30230 Bouillé-Courdault 85420 Bouillé-Loretz 79290 Bouillé-Ménard 49520 Bouillé-Saint-Paul 79290 Bouillon 64410 Bouillonville 54470 Bouilly 10320 Bouilly 51390 Bouilly-en-Gâtinais 45300 Bouin 79110 Bouin 85230 Bouin-Plumoison 62140 Bouisse 11330 Bouix 21330 Boujailles 25560 Boujan-sur-Libron 34760 Boulages 10380 Boulaincourt 88500 Boulancourt 77760 Boulange 57655 Boulaur 32450 Boulay-les-Barres 45140 Boulay-les-Ifs 53370 Boulay-Moselle 57220 Boulazac 24750 Boulbon 13150 Boulc 26410 BOULE D AMONT 66130 Bouleternère 66130 Bouleurs 77580 BOULEUSE 51170 Bouliac 33270 Boulieu-lès-Annonay 07100 Bouligneux 01330 Bouligney 70800 Bouligny 55240 Boulin 65350 Boullarre 60620 Boullay-les-Troux 91470 Boulleret 18240 Boulleville 27210 Bouloc 31620 Bouloc 82110 Boulogne-Billancourt Cedex 92104 Boulogne-la-Grasse 60490 Boulogne-sur-Gesse 31350 Boulogne-sur-Helpe 59440 Boulogne-sur-Mer 62200 Bouloire 72440 Boulon 14220 Boulot 70190 Boulouparis 98812 Boult 70190 Boult-aux-Bois 08240 Boult-sur-Suippe 51110 Boulzicourt 08410 Boumourt 64370 Bouniagues 24560 Bouquehault 62340 Bouquelon 27500 Bouquemaison 80600 Bouquemont 55300 Bouquet 30580 Bouquetot 27310 Bouqueval 95720 Bourail 98870 Bouranton 10270 Bouray-sur-Juine 91850 Bourbach-le-Bas 68290 Bourbach-le-Haut 68290 Bourberain 21610 Bourbévelle 70500 Bourbon-Lancy 71140 Bourbon-l'Archambault 03160 Bourbonne-les-Bains 52400 Bourbourg 59630 Bourbriac 22390 Bourcefranc-le-Chapus 17560 Bourcia 39320 Bourcq 08400 Bourdainville 76760 Bourdalat 40190 Bourdeau 73370 Bourdeaux 26460 Bourdeilles 24310 Bourdelles 33190 Bourdenay 10290 Bourdettes 64800 Bourdic 30190 Bourdon 80310 Bourdonnay 57810 Bourdonné 78113 Bourdons-sur-Rognon 52700 Bourecq 62190 Bouresches 02400 Bouresse 86410 Bouret-sur-Canche 62270 Boureuilles 55270 Bourg 52200 BOURG ET COMIN 02160 Bourg-Achard 27310 Bourgaltroff 57260 Bourganeuf 23400 Bourg-Archambault 86390 Bourg-Argental 42220 Bourgbarré 35230 Bourg-Beaudouin 27380 Bourg-Blanc 29860 Bourg-Bruche 67420 Bourg-Charente 16200 Bourg-de-Bigorre 65130 Bourg-de-Péage 26300 Bourg-des-Comptes 35890 Bourg-de-Sirod 39300 Bourg-des-Maisons 24320 Bourg-de-Visa 82190 Bourg-d'Oueil 31110 Bourg-du-Bost 24600 Bourgeauville 14430 Bourg-en-Bresse Cedex 01012 Bourges Cedex 18020 Bourget-en-Huile 73110 Bourg-Fidèle 08230 Bourgheim 67140 Bourghelles 59830 Bourg-la-Reine 92340 Bourg-Lastic 63760 Bourg-le-Comte 71110 Bourg-le-Roi 72610 Bourg-lès-Valence 26500 Bourg-l'Évêque 49520 Bourg-Madame 66760 Bourgnac 24400 Bourgneuf 17220 Bourgneuf 73390 Bourgneuf-en-Retz 44580 Bourgogne 51110 Bourgoin-Jallieu 38317 Bourgon 53410 Bourgougnague 47410 Bourg-Saint-Andéol 07700 Bourg-Saint-Bernard 31570 Bourg-Saint-Christophe 01800 Bourg-Sainte-Marie 52150 Bourg-Saint-Maurice Cedex 73704 Bourg-sous-Châtelet 90110 Bourg-sur-Gironde 33710 Bourgtheroulde-Infreville 27520 Bourguébus 14540 Bourgueil 37140 Bourguenolles 50800 Bourguignon 25150 Bourguignon-lès-Conflans 70800 Bourguignon-lès-la-Charité 70190 Bourguignon-lès-Morey 70120 Bourguignons 10110 Bourguignon-sous-Coucy 02300 Bourguignon-sous-Montbavin 02000 Bourgvilain 71520 Bourideys 33113 Bouriège 11300 Bourigeole 11300 Bourisp 65170 Bourlens 47370 Bourlon 62860 Bourmont 52150 Bournainville-Faverolles 27230 Bournan 37240 Bournand 86120 Bournazel 12390 Bournazel 81170 Bourneau 85200 Bournel 47210 Bourneville 27500 Bournezeau 85480 Bourniquel 24150 Bournois 25250 Bournoncle-Saint-Pierre 43360 Bournonville 62240 Bournos 64450 Bourogne 90140 Bourran 47320 Bourréac 65100 Bourret 82700 Bourriot-Bergonce 40120 Bourron-Marlotte 77780 Bourrou 24110 Bourrouillan 32370 Bours 65460 Bours 62550 Boursault 51480 Boursay 41270 Bourscheid 57370 Bourseul 22130 Bourseville 80130 Boursières 70000 Boursies 59400 Boursin 62132 Boursonne 60141 Bourth 27580 Bourthes 62650 Bourville 76740 Boury-en-Vexin 60240 Bousbach 57460 Bousbecque 59166 Bousies 59222 Bousignies 59178 Bousignies-sur-Roc 59149 Boussac 12160 Boussac 23600 Boussac 46100 Boussac-Bourg 23600 Boussais 79600 Boussan 31420 Boussay 37290 Boussay 44190 Bousse 57310 Bousse 72270 Bousselange 21250 Boussenac 09320 Boussenois 21260 Boussens 31360 Bousseraucourt 70500 Boussès 47420 Bousseviller 57230 Boussey 21350 BOUSSICOURT 80500 Boussières 25320 Boussières-en-Cambrésis 59217 Boussières-sur-Sambre 59330 Boussois 59168 Boussy 74150 Boussy-Saint-Antoine 91800 Boust 57570 Boustroff 57380 Boutancourt 08160 Boutavent 60220 Bout-du-Pont-de-Larn 81660 Bouteilles-Saint-Sébastien 24320 Boutenac 11200 Boutenac-Touvent 17120 Boutencourt 60590 Boutervilliers 91150 Bouteville 16120 Boutiers-Saint-Trojan 16100 Boutigny 77470 Boutigny-Prouais 28410 Boutigny-sur-Essonne 91820 Bouttencourt 80220 Boutteville 50480 Boutx 31440 Bouvaincourt-sur-Bresle 80220 Bouvancourt 51140 Bouvante 26190 Bouvelinghem 62380 Bouvellemont 08430 Bouverans 25560 Bouvesse-Quirieu 38390 Bouvières 26460 Bouvignies 59870 Bouvigny-Boyeffles 62172 Bouville 28800 Bouville 91880 Bouville 76360 BOUVINCOURT EN VERMANDOIS 80200 Bouvines 59830 Bouvresse 60220 Bouvron 44130 Bouvron 54200 Bouxières-aux-Bois 88270 Bouxières-aux-Chênes 54770 Bouxières-aux-Dames 54136 Bouxières-sous-Froidmont 54700 Boux-sous-Salmaise 21690 Bouxurulles 88130 Bouxwiller 67330 Bouxwiller 68480 Bouy 51400 Bouy-Luxembourg 10220 Bouyon 06510 Bouy-sur-Orvin 10400 Bouzais 18200 Bouzancourt 52110 Bouzanville 54930 Bouzel 63910 Bouze-lès-Beaune 21200 Bouzemont 88270 Bouzeron 71150 Bouzic 24250 Bouziès 46330 Bouzigues 34140 Bouzin 31420 Bouzincourt 80300 Bouzon-Gellenave 32290 Bouzonville 57320 Bouzonville-aux-Bois 45300 Bouzy 51150 Bouzy-la-Forêt 45460 Bovée-sur-Barboure 55190 Bovel 35330 Bovelles 80540 Boves 80440 Boviolles 55500 Boyaval 62134 Boyelles 62128 Boyer 42460 Boyer 71700 Boyeux-Saint-Jérôme 01640 Boynes 45300 Boz 01190 Bozas 07410 Bozel 73350 Bozouls 12340 Brabant-en-Argonne 55120 Brabant-le-Roi 55800 Brabant-sur-Meuse 55100 Brach 33480 Brachay 52110 Braches 80110 Brachy 76730 Bracieux 41250 Bracon 39110 Bracquemont 76370 Bracquetuit 76850 Bradiancourt 76680 Bragassargues 30260 Bragayrac 31470 Brageac 15700 Bragelogne-Beauvoir 10340 Bragny-sur-Saône 71350 Braillans 25640 Brailly-Cornehotte 80150 Brain 21350 Brainans 39800 Braine 02220 Brains 44830 Brains-sur-Gée 72550 Brains-sur-les-Marches 53350 Brain-sur-Allonnes 49650 Brain-sur-l'Authion 49800 BRAINVILLE 50200 Brainville 54800 Brainville-sur-Meuse 52150 Braisnes-sur-Aronde 60113 Braize 03360 Bralleville 54740 Bram 11150 Bramans 73500 BRAMETOT 76740 BRAMEVAQUE 65370 Bran 17210 Branceilles 19500 Branches 89113 Brancourt-en-Laonnois 02320 Brancourt-le-Grand 02110 Brandérion 56700 Brandeville 55150 Brandivy 56390 Brando 20222 Brandon 71520 Brandonnet 12350 Brandonvillers 51290 Branges 71500 Brangues 38510 Brannay 89150 Branne 25340 Branne 33420 Brannens 33124 Branoux-les-Taillades 30110 Brans 39290 Bransat 03500 Branscourt 51140 Bransles 77620 Brantes 84390 BRANTIGNY 88130 Brantôme 24310 Branville 14430 Branville-Hague 50440 Braquis 55400 Bras 83149 Bras d'Asse 04270 Brasc 12550 Brasles 02400 Braslou 37120 Bras-Panon 97412 Brasparts 29190 Brassac 09000 Brassac 81260 Brassac 82190 Brassac-les-Mines 63570 Brassempouy 40330 Brasseuse 60810 Bras-sur-Meuse 55100 Brassy 58140 BRASSY 80160 Bratte 54610 Braud-et-Saint-Louis 33820 Brauvilliers 55170 Braux 04240 Braux 10500 Braux 21390 BRAUX ST REMY 51800 Braux-le-Châtel 52120 Braux-Sainte-Cohière 51800 Brax 31490 Brax 47310 Bray 27170 Bray 71250 BRAY ST CHRISTOPHE 02480 Bray-Dunes 59123 Braye 02880 Braye-en-Laonnois 02000 Braye-en-Thiérache 02140 Bray-en-Val 45460 Braye-sous-Faye 37120 Braye-sur-Maulne 37330 Bray-et-Lû 95710 Bray-lès-Mareuil 80580 Bray-sur-Seine 77480 Bray-sur-Somme 80340 Brazey-en-Morvan 21430 Brazey-en-Plaine 21470 Bréal-sous-Montfort 35310 Bréal-sous-Vitré 35370 Bréançon 95640 Bréau 77720 Bréau-et-Salagosse 30120 Bréauté 76110 Bréban 51320 Brebières 62117 Brebotte 90140 Brecé 53120 Brécey 50370 Brech 56400 Brechainville 88350 Bréchamps 28210 Brechaumont 68210 Brèches 37330 Breconchaux 25640 Brécy 02210 Brécy 18220 Brécy-Brières 08400 Brée 53150 Bréel 61100 Brégnier-Cordon 01300 Brégy 60440 BREHAIN 57340 Bréhain-la-Ville 54190 Bréhal 50290 Bréhan 56580 Bréhand 22510 Bréhémont 37130 Bréhéville 55150 Breidenbach 57720 Breil 49490 Breilly 80470 Breil-sur-Roya 06540 Breistroff-la-Grande 57570 Breitenau 67220 Breitenbach 67220 Breitenbach-Haut-Rhin 68380 Brélès 29810 Brélidy 22140 Bréménil 54540 Brêmes 62610 Brémoncourt 54290 Bremondans 25530 Brémontier-Merval 76220 BREMOY 14260 Brem-sur-Mer 85470 Brémur-et-Vaurois 21400 Bren 26260 Brenac 11500 Brenas 34650 Brenat 63500 Brénaz 01260 Brenelle 02220 Brengues 46320 Brennes 52200 Brennilis 29690 Brénod 01110 Brenon 83840 Brenouille 60870 Brenoux 48000 Brens 01300 Brens 81600 Brenthonne 74890 Breny 02210 Brères 25440 Bréry 39230 Bresdon 17490 Bresilley 70140 Bresle 80300 Bresles 60510 Bresnay 03210 Bresolettes 61190 Bresse-sur-Grosne 71460 Bressey-sur-Tille 21560 Bressieux 38870 Bressolles 01360 Bressolles 03000 Bressols 82710 Bresson 38320 Bressuire Cedex 79302 Brest Cedex 2 29238 Brestot 27350 Bretagne 36110 Bretagne 90130 Bretagne-d'Armagnac 32800 Bretagne-de-Marsan 40280 Bretagnolles 27220 Breteau 45250 Breteil 35160 Bretenière 21110 Bretenières 39120 Bretenoux 46130 Breteuil 27160 Breteuil 60121 Brethel 61270 Brethenay 52000 Bretigney 25250 Bretigney-Notre-Dame 25110 Bretignolles 79140 Brétignolles-sur-Mer 85470 Bretigny 21490 Brétigny 27800 Brétigny 60400 Brétigny-sur-Orge Cedex 91220 Bretoncelles 61110 Bretonvillers 25380 Brette 26340 Brette-les-Pins 72250 Bretten 68780 Brettes 16240 Bretteville 50110 Bretteville-du-Grand-Caux 76110 Bretteville-le-Rabet 14190 Bretteville-l'Orgueilleuse 14740 Bretteville-Saint-Laurent 76560 Bretteville-sur-Ay 50430 Bretteville-sur-Dives 14170 Bretteville-sur-Laize 14680 Bretteville-sur-Odon 14760 Brettnach 57320 Bretx 31530 Breuches 70300 Breuchotte 70280 Breugnon 58460 Breuil 51140 Breuil 80400 Breuilaufa 87300 Breuil-Barret 85120 Breuil-Bois-Robert 78930 Breuilh 24380 Breuil-la-Réorte 17700 Breuil-le-Sec 60840 Breuillet 17920 Breuillet 91650 Breuil-le-Vert 60600 Breuil-Magné 17870 Breuilpont 27640 Breurey-lès-Faverney 70160 Breuschwickersheim 67112 Breuvannes-en-Bassigny 52240 Breuvery-sur-Coole 51240 Breuville 50260 Breux 55600 Breux-Jouy 91650 Breux-sur-Avre 27570 Brévainville 41160 Bréval 78980 Brévands 50500 Brevans 39100 Brèves 58530 Bréviandes 10450 Bréville 16370 Bréville-les-Monts 14860 Brévillers 80600 Brévillers 62140 Bréville-sur-Mer 50290 Brevilliers 70400 Brévilly 08140 Brévonnes 10220 Bréxent-Énocq 62170 Brey-et-Maison-du-Bois 25240 Brézé 49260 Bréziers 05190 Brézilhac 11270 Brézins 38590 Brezolles 28270 Brezons 15230 Briançon Cedex 05105 Briançonnet 06850 Brianny 21390 Briant 71110 Briantes 36400 Briare 45250 Briarres-sur-Essonne 45390 Brias 62130 Briastre 59730 Briatexte 81390 Briaucourt 52700 Briaucourt 70800 Bricon 52120 Briconville 28300 Bricquebec 50260 Bricquebosq 50340 Bricqueville 14710 Bricqueville-la-Blouette 50200 Bricqueville-sur-Mer 50290 Bricy 45310 Brides-les-Bains cedex 73571 Bridoré 37600 BRIE 02870 Brie 09700 Brie 16590 Brie 35150 Brie 79100 Brie 80200 Briec 29510 Brie-Comte-Robert 77170 Brié-et-Angonnes 38320 Brielles 35370 Briel-sur-Barse 10140 Brienne 71290 Brienne-la-Vieille 10500 Brienne-le-Château 10500 Brienne-sur-Aisne 08190 Briennon 42720 Brienon-sur-Armançon 89210 Brières-les-Scellés 91150 Brie-sous-Archiac 17520 Brie-sous-Barbezieux 16300 Brie-sous-Chalais 16210 Brie-sous-Matha 17160 Brie-sous-Mortagne 17120 Brieuil-sur-Chizé 79170 Brieulles-sur-Bar 08240 Brieulles-sur-Meuse 55110 Brieux 61160 Briey 54150 Briffons 63820 Brignac 34800 Brignac 56430 Brignac-la-Plaine 19310 Brignais 69530 BRIGNANCOURT 95640 Brigné 49700 Brignemont 31480 Brignogan-Plages 29890 Brignoles Cedex 83177 Brignon 30190 Brigueil-le-Chantre 86290 Brigueuil 16420 Briis-sous-Forges 91640 Brillac 16500 Brillecourt 10240 Brillevast 50330 Brillon 59178 Brillon-en-Barrois 55000 Brimeux 62170 Brimont 51220 Brinay 18120 Brinay 58110 Brinckheim 68870 Brindas 69126 Bringolo 22170 Brinon-sur-Beuvron 58420 Brinon-sur-Sauldre 18410 Brin-sur-Seille 54280 Briod 39570 Briollay 49125 Brion 01460 Brion 36110 Brion 38590 Brion 48310 Brion 71190 Brion 86160 Brion 89400 Brionne 27800 Brion-près-Thouet 79290 Brion-sur-Ource 21570 Briord 01470 Briosne-lès-Sables 72110 Briot 60210 Briou 41370 Brioude 43100 Brioux-sur-Boutonne 79170 Briouze 61220 BRIQUEMESNIL FLOXICOURT 80540 Briquenay 08240 Briscous 64240 Brison 74130 Brison-Saint-Innocent 73100 Brissac 34190 Brissac-Quincé 49320 Brissarthe 49330 Brissay-Choigny 02240 Brissy-Hamégicourt 02240 Brive-la-Gaillarde Cedex 19312 Brives 36100 Brives-Charensac 43700 Brives-sur-Charente 17800 Brivezac 19120 Brix 50700 Brixey-aux-Chanoines 55140 Brizambourg 17770 Brizay 37220 Brizeaux 55250 Broc 49490 Brocas 40420 Brochon 21220 Brocourt 80430 Brocourt-en-Argonne 55120 Broglie 27270 Brognard 25600 Brognon 08380 Brognon 21490 Broin 21250 Broindon 21220 Broissia 39320 Brombos 60210 Bromeilles 45390 Brommat 12600 Bromont-Lamothe 63230 Bron Cedex 69671 Bronvaux 57535 Broons 22250 Broquiers 60220 Broquiès 12480 Brossac 16480 Brossainc 07340 Brossay 49700 Brosses 89660 Brosville 27930 Brotte-lès-Luxeuil 70300 Brotte-lès-Ray 70180 Brou 28160 Brouains 50150 Broualan 35120 Brouay 14250 Brouchaud 24210 Brouchy 80400 Brouck 57220 Brouckerque 59630 Brouderdorff 57565 Broué 28410 Brouennes 55700 Brouilla 66620 Brouillet 51170 Brouqueyran 33124 Brousse 23700 Brousse 63490 Brousse 81440 Brousse-le-Château 12480 Brousses-et-Villaret 11390 Brousseval 52130 Broussey-en-Blois 55190 Broussey-Raulecourt 55200 Broussy le Grand 51230 BROUSSY LE PETIT 51230 Brou-sur-Chantereine 77177 Broût-Vernet 03110 Brouvelieures 88600 Brouville 54120 Brouviller 57635 Brouy 91150 Brouzet-lès-Alès 30580 Brouzet-lès-Quissac 30260 Broxeele 59470 Broye 71190 Broye-Aubigney-Montseugny 70140 Broye-les-Loups-et-Verfontaine 70100 Broyes 51120 Broyes 60120 Broze 81600 Brû 88700 Bruailles 71500 Bruay-la-Buissière Cedex 62701 Bruay-sur-l'Escaut 59860 Brucamps 80690 Bruch 47130 Brucheville 50480 Brucourt 14160 Bruc-sur-Aff 35550 Brue-Auriac 83119 Bruebach 68440 Brueil-en-Vexin 78440 Bruère-Allichamps 18200 Brugairolles 11300 Bruges Cedex 33523 Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Brugheas 03700 Brugnac 47260 Brugnens 32500 Brugny-Vaudancourt 51530 Bruguières 31150 Bruille-lez-Marchiennes 59490 Bruille-Saint-Amand 59199 Bruis 05150 Brûlain 79230 Brulange 57340 Bruley 54200 Brullemail 61390 Brullioles 69690 Brûlon 72350 Brumath 67170 Brumath Cedex 67170 Brumetz 02810 Brunehamel 02360 Brunelles 28400 BRUNEMBERT 62240 Brunémont 59151 Brunet 04210 Bruniquel 82800 Brunoy 91805 Brunstatt 68350 Brunville 76630 Brunvillers-la-Motte 60130 Brusque 12360 Brussey 70150 Brussieu 69690 Brusson 51300 Brusvily 22100 Brutelles 80230 Bruville 54800 Brux 86510 Bruyères 88600 Bruyères-et-Montbérault 02860 Bruyères-le-Châtel 91680 Bruyères-sur-Fère 02130 Bruyères-sur-Oise 95820 BRUYS 02220 Bruz 35170 Bry 59144 Bry-sur-Marne 94360 Bû 28410 Buais 50640 Buanes 40320 Bubertré 61190 Bubry 56310 Buc 78530 Buc 90800 Bucamps 60480 Bucéels 14250 Bucey-en-Othe 10190 Bucey-lès-Gy 70700 Bucey-lès-Traves 70360 Buchelay 78200 Buchères 10800 Buchy 57420 Buchy 76750 Bucilly 02500 Bucquoy 62116 Bucy-le-Long 02880 Bucy-le-Roi 45410 Bucy-lès-Cerny 02870 Bucy-lès-Pierrepont 02350 Bucy-Saint-Liphard 45140 Budelière 23170 Buding 57920 Budling 57970 Budos 33720 Bué 18300 Bueil 27730 Bueil-en-Touraine 37370 Buellas 01310 Buethwiller 68210 Buffard 25440 Buffières 71250 Buffignécourt 70500 Buffon 21500 Bugarach 11190 Bugard 65220 Bugeat 19170 Bugnein 64190 Bugnicourt 59151 Bugnières 52210 Bugny 25520 Buhl 67470 Buhl 68530 Buhl-Lorraine 57400 Buhy 95770 BUICOURT 60380 BUIGNY L ABBE 80132 Buigny-lès-Gamaches 80220 Buigny-Saint-Maclou 80132 Buire 02500 Buire-au-Bois 62390 Buire-Courcelles 80200 Buire-le-Sec 62870 Buire-sur-l'Ancre 80300 Buironfosse 02620 Buis-les-Baronnies 26170 Buissard 05500 Buisson 84110 Buissoncourt 54110 Buis-sur-Damville 27240 Buissy 62860 Bujaleuf 87460 BULAN 65130 Bulat-Pestivien 22160 Bulcy 58400 Buléon 56420 Bulgnéville 88140 Bulhon 63350 Bullainville 28800 Bulle 25560 Bullecourt 62128 Bulles 60130 Bulligny 54113 Bullion 78830 Bullou 28160 Bully 42260 Bully 69210 Bully 76270 Bully-les-Mines 62160 Bulson 08450 Bult 88700 Bun 65400 Buncey 21400 Buneville 62130 Buno-Bonnevaux 91720 Bunus 64120 Bunzac 16110 Buoux 84480 Burbach 67260 Burbure 62151 Burcin 38690 Burcy 77760 BURDIGNES 42220 Burdignin 74420 Bure 55290 Buré 61170 Bure-les-Templiers 21290 Burelles 02140 Bures 54370 Bures 61170 BURES EN BRAY 76660 Bures-sur-Yvette 91440 Burey 27190 Burey-en-Vaux 55140 Burey-la-Côte 55140 Burg 65190 Burgalays 31440 Burgaronne 64390 Burgille 25170 Burgnac 87800 Burgy 71260 Burie 17770 Buriville 54450 Burlats 81100 BURLIONCOURT 57170 Burnand 71460 Burnevillers 25470 Burnhaupt-le-Bas 68520 Burnhaupt-le-Haut 68520 Buros 64160 Burosse-Mendousse 64330 Burret 09000 Bursard 61500 Burthecourt-aux-Chênes 54210 Burtoncourt 57220 Bury 60250 Burzet 07450 Burzy 71460 Bus 62124 Buschwiller 68220 Busigny 59137 Bus-la-Mésière 80700 Bus-les-Artois 80560 BUSLOUP 41160 Busnes 62350 Busque 81300 Bussac 24350 Bussac-Forêt 17210 Bussac-sur-Charente 17100 Bus-Saint-Rémy 27630 Bussang 88540 Busseaut 21510 Busséol 63270 Busserolles 24360 Busserotte-et-Montenaille 21580 Busset 03270 Bussiares 02810 Bussière-Badil 24360 Bussière-Dunoise 23320 Bussière-Galant 87230 Bussière-Nouvelle 23700 Bussière-Poitevine 87320 Bussières 21580 Bussières 42510 Bussières 63330 Bussières 70190 Bussières 71960 Bussières 77750 Bussières 89630 Bussière-Saint-Georges 23600 Bussières-et-Pruns 63260 Busson 52700 Bussu 80200 Bussunarits-Sarrasquette 64220 Bussus-Bussuel 80135 Bussy 18130 Bussy 60400 BUSSY LES POIX 80290 Bussy-Albieux 42260 Bussy-en-Othe 89400 Bussy-la-Pesle 21540 Bussy-la-Pesle 58420 Bussy-le-Château 51600 Bussy-le-Grand 21150 Bussy-le-Repos 51330 Bussy-le-Repos 89500 Bussy-lès-Daours 80800 Bussy-Lettrée 51320 Bussy-Saint-Georges 77600 Bussy-Saint-Martin 77600 Bust 67320 Bustanico 20212 Bustince-Iriberry 64220 Buswiller 67350 Busy 25320 Buthiers 70190 Buthiers 77760 Butot 76890 Butot-Vénesville 76450 Butry-sur-Oise 95430 Butteaux 89360 Butten 67430 Buverchy 80400 Buvilly 39800 Buxerolles 21290 Buxerolles 86180 Buxeuil 10110 Buxeuil 36150 Buxeuil 37160 BUXIERES LES VILLIERS 52000 Buxières-d'Aillac 36230 Buxières-lès-Clefmont 52240 Buxières-les-Mines 03440 Buxières-sous-les-Côtes 55300 Buxières-sous-Montaigut 63700 Buxières-sur-Arce 10110 Buxy 71390 Buysscheure 59285 Buzan 09800 Buzançais 36500 Buzancy 02200 Buzancy 08240 Buzet-sur-Baïse 47160 Buzet-sur-Tarn 31660 Buziet 64680 Buzignargues 34160 Buzon 65140 Buzy 64260 Buzy-Darmont 55400 By 25440 Byans-sur-Doubs 25320 Cabanac 65350 Cabanac-Cazaux 31160 Cabanac-et-Villagrains 33650 Cabanac-Séguenville 31480 Cabanès 12800 Cabanès 81500 Cabannes 13440 Cabara 33420 Cabariot 17430 Cabas-Loumassès 32140 Cabasse 83340 Cabestany 66330 Cabidos 64410 Cabourg 14390 Cabrerets 46330 Cabrerolles 34480 Cabrespine 11160 Cabrières 30210 Cabrières 34800 Cabrières-d'Aigues 84240 Cabrières-d'Avignon 84220 Cabriès 13480 Cabris 06530 Cachan 94230 Cachen 40120 Cachy 80800 Cadalen 81600 Cadarcet 09240 Cadarsac 33750 Cadaujac 33140 Cadéac 65240 Cadeilhan 32380 Cadeilhan-Trachère 65170 Cadeillan 32220 Cademène 25290 Caden 56220 Cadenet 84160 Caderousse 84860 Cadillac 33410 Cadillac-en-Fronsadais 33240 Cadillon 64330 Cadix 81340 Cadolive 13950 Cadours 31480 Cadrieu 46160 Caen Cedex 9 14027 Caëstre 59190 Caffiers 62132 Cagnac-les-Mines 81130 Cagnano 20228 Cagnes-sur-Mer 06800 Cagnicourt 62182 Cagnoncles 59161 Cagnotte 40300 Cagny 14630 Cagny 80330 Cahagnes 14240 CAHAGNOLLES 14490 Cahaignes 27420 Cahan 61430 CAHARET 65190 CAHON GOUY 80132 Cahors Cedex 46005 Cahus 46130 Cahuzac 11420 Cahuzac 47330 Cahuzac 81540 Cahuzac-sur-Adour 32400 Cahuzac-sur-Vère 81140 Caignac 31560 Cailhau 11240 Cailhavel 11240 Cailla 11140 Caillac 46140 Caillavet 32190 Caille 06750 Cailleville 76460 Caillouël-Crépigny 02300 Caillouet-Orgeville 27120 Cailloux-sur-Fontaines 69270 Cailly 76690 Cailly-sur-Eure 27490 Cairanne 84290 Cairon 14610 Caisnes 60400 Caissargues 30132 Caix 80170 Caixas 66300 Caixon 65500 Cajarc 46160 Calacuccia 20224 Calais Cedex 62107 Calamane 46150 Calan 56240 Calanhel 22160 Calavanté 65190 Calcatoggio 20111 Calce 66600 Calenzana 20214 Calès 24150 Calès 46350 Calignac 47600 Caligny 61100 Callac 22160 Callas 83830 Callen 40430 CALLENGEVILLE 76270 Calleville 27800 Calleville-les-Deux-Églises 76890 Callian 32190 Callian 83440 Calmeilles 66400 Calmels-et-le-Viala 12400 Calmont 12450 Calmont 31560 Calmoutier 70240 Caloire 42240 Calonges 47430 Calonne-Ricouart 62470 Calonne-sur-la-Lys 62350 Calorguen 22100 Caluire-et-Cuire Cedex 69642 Calvi 20260 Calviac-en-Périgord 24370 Calvignac 46160 Calvinet 15340 Calvisson 30420 Calzan 09120 Camalès 65500 Camarade 09290 Camarès 12360 Camaret-sur-Aigues 84850 Camaret-sur-Mer 29570 Camarsac 33750 Cambayrac 46140 Cambernard 31470 Cambernon 50200 Cambes 33880 Cambes 46100 Cambes 47350 Cambes-en-Plaine 14610 Cambia 20244 Cambiac 31460 Cambieure 11240 Camblain-Châtelain 62470 Camblain-l'Abbé 62690 Camblanes-et-Meynac 33360 CAMBLIGNEUL 62690 Cambo-les-Bains 64250 Cambon 81990 Cambon-et-Salvergues 34330 Cambon-lès-Lavaur 81470 Camboulazet 12160 Camboulit 46100 Cambounès 81260 Cambounet-sur-le-Sor 81580 Cambrai Cedex 59407 Cambremer 14340 Cambrin 62149 Cambron 80132 Cambronne-lès-Clermont 60290 Cambronne-lès-Ribécourt 60170 Camburat 46100 Came 64520 Camélas 66300 Camelin 02300 Camembert 61120 Cametours 50570 Camiac-et-Saint-Denis 33420 Camiers 62176 Camiran 33190 Camjac 12800 Camlez 22450 Camoël 56130 Camon 09500 Camon Cedex 80334 Camopi 97330 Camors 56330 Camou-Cihigue 64470 CAMOUS 65410 Campagnac 12560 Campagnac 81140 Campagnac-lès-Quercy 24550 Campagna-de-Sault 11140 Campagnan 34230 Campagne 24260 Campagne 34160 Campagne 40090 Campagne 60640 Campagne-d'Armagnac 32800 Campagne-lès-Boulonnais 62650 Campagne-lès-Guines 62340 Campagne-lès-Hesdin 62870 Campagne-lès-Wardrecques 62120 Campagne-sur-Arize 09350 Campagne-sur-Aude 11260 Campagnolles 14500 Campan 65710 Campana 20229 Campandré-Valcongrain 14260 Camparan 65170 Campbon 44750 CAMPEAUX 60220 Campel 35330 Campénéac 56800 Campestre-et-Luc 30770 Campet-et-Lamolère 40090 Camphin-en-Carembault 59133 Camphin-en-Pévèle 59780 Campi 20270 Campigneulles-les-Grandes 62170 Campigneulles-les-Petites 62170 Campigny 14490 Campigny 27500 Campile 20290 Campistrous 65300 Campitello 20252 Camplong 34260 Camplong-d'Aude 11200 Campneuseville 76340 Campo 20142 Campôme 66500 Campouriez 12460 Campoussy 66730 Campremy 60480 Camprond 50210 CAMPS EN AMIENOIS 80540 Campsas 82370 Campsegret 24140 Camps-la-Source 83170 Camps-Saint-Mathurin-Léobazel 19430 Camps-sur-l'Agly 11190 Camps-sur-l'Isle 33660 Campuac 12580 Campugnan 33390 CAMPUZAN 65230 Camurac 11340 Canala 98813 Canale-di-Verde 20230 Canals 82170 Canaples 80670 Canappeville 27400 Canapville 14800 Canapville 61120 Canari 20217 Canaules-et-Argentières 30350 Canavaggia 20235 Canaveilles 66360 Cancale 35260 Canchy 14230 Canchy 80150 Canclers 62310 Cancon 47290 Candas 80750 Candé 49440 Candes-Saint-Martin 37500 Candé-sur-Beuvron 41120 Candillargues 34130 Candor 60310 Candresse 40180 Canehan 76260 Canéjan Cedex 33611 Canens 31310 Canenx-et-Réaut 40090 Canet 11200 Canet 34800 Canet-de-Salars 12290 Canet-en-Roussillon Cedex 66145 Canettemont 62270 Cangey 37530 Caniac-du-Causse 46240 Canihuel 22480 Canisy 50750 Canly 60680 Cannectancourt 60310 Cannelle 20151 Cannes 06400 Cannes-Écluse 77130 Cannes-et-Clairan 30260 Cannessières 80140 Cannet 32400 CANNY SUR THERAIN 60220 Canny-sur-Matz 60310 Canohès 66680 Canouville 76450 Cantaing-sur-Escaut 59267 Cantaous 65150 Cantaron 06340 Canté 09700 Canteleu 76380 Canteleux 62270 Canteloup 14370 Canteloup 50330 Cantenac 33460 Cantenay-Épinard 49460 Cantiers 27420 Cantigny 80500 Cantillac 24530 Cantin 59169 Cantoin 12420 Cantois 33760 Canville-la-Rocque 50580 Canville-les-Deux-Églises 76560 Cany-Barville 76450 Caorches-Saint-Nicolas 27300 Caouënnec-Lanvézéac 22300 Caours 80132 Capbreton 40130 Cap-d'Ail 06320 Capdenac 46100 Capdenac-Gare 12700 Capdrot 24540 Capelle 59213 Capelle-fermont 62690 Capelle-les-Grands 27270 Capelle-lès-Hesdin 62140 Capendu 11700 Capens 31410 Capestang 34310 Capesterre-Belle-Eau 97130 Capesterre-de-Marie-Galante 97140 Capian 33550 Capinghem 59160 Caplong 33220 Capoulet-et-Junac 09400 Cappel 57450 Cappelle-Brouck 59630 Cappelle-en-Pévèle 59242 Cappelle-la-Grande 59180 Cappy 80340 Captieux 33840 Capvern 65130 Caragoudes 31460 Caraman 31460 Caramany 66720 Carantec 29660 Carantilly 50570 Carayac 46160 Carbay 49420 Carbes 81570 Carbini 20170 Carbon-Blanc Cedex 33563 Carbon-Blanc Cedex 33563 Carbonne 31390 Carbuccia 20133 Carcagny 14740 Carcanières 09460 Carcans 33121 Carcarès-Sainte-Croix 40400 Carcassonne Cedex 11835 Carcen-Ponson 40400 Carcès 83570 Carcheto-Brustico 20229 Cardaillac 46100 Cardan 33410 Cardeilhac 31350 Cardesse 64360 CARDET 30350 Cardonnette 80260 Cardonville 14230 Cardo-Torgia 20190 Cardroc 35190 Carelles 53120 Carency 62144 Carennac 46110 Carentan 50500 Carentoir 56910 Cargèse 20130 Cargiaca 20164 Carhaix-Plouguer 29837 Carignan 08110 Carignan-de-Bordeaux 33360 Carisey 89360 Carla-Bayle 09130 Carla-de-Roquefort 09300 Carlat 15130 Carlencas-et-Levas 34600 Carlepont 60170 Carling 57490 Carlipa 11170 Carlucet 46500 Carlus 81990 Carlux 24370 Carly 62830 Carmaux 81400 Carnac Cedex 56341 Carnac-Rouffiac 46140 Carnas 30260 Carnet 50240 Carnetin 77400 Carneville 50330 Carnières 59217 Carnin 59112 Carnoët 22160 Carnoules 83660 Carnoux-en-Provence Cedex 13716 Carnoy 80300 Caro 56140 Çaro 64220 Carolles 50740 Caromb 84330 Carpentras Cedex 84208 Carpineto 20229 Carpiquet 14650 Carquebut 50480 Carquefou Cedex 44470 Carqueiranne 83320 Carrepuis 80700 Carrère 64160 Carresse-Cassaber 64270 Carrières-sous-Poissy 78955 Carrières-sur-Seine 78420 Carros 06510 Carrouges 61320 Carry-le-Rouet 13620 Cars 33390 Carsac-Aillac 24200 Carsac-de-Gurson 24610 Carsan 30130 Carsix 27300 Carspach 68130 Cartelègue 33390 Carticasi 20244 Cartignies 59244 Cartigny 80200 Cartigny-l'Épinay 14330 Carves 24170 CARVILLE LA FOLLETIERE 76190 Carville-Pot-de-Fer 76560 Carvin 62220 Casabianca 20237 Casaglione 20111 Casalabriva 20140 Casalta 20215 Casamaccioli 20224 Casanova 20250 Cascastel-des-Corbières 11360 Case Pilote 97222 Casefabre 66130 Caseneuve 84750 Cases-de-Pène 66600 Casevecchie 20270 Cassagnabère-Tournas 31420 Cassagnas 48400 Cassagne 31260 Cassagnes 46700 Cassagnes 66720 Cassagnes-Bégonhès 12120 Cassagnoles 30350 Cassagnoles 34210 Cassaigne 32100 CASSAIGNES 11190 Cassaniouze 15340 Cassel 59670 Cassen 40380 Casseneuil 47440 Casseuil 33190 Cassignas 47340 Cassis 13260 Casson 44390 Cassuéjouls 12210 Cast 29150 Castagnac 31310 CASTAGNEDE 31260 Castagnède 64270 Castagniers 06670 Castaignos-Souslens 40700 Castandet 40270 Castanet 12240 Castanet 81150 Castanet 82160 Castanet-le-Haut 34610 Castanet-Tolosan Cedex 31325 Castanet-Tolosan Cedex 31325 Castans 11160 Casteide-Cami 64170 Casteide-Candau 64370 Casteide-Doat 64460 Casteil 66820 Castelbajac 65330 Castelbiague 31160 Castelculier 47240 Castelferrus 82100 Castelfranc 46140 Castelgaillard 31230 Castelginest 31142 Casteljaloux 47700 Castella 47340 Castellane 04120 Castellar 06500 Castellare-di-Casinca 20213 Castellare-di-Mercurio 20212 Castellet 84400 Castellet-lès-Sausses 04320 Castello-di-Rostino 20235 Castelmary 12800 Castelmaurou 31180 Castelmayran 82210 Castelmoron-d'Albret 33540 Castelmoron-sur-Lot 47260 Castelnau-Barbarens 32450 Castelnau-Chalosse 40360 Castelnau-d'Anglès 32320 Castelnau-d'Arbieu 32500 Castelnaudary Cedex 11491 Castelnau-d'Aude 11700 Castelnau-d'Auzan 32440 Castelnaud-de-Gratecambe 47290 Castelnau-de-Brassac 81260 Castelnau-de-Guers 34120 Castelnau-de-Lévis 81150 Castelnau-de-Mandailles 12500 Castelnau-de-Médoc 33480 Castelnau-de-Montmiral 81140 Castelnau-d'Estrétefonds 31620 Castelnaud-la-Chapelle 24250 Castelnau-Durban 09420 Castelnau-le-Lez Cedex 34170 Castelnau-Magnoac 65230 Castelnau-Montratier 46170 Castelnau-Pégayrols 12620 Castelnau-Picampeau 31430 Castelnau-Rivière-Basse 65700 Castelnau-sur-Gupie 47180 Castelnau-sur-l'Auvignon 32100 Castelnau-Tursan 40320 Castelnau-Valence 30190 Castelnavet 32290 Castelner 40700 Castelnou 66300 Castelreng 11300 Castels 24220 Castelsagrat 82400 Castelsarrasin Cedex 82103 Castel-Sarrazin 40330 Castelvieilh 65350 Castelviel 33540 CASTERA LANUSSE 65190 Castera-Bouzet 82120 Castéra-Lectourois 32700 Castéra-Lou 65350 Castéra-Loubix 64460 CASTERAS 09130 Castéra-Verduzan 32410 Castéra-Vignoles 31350 Casterets 65230 Castéron 32380 Castet 64260 Castet-Arrouy 32340 Castetbon 64190 Castétis 64300 Castetnau-Camblong 64190 Castetner 64300 Castetpugon 64330 Castets 40260 Castets-en-Dorthe 33210 Castex 09350 Castex 32170 CASTEX D ARMAGNAC 32240 Casties-Labrande 31430 Castifao 20218 Castiglione 20218 Castillon 06500 Castillon 14490 Castillon 65130 Castillon-d'Arthez 64370 Castillon-Debats 32190 Castillon-de-Castets 33210 Castillon-de-Larboust 31110 Castillon-de-Saint-Martory 31360 Castillon-du-Gard 30210 Castillon-en-Auge 14140 Castillon-en-Couserans 09800 Castillon-la-Bataille 33350 Castillon-Massas 32360 Castillonnès 47330 Castillon-Savès 32490 Castilly 14330 Castin 32810 Castineta 20218 Castirla 20236 Castres 02680 Castres Cedex 81108 Castres-Gironde 33640 Castries 34160 Catenay 76116 Catenoy 60840 Cateri 20225 CATHERVIELLE 31110 Catheux 60360 CATIGNY 60640 Catillon-Fumechon 60130 Catillon-sur-Sambre 59360 Catllar 66500 Catonvielle 32200 Cattenières 59217 Cattenom 57570 Catteville 50390 Catus 46150 Catz 50500 Caubeyres 47160 Caubiac 31480 Caubios-Loos 64230 Caubon-Saint-Sauveur 47120 Caubous 31110 Caubous 65230 Caucalières 81200 Cauchy-à-la-Tour 62260 Caucourt 62150 Caudan Cedex 56854 Caudebec-en-Caux 76490 Caudebec-lès-Elbeuf 76320 Caudebronde 11390 Caudecoste 47220 Caudeval 11230 Caudiès-de-Conflent 66360 Caudiès-de-Fenouillèdes 66220 Caudrot 33490 Caudry Cedex 59544 Cauffry 60290 Caugé 27180 Caujac 31190 Caulaincourt 02490 Caulières 80290 Caullery 59191 Caulnes 22350 Caumont 02300 Caumont 09160 Caumont 27310 Caumont 32400 Caumont 33540 Caumont 82210 Caumont 62140 CAUMONT SUR ORNE 14220 Caumont-l'Éventé 14240 Caumont-sur-Durance 84510 Caumont-sur-Garonne 47430 Cauna 40500 Caunay 79190 Cauneille 40300 Caunes-Minervois 11160 Caunettes-en-Val 11220 Caunette-sur-Lauquet 11250 Caupenne 40250 Caupenne-d'Armagnac 32110 Caurel 22530 Caurel 51110 Cauro 20117 Cauroir 59400 Cauroy 08310 Cauroy-lès-Hermonville 51220 Cause-de-Clérans 24150 Caussade 82300 Caussade-Rivière 65700 Causse-Bégon 30750 Causse-de-la-Selle 34380 Causse-et-Diège 12700 Caussens 32100 Causses-et-Veyran 34490 Caussiniojouls 34600 Caussols 06460 Caussou 09250 Cauterets 65110 Cauverville-en-Roumois 27350 Cauvicourt 14190 Cauvignac 33690 Cauvigny 60730 Cauville 14770 Cauville-sur-Mer 76930 Caux 34720 Caux-et-Sauzens 11170 Cauzac 47470 Cavagnac 46110 Cavaillon 84300 Cavalaire-sur-Mer 83240 Cavan 22140 Cavanac 11570 Cavarc 47330 Caveirac 30820 Caves 11510 Cavignac 33620 Cavigny 50620 Cavillargues 30330 Cavillon 80310 Cavron-Saint-Martin 62140 Caychax 09250 Cayenne Cedex 97306 Cayeux-en-Santerre 80800 Cayeux-sur-Mer 80410 Caylus 82160 Cayrac 82440 Cayres 43510 Cayriech 82240 Cayrols 15290 Cazac 31230 Cazalis 33113 Cazalis 40700 Cazalrenoux 11270 Cazals 46250 Cazals 82140 Cazals-de-Bayles 09500 CAZARIL LASPENES 31110 Cazarilh 65370 Cazaril-Tambourès 31580 Cazats 33430 Cazaubon 32150 Cazaugitat 33790 Cazaunous 31160 CAZAUX 09120 CAZAUX FRECHET ANERAN CAMORS 65240 CAZAUX LAYRISSE 31440 Cazaux-d'Anglès 32190 Cazaux-Debat 65590 Cazaux-Savès 32130 Cazaux-Villecomtal 32230 Cazavet 09160 Cazeaux-de-Larboust 31110 Cazedarnes 34460 Cazenave-Serres-et-Allens 09400 Cazeneuve 32800 Cazeneuve-Montaut 31420 Cazères 31220 Cazères-sur-l'Adour 40270 Cazes-Mondenard 82110 Cazevieille 34270 Cazideroque 47370 Cazilhac 11570 Cazilhac 34190 Cazillac 46600 Cazoulès 24370 Cazouls-d'Hérault 34120 Cazouls-lès-Béziers 34370 Ceaucé 61330 Ceaulmont 36200 Céaux 50220 Céaux-d'Allègre 43270 Ceaux-en-Couhé 86700 Ceaux-en-Loudun 86200 Cébazan 34360 Cébazat 63118 Ceffonds 52220 Ceignes 01430 Ceilhes-et-Rocozels 34260 Ceillac 05600 Ceilloux 63520 Ceintrey 54134 Cellé 41360 Cellefrouin 16260 Celle-Lévescault 86600 Celles 09000 Celles 15170 Celles 17520 Celles 24600 Celles 34700 Celles-en-Bassigny 52360 Celles-lès-Condé 02330 Celles-sur-Aisne 02370 Celles-sur-Belle 79370 Celles-sur-Durolle 63250 Celles-sur-Ource 10110 Celles-sur-Plaine 88110 Cellettes 16230 Cellettes 41120 Cellier-du-Luc 07590 Cellieu 42320 Cellule 63200 Celon 36200 Celoux 15500 Celsoy 52600 Cély 77930 Cemboing 70500 Cempuis 60210 Cénac 33360 Cénac-et-Saint-Julien 24250 Cenans 70230 Cendras 30480 Cendrecourt 70500 Cendrey 25640 Cendrieux 24380 Cénevières 46330 Cenne-Monestiés 11170 Cenon Cedex 33152 Cenon-sur-Vienne 86530 Censeau 39250 Censerey 21430 Censy 89310 Centrès 12120 Centuri 20238 Cenves 69840 Cépet 31620 Cépie 11300 Cepoy 45120 CERAN 32500 Cérans-Foulletourte 72330 Cerbère 66290 Cerbois 18120 Cercié 69220 Cercier 74350 Cercles 24320 Cercottes 45520 Cercoux 17270 Cercy-la-Tour 58340 Cerdon 01450 Cerdon 45620 Cère 40090 Céré-la-Ronde 37460 Cerelles 37390 Cérences 50510 Céreste 04280 Céret 66400 Cerfontaine 59680 Cergy 95801 Cergy-Pontoise Cedex 95008 Cergy-Pontoise cédex 95611 Cérilly 03350 Cérilly 21330 Cérilly 89320 Cerisé 61000 Cerisières 52320 Cerisiers 89320 Cerisy 80800 Cerisy-Belle-Étoile 61100 Cerisy-Buleux 80140 Cerisy-la-Forêt 50680 Cerisy-la-Salle 50210 Cerizay Cedex 79144 Cérizols 09230 CERIZY 02240 Cernans 39110 Cernay 14290 Cernay 28120 Cernay 86140 Cernay Cedex 68704 Cernay-en-Dormois 51800 Cernay-la-Ville 78720 Cernay-l'Église 25120 Cernay-lès-Reims 51420 Cerneux 77320 Cernex 74350 Cerniébaud 39250 Cernion 08260 Cernon 39240 Cernon 51240 Cernoy 60190 Cernoy-en-Berry 45360 Cernusson 49310 Cerny 91590 CERNY LES BUCY 02870 Cerny-en-Laonnois 02860 Céron 71110 Cérons 33720 Cerqueux 14290 Cerre-lès-Noroy 70000 Cers 34420 Cersay 79290 Cerseuil 02220 Cersot 71390 Certilleux 88300 Certines 01240 Cervens 74550 Cervières 05100 Cervières 42440 Cerville 54420 Cervione 20221 Cervon 58800 Cerzat 43380 Cesancey 39570 Césarches 73200 Césarville-Dossainville 45300 Cescau 09800 Cescau 64170 Cesny-aux-Vignes 14270 Cesny-Bois-Halbout 14220 Cessac 33760 Cessales 31290 Cesse 55700 Cessenon-sur-Orb 34460 Cesseras 34210 Cesset 03500 CESSEVILLE 27110 Cessey 25440 Cessey-sur-Tille 21110 Cessières 02320 Cessieu 38110 Cesson 77240 Cesson-Sévigné Cedex 35517 Cessoy-en-Montois 77520 Cessy 01170 Cessy-les-Bois 58220 Cestas 33610 Cestayrols 81150 Ceton 61260 Cette-Eygun 64490 Cevins 73730 Ceyras 34800 Ceyrat 63122 Ceyreste 13600 Ceyroux 23210 Ceyssac 43000 Ceyssat 63210 Ceyzériat 01250 Ceyzérieu 01350 Cézac 33620 Cézac 46170 Cezais 85410 Cézan 32410 Cezay 42130 Cézens 15230 Cézia 39240 Cézy 89410 Chabanais 16150 Chabestan 05400 Chabeuil 26120 Chablis 89800 Châbons 38690 Chabottes 05260 Chabournay 86380 Chabrac 16150 Chabreloche 63250 Chabrignac 19350 Chabrillan 26400 Chabris 36210 Chacé 49400 Chacenay 10110 Chacrise 02200 Chadeleuf 63320 Chadenac 17800 Chadenet 48190 Chadrac 43770 Chadron 43150 Chadurie 16250 Chaffois 25300 Chagey 70400 Chagnon 42800 Chagny 08430 Chagny 71150 Chahaignes 72340 Chahains 61320 Chaignay 21120 Chaignes 27120 Chail 79500 Chaillac 36310 Chaillac-sur-Vienne 87200 Chailland 53420 Chaillé-les-Marais 85450 Chailles 41120 Chaillé-sous-les-Ormeaux 85310 Chaillevette 17890 Chaillevois 02000 Chailley 89770 Chaillon 55210 Chailloué 61500 Chailly-en-Bière 77930 Chailly-en-Brie 77120 Chailly-en-Gâtinais 45260 Chailly-lès-Ennery 57365 Chailly-sur-Armançon 21320 Chainaz-les-Frasses 74540 Chaînée-des-Coupis 39120 Chaingy 45380 Chaintré 71570 Chaintreaux 77460 Chaintrix-Bierges 51130 Chaise-Dieu-du-Theil 27580 Chaix 85200 Chalabre 11230 Chalagnac 24380 Chalain-d'Uzore 42600 Chalaines 55140 Chalain-le-Comtal 42600 Chalais 16210 Chalais 24800 Chalais 36370 Chalais 86200 Chalamont 01320 Chalampé 68490 Chalancey 52160 Chalancon 26470 Chalandray 86190 CHALANDRY 02270 Chalandry-Elaire 08160 Chalautre-la-Grande 77171 Chalautre-la-Petite 77160 Chalaux 58140 Chaleins 01480 Chalencon 07240 Châlette-sur-Loing 45120 Chalette-sur-Voire 10500 Chaley 01230 Chalèze 25220 Chalezeule 25220 Chaliers 15320 Chalifert 77144 Chaligny 54230 Chalinargues 15170 Chalindrey 52600 Chalivoy-Milon 18130 Challain-la-Potherie 49440 Challans Cedex 85302 Challement 58420 Challerange 08400 Challes 72250 Challes-la-Montagne 01450 Challes-les-Eaux 73190 Challet 28300 Challex 01630 Challignac 16300 Challonges 74910 Challuy 58000 Chalmaison 77650 Chalmazel 42920 Chalmoux 71140 Chalon 38122 Chalonnes-sous-le-Lude 49490 Chalonnes-sur-Loire 49290 Châlons-du-Maine 53470 Châlons-en-Champagne Cedex 51022 Châlons-sur-Vesle 51140 Chalon-sur-Saône 71327 Chalon-sur-Saône Cedex 71321 Chalon-sur-Saône Cedex 71109 Châlonvillars 70400 Chalo-Saint-Mars 91780 Chalou-Moulineux 91740 Chaltrait 51130 Chalus 63340 Châlus 87230 Chalvignac 15200 Chalvraines 52700 Chamadelle 33230 Chamagne 88130 Chamagnieu 38460 Chamalières Cedex 63400 Chamalières-sur-Loire 43800 Chamaloc 26150 Chamant 60300 Chamarande 91730 Chamaret 26230 Chambain 21290 Chambeire 21110 Chambellay 49220 Chambéon 42110 Chambérat 03370 Chamberaud 23480 Chamberet 19370 Chambéria 39270 Chambéry Cedex 73011 Chambezon 43410 Chambilly 71110 Chamblac 27270 Chamblanc 21250 Chamblay 39380 Chambles 42170 Chamblet 03170 Chambley-Bussières 54890 Chambly Cedex 60542 Chambœuf 21220 Chambœuf 42330 Chambois 61160 Chambolle-Musigny 21220 Chambon 17290 Chambon 18190 Chambon 30450 Chambon 37290 Chambonas 07140 Chambonchard 23110 Chambon-la-Forêt 45340 Chambon-le-Château 48600 Chambon-Sainte-Croix 23220 Chambon-sur-Cisse 41190 Chambon-sur-Dolore 63980 Chambon-sur-Lac 63790 Chambon-sur-Voueize 23170 Chamborand 23240 Chambord 27250 Chambord 41250 Chamboret 87140 Chamborigaud 30530 Chambornay-lès-Bellevaux 70190 Chambornay-lès-Pin 70150 Chambors 60240 Chambost-Allières 69870 Chambost-Longessaigne 69770 Chamboulive 19450 Chambourcy 78240 Chambourg-sur-Indre 37310 Chambray 27120 Chambray-lès-Tours Cedex 37172 Chambrecy 51170 Chambretaud 85500 Chambrey 57170 CHAMBRONCOURT 52700 Chambry 02000 Chambry 77910 Chaméane 63580 Chamelet 69620 Chamery 51500 Chamesey 25380 Chamesol 25190 Chamesson 21400 Chameyrat 19330 Chamigny 77260 Chamilly 71510 Chamole 39800 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Chamouillac 17130 Chamouille 02860 Chamouilley 52410 Chamousset 73390 Chamoux 89660 Chamoux-sur-Gelon 73390 Chamoy 10130 Champagnac 15350 Champagnac 17500 Champagnac-de-Belair 24530 Champagnac-la-Noaille 19320 Champagnac-la-Prune 19320 Champagnac-la-Rivière 87150 Champagnac-le-Vieux 43440 Champagnat 23190 Champagnat 71480 Champagnat-le-Jeune 63580 Champagne 07340 Champagne 17620 Champagné 72470 Champagne-au-Mont-d'Or 69410 Champagne-en-Valromey 01260 Champagne-et-Fontaine 24320 Champagné-le-Sec 86510 Champagné-les-Marais 85450 Champagne-Mouton 16350 Champagné-Saint-Hilaire 86160 Champagne-sur-Loue 39600 Champagne-sur-Oise 95660 Champagne-sur-Seine 77430 Champagne-sur-Vingeanne 21310 Champagneux 73240 Champagne-Vigny 16250 Champagney 25170 Champagney 39290 Champagney 70290 Champagnier 38800 Champagnole 39302 Champagnolles 17240 CHAMPAGNY 21440 Champagny-en-Vanoise 73350 Champagny-sous-Uxelles 71460 Champallement 58420 Champanges 74500 CHAMPAUBERT 51270 Champcella 05310 Champcenest 77560 Champcerie 61210 Champcervon 50320 Champcevinel 24750 Champcevrais 89220 Champcey 50530 Champclause 43430 Champcueil 91750 Champdeniers-Saint-Denis 79220 Champdeuil 77390 Champdieu 42600 Champdivers 39500 Champ-d'Oiseau 21500 Champdolent 17430 Champ-Dolent 27190 Champdor 01110 Champdôtre 21130 Champdray 88640 Champ-du-Boult 14380 Champeau-en-Morvan 21210 Champeaux 35500 Champeaux 50530 Champeaux 77720 Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier 24340 Champeaux-sur-Sarthe 61560 Champeix 63320 Champenard 27600 Champenoux 54280 Champéon 53640 Champétières 63600 Champey 70400 Champey-sur-Moselle 54700 Champfleur 72610 Champfleury 10700 Champfleury 51500 Champforgeuil 71530 Champfrémont 53370 Champfromier 01410 Champgenéteux 53160 Champguyon 51310 Champ-Haut 61240 Champhol 28300 Champien 80700 Champier 38260 Champigné 49330 Champignelles 89350 Champigneul-Champagne 51150 Champigneulle 08250 Champigneulles 54250 Champigneulles-en-Bassigny 52150 Champigneul-sur-Vence 08430 CHAMPIGNOLLES 21230 Champignolles 27330 Champignol-lez-Mondeville 10200 Champigny 51370 Champigny 89340 Champigny-en-Beauce 41330 Champigny-la-Futelaye 27220 Champigny-le-Sec 86170 Champigny-lès-Langres 52200 Champigny-sous-Varennes 52400 Champigny-sur-Aube 10700 Champigny-sur-Marne 94500 Champigny-sur-Veude 37120 Champillet 36160 Champillon 51160 Champis 07440 Champlan 91160 Champlat-et-Boujacourt 51480 Champ-Laurent 73390 Champlay 89300 Champlecy 71120 Champ-le-Duc 88600 Champlemy 58210 Champlin 08260 Champlin 58700 Champlitte 70600 Champlive 25360 Champlost 89210 Champmillon 16290 Champmotteux 91150 Champnétery 87400 Champneuville 55100 Champniers 16430 Champniers 86400 Champniers-et-Reilhac 24360 Champoléon 05260 Champoly 42430 Champosoult 61120 Champougny 55140 Champoulet 45420 CHAMPOUX 25640 Champrenault 21690 Champrepus 50800 Champrond 72320 Champrond-en-Gâtine 28240 Champrond-en-Perchet 28400 Champrougier 39230 Champs 02670 Champs 61190 Champs 63440 Champsac 87230 Champsanglard 23220 Champsecret 61700 Champseru 28700 Champsevraine 52500 Champs-Romain 24470 Champs-sur-Marne 77420 Champs-sur-Tarentaine-Marchal 15270 Champs-sur-Yonne 89290 Champ-sur-Barse 10140 Champ-sur-Drac 38560 Champtercier 04660 Champteussé-sur-Baconne 49220 Champtoceaux 49270 Champtocé-sur-Loire 49123 Champtonnay 70100 Champvallon 89710 Champvans 39100 Champvans 70100 Champvans-les-Moulins 25170 Champvert 58300 Champvoisy 51700 Champvoux 58400 Chamrousse 38410 Chamvres 89300 Chanac 48230 Chanac-les-Mines 19150 Chanaleilles 43170 Chanas 38150 Chanat-la-Mouteyre 63530 Chanay 01420 Chanaz 73310 Chançay 37210 Chancé 35680 Chanceaux 21440 Chanceaux-près-Loches 37600 Chanceaux-sur-Choisille 37390 Chancelade 24650 Chancenay 52100 Chancey 70140 Chancia 01590 Chandai 61300 Chandolas 07230 Chandon 42190 Chanéac 07310 Chaneins 01990 Chânes 71570 Change 21340 Changé 72560 Changé Cedex 53810 Changey 52360 Changis-sur-Marne 77660 Changy 42310 Changy 51300 Changy 71120 Chaniat 43100 Chaniers 17610 CHANNAY 21330 Channay-sur-Lathan 37330 Channes 10340 Chanonat 63450 Chanos-Curson 26600 CHANOUSSE 05700 Chanoy 52260 Chanoz-Châtenay 01400 Chanteau 45400 Chantecoq 45320 Chantecorps 79340 Chanteheux 54300 Chanteix 19330 Chantelle 03140 Chanteloup 35150 Chanteloup 50510 Chanteloup 79320 Chanteloup-en-Brie 77600 Chanteloup-les-Bois 49340 Chanteloup-les-Vignes 78570 Chantelouve 38740 Chantemerle 51260 Chantemerle-les-Blés 26600 Chantemerle-lès-Grignan 26230 Chantemerle-sur-la-Soie 17380 Chantenay-Saint-Imbert 58240 Chantenay-Villedieu 72430 Chantepie Cedex 35574 Chantérac 24190 Chanteraine 55500 Chanterelle 15190 Chantes 70360 Chantesse 38470 Chanteuges 43300 Chantillac 16360 Chantilly Cedex 60500 Chantonnay cedex 85111 Chantraine 88000 Chantraines 52700 Chantrans 25330 Chantrigné 53300 Chanu 61800 Chanville 57580 Chanzeaux 49750 Chaon 41600 Chaouilley 54330 Chaource 10210 Chaourse 02340 Chapaize 71460 Chapareillan 38530 Chapdes-Beaufort 63230 Chapdeuil 24320 Chapeau 03340 Chapeiry 74540 Chapelaine 51290 Chapelle-des-Bois 25240 Chapelle-d'Huin 25270 Chapelle-Guillaume 28330 Chapelle-Royale 28290 Chapelle-Spinasse 19300 Chapelle-Vallon 10700 Chapelle-Voland 39140 Chapelon 45270 Chapet 78130 Chapois 39300 Chaponnay 69970 Chaponost 69630 Chappes 03390 Chappes 08220 Chappes 10260 Chappes 63720 Chaptelat 87270 Chaptuzat 63260 Charancieu 38490 Charantonnay 38790 Charavines 38850 Charbogne 08130 Charbonnat 71320 Charbonnières 28330 Charbonnières 71260 Charbonnières-les-Bains 69260 Charbonnières-les-Sapins 25620 Charbonnières-les-Varennes 63410 Charbonnières-les-Vieilles 63410 Charbonnier-les-Mines 63340 Charbuy 89113 Charcenne 70700 Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance 49320 Charchigné 53250 Charchilla 39260 Charcier 39130 Chard 23700 CHARDENY 08400 Chardogne 55000 Chardonnay 71700 Chareil-Cintrat 03140 Charencey 21690 Charency 39250 Charency-Vezin 54260 Charens 26310 Charensat 63640 Charentay 69220 Charentenay 89580 Charentilly 37390 Charenton-du-Cher 18210 Charenton-le-Pont 94220 Charentonnay 18140 Charette 38390 Charette-Varennes 71270 Charey 54470 Charézier 39130 Chargé 37530 Chargey-lès-Gray 70100 Chargey-lès-Port 70170 Chariez 70000 Charigny 21140 Charix 01130 Charlas 31350 Charleval 13350 Charleval 27380 Charleville 51120 Charleville-Mézières Cedex 08109 Charleville-sous-Bois 57220 Charlieu 42190 Charly 18350 Charly 69390 Charly-Oradour 57640 Charly-sur-Marne 02310 Charmant 16320 Charmauvillers 25470 Charmé 16140 Charmeil 03110 Charmensac 15500 Charmentray 77410 Charmes 02800 Charmes 03800 Charmes 21310 Charmes 52360 Charmes Cedex 88131 CHARMES EN L ANGLE 52110 Charmes-la-Côte 54113 Charmes-la-Grande 52110 Charmes-Saint-Valbert 70120 Charmes-sur-l'Herbasse 26260 Charmes-sur-Rhône 07800 Charmoille 25380 Charmoille 70000 Charmois 54360 Charmois 90140 Charmois-devant-Bruyères 88460 Charmois-l'Orgueilleux 88270 Charmont 51330 Charmont 95420 Charmont-en-Beauce 45480 Charmont-sous-Barbuise 10150 Charmoy 10290 Charmoy 71710 Charmoy 89400 Charnas 07340 Charnat 63290 Charnay 25440 Charnay 69380 Charnay-lès-Chalon 71350 Charnay-lès-Mâcon Cedex 71012 Charnècles 38140 Charnizay 37290 Charnod 39240 Charnois 08600 Charnoz-sur-Ain 01800 Charny 21350 Charny 77410 Charny 89120 Charny-le-Bachot 10380 Charny-sur-Meuse 55100 Charolles 71120 Charols 26450 Charonville 28120 Charost 18290 Charpentry 55270 Charpey 26300 Charpont 28500 Charquemont 25140 Charrais 86170 Charraix 43300 Charras 16380 Charray 28220 Charre 64190 Charrecey 71510 Charrey-sur-Saône 21170 Charrey-sur-Seine 21400 Charrin 58300 Charritte-de-Bas 64130 Charron 17230 Charron 23700 Charroux 03140 Charroux 86250 Chars 95750 Charsonville 45130 Chartainvilliers 28130 Chartèves 02400 Chartres 28000 Chartres-de-Bretagne 35131 Chartrettes 77590 Chartrier-Ferrière 19600 Chartronges 77320 Chartuzac 17130 Charvieu-Chavagneux 38230 Charvonnex 74370 Chas 63160 Chaserey 10210 Chasnais 85401 Chasnay 58350 Chasné-sur-Illet 35250 Chaspinhac 43700 Chaspuzac 43320 Chassagne 63320 Chassagne-Montrachet 21190 Chassagnes 43230 Chassagne-Saint-Denis 25290 Chassagny 69700 Chassaignes 24600 Chassal 39360 Chassant 28480 Chasseguey 50520 Chasselas 71570 Chasselay 38470 Chasselay 69380 Chassemy 02390 Chassenard 03510 Chasseneuil 36800 Chasseneuil-du-Poitou 86360 Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Chassenon 16150 Chasseradès 48250 Chasse-sur-Rhône 38670 Chassey 21150 Chassey-Beaupré 55130 Chassey-le-Camp 71150 Chassey-lès-Montbozon 70230 Chassey-lès-Scey 70360 Chassiecq 16350 Chassiers 07110 Chassieu Cedex 69682 Chassignelles 89160 Chassignieu 38730 Chassignolles 36400 Chassignolles 43440 Chassigny 52190 Chassigny-sous-Dun 71170 Chassillé 72540 Chassors 16200 Chassy 18800 Chassy 71130 Chassy 89110 Chastanier 48300 Chasteaux 19600 Chastel 43300 Chastel-Arnaud 26340 Chastellux-sur-Cure 89630 Chastel-Nouvel 48000 Chastel-sur-Murat 15300 Chastreix 63680 Chatain 86250 Châtaincourt 28270 Châtas 88210 Château 71250 CHATEAU SUR EPTE 27420 Château-Arnoux-Saint-Auban 04160 Châteaubernard 16100 Château-Bernard 38650 Châteaubleau 77370 Châteaubourg 07130 Châteaubourg 35220 Château-Bréhain 57340 Châteaubriant Cedex 44146 Château-Chalon 39210 Château-Chervix 87380 Château-Chinon (Ville) 58120 Château-Chinon-Ville 58120 Château-des-Prés 39150 Château-d'Olonne 85180 Châteaudouble 26120 Châteaudouble 83300 Château-du-Loir 72500 Châteaudun Cedex 28205 Châteaufort 04250 Châteaufort 78117 Château-Gaillard 01500 Château-Garnier 86350 Châteaugay 63119 Châteaugiron 35410 Château-Gontier Cedex 53204 Château-Guibert 85320 Château-l'Abbaye 59230 Château-Landon 77570 Château-Larcher 86370 Château-la-Vallière 37330 Château-l'Évêque 24460 Château-l'Hermitage 72510 Châteaulin 29150 Châteaumeillant 18370 Châteauneuf 06740 Châteauneuf 21320 Châteauneuf 42800 Châteauneuf 71740 Châteauneuf 73390 Châteauneuf 85710 Châteauneuf-de-Bordette 26110 Châteauneuf-de-Gadagne 84470 Châteauneuf-de-Galaure 26330 Châteauneuf-d'Entraunes 06470 Châteauneuf-de-Randon 48170 Châteauneuf-de-Vernoux 07240 Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine 35430 Châteauneuf-d'Oze 05400 Châteauneuf-du-Faou 29520 Châteauneuf-du-Pape Cedex 84232 Châteauneuf-du-Rhône 26780 Châteauneuf-en-Thymerais 28170 Châteauneuf-la-Forêt 87130 Châteauneuf-le-Rouge 13790 Châteauneuf-les-Bains 63390 Châteauneuf-les-Martigues 13220 Châteauneuf-Miravail 04200 Châteauneuf-sur-Charente 16120 Châteauneuf-sur-Cher 18190 Châteauneuf-sur-Isère 26300 Châteauneuf-sur-Loire 45110 Châteauneuf-sur-Sarthe 49330 Châteauneuf-Val-de-Bargis 58350 Châteauneuf-Val-Saint-Donat 04200 Châteauneuf-Villevieille 06390 Châteauponsac 87290 Château-Porcien 08360 Châteauredon 04270 Châteaurenard 13160 Château-Renard 45220 Château-Renault 37110 Château-Rouge 57320 Châteauroux 36012 Châteauroux-les-Alpes 05380 Château-Salins 57170 Château-sur-Allier 03320 Château-sur-Cher 63330 Château-Thébaud 44690 Château-Thierry 02400 Château-Verdun 09310 Châteauvert 83670 Châteauvieux 05000 Châteauvieux 41110 Châteauvieux 83840 Châteauvieux-les-Fossés 25840 Châteauvilain 38300 Châteauvillain 52120 Château-Ville-Vieille 05350 Château-Voué 57170 Châtel 74390 Châtelaillon-Plage 17340 Châtelain 53200 Châtelais 49520 Châtelard 23700 Châtelaudren 22170 Chatelay 39380 Châtelblanc 25240 Châtel-Censoir 89660 Chatel-Chéhéry 08250 Châtel-de-Joux 39130 Châtel-de-Neuvre 03500 Châteldon 63290 Châtel-Gérard 89310 Châtel-Guyon 63140 Châtellenot 21320 Châtellerault 86100 Châtel-Montagne 03250 Châtel-Moron 71510 Châtelneuf 39300 Châtelneuf 42940 Châtelperron 03220 Châtelraould-Saint-Louvent 51300 Châtel-Saint-Germain 57160 Châtel-sur-Moselle 88330 Châtelus 03120 Châtelus 38680 Châtelus 42140 Châtelus-le-Marcheix 23430 Châtelus-Malvaleix 23270 CHATENAY 28700 Châtenay 01320 Châtenay 38980 Châtenay 71800 Châtenay-en-France 95190 Chatenay-Mâcheron 52200 Châtenay-Malabry 92290 Châtenay-sur-Seine 77126 Chatenay-Vaudin 52360 Chatenet 17210 Châteney 70240 Châtenois 39700 Châtenois 67730 Châtenois 70240 Châtenois 88170 Châtenois-les-Forges 90700 Châtenoy 45260 Châtenoy 77167 Châtenoy-en-Bresse 71380 Châtenoy-le-Royal 71880 Châtignac 16480 CHATIGNONVILLE 91410 Châtillon 03210 Châtillon 39130 Châtillon 69380 Châtillon 86700 Châtillon 92320 CHATILLON SUR LISON 25440 Châtillon-Coligny 45230 Châtillon-en-Bazois 58110 Châtillon-en-Diois 26410 Châtillon-en-Dunois 28290 Châtillon-en-Michaille 01200 Châtillon-en-Vendelais 35210 Châtillon-Guyotte 25640 Châtillon-la-Borde 77820 Châtillon-la-Palud 01320 Châtillon-le-Duc 25870 Châtillon-le-Roi 45480 Châtillon-lès-Sons 02270 Châtillon-Saint-Jean 26750 Châtillon-sous-les-Côtes 55400 Châtillon-sur-Broué 51290 Châtillon-sur-Chalaronne 01400 Châtillon-sur-Cher 41130 Châtillon-sur-Cluses 74300 Châtillon-sur-Colmont 53100 Châtillon-sur-Indre 36700 Châtillon-sur-Loire 45360 Châtillon-sur-Marne 51700 Châtillon-sur-Morin 51310 Châtillon-sur-Oise 02240 Châtillon-sur-Saône 88410 Châtillon-sur-Seine 21400 Châtillon-sur-Thouet 79200 Châtin 58120 Châtonnay 38440 Châtonnay 39240 Chatonrupt-Sommermont 52300 Chatou Cedex 78401 Châtres 10510 Châtres 24120 Châtres 77610 Châtres-la-Forêt 53600 Châtres-sur-Cher 41320 Châtrices 51800 Chattancourt 55100 Chatte 38160 Chatuzange-le-Goubet 26300 Chaucenne 25170 Chauchailles 48310 Chauché 85140 Chauchigny 10170 Chauconin-Neufmontiers 77124 Chaudardes 02160 Chaudebonne 26110 Chaudefonds-sur-Layon 49290 Chaudefontaine 25640 Chaudefontaine 51800 Chaudenay 52600 Chaudenay 71150 Chaudenay-la-Ville 21360 Chaudenay-le-Château 21360 Chaudeney-sur-Moselle 54200 Chaudes-Aigues 15110 Chaudeyrac 48170 Chaudeyrolles 43430 Chaudon 28210 Chaudon-Norante 04330 CHAUDREY 10240 Chaudun 02200 Chauffailles 71170 Chauffayer 05800 Chauffecourt 88500 Chauffour-lès-Bailly 10110 Chauffour-lès-Étréchy 91580 Chauffours 28120 Chauffour-sur-Vell 19500 Chauffourt 52140 Chauffry 77169 Chaufour-lès-Bonnières 78270 Chaufour-Notre-Dame 72550 Chaugey 21290 Chaulgnes 58400 Chaulhac 48140 Chaulieu 50150 Chaulnes 80320 CHAUM 31440 Chaumard 58120 Chaume-et-Courchamp 21610 Chaumeil 19390 Chaume-lès-Baigneux 21450 Chaumercenne 70140 Chaumergy 39230 Chaumes-en-Brie 77390 Chaumesnil 10500 Chaumont 18350 Chaumont 52000 Chaumont 52000 Chaumont 61230 Chaumont 74270 Chaumont 89340 Chaumont-d'Anjou 49140 Chaumont-devant-Damvillers 55150 Chaumontel 95270 Chaumont-en-Vexin 60240 Chaumont-la-Ville 52150 Chaumont-le-Bois 21400 Chaumont-le-Bourg 63220 Chaumont-Porcien 08220 Chaumont-sur-Aire 55260 Chaumont-sur-Loire 41150 Chaumont-sur-Tharonne 41600 Chaumot 58800 Chaumot 89500 Chaumousey 88390 Chaumoux-Marcilly 18140 Chaumussay 37350 Chaumuzy 51170 Chaunac 17130 Chaunay 86510 Chauny Cedex 02302 Chauray 79180 Chauriat 63117 Chaussan 69440 Chaussenac 15700 Chaussenans 39800 Chausseterre 42430 Chaussin 39120 Chaussoy-Epagny 80250 Chaussy 45480 Chaussy 95710 Chauvac-Laux-Montaux 26510 Chauvé 44320 Chauvency-le-Château 55600 Chauvency-Saint-Hubert 55600 Chauvigné 35490 Chauvigny 86300 Chauvigny-du-Perche 41270 Chauvincourt-Provemont 27150 CHAUVIREY LE VIEIL 70500 Chauvirey-le-Châtel 70500 Chauvoncourt 55300 Chauvry 95560 Chaux 21700 Chaux 90330 Chaux-Champagny 39110 Chaux-des-Crotenay 39150 Chaux-des-Prés 39150 Chaux-la-Lotière 70190 Chaux-lès-Clerval 25340 Chaux-lès-Passavant 25530 Chaux-lès-Port 70170 Chaux-Neuve 25240 Chauzon 07120 Chavagnac 15300 Chavagnac 24120 Chavagne 35310 Chavagnes 49380 Chavagnes-en-Paillers 85250 Chavagnes-les-Redoux 85390 Chavaignes 49490 Chavanac 19290 CHAVANAT 23250 Chavanatte 90100 Chavanay 42410 Chavanges 10330 Chavaniac-Lafayette 43230 Chavannaz 74270 Chavanne 70400 Chavannes 18190 Chavannes 26260 Chavannes-les-Grands 90100 Chavannes-sur-l'Etang 68210 Chavannes-sur-Reyssouze 01190 Chavannes-sur-Suran 01250 Chavanod 74650 Chavanoz 38230 Chavaroux 63720 Chaveignes 37120 Chavelot 88150 Chavenay 78450 Chavençon 60240 Chavenon 03440 Chavéria 39270 Chaveroche 19200 Chaveyriat 01660 Chavignon 02000 Chavigny 02880 Chavigny 54230 Chavigny-Bailleul 27220 Chaville 92370 Chavin 36200 Chavonne 02370 Chavornay 01510 Chavot-Courcourt 51530 Chavoy 50870 Chavroches 03220 Chay 25440 Chazay-d'Azergues 69380 Chazeaux 07110 Chazé-Henry 49420 Chazelet 36170 Chazelles 15500 Chazelles 16380 Chazelles 39160 Chazelles 43300 Chazelles-sur-Albe 54450 Chazelles-sur-Lavieu 42560 Chazelles-sur-Lyon 42140 Chazemais 03370 Chazé-sur-Argos 49500 Chazeuil 21260 Chazeuil 58700 Chazey-Bons 01300 Chazey-sur-Ain 01150 Chazilly 21320 Chazot 25430 Chécy 45430 Chédigny 37310 Chef-Boutonne 79110 Chef-du-Pont 50480 Cheffes 49125 Cheffois 85390 Cheffreville-Tonnencourt 14140 Chef-Haut 88500 Cheignieu-la-Balme 01510 Cheillé 37190 Cheilly-lès-Maranges 71150 Chein-Dessus 31160 Cheissoux 87460 Cheix-en-Retz 44640 Chélan 32140 Chelers 62127 Chélieu 38730 Chelle-Debat 65350 Chelles 60350 Chelles Cedex 77505 Chelle-Spou 65130 Chelun 35640 Chemaudin 25320 Chemazé 53200 Chemellier 49320 Chemenot 39230 Chéméré 44680 Chémeré-le-Roi 53340 Chémery 41700 Chémery-les-Deux 57320 Chémery-sur-Bar 08450 CHEMILLA 39240 Chemillé-Melay 49120 Chemillé-sur-Dême 37370 Chemillé-sur-Indrois 37460 Chemilli 61360 Chemilly 03210 Chemilly 70360 Chemilly-sur-Serein 89800 Chemilly-sur-Yonne 89250 Chemin 39120 Cheminas 07300 Chemin-d'Aisey 21400 Cheminon 51250 Cheminot 57420 Chemiré-en-Charnie 72540 Chemiré-le-Gaudin 72210 Chemy 59147 Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet 17120 Chenailler-Mascheix 19120 Chénas 69840 Chenay 51140 Chenay 72610 Chenay 79120 Chenay-le-Châtel 71340 Chêne-Bernard 39120 Chenebier 70400 Chenecey-Buillon 25440 Cheneché 86380 Chêne-en-Semine 74270 Chénelette 69430 Chénérailles 23130 Chenereilles 42560 Chenereilles 43190 Chêne-Sec 39230 Chenevelles 86450 Chenevières 54122 Chenevrey-et-Morogne 70150 Chênex 74520 Cheney 89700 Chenicourt 54610 Chenières 54720 CHENIERS 51510 Chéniers 23220 CHENILLE CHANGE 49220 Cheniménil 88460 Chennebrun 27820 Chennegy 10190 Chennevières-lès-Louvres 95380 Chennevières-sur-Marne 94430 Chenois 57580 Chenoise 77160 Chenommet 16460 Chenon 16460 Chenonceaux 37150 Chenou 77570 Chenôve 21300 Chenôves 71390 Chens-sur-Léman 74140 Chenu 72500 Cheny 89400 Chepniers 17210 Chepoix 60120 CHEPPES LA PRAIRIE 51240 Cheppy 55270 Cheptainville 91630 Chepy 51240 Chépy 80210 Chérac 17610 Chérancé 53400 Chérancé 72170 Chéraute 64130 Cherbonnières 17470 Cherbourg-Octeville Cedex 50108 Chérence 95510 Chérencé-le-Héron 50800 Chérencé-le-Roussel 50520 Chéreng 59152 CHERET 02860 Chériennes 62140 Cherier 42430 Chérigné 79170 Chérisay 72610 Chérisey 57420 Cherisy 28500 CHERISY 62128 Chérizet 71250 Chermignac 17460 Chermisey 88630 Chermizy-Ailles 02860 Chéronnac 87600 Chéronvilliers 27250 Chéroy 89690 Cherré 49330 Cherré 72400 Cherreau 72400 Cherrueix 35120 Cherval 24320 Cherveix-Cubas 24390 Cherves 86170 Cherves-Châtelars 16310 Cherves-Richemont 16370 Chervettes 17380 Cherveux 79410 Chervey 10110 Cherville 51150 Chéry 18120 Chéry-Chartreuve 02220 Chéry-lès-Pouilly 02000 Chéry-lès-Rozoy 02360 Chesley 10210 Chesnois-Auboncourt 08270 Chesny 57245 Chessenaz 74270 Chessy 69380 Chessy 77700 Chessy-les-Prés 10130 Chéu 89600 Cheuge 21310 Cheust 65100 Cheux 14210 Chevagnes 03230 Chevagny-les-Chevrières 71960 Chevagny-sur-Guye 71220 Chevaigné 35250 Chevaigné-du-Maine 53250 Cheval-Blanc 84460 Chevaline 74210 Chevanceaux 17210 Chevannay 21540 Chevannes 21220 Chevannes 45210 Chevannes 89240 Chevannes 91750 Chevannes-Changy 58420 CHEVENNES 02250 Chevenon 58160 Chevenoz 74500 Cheverny 41700 Cheveuges 08350 Chevières 08250 Chevigney 70140 Chevigney-lès-Vercel 25530 Chevigney-sur-l'Ognon 25170 Chevigny 39290 Chevigny-en-Valière 21200 Chevigny-Saint-Sauveur 21800 Chevillard 01430 Chevillé 72350 Chevillon 52170 Chevillon-sur-Huillard 45700 Chevilly 45520 Chevilly-Larue Cedex 94669 Chevinay 69210 Chevincourt 60150 Chevrainvilliers 77760 Chevreaux 39190 Chevregny 02000 Chèvremont 90340 Chevresis-Monceau 02270 Chevreuse 78460 Chevreville 60440 Chevrier 74520 Chevrières 38160 Chevrières 42140 Chevrières 60710 Chevroches 58500 Chevrotaine 39130 Chevroux 01190 Chevroz 25870 Chevru 77320 Chevry 01170 Chevry-Cossigny 77173 Chevry-en-Sereine 77710 Chevry-sous-le-Bignon 45210 Chey 79120 Cheylade 15400 Cheylard-l'Évêque 48300 Cheyssieu 38550 Chezal-Benoît 18160 Chèze 65120 Chézeaux 52400 Chezelle 03140 Chezelles 36500 Chezelles 37220 Chèzeneuve 38300 Chézery-Forens 01410 Chézy 03230 Chézy-en-Orxois 02810 Chézy-sur-Marne 02570 Chiatra 20230 Chiché 79350 Chicheboville 14370 Chichée 89800 Chichery 89400 Chichey 51120 Chichilianne 38930 Chiconi 97670 Chicourt 57590 Chiddes 58170 Chiddes 71220 Chidrac 63320 Chierry 02400 Chieulles 57070 Chigné 49490 Chignin 73800 Chigny 02120 Chigny-les-Roses 51500 Chigy 89190 Chilhac 43380 Chillac 16480 Chille 39570 Chilleurs-aux-Bois 45170 Chilly 08260 Chilly 74270 CHILLY 80170 Chilly-le-Vignoble 39570 Chilly-Mazarin 91380 Chilly-sur-Salins 39110 Chimilin 38490 Chindrieux 73310 Chinon 37500 Chipilly 80800 Chirac 16150 Chirac 48100 Chirac-Bellevue 19160 Chirassimont 42114 Chirat-l'Église 03330 Chiré-en-Montreuil 86190 Chirens 38850 Chirmont 80250 Chirols 07380 Chirongui 97620 Chiroubles 69115 Chiry-Ourscamp 60138 Chis 65800 Chisa 20240 Chissay-en-Touraine 41400 Chisseaux 37150 Chisséria 39240 Chissey-en-Morvan 71540 Chissey-lès-Mâcon 71460 Chissey-sur-Loue 39380 Chitenay 41120 Chitray 36800 Chitry 89530 Chitry-les-Mines 58800 Chives 17510 Chivres 21820 Chivres-en-Laonnois 02350 Chivres-Val 02880 Chivy-les-Étouvelles 02000 Chizé 79170 Chocques 62920 Choilley-Dardenay 52190 Choisel 78460 Choiseul 52240 Choisey 39100 Choisies 59740 Choisy 74330 Choisy-au-Bac 60750 Choisy-en-Brie 77320 Choisy-la-Victoire 60190 Choisy-le-Roi Cedex 94607 Cholet Cedex 49321 Cholonge 38220 Choloy-Ménillot 54200 Chomelix 43500 Chomérac 07210 Chonas-l'Amballan 38121 Chonville-Malaumont 55200 Chooz 08600 CHOQUEUSE LES BENARDS 60360 Choranche 38680 Chorey-les-Beaune 21200 Chorges 05230 Chouain 14250 Chouday 36100 Choue 41170 Chougny 58110 Chouilly 51530 Chouppes 86110 Chourgnac-d'Ans 24640 Choussy 41700 Chouvigny 03450 Choux 39370 CHOUY 02210 Chouzelot 25440 Chouzé-sur-Loire 37140 Chouzy-sur-Cisse 41150 Choye 70700 Chozeau 38460 Chuelles 45220 Chuffilly-Roche 08130 Chuignes 80340 Chuignolles 80340 Chuisnes 28190 Chusclan 30200 Chuyer 42410 Chuzelles 38200 CIADOUX 31350 Ciamannacce 20134 Ciboure Cedex 64503 Cideville 76570 Ciel 71350 Cier-de-Luchon 31110 Cier-de-Rivière 31510 CIERGES 02130 Cierges-sous-Montfaucon 55270 Cierp-Gaud 31440 Cierrey 27930 Cierzac 17520 Cieurac 46230 Cieutat 65200 Cieux 87520 Ciez 58220 Cigogné 37310 Cilaos 97413 Cilly 02250 Cinais 37500 Cindré 03220 Cinq-Mars-la-Pile 37130 Cinqueux 60940 Cintegabelle 31550 Cintheaux 14680 Cintray 27160 Cintray 28300 Cintré 35310 Cintrey 70120 Cipières 06620 Ciral 61320 Ciran 37240 Circourt 88270 Circourt-sur-Mouzon 88300 Ciré-d'Aunis 17290 Cirès 31110 Cires-lès-Mello 60660 Cirey 70190 CIREY SUR BLAISE 52110 Cirey-lès-Mareilles 52700 Cirey-lès-Pontailler 21270 Cirey-sur-Vezouze 54480 Cirfontaines-en-Azois 52370 Cirfontaines-en-Ornois 52230 Cirières 79140 Ciron 36300 Ciry-le-Noble 71420 Ciry-Salsogne 02220 Cisai-Saint-Aubin 61230 Cisery 89420 Cissac-Médoc 33250 Cissé 86170 Cisternes-la-Forêt 63740 Cistrières 43160 Citerne 80490 Citers 70300 Citey 70700 Citou 11160 Citry 77730 Civaux 86320 Civens 42110 Civières 27630 Civrac-de-Blaye 33920 Civrac-en-Médoc 33340 Civrac-sur-Dordogne 33350 Civray 18290 Civray 86400 Civray-de-Touraine 37150 Civray-sur-Esves 37160 Civrieux 01390 Civrieux-d'Azergues 69380 Civry 28200 Civry-en-Montagne 21320 Civry-la-Forêt 78910 CIZANCOURT 80200 Cizay-la-Madeleine 49700 Cize 01250 Cize 39300 Cizely 58270 Cizos 65230 Clacy-et-Thierret 02000 Cladech 24170 Claira 66530 Clairac 47320 Clairavaux 23500 Clairefontaine-en-Yvelines 78120 Clairegoutte 70200 Clairfayts 59740 Clairfontaine 02260 Clairmarais 62500 Clairoix 60280 Clairvaux-d'Aveyron 12330 Clairvaux-les-Lacs 39130 Clairy-Saulchoix 80540 CLAIS 76660 Claix 16440 Claix 38640 Clam 17500 CLAMANGES 51130 Clamart 92140 Clamecy 02880 Clamecy 58500 Clamensane 04250 Clamerey 21390 Clans 06420 Clans 70000 Clansayes 26130 Clapiers 34830 Clara 66500 Clarac 31210 Clarac 65190 Claracq 64330 Clarafond-Arcine 74270 Clarbec 14130 Clarens 65300 Clarensac 30870 Claret 05110 Claret 34270 Clarques 62129 Clary 59225 Classun 40320 Clastres 02440 Clasville 76450 Claudon 88410 Clavans-en-Haut-Oisans 38142 Clavé 79420 Claveisolles 69870 Clavette 17220 Claveyson 26240 Clavières 15320 Claviers 83830 Claville 27180 Claville-Motteville 76690 Clavy-Warby 08460 Clayes 35590 Claye-Souilly 77410 Clayeures 54290 Clécy 14570 Cléden-Cap-Sizun 29770 Cléden-Poher 29270 Cléder 29233 Clèdes 40320 Cleebourg 67160 Clefmont 52240 Cléguer 56620 Cléguérec 56480 Clelles 38930 Clémencey 21220 Clémensat 63320 CLEMERY 54610 Clémont 18410 Clénay 21490 CLENLEU 62650 Cléon 76410 Cléon-d'Andran 26450 Cleppé 42110 Clérac 17270 Cléré-du-Bois 36700 Cléré-les-Pins 37340 Clères 76690 Cléré-sur-Layon 49560 Clérey 10390 Clérey-la-Côte 88630 Clérey-sur-Brenon 54330 Clergoux 19320 Clérieux 26260 Clerlande 63720 Clermain 71520 Clermont 09420 Clermont 40180 Clermont 60600 Clermont 74270 Clermont-Créans 72200 Clermont-de-Beauregard 24140 Clermont-Dessous 47130 Clermont-d'Excideuil 24160 Clermont-en-Argonne 55120 Clermont-Ferrand Cedex 1 63033 Clermont-le-Fort 31810 Clermont-les-Fermes 02340 Clermont-l'Hérault 34800 Clermont-Pouyguillès 32300 Clermont-Savès 32600 Clermont-Soubiran 47270 Clermont-sur-Lauquet 11250 Cléron 25330 Clerques 62890 Clerval 25340 Cléry 21270 Cléry 73460 Cléry-en-Vexin 95420 Cléry-le-Grand 55110 Cléry-le-Petit 55110 Cléry-Saint-André 45370 Cléry-sur-Somme 80200 Clesles 51260 Clessé 71260 Clessé 79350 Clessy 71130 Cléty 62380 Cleurie 88120 Cleuville 76450 Cléville 14370 Cléville 76640 Clévilliers 28300 Cleyrac 33540 Cleyzieu 01230 Clézentaine 88700 Clichy 92110 Clichy-sous-Bois 93390 Climbach 67510 Clinchamp 52700 Clinchamps-sur-Orne 14320 Clion 36700 Clion-sur-Seugne 17240 Cliousclat 26270 Cliponville 76640 Cliron 08090 Clisson Cedex 44190 Clitourps 50330 Clohars-Carnoët 29360 Clohars-Fouesnant 29950 Clomot 21230 Clonas-sur-Varèze 38550 Clos-Fontaine 77370 Clouange 57185 Cloué 86600 Cloyes-sur-le-Loir 28220 Cloyes-sur-Marne 51300 Clucy 39110 Clugnat 23270 Cluis 36340 Clumanc 04330 Cluny 71250 Cluses Cedex 74302 Clussais-la-Pommeraie 79190 Clux-Villeneuve 71270 Coadout 22970 Coaraze 06390 Coarraze 64800 Coatascorn 22140 Coat-Méal 29870 Coatréven 22450 Cobonne 26400 Cobrieux 59830 Cocherel 77440 Cocheren 57800 Coclois 10240 Cocquerel 80510 Cocumont 47250 Cocurès 48400 Codalet 66500 Codognan 30920 Codolet 30200 Coësmes 35134 Coëtlogon 22210 Coëtmieux 22400 Cœuvres-et-Valsery 02600 Coëx 85220 Coggia 20160 Coglès 35460 Cogna 39130 Cognac Cedex 16111 Cognac-la-Forêt 87310 Cognat-Lyonne 03110 Cogners 72310 Cognet 38350 Cognières 70230 Cognin 73160 Cognin-les-Gorges 38470 Cognocoli-Monticchi 20123 Cogny 18130 Cogny 69640 Cogolin Cedex 83312 Cohade 43100 Cohennoz 73400 Cohiniac 22800 Cohons 52600 Coiffy-Le-Bas 52400 Coiffy-le-Haut 52400 Coigneux 80560 Coignières 78310 Coimères 33210 Coinces 45310 Coinches 88100 COINCOURT 54370 Coincy 57530 Coincy-l'Abbaye 02210 Coings 36130 Coingt 02360 Coin-lès-Cuvry 57420 Coin-sur-Seille 57420 Coirac 33540 Coise 69590 Coiserette 39200 Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier 73800 Coisevaux 70400 Coisia 39240 Coisy 80260 Coivert 17330 Coivrel 60420 Coizard-Joches 51270 Colayrac-Saint-Cirq 47450 Colembert 62142 Coligny 01270 Colincamps 80560 Collan 89700 Collandres 15400 Collandres-Quincarnon 27190 Collanges 63340 Collat 43230 Collégien 77090 Collemiers 89100 Colleret 59680 Colletot 27500 Colleville 76400 Colleville-Montgomery 14880 Colleville-sur-Mer 14710 Collias 30210 Colligis-Crandelain 02860 Colligny 57530 Colline-Beaumont 62180 Collinée 22330 Collioure 66190 Collobrières 83610 Collonge-en-Charollais 71460 Collonge-la-Madeleine 71360 Collonges 01550 Collonges-au-Mont-d'Or 69660 Collonges-la-Rouge 19500 Collonges-lès-Bévy 21220 Collonges-lès-Premières 21110 Collonges-sous-Salève 74160 Collongues 06910 Collongues 65350 Collorec 29530 Collorgues 30190 Colmar Cedex 68021 Colmar Cedex 68009 Colmars 04370 Colmen 57320 Colméry 58350 Colmesnil-Manneville 76550 Colmey 54260 COLMIER LE HAUT 52160 Colmier-le-Bas 52160 Colognac 30460 Cologne 32430 Colomars 06670 Colombe 38690 Colombé-la-Fosse 10200 Colombé-le-Sec 10200 Colombe-lès-Vesoul 70000 Colombelles 14460 Colombes Cedex 92701 Colombey-les-Belles 54170 Colombey-les-Deux-Églises 52330 Colombier 03600 Colombier 21360 Colombier 24560 Colombier 42220 Colombier 70000 Colombier-en-Brionnais 71800 Colombières 14710 Colombières-sur-Orb 34390 Colombier-Fontaine 25260 Colombier-le-Cardinal 07430 Colombier-le-Jeune 07270 Colombier-le-Vieux 07410 Colombiers 17460 Colombiers 18200 Colombiers 34440 Colombiers 61250 Colombiers 86490 Colombier-Saugnieu 69124 Colombiers-du-Plessis 53120 Colombiers-sur-Seulles 14480 Colombiès 12240 Colombotte 70240 Colomby 50700 Colomiers Cedex 31776 Colomieu 01300 Colondannes 23800 Colonfay 02120 Colonne 39800 Colonzelle 26230 Colpo 56390 COLROY LA GRANDE 88490 Colroy-la-Roche 67420 Coltainville 28300 Coltines 15170 Coly 24120 Combaillaux 34980 Combas 30250 Combeaufontaine 70120 Combefa 81640 Comberanche-et-Épeluche 24600 Comberjon 70000 Comberouger 82600 Combertault 21200 Combes 34240 Combiers 16320 Comblanchien 21700 Combles 80360 Combles-en-Barrois 55000 Comblessac 35330 Combleux 45800 Comblot 61400 Combloux 74920 Combon 27170 Combourg 35270 Combourtillé 35210 Combovin 26120 Combrailles 63380 Combrand 79140 Combray 14220 Combre 42840 Combrée 49520 Combres 28480 Combressol 19250 Combres-sous-les-Côtes 55160 Combret 12370 Combreux 45530 Combrimont 88490 Combrit 29120 Combronde 63460 Combs-la-Ville Cedex 77385 Comigne 11700 Comines 59560 Commana 29450 Commarin 21320 Commeaux 61200 Commelle 38260 Commelle-Vernay 42120 Commenailles 39140 Commenchon 02300 Commensacq 40210 Commentry 03600 Commeny 95450 Commequiers 85220 Commer 53470 Commercy Cedex 55205 Commerveil 72600 Commes 14520 Communay 69360 Compains 63610 Compainville 76440 Compans 77290 Compertrix 51510 Compeyre 12520 Compiègne Cedex 60321 Compigny 89140 Compolibat 12350 Comprégnac 12100 Compreignac 87140 Comps 26220 Comps 30300 Comps 33710 Comps-la-Grand-Ville 12120 Comps-sur-Artuby 83840 Comus 11340 Conan 41290 Conand 01230 Conat 66500 Conca 20135 Concarneau Cedex 29182 Concevreux 02160 Concèze 19350 Conches-en-Ouche 27190 Conches-sur-Gondoire 77600 Conchez-de-Béarn 64330 Conchil-le-Temple 62180 Conchy-les-Pots 60490 Conchy-sur-Canche 62270 Concorès 46310 Concoret 56430 Concots 46260 Concoules 30450 Concourson-sur-Layon 49700 Concremiers 36300 Concressault 18260 Concriers 41370 Condac 16700 Condal 71480 Condamine 01430 Condamine 39570 Condat 15190 Condat 46110 Condat-en-Combraille 63380 Condat-lès-Montboissier 63490 Condat-sur-Ganaveix 19140 Condat-sur-Trincou 24530 Condat-sur-Vézère 24570 Condat-sur-Vienne 87920 Condé 36100 Condécourt 95450 Condé-en-Brie 02330 Condé-Folie 80890 Condeissiat 01400 Condé-lès-Autry 08250 Condé-lès-Herpy 08360 Condé-Northen 57220 Condéon 16360 Condes 39240 Condes 52000 Condé-Sainte-Libiaire 77450 Condé-sur-Aisne 02370 Condé-sur-Huisne 61110 Condé-sur-l'Escaut 59163 Condé-sur-Marne 51150 Condé-sur-Noireau Cedex 14110 Condé-sur-Risle 27290 Condé-sur-Sarthe 61250 Condé-sur-Seulles 14400 Condé-sur-Suippe 02190 Condé-sur-Vesgre 78113 Condé-sur-Vire 50890 Condette 62360 Condezaygues 47500 Condillac 26740 Condom 32100 Condom-d'Aubrac 12470 Condorcet 26110 Condren 02700 Condrieu 69420 Conflandey 70170 Conflans-en-Jarnisy 54800 Conflans-Sainte-Honorine 78703 Conflans-sur-Anille 72120 Conflans-sur-Lanterne 70800 Conflans-sur-Loing 45700 Conflans-sur-Seine 51260 Confolens 16500 Confolent-Port-Dieu 19200 Confort 01200 Confort-Meilars 29790 Confracourt 70120 Confrançon 01310 Congénies 30111 Congerville-Thionville 91740 Congé-sur-Orne 72290 Congis-sur-Thérouanne 77440 Congrier 53800 Congy 51270 Conie-Molitard 28200 Conilhac-Corbières 11200 Conilhac-de-la-Montagne 11190 Conjux 73310 Conlie 72240 Conliège 39570 Connac 12170 Connangles 43160 Connantray-Vaurefroy 51230 Connantre 51230 Connaux 30330 Conne-de-Labarde 24560 Connelles 27430 Connerré 72160 Connezac 24300 Connigis 02330 Conquereuil 44290 Conques 12320 Conques-sur-Orbiel 11600 Conqueyrac 30170 Consac 17150 Conségudes 06510 Consenvoye 55110 Consigny 52700 Cons-la-Grandville 54870 Consolation-Maisonnettes 25390 Contalmaison 80300 Contamine-Sarzin 74270 Contamine-sur-Arve 74130 Contault le Maupas 51330 Contay 80560 Conte 39300 Contes 06390 Contes 62990 Contescourt 02680 Contest 53100 Conteville 14540 Conteville 27210 Conteville 60360 Conteville 80370 Conteville 76390 CONTEVILLE EN TERNOIS 62130 Conteville-lès-Boulogne 62126 Conthil 57340 Contigné 49330 Contigny 03500 Contilly 72600 Continvoir 37340 Contoire 80500 Contrazy 09230 Contre 80160 Contré 17470 Contréglise 70160 Contremoulins 76400 Contres 18130 Contres 41700 Contreuve 08400 Contrevoz 01300 Contrexéville Cedex 88141 Contrières 50660 Contrisson 55800 Conty 80160 Contz-les-Bains 57480 Conzieu 01300 Coole 51320 Coolus 51510 Copponex 74350 Coquainvilliers 14130 Coquelles 62903 Corancez 28630 Corancy 58120 Coray 29370 Corbara 20256 Corbarieu 82370 Corbas 69960 Corbehem 62112 Corbeil 51320 Corbeil-Cerf 60110 Corbeil-Essonnes 91100 Corbeilles 45490 Corbel 73160 Corbelin 38630 Corbenay 70320 Corbeny 02820 Corbère 66130 Corbère-Abères 64350 Corbère-les-Cabanes 66130 Corberon 21250 CORBES 30140 Corbie 80800 Corbières 04220 Corbières 11230 Corbigny 58800 Corbon 61400 Corbonod 01420 Corbreuse 91410 Corcelle-Mieslot 25640 Corcelles-en-Beaujolais 69220 Corcelles-Ferrières 25410 Corcelles-les-Arts 21190 Corcelles-lès-Cîteaux 21910 Corcelles-les-Monts 21160 Corcieux 88430 Corcondray 25410 Corconne 30260 Corcoué-sur-Logne 44650 CORCY 02600 Cordéac 38710 Cordebugle 14100 Cordelle 42123 Cordemais 44360 Cordesse 71540 Cordes-sur-Ciel 81170 Cordes-Tolosannes 82700 Cordey 14700 CORDON 74700 Coren 15100 Corenc 38700 Corent 63730 Corfélix 51210 Corgengoux 21250 Corgnac-sur-l'Isle 24800 Corgoloin 21700 Corignac 17130 Corlay 22320 CORLIER 01110 Cormainville 28140 Cormaranche-en-Bugey 01110 Cormatin 71460 Corme-Écluse 17600 Cormeilles 27260 Cormeilles 60120 Cormeilles-en-Parisis 95240 Cormeilles-en-Vexin 95830 Cormelles-le-Royal 14123 Cormenon 41170 Cormeray 41120 Corme-Royal 17600 Cormery 37320 Cormes 72400 Cormicy 51220 Cormolain 14240 Cormont 62630 Cormontreuil 51350 Cormoranche-sur-Saône 01290 Cormost 10800 Cormot-le-Grand 21340 CORMOYEUX 51480 Cormoz 01560 Corn 46100 Cornac 46130 Cornant 89500 Cornas 07130 CORNAY 08250 Corné 49630 Corneilhan 34490 Corneilla-de-Conflent 66820 Corneilla-del-Vercol 66200 Corneilla-la-Rivière 66550 Corneillan 32400 Corneville-la-Fouquetière 27300 Corneville-sur-Risle 27500 Cornier 74800 Cornil 19150 Cornillac 26510 Cornille 24750 Cornillé 35500 Cornillé-les-Caves 49140 Cornillon 30630 Cornillon-Confoux 13250 Cornillon-en-Trièves 38710 Cornillon-sur-l'Oule 26510 Cornimont 88310 Cornod 39240 Cornot 70120 Cornus 12540 Cornusse 18350 Corny 27700 Corny-Machéroménil 08270 Corny-sur-Moselle 57680 Coron 49690 Corpe 85320 Corpeau 21190 CORPOYER LA CHAPELLE 21150 Corps 38970 Corps-Nuds 35150 Corquilleroy 45120 Corquoy 18190 Corrano 20168 Corravillers 70310 Corre 70500 Corrençon-en-Vercors 38250 Correns 83570 Corrèze 19800 Corribert 51270 Corrobert 51210 Corrombles 21460 Corronsac 31450 Corroy 51230 Corsaint 21460 Corsavy 66150 Corscia 20224 Corsept 44560 Corseul 22130 Cortambert 71250 Corte 20250 Cortevaix 71460 Cortrat 45700 Corveissiat 01250 Corvol-d'Embernard 58210 Corvol-l'Orgueilleux 58460 Corzé 49140 Cos 09000 Cosges 39140 Coslédaà-Lube-Boast 64160 Cosmes 53230 Cosnac 19360 Cosne-Cours-sur-Loire 58206 Cosne-d'Allier 03430 Cosnes-et-Romain 54400 Cosqueville 50330 Cossaye 58300 Cossé-d'Anjou 49120 Cossé-en-Champagne 53340 Cossé-le-Vivien 53230 COSSESSEVILLE 14690 Cosswiller 67310 Costa 20226 Costaros 43490 COTEBRUNE 25360 Coti-Chiavari 20138 Cotignac 83570 Cottance 42360 Cottenchy 80440 Cottévrard 76850 Cottun 14400 Couargues 18300 Coubert 77170 Coubeyrac 33890 Coubisou 12190 Coubjours 24390 COUBLANC 52500 Coublanc 71170 Coublevie 38500 Coublucq 64410 Coubon 43700 Coubron 93470 Couches 71490 Couchey 21160 Coucouron 07470 Coucy 08300 Coucy-la-Ville 02380 Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Coucy-lès-Eppes 02840 Couddes 41700 Coudehard 61160 Coudekerque-Branche Cedex 59411 Coudekerque-Village 59380 Coudes 63114 Coudeville-sur-Mer 50290 Coudons 11500 Coudoux 13111 Coudray 27150 Coudray 53200 COUDRAY RABUT 14130 Coudray-au-Perche 28330 Coudreceau 28400 Coudrecieux 72440 Coudres 27220 Coudroy 45260 Coudun 60150 Coudures 40500 Coueilles 31230 Couëron 44220 Couesmes 37330 Couesmes-Vaucé 53300 Couffé 44521 Couffoulens 11250 Couffouleux 81800 Couffy 41110 Couffy-sur-Sarsonne 19340 Couflens 09140 Couhé 86700 Couilly-Pont-aux-Dames 77860 Couin 62760 Couiza 11190 Couladère 31220 Coulaines 72190 Coulandon 03000 Coulangeron 89580 Coulanges 03470 Coulanges 41150 Coulanges-la-Vineuse 89580 Coulanges-lès-Nevers 58660 Coulanges-sur-Yonne 89480 Coulans-sur-Gée 72550 Coulaures 24420 Couleuvre 03320 Coulevon 70000 Coulgens 16560 Coulimer 61360 Coullemelle 80250 Coullemont 62158 Coullons 45720 Coulmer 61230 Coulmier-le-Sec 21400 Coulmiers 45130 Coulobres 34290 Coulogne 62137 Couloisy 60350 Coulombiers 72130 Coulombiers 86600 Coulombs 14480 Coulombs 28210 Coulombs-en-Valois 77840 Coulomby 62380 Coulommes 77580 Coulommes-et-Marqueny 08130 Coulommes-la-Montagne 51390 Coulommiers 77120 Coulommiers-la-Tour 41100 Coulon 79510 Coulonces 61160 Coulongé 72800 Coulonges 16330 Coulonges 17800 Coulonges 86290 Coulonges-Cohan 02130 Coulonges-sur-l'Autize 79160 Coulonges-sur-Sarthe 61170 Coulonges-Thouarsais 79330 Coulonvillers 80135 Couloumé-Mondebat 32160 Coulounieix-Chamiers 24660 Coulours 89320 Couloutre 58220 Coulouvray-Boisbenâtre 50670 Coulx 47260 Coume 57220 Counozouls 11140 Coupelle-Neuve 62310 Coupelle-Vieille 62310 Coupesarte 14140 Coupetz 51240 Coupéville 51240 Coupiac 12550 Coupray 52210 Coupru 02310 Couptrain 53250 Coupvray 77700 Couquèques 33340 Courances 91490 Courant 17330 COURBAN 21520 Courbehaye 28140 Courbépine 27300 Courbes 02800 Courbesseaux 54110 Courbette 39570 Courbeveille 53230 Courbevoie Cedex 92401 Courbiac 47370 Courbillac 16200 Courboin 02330 COURBOUZON 39570 Courbouzon 41500 Courçais 03370 Courçay 37310 Courcebœufs 72290 Courcelette 80300 Courcelles 17400 Courcelles 25440 Courcelles 45300 Courcelles 54930 Courcelles 58210 Courcelles 90100 COURCELLES AU BOIS 80560 COURCELLES LE COMTE 62121 Courcelles-Chaussy 57530 Courcelles-de-Touraine 37330 Courcelles-en-Barrois 55260 Courcelles-en-Bassée 77126 Courcelles-en-Montagne 52200 Courcelles-Epayelles 60420 Courcelles-Frémoy 21460 Courcelles-la-Forêt 72270 Courcelles-lès-Gisors 60240 Courcelles-lès-Lens 62970 Courcelles-lès-Montbard 21500 Courcelles-lès-Montbéliard 25420 Courcelles-lès-Semur 21140 Courcelles-Sapicourt 51140 Courcelles-sous-Châtenois 88170 Courcelles-sous-Moyencourt 80290 Courcelles-sous-Thoix 80160 Courcelles-sur-Aire 55260 Courcelles-sur-Blaise 52110 Courcelles-sur-Nied 57530 Courcelles-sur-Seine 27940 Courcelles-sur-Vesle 02220 Courcelles-sur-Viosne 95650 Courcelles-sur-Voire 10500 COURCEMAIN 51260 Courcemont 72110 Courcerac 17160 Courcerault 61340 Courceroy 10400 Courchamp 77560 COURCHAMPS 02810 Courchamps 49260 Courchapon 25170 Courchaton 70110 Courchelettes 59552 Courchevel Cedex 73124 Cour-Cheverny 41700 Courcité 53700 Courcival 72110 Courcôme 16240 Courçon 17170 Courcoué 37120 Courcouronnes 91080 Courcoury 17100 Courcuire 70150 Courcy 14170 Courcy 50200 Courcy 51220 Courcy-aux-Loges 45300 Courdemanche 27320 Courdemanche 72150 Courdemanges 51300 Courdimanche 95800 Courdimanche-sur-Essonne 91720 Couret 31160 Cour-et-Buis 38122 Courgains 72260 Courgeac 16190 Courgenard 72320 Courgenay 89190 Courgent 78790 Courgeon 61400 COURGEOUT 61560 Courgis 89800 Courgivaux 51310 Courgoul 63320 Courjeonnet 51270 Courlac 16210 COURLANDON 51170 Courlans 39570 Courlaoux 39570 Courlay 79440 Courléon 49390 Cour-l'Évêque 52210 Courlon 21580 Courlon-sur-Yonne 89140 Courmangoux 01370 Courmas 51390 Courmelles 02200 Courmemin 41230 Courménil 61310 Courmes 06620 Courmont 02130 Courmont 70400 Cournanel 11300 Courniou 34220 Cournols 63450 Cournon 56200 Cournon-d'Auvergne Cedex 63804 Cournonsec 34660 Cournonterral 34660 Courouvre 55260 Courpalay 77540 Courpiac 33760 Courpière 63120 Courpignac 17130 Courquetaine 77390 Courrensan 32330 Courrières 62710 Courris 81340 Courry 30500 Cours 46090 Cours 47360 Cours 79220 Coursac 24430 Cour-Saint-Maurice 25380 Coursan 11110 Coursan-en-Othe 10130 Cours-de-Monségur 33580 Cours-de-Pile 24520 Coursegoules 06140 Courset 62240 Courseulles-sur-Mer 14470 Cours-la-Ville 69470 Cours-les-Bains 33690 Cours-les-Barres 18320 Courson 14380 Courson-les-Carrières 89560 Courson-Monteloup 91680 Cour-sur-Loire 41500 Courtacon 77560 Courtagnon 51480 Courtalain 28290 Courtaoult 10130 Courtauly 11230 Courtavon 68480 Courtefontaine 25470 Courtefontaine 39700 Courteilles 27130 Courteix 19340 Courtelevant 90100 Courtemanche 80500 Courtemaux 45320 Courtémont 51800 Courtemont-Varennes 02850 Courtempierre 45490 Courtenay 38510 Courtenay 45320 Courtenot 10260 Courteranges 10270 Courteron 10250 Courtes 01560 Courtesoult-et-Gatey 70600 COURTETAIN ET SALANS 25530 Courteuil 60300 Courthézon 84350 Courthiezy 51700 Courties 32230 Courtieux 60350 Courtillers 72300 Courtils 50220 Courtisols 51460 Courtivron 21120 Courtoin 89150 Courtois-sur-Yonne 89100 Courtomer 61390 Courtomer 77390 Courtonne-la-Meurdrac 14100 Courtonne-les-Deux-Églises 14290 Courtrizy-et-Fussigny 02820 Courtry 77181 Courvaudon 14260 Courvières 25560 Courville 51170 Courville-sur-Eure 28190 Courzieu 69690 Cousance 39190 Cousances-les-Forges 55170 Cousances-lès-Triconville 55500 Cousolre 59149 Coussa 09120 Coussac-Bonneval 87500 Coussan 65350 Coussay 86110 Coussay-les-Bois 86270 Coussegrey 10210 Coussey 88630 Coust 18210 COUSTAUSSA 11190 Coustouge 11220 Coustouges 66260 Coutances Cedex 50207 Coutansouze 03330 Coutarnoux 89440 Coutençon 77154 Coutens 09500 Couterne 61410 Couternon 21560 Couteuges 43230 Coutevroult 77580 Couthenans 70400 Couthures-sur-Garonne 47180 Coutiches 59310 Coutières 79340 Coutouvre 42460 Coutras 33230 Couture 16460 Couture-d'Argenson 79110 COUTURELLE 62158 Coutures 24320 Coutures 49320 Coutures 82210 Coutures-sur-Drot 33580 Couture-sur-Loir 41800 Couvains 50680 Couvertpuis 55290 Couvignon 10200 Couville 50690 Couvonges 55800 Couvrelles 02220 Couvron-et-Aumencourt 02270 Couvrot 51300 Coux 17130 Coux-et-Bigaroque 24220 Couy 18140 Couze-et-Saint-Front 24150 Couzeix 87270 Couziers 37500 Couzon 03160 Couzon-au-Mont-d'Or 69270 Couzou 46500 Cox 31480 Coyecques 62560 Coye-la-Forêt 60580 Coyolles 02600 Coyrière 39200 Coyron 39260 Coyviller 54210 Cozes 17120 Cozzano 20148 Crach 56950 Crachier 38300 Crain 89480 Craincourt 57590 Craintilleux 42210 Crainvilliers 88140 Cramaille 02130 Cramans 39600 Cramant 51530 Cram-Chaban 17170 Craménil 61220 Cramoisy 60660 Cramont 80370 Crampagna 09120 CRANCEY 10100 Crançot 39570 Crandelles 15250 Cran-Gevrier 74961 Crannes-en-Champagne 72540 Crans 01320 Crans 39300 Cransac 12110 Crantenoy 54740 Cranves-Sales 74380 Craon 53400 Craon 86110 Craonne 02160 Craonnelle 02160 Crapeaumesnil 60310 Craponne 69290 Craponne-sur-Arzon 43500 Cras 38210 Cras 46360 Cras-sur-Reyssouze 01340 Crastatt 67310 Crastes 32270 Crasville 27400 Crasville 50630 Crasville-la-Mallet 76450 Crasville-la-Rocquefort 76740 Cravanche 90300 Cravans 17260 Cravant 45190 Cravant 89460 Cravant-les-Côteaux 37500 Cravencères 32110 Cravent 78270 Crayssac 46150 Craywick 59279 Crazannes 17350 Créances 50710 Créancey 21320 Crécey-sur-Tille 21120 Crêches-sur-Saône 71680 CRECHETS 65370 Créchy 03150 Crécy-au-Mont 02380 Crécy-Couvé 28500 Crécy-en-Ponthieu 80150 Crécy-la-Chapelle 77580 Crécy-sur-Serre 02270 Crédin 56580 Crégols 46330 Crégy-lès-Meaux 77124 Créhange 57690 Créhen 22130 Creil 60100 Creissan 34370 Creissels 12100 Crémarest 62240 Cremeaux 42260 Crémery 80700 Crémieu 38460 Crempigny-Bonneguête 74150 Cremps 46230 Crenans 39260 Creney-près-Troyes 10150 Crennes-sur-Fraubée 53700 Créon 33670 Créon-d'Armagnac 40240 Créot 71490 Crépand 21500 Crépey 54170 Crépol 26350 Crépon 14480 Crépy 02870 Crépy 62310 Crépy-en-Valois 60800 Créquy 62310 Cresancey 70100 Crésantignes 10320 Crespian 30260 Crespières 78121 Crespin 12800 Crespin 81350 Crespin 59154 Crespinet 81350 Crespy le Neuf 10500 Cressac-Saint-Genis 16250 Cressanges 03240 Cressat 23140 Cressé 17160 Cressensac 46600 Cresserons 14440 Cresseveuille 14430 Cressia 39270 Cressin-Rochefort 01350 Cressonsacq 60190 Cressy 76720 Cressy-Omencourt 80190 Cressy-sur-Somme 71760 Crest 26400 Creste 63320 Crestet 84110 Crestot 27110 Crest-Voland 73590 Cré-sur-Loir 72200 Créteil 94000 Creully 14480 CREUSE 80480 Creutzwald 57150 Creuzier-le-Neuf 03300 Creuzier-le-Vieux 03300 CREVANS LA CHAPELLE LES GRANGES 70400 Crevant 36140 Crevant-Laveine 63350 Crévéchamps 54290 CREVECOEUR LE PETIT 60420 Crèvecœur-en-Auge 14340 Crèvecoeur-en-Brie 77610 Crèvecœur-le-Grand 60360 Crèvecoeur-sur-l'Escaut 59258 CREVENEY 70240 Crévic 54110 Crevin 35320 Crévoux 05200 Creys-Mépieu 38510 Creyssac 24350 Creysse 24100 Creysse 46600 Creysseilles 07000 Creyssensac-et-Pissot 24380 Crézançay-sur-Cher 18190 Crézancy 02650 Crézancy-en-Sancerre 18300 Crézières 79110 Crézilles 54113 Cricquebœuf 14113 CRICQUEVILLE EN BESSIN 14450 Cricqueville-en-Auge 14430 Criel-sur-Mer 76910 Crillon 60112 Crillon-le-Brave 84410 Crimolois 21800 Crion 54300 Criquebeuf-en-Caux 76111 Criquebeuf-la-Campagne 27110 Criquebeuf-sur-Seine 27340 CRIQUETOT SUR LONGUEVILLE 76590 Criquetot-le-Mauconduit 76540 Criquetot-l'Esneval 76280 Criquetot-sur-Ouville 76760 Criquiers 76390 Crisenoy 77390 Crisolles 60400 Crissay-sur-Manse 37220 Crissé 72140 Crissey 39100 Crissey 71530 Cristinacce 20126 Cristot 14250 Criteuil-la-Magdeleine 16300 Critot 76680 CROCE 20237 Crochte 59380 Crocicchia 20290 Crocq 23260 Crocy 14620 Croettwiller 67470 Croignon 33750 Croisances 43580 Croisette 62130 Croisilles 14220 Croisilles 28210 Croisilles 61230 Croisilles 62128 Croismare 54300 Croissanville 14370 CROISSY SUR CELLE 60120 Croissy-Beaubourg 77183 Croissy-sur-Seine 78290 Croisy 18350 Croisy-sur-Andelle 76780 Croisy-sur-Eure 27120 Croix 90100 Croix Cedex 59962 Croixanvec 56920 Croix-Caluyau 59222 Croix-Chapeau 17220 Croixdalle 76660 Croix-en-Ternois 62130 Croix-Fonsomme 02110 Croix-Mare 76190 Croix-Moligneaux 80400 Croixrault 80290 Croizet-sur-Gand 42540 Crolles Cedex 38921 Crollon 50220 Cromac 87160 Cromary 70190 Cronat 71140 CRONCE 43300 Cropus 76720 Cros 30170 Cros 63810 CROS DE GEORAND 07510 Cros-de-Montvert 15150 Cros-de-Ronesque 15130 Crosey-le-Grand 25340 Crosey-le-Petit 25340 Crosmières 72200 Crosne 91560 Crossac 44160 CROSSES 18340 Crosville-la-Vieille 27110 Crosville-sur-Douve 50360 Crosville-sur-Scie 76590 Crotelles 37380 Crotenay 39300 Croth 27530 Crots 05200 Crottes-en-Pithiverais 45170 Crottet 01290 Crouay 14400 Crouseilles 64350 Croutelle 86240 Croutoy 60350 Crouttes 61120 Crouttes-sur-Marne 02310 Crouy 02880 Crouy-en-Thelle 60530 Crouy-Saint-Pierre 80310 Crouy-sur-Cosson 41220 Crouy-sur-Ourcq 77840 Crouzet-Migette 25270 Crouzilles 37220 Crozant 23160 Croze 23500 Crozes-Hermitage 26600 Crozet 01170 Crozon 29160 Crozon-sur-Vauvre 36140 Cruas 07350 Crucey-Villages 28270 Crucheray 41100 Cruet 73800 Crugey 21360 Crugny 51170 Cruguel 56420 Cruis 04230 Crulai 61300 Crupies 26460 Crupilly 02120 Cruscades 11200 Cruseilles 74350 Crusnes 54680 Cruviers-Lascours 30360 Crux-la-Ville 58330 Cruzille 71260 Cruzilles-lès-Mépillat 01290 Cruzy 34310 Cruzy-le-Châtel 89740 Cry 89390 Cubelles 43170 Cubières 48190 Cubières-sur-Cinoble 11190 CUBIERETTES 48190 Cubjac 24640 Cublac 19520 Cublize 69550 Cubnezais 33620 Cubrial 25680 Cubry 25680 CUBRY LES FAVERNEY 70160 Cubzac-les-Ponts 33240 Cucharmoy 77160 Cuchery 51480 Cucq 62780 Cucugnan 11350 Cucuron 84160 Cudos 33430 Cudot 89116 Cuébris 06910 Cuélas 32300 Cuers 83390 Cuffies 02880 Cuffy 18150 Cuges-les-Pins 13780 Cugnaux 31270 CUGNEY 70700 Cugny 02480 Cuguen 35270 Cuguron 31210 Cuhon 86110 Cuignières 60130 Cuigy-en-Bray 60850 Cuillé 53540 Cuinchy 62149 Cuincy 59553 Cuinzier 42460 Cuirieux 02350 CUIRY HOUSSE 02220 Cuiry-lès-Chaudardes 02160 Cuiry-lès-Iviers 02360 Cuis 51530 Cuiseaux 71480 Cuise-la-Motte 60350 Cuiserey 21310 Cuisery 71290 Cuisia 39190 Cuisles 51700 Cuissai 61250 CUISSY ET GENY 02160 Cuisy 55270 Cuisy 77165 Cuisy-en-Almont 02200 Culan 18270 Culètre 21230 Culey 55000 Culey-le-Patry 14220 Culhat 63350 Culin 38300 Culles-les-Roches 71460 Cully 14480 Culmont 52600 Culoz 01350 Cult 70150 Cultures 48230 Cumières 51480 CUMIES 11410 Cumont 82500 Cunac 81990 Cuncy-lès-Varzy 58210 Cunèges 24240 Cunel 55110 Cunelières 90150 CUNFIN 10360 Cunlhat 63590 Cuperly 51400 Cuq 47220 Cuq 81570 Cuq-Toulza 81470 Cuqueron 64360 Curac 16210 Curan 12410 Curbans 05110 Curbigny 71800 Curçay-sur-Dive 86120 Curchy 80190 Curciat-Dongalon 01560 Curcy-sur-Orne 14220 Curdin 71130 Curel 04200 Curel 52300 Curemonte 19500 Cures 72240 Curgies 59990 Curgy 71400 Curienne 73190 Curières 12210 Curis-au-Mont-d'Or 69250 Curley 21220 Curlu 80360 Curmont 52330 Curnier 26110 Cursan 33670 Curtafond 01310 Curtil-Saint-Seine 21380 Curtil-sous-Buffières 71520 Curtil-sous-Burnand 71460 Curtil-Vergy 21220 CURVALLE 81250 Curzay-sur-Vonne 86600 Curzon 85540 CUSANCE 25110 Cuse-et-Adrisans 25680 Cusey 52190 Cussac 15430 Cussac 87150 Cussac-Fort-Médoc 33460 Cussac-sur-Loire 43370 Cussangy 10210 Cussay 37240 Cusset Cedex 03306 Cussey-les-Forges 21580 Cussey-sur-Lison 25440 Cussey-sur-l'Ognon 25870 Cussy 14400 Cussy-en-Morvan 71550 Cussy-la-Colonne 21360 Cussy-le-Châtel 21230 Cussy-les-Forges 89420 Custines 54670 Cusy 74540 Cutry 02600 Cutry 54720 Cuts 60400 CUTTING 57260 Cuttoli-Corticchiato 20167 Cuttura 39170 Cuvat 74350 Cuve 70800 Cuvergnon 60620 Cuverville 14840 Cuverville 27700 Cuverville-en-Caux 76280 Cuverville-sur-Yères 76260 Cuves 50670 CUVES 52240 Cuvier 39250 Cuvillers 59268 Cuvilly 60490 Cuvry 57420 Cuxac-Cabardès 11390 Cuxac-d'Aude 11590 Cuy 60310 Cuy 89140 Cuy-Saint-Fiacre 76220 Cuzac 46270 Cuzance 46600 Cuzieu 01300 Cuzieu 42330 Cuzion 36190 Cuzorn 47500 Cuzy 71320 Cys-la-Commune 02220 Cysoing 59830 Dabo 57850 Dachstein 67120 Dadonville 45300 Daglan 24250 Dagneux 01120 Dagny 77320 Dagny-Lambercy 02140 Dagonville 55500 Dahlenheim 67310 Daignac 33420 Daigny 08140 Daillancourt 52110 DAILLECOURT 52240 Dainville 62000 Dainville-Bertheléville 55130 Daix 21121 Dalem 57550 Dalhain 57340 Dalhunden 67770 Dallet 63111 Dallon 02680 Dalou 09120 Dalstein 57320 DALUIS 06470 Damas-aux-Bois 88330 Damas-et-Bettegney 88270 Damazan 47160 Dambach 67110 Dambach-la-Ville 67650 Dambelin 25150 Dambenois 25600 Dambenoît-lès-Colombe 70200 Damblain 88320 Damblainville 14620 Dambron 28140 Damelevières 54360 Dame-Marie 61130 Dame-Marie-les-Bois 37110 Daméraucourt 60210 Damerey 71620 Damery 51480 Damery 80700 Damgan 56750 Damiatte 81220 Damigny 61250 Damloup 55400 Dammard 02470 Dammarie 28360 Dammarie-en-Puisaye 45420 Dammarie-les-Lys Cedex 77196 Dammarie-sur-Loing 45230 Dammarie-sur-Saulx 55500 Dammartin-en-Goële 77230 Dammartin-en-Serve 78111 Dammartin-les-Templiers 25110 Dammartin-Marpain 39290 Dammartin-sur-Meuse 52140 Dammartin-sur-Tigeaux 77163 Damousies 59680 Damouzy 08090 Damparis 39500 Dampierre 10240 Dampierre 14350 Dampierre 39700 Dampierre 52360 Dampierre-au-Temple 51400 Dampierre-en-Bray 76220 Dampierre-en-Bresse 71310 Dampierre-en-Burly 45570 Dampierre-en-Crot 18260 Dampierre-en-Graçay 18310 Dampierre-en-Montagne 21350 Dampierre-en-Yvelines 78720 Dampierre-et-Flée 21310 Dampierre-le-Château 51330 Dampierre-les-Bois 25490 Dampierre-lès-Conflans 70800 Dampierre-Saint-Nicolas 76510 Dampierre-sous-Bouhy 58310 Dampierre-sous-Brou 28160 Dampierre-sur-Avre 28350 Dampierre-sur-Boutonne 17470 Dampierre-sur-le-Doubs 25420 Dampierre-sur-Linotte 70230 Dampierre-sur-Moivre 51240 Dampierre-sur-Salon 70180 Dampjoux 25190 Dampleux 02600 Dampmart 77400 Dampniat 19360 Damprichard 25450 Dampsmesnil 27630 Dampvalley-lès-Colombe 70000 Dampvalley-Saint-Pancras 70210 Dampvitoux 54470 Damrémont 52400 Damville 27240 Damvillers 55150 Damvix 85420 Dancé 42260 Dancevoir 52210 DANCOURT 76340 Dancourt-Popincourt 80700 Dancy 28800 Danestal 14430 Dangeau 28160 Dangers 28190 Dangé-Saint-Romain 86220 Dangeul 72260 Dangolsheim 67310 Dangu 27720 Dangy 50750 Danizy 02800 Danjoutin 90400 Danne-et-Quatre-Vents 57370 Dannelbourg 57820 Dannemarie 25310 Dannemarie 68210 Dannemarie 78550 Dannemarie-sur-Crète 25410 Dannemoine 89700 Dannemois 91490 Dannes 62187 Dannevoux 55110 Danvou-la-Ferrière 14770 Danzé 41160 Daon 53200 Daoulas 29460 Daours 80800 Darazac 19220 Darbonnay 39230 Darbres 07170 Darcey 21150 Dardenac 33420 Dardez 27930 Dardilly Cedex 69574 Dareizé 69490 Dargies 60210 Dargnies 80570 Dargoire 42800 Darmannes 52700 Darnac 87320 Darnétal 76160 Darnétal Cedex 76163 Darnets 19300 Darney 88260 Darney-aux-Chênes 88170 Darnieulles 88390 Darois 21121 Darvault 77140 Darvoy 45150 Dasle 25230 Daubensand 67150 DAUBEUF PRES VATTEVILLE 27430 Daubeuf-la-Campagne 27110 Daubeuf-Serville 76110 Dauendorf 67350 Daumazan-sur-Arize 09350 Daumeray 49640 Dauphin 04300 Dausse 47140 Daux 31700 Dauzat-sur-Vodable 63340 Davayat 63200 Davayé 71960 DAVEJEAN 11330 Davenescourt 80500 Davézieux 07430 Davignac 19250 Davrey 10130 Davron 78810 Dax 40100 Deauville Cedex 1 14800 Deaux 30360 Débats-Rivière-d'Orpra 42130 Decazeville 12300 Dechy 59187 Décines-Charpieu Cedex 69151 Decise 58300 Dégagnac 46340 Degré 72550 Dehault 72400 DEHERIES 59127 Dehlingen 67430 Deinvillers 88700 Delain 70180 Delettes 62129 Delincourt 60240 Delle 90100 Delme 57590 Delouze-Rosières 55130 Delut 55150 Deluz 25960 Demandolx 04120 Demange-aux-Eaux 55130 Demangevelle 70210 Dembéni 97660 Demigny 71150 Démouville 14840 Dému 32190 Démuin 80110 Denain 59220 Dénat 81120 Denazé 53400 Denée 49190 Dénestanville 76590 Deneuille-lès-Chantelle 03140 Deneuille-les-Mines 03170 Deneuvre 54120 Denèvre 70180 Dénezé-sous-Doué 49700 Dénezé-sous-le-Lude 49490 Denezières 39130 Denguin 64230 Denicé 69640 DENIER 62810 Denipaire 88210 Dennebroeucq 62560 Denneville 50580 Dennevy 71510 Denney 90160 Denonville 28700 Denting 57220 Déols 36130 Derbamont 88270 Dercé 86420 Derchigny 76370 Dercy 02270 Dernacueillette 11330 Dernancourt 80300 Derval 44590 Désaignes 07570 Désandans 25750 Descartes 37160 Désertines 03630 Désertines 53190 Déservillers 25330 Desges 43300 Deshaies 97126 Desingy 74270 Desmonts 45390 Desnes 39140 Desseling 57260 Dessenheim 68600 Dessia 39320 Destord 88600 Destry 57340 Desvres 62240 Détain-et-Bruant 21220 Détrier 73110 Dettey 71190 Dettwiller 67490 Deuil-la-Barre 95170 Deuillet 02700 Deûlémont 59890 Deux-Chaises 03240 Deux-Évailles 53150 Deux-Jumeaux 14230 Deux-Verges 15110 Deuxville 54370 Devay 58300 Devecey 25870 Devesset 07320 Devèze 65230 Deviat 16190 Dévillac 47210 Deville 08800 Déville-lès-Rouen 76250 Devise 80200 Dévoluy 05250 Devrouze 71330 Deycimont 88600 Deyme 31450 Deyvillers 88000 Dezize-lès-Maranges 71150 D'Huison-Longueville 91590 Dhuisy 77440 Dhuizel 02220 Dhuizon 41220 Diancey 21430 Diane-Capelle 57830 Diant 77940 Diarville 54930 Diconne 71330 Didenheim 68350 Die 26150 Diebling 57980 Diebolsheim 67230 Diedendorf 67260 Dieffenbach-au-Val 67220 Dieffenbach-lès-Wœrth 67360 Dieffenthal 67650 Diefmatten 68780 Dième 69170 Diemeringen 67430 Diémoz 38790 Diénay 21120 Dienne 15300 Dienné 86410 Diennes-Aubigny 58340 Dienville 10500 Dieppe Cedex 76203 Dieppe-sous-Douaumont 55400 Dierre 37150 Dierrey-Saint-Julien 10190 Dierrey-Saint-Pierre 10190 Diesen 57890 Dietwiller 68440 Dieudonné 60530 Dieue-sur-Meuse 55320 Dieulefit 26220 Dieulivol 33580 Dieulouard 54380 Dieupentale 82170 Dieuze 57260 Diéval 62460 Diffembach-lès-Hellimer 57660 Diges 89240 Digna 39190 Dignac 16410 Digne-les-Bains Cedex 04003 Dignonville 88000 Digny 28250 Digoin 71160 Digosville 50110 Digulleville 50440 Dijon Cedex 21033 Dimancheville 45390 Dimbsthal 67440 Dimechaux 59740 Dimont 59216 Dinan 22100 Dinard Cedex 35801 Dinéault 29150 Dingé 35440 Dingsheim 67370 Dingy-en-Vuache 74520 Dingy-Saint-Clair 74230 Dinozé 88000 Dinsac 87210 Dinsheim-sur-Bruche 67190 Dinteville 52120 Dio-et-Valquières 34650 Dions 30190 Diors 36130 Diou 03290 Diou 36260 Dirac 16410 Dirinon 29460 Dirol 58190 Dissangis 89440 Dissay 86130 Dissay-sous-Courcillon 72500 Dissé-sous-Ballon 72260 Dissé-sous-le-Lude 72800 Distré 49400 Distroff 57925 Diusse 64330 Divajeu 26400 Dives 60310 Dives-sur-Mer 14160 Divion 62460 Divonne-les-Bains 01220 Dixmont 89500 Dizimieu 38460 Dizy 51530 Dizy-le-Gros 02340 Doazit 40700 Doazon 64370 Docelles 88460 Dœuil-sur-le-Mignon 17330 Dognen 64190 Dogneville 88000 Dohem 62380 Dohis 02360 Doignies 59400 Doingt 80200 Doissat 24170 Doissin 38730 Doix 85200 Doizieux 42740 Dolaincourt 88170 Dolancourt 10200 Dolcourt 54170 Dol-de-Bretagne 35120 Dole Cedex 39102 Dolignon 02360 Dolleren 68290 Dollon 72390 Dollot 89150 Dolmayrac 47110 Dolo 22270 Dolomieu 38110 Dolus-d'Oléron 17550 Dolus-le-Sec 37310 Dolving 57400 Domagné 35113 Domaize 63520 Domalain 35680 Domancy 74700 Domarin 38300 Domart-en-Ponthieu 80620 Domart-sur-la-Luce 80110 Domats 89150 Domazan 30390 Dombasle-devant-Darney 88260 Dombasle-en-Argonne 55120 Dombasle-en-Xaintois 88500 Dombasle-sur-Meurthe 54110 Domblain 52130 Domblans 39210 DOMBRAS 55150 Dombrot-le-Sec 88140 Dombrot-sur-Vair 88170 Domecy-sur-Cure 89450 Domecy-sur-le-Vault 89200 Domeliers 60360 Domène 38420 Domérat 03410 Domesmont 80370 Domessargues 30350 Domessin 73330 Domèvre-en-Haye 54385 Domèvre-sous-Montfort 88500 Domèvre-sur-Avière 88390 Domèvre-sur-Durbion 88330 Domèvre-sur-Vezouze 54450 Domeyrat 43230 Domeyrot 23140 Domezain-Berraute 64120 Domfaing 88600 Domfessel 67430 Domfront 60420 Domfront 60420 Domfront 61700 Domfront-en-Champagne 72240 Domgermain 54119 Dominois 80120 Domjean 50420 Domjevin 54450 Domjulien 88800 Domléger-Longvillers 80370 Dom-le-Mesnil 08160 Domloup 35410 Dommarie-Eulmont 54115 DOMMARIEN 52190 Dommartemont 54130 Dommartin 01380 Dommartin 25300 Dommartin 58120 Dommartin 69380 Dommartin 80440 DOMMARTIN DAMPIERRE 51800 DOMMARTIN SOUS HANS 51800 Dommartin-aux-Bois 88390 Dommartin-la-Chaussée 54470 Dommartin-la-Montagne 55160 Dommartin-le-Coq 10240 Dommartin-le-Franc 52110 Dommartin-le-Saint-Père 52110 Dommartin-lès-Cuiseaux 71480 Dommartin-lès-Remiremont 88200 Dommartin-lès-Toul 54200 Dommartin-lès-Vallois 88260 Dommartin-Lettrée 51320 Dommartin-sous-Amance 54770 Dommartin-sur-Vraine 88170 Dommartin-Varimont 51330 Dommary-Baroncourt 55240 Domme 24250 Dommery 08460 Dommiers 02600 Domnom-lès-Dieuze 57260 Domont Cedex 95331 Dompaire 88270 Dompcevrin 55300 Dompierre 60420 Dompierre 61700 Dompierre 88600 Dompierre-aux-Bois 55300 Dompierre-Becquincourt 80980 Dompierre-du-Chemin 35210 Dompierre-en-Morvan 21390 Dompierre-les-Églises 87190 Dompierre-les-Ormes 71520 Dompierre-les-Tilleuls 25560 Dompierre-sous-Sanvignes 71420 Dompierre-sur-Authie 80150 Dompierre-sur-Besbre 03290 Dompierre-sur-Chalaronne 01400 Dompierre-sur-Charente 17610 Dompierre-sur-Helpe 59440 Dompierre-sur-Mer 17139 Dompierre-sur-Mont 39270 Dompierre-sur-Nièvre 58350 Dompierre-sur-Veyle 01240 Dompierre-sur-Yon 85170 Dompnac 07260 Domprel 25510 DOMPREMY 51300 Domprix 54490 Domps 87120 Domptail 88700 Domptail-en-l'Air 54290 Domptin 02310 Domqueur 80620 Domremy-la-Canne 55240 Domremy-Landéville 52270 Domrémy-la-Pucelle 88630 Domsure 01270 Domvallier 88500 Domvast 80150 Don 59272 Donazac 11240 Donchery 08350 Doncières 88700 Doncourt-aux-Templiers 55160 Doncourt-lès-Conflans 54800 Doncourt-lès-Longuyon 54620 Doncourt-sur-Meuse 52150 Dondas 47470 Donges 44480 Donjeux 52300 Donjeux 57590 Donnay 14220 Donnazac 81170 Donnelay 57810 Donnemain-Saint-Mamès 28200 Donnemarie-Dontilly 77520 Donnement 10330 DONNENHEIM 67170 Donnery 45450 Donneville 31450 Donnezac 33860 Dontreix 23700 DONTRIEN 51490 Donville-les-Bains 50350 Donzac 33410 Donzac 82340 Donzacq 40360 Donzenac 19270 Donzère 26290 Donzy 58220 Donzy-le-National 71250 Donzy-le-Pertuis 71250 Doranges 63220 Dorans 90400 Dorat 63300 Dordives 45680 Dore-l'Église 63220 DORENGT 02450 Dorlisheim 67120 Dormans 51700 Dormelles 77130 Dornas 07160 Dornecy 58530 Dornes 58390 Dornot 57130 Dorres 66760 Dortan 01590 Dosches 10220 Dosnon 10700 Dossenheim-Kochersberg 67117 Dossenheim-sur-Zinsel 67330 Douadic 36300 Douai Cedex 59508 Douai Cedex 59509 Douains 27120 Douarnenez Cedex 29174 Douaumont 55100 Doubs 25300 Doucelles 72170 Douchapt 24350 Douchy 02590 Douchy 45220 DOUCHY LES AYETTE 62116 Douchy-les-Mines 59282 Doucier 39130 Doucy-en-Bauges 73630 Doudeauville 62830 DOUDEAUVILLE 76220 Doudeauville-en-Vexin 27150 Doudelainville 80140 Doudeville 76560 Doudrac 47210 Doue 77510 Doué-la-Fontaine 49700 Douelle 46140 Douillet 72130 Douilly 80400 Doulaincourt-Saucourt 52270 Doulcon 55110 Doulevant-le-Château 52110 Doulevant-le-Petit 52130 Doulezon 33350 Doullens 80600 Doumely-Bégny 08220 Doumy 64450 Dounoux 88220 Dourbies 30750 Dourdain 35450 Dourdan Cedex 91412 Dourges 62119 Dourgne 81110 Douriez 62870 Dourlers 59440 Dournazac 87230 Dournon 39110 DOURS 65350 Doussard 74210 Doussay 86140 Douvaine 74140 Douville 24140 Douville-en-Auge 14430 Douville-sur-Andelle 27380 Douvrend 76630 Douvres 01500 Douvres-la-Délivrande 14440 Douvrin 62138 Doux 08300 Doux 79390 Douy 28220 Douy-la-Ramée 77139 Douzains 47330 Douzat 16290 Douzens 11700 Douzillac 24190 Douzy 08140 Doville 50250 Doye 39250 Doyet 03170 Dozulé 14430 Dracé 69220 Draché 37800 Drachenbronn-Birlenbach 67160 Dracy 89130 Dracy-le-Fort 71640 Dracy-lès-Couches 71490 Dracy-Saint-Loup 71400 Dragey-Ronthon 50530 Draguignan 83300 Draillant 74550 Draix 04420 Draize 08220 Drambon 21270 Dramelay 39240 Drancy Cedex 93701 Drap 06340 Dravegny 02130 Draveil 91210 Drée 21540 Drefféac 44530 Drémil-Lafage 31280 Dreuilhe 09300 Dreuil-lès-Amiens 80470 Dreux Cedex 28103 Drevant 18200 Dricourt 08310 Driencourt 80240 Drincham 59630 Drocourt 78440 Drocourt 62320 Droisy 27320 Droisy 74270 Droiturier 03120 Droizy 02210 Drom 01250 Dromesnil 80640 Drosay 76460 Drosnay 51290 Droué 41270 Droue-sur-Drouette 28230 Drouges 35130 Drouilly 51300 Droupt-Saint-Basle 10170 Droupt-Sainte-Marie 10170 Drouville 54370 Drouvin-le-Marais 62131 Droux 87190 Drubec 14130 Drucat-le-Plessiel 80132 Drucourt 27230 Drudas 31480 Druelle 12510 Drugeac 15140 Druillat 01160 Drulhe 12350 Drulingen 67320 Drumettaz-Clarafond 73420 Drusenheim 67410 Druye 37190 Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Druy-Parigny 58160 Dry 45370 Duault 22160 Ducey 50220 Duclair 76480 Ducos 97224 Ducy-Sainte-Marguerite 14250 Duerne 69850 Duesme 21510 Duffort 32170 Dugny 93440 Dugny-sur-Meuse 55100 Duhort-Bachen 40800 Duilhac-sous-Peyrepertuse 11350 Duingt 74410 Duisans 62161 Dullin 73610 Dumbéa 98835 Dumes 40500 Dun 09600 Duneau 72160 Dunes 82340 Dunet 36310 Dung 25550 Dunières 43220 Dunière-sur-Eyrieux 07360 Dunkerque Cedex 1 59140 Dun-le-Palestel 23800 Dun-le-Poëlier 36210 Dun-les-Places 58230 Dun-sur-Auron 18130 Dun-sur-Grandry 58110 Dun-sur-Meuse 55110 Duntzenheim 67270 Duppigheim 67120 Duran 32810 Durance 47420 Duranus 06670 Duranville 27230 Duras 47120 Duravel 46700 Durban 32260 Durban-Corbières 11360 Durbans 46320 Durban-sur-Arize 09240 Durcet 61100 Durdat-Larequille 03310 Dureil 72270 Durenque 12170 Durfort 09130 Durfort 81540 Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac 30170 Durfort-Lacapelette 82390 Durlinsdorf 68480 Durmenach 68480 Durmignat 63700 Durnes 25580 Durningen 67270 Durrenbach 67360 Durrenentzen 68320 Durstel 67320 Durtal 49430 Durtol 63830 Dury 02480 Dury 80480 Dury 62156 Dussac 24270 Duttlenheim 67120 Duvy 60800 Duzey 55230 Dyé 89360 Dyo 71800 Dzaoudzi 97610 Éancé 35640 Eaubonne 95600 Eaucourt-sur-Somme 80580 Eaunes 31600 Eaux-Bonnes 64440 Eaux-Puiseaux 10130 Eauze 32800 Ébaty 21190 Ebblinghem 59173 Eberbach-Seltz 67470 Ebersheim 67600 Ebersmunster 67600 Ébersviller 57320 Éblange 57220 Ébouleau 02350 Ébréon 16140 Ébreuil 03450 Écaillon 59176 Écalles-Alix 76190 Écaquelon 27290 Écardenville-la-Campagne 27170 Écardenville-sur-Eure 27490 Écausseville 50310 ECAUVILLE 27110 Eccica-Suarella 20117 Eccles 59740 Échalas 69700 Échallat 16170 Échallon 01130 Échalot 21510 Échalou 61440 Échandelys 63980 Échannay 21540 Écharcon 91540 Échassières 03330 Échauffour 61370 Échavanne 70400 Échay 25440 Échebrune 17800 Échemines 10350 Échenans-sous-Mont-Vaudois 70400 Échenans-sur-l'Étang 25550 Échenay 52230 Échenevex 01170 Échenon 21170 Échenoz-la-Méline 70000 Échenoz-le-Sec 70000 Échevannes 21120 Échevannes 25580 Échevis 26190 Échevronne 21420 ECHIGEY 21110 Échillais 17620 Échilleuses 45390 Echinghen 62360 Échiré 79410 Échirolles Cedex 38433 Échouboulains 77830 Échourgnac 24410 Eckartswiller 67700 Eckbolsheim 67201 Eckwersheim 67550 Éclaibes 59330 Éclaires 51800 Éclance 10200 Éclans-Nenon 39700 Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Eclassan 07370 Écleux 39600 Éclimeux 62770 Eclose-Badinières 38300 Éclusier-Vaux 80340 Écluzelles 28500 Écly 08300 Écoche 42670 Écoivres 62270 École 73630 École-Valentin 25480 ECOLLEMONT 51290 Écommoy 72220 Écoquenéauville 50480 Écorcei 61270 Écorches 61160 Écordal 08130 Écorpain 72120 Écos 27630 Écot 25150 Écotay-l'Olme 42600 Ecot-la-Combe 52700 Écouché 61150 Écouen 95440 Écouflant 49000 Écouis 27440 Écourt-Saint-Quentin 62860 Écoust-Saint-Mein 62128 Écouviez 55600 Écoyeux 17770 Ecquedecques 62190 Ecques 62129 Ecquetot 27110 Ecquevilly 78920 Écrainville 76110 Écrammeville 14710 Écretteville-lès-Baons 76190 Écretteville-sur-Mer 76540 Écriennes 51300 Écrille 39270 Écromagny 70270 Écrosnes 28320 Écrouves 54200 Ectot-l'Auber 76760 Ectot-lès-Baons 76970 Écueil 51500 Écueillé 36240 Écuélin 59620 Écuelle 70600 Écuelles 71350 Écuillé 49460 Écuires 62170 Écuisses 71210 Eculleville 50440 Écully Cedex 69134 Écuras 16220 Écurat 17810 Écurcey 25150 Écurey-en-Verdunois 55150 Écurie 62223 Écury-le-Repos 51230 Écury-sur-Coole 51240 Écutigny 21360 Écuvilly 60310 Edern 29510 Édon 16320 Eecke 59114 Effiat 63260 Effincourt 52300 Effry 02500 Égat 66120 Égleny 89240 Égletons 19300 Égligny 77126 Eglingen 68720 Égliseneuve-d'Entraigues 63850 Égliseneuve-des-Liards 63490 Église-Neuve-de-Vergt 24380 Église-Neuve-d'Issac 24400 Égliseneuve-près-Billom 63160 Églisolles 63840 Égly 91520 Égreville 77620 Égriselles-le-Bocage 89500 Égry 45340 Éguelshardt 57230 Eguenigue 90150 Éguilles 13510 EGUILLY 21320 Éguilly-sous-Bois 10110 Eguisheim 68420 Éguzon-Chantôme 36270 Éhuns 70300 Eichhoffen 67140 Eincheville 57340 Einvaux 54360 Einville-au-Jard 54370 Eix 55400 Élan 08160 Élancourt 78990 Elbach 68210 Elbeuf 76500 Elbeuf-en-Bray 76220 Elbeuf-sur-Andelle 76780 Élesmes 59600 Életot 76540 Éleu-dit-Leauwette 62300 Élincourt 59127 Élincourt-Sainte-Marguerite 60157 Élise-Daucourt 51800 Ellecourt 76390 Elliant 29370 Ellon 14250 Elne Cedex 66202 Elnes 62380 Éloie 90300 Éloise 01200 Éloyes 88510 Elsenheim 67390 Elvange 57690 Elven 56250 Elzange 57970 Émagny 25170 Émalleville 27930 Émancé 78125 Émanville 27190 Émanville 76570 Emberménil 54370 Embres-et-Castelmaure 11360 Embreville 80570 Embrun Cedex 05208 Embry 62990 Émerainville 77184 Émerchicourt 59580 Émeringes 69840 Éméville 60123 Émiéville 14630 Emlingen 68130 Emmerin 59320 Émondeville 50310 Empeaux 31470 Empurany 07270 Empuré 16240 Empury 58140 Encausse 32430 Encausse-les-Thermes 31160 Enchastrayes 04400 Enchenberg 57415 Encourtiech 09200 Endoufielle 32600 Énencourt-Léage 60590 Énencourt-le-Sec 60240 Enfonvelle 52400 Engayrac 47470 Engente 10200 Engenville 45300 Enghien-les-Bains 95880 Engins 38360 Englancourt 02260 Englebelmer 80300 Englefontaine 59530 Englesqueville-en-Auge 14800 Englesqueville-la-Percée 14710 Englos 59320 Engomer 09800 Enguinegatte 62145 Engwiller 67350 Ennemain 80200 Ennery 57365 Ennery 95300 Ennetières-en-Weppes 59320 Ennevelin 59710 Ennezat 63720 Ennordres 18380 Enquin-les-Mines 62145 Enquin-sur-Baillons 62650 Ens 65170 Ensigné 79170 Ensisheim 68190 Ensuès-la-Redonne 13820 Entrages 04000 Entraigues 38740 Entraigues 63720 Entraigues-sur-la-Sorgue 84320 Entrains-sur-Nohain 58410 Entrammes 53260 Entrange 57330 Entraunes 06470 Entraygues-sur-Truyère 12140 Entrecasteaux 83570 Entrechaux 84340 Entre-Deux 97414 Entre-deux-Eaux 88650 Entre-deux-Guiers 38380 Entre-deux-Monts 39150 Entremont 74130 Entremont-le-Vieux 73670 Entrepierres 04200 Entrevaux 04320 Entrevennes 04700 Entrevernes 74410 Entzheim 67960 Enval 63530 Enveitg 66760 Envermeu 76630 Envronville 76640 Éourres 05300 Eoux 31420 Épagne 10500 EPAGNE EPAGNETTE 80580 Épagny 02290 Épagny 21380 Épagny 74330 Épaignes 27260 Épaney 14170 Épannes 79270 EPARCY 02500 Épargnes 17120 Épaumesnil 80140 Épaux-Bézu 02400 Épeautrolles 28120 Épécamps 80370 Épégard 27110 Épeigné-les-Bois 37150 Épeigné-sur-Dême 37370 Épénancourt 80190 Épenède 16490 Épenouse 25530 Épenoy 25800 EPENSE 51330 Épercieux-Saint-Paul 42110 Éperlecques 62910 Épernay Cedex 51331 Épernay-sous-Gevrey 21220 Épernon Cedex 28231 Eperrais 61400 Épertully 71360 Épervans 71380 Épeugney 25290 Epfig 67680 Épiais 41290 Épiais-lès-Louvres 95380 Épiais-Rhus 95810 EPIEDS 27730 Épieds 02400 Épieds 49260 Épieds-en-Beauce 45130 Épierre 73220 Épiez-sur-Chiers 54260 Épiez-sur-Meuse 55140 Épinac 71360 Épinal 88026 EPINAY 27330 Épinay-Champlâtreux 95270 Épinay-sous-Sénart 91860 Épinay-sur-Duclair 76480 Épinay-sur-Odon 14310 Épinay-sur-Orge 91360 Épinay-sur-Seine Cedex 93806 Épineau-les-Voves 89400 Épineuil 89700 Épineuil-le-Fleuriel 18360 Épineu-le-Chevreuil 72540 Épineuse 60190 Épineux-le-Seguin 53340 Épiniac 35120 Épinonville 55270 Épinouze 26210 Épinoy 62860 Epiry 58800 Épizon 52230 Éplessier 80290 Éply 54610 Époisses 21460 Épône 78680 Épothémont 10500 Épouville 76133 Époye 51490 Eppes 02840 Eppe-Sauvage 59132 Eppeville 80400 Epping 57720 Épretot 76430 Épreville 76400 Épreville-en-Lieuvin 27560 Épreville-près-le-Neubourg 27110 Épron 14610 Eps 62134 Épuisay 41360 Équancourt 80360 Équemauville 14600 Équennes-Éramecourt 80290 Équevilley 70160 Équevillon 39300 Équihen-Plage 62224 Équilly 50320 Équirre 62134 Éragny-sur-Epte 60590 Eraines 14700 Éraville 16120 Erbajolo 20212 Erbéviller-sur-Amezule 54280 Erbray 44110 Erbrée 35500 Ercé 09140 Ercé-en-Lamée 35620 Ercé-près-Liffré 35340 Erceville 45480 Erches 80500 Ercheu 80400 Erchin 59169 Erching 57720 Erckartswiller 67290 Ercourt 80210 Ercuis 60530 Erdeven 56410 Éréac 22250 Ergersheim 67120 Ergnies 80690 Ergny 62650 Ergué-Gabéric 29500 ERIN 62134 Éringes 21500 Eringhem 59470 Érize-la-Brûlée 55260 Érize-la-Petite 55260 Érize-Saint-Dizier 55000 ERLON 02250 ERLOY 02260 Ermenonville 60950 Ermenonville-la-Grande 28120 Ermenonville-la-Petite 28120 Ermenouville 76740 Ermont Cedex 95123 Ernée 53500 Ernemont-Boutavent 60380 Ernemont-la-Villette 76220 Ernemont-sur-Buchy 76750 Ernes 14270 Ernestviller 57510 Erneville-aux-Bois 55500 Ernolsheim-Bruche 67120 Ernolsheim-lès-Saverne 67330 Erny-Saint-Julien 62960 Érôme 26600 Érondelle 80580 Erone 20244 Éroudeville 50310 Erp 09200 Erquery 60600 Erquinghem-le-Sec 59320 Erquinghem-Lys 59193 Erquinvillers 60130 ERQUY 22430 Err 66800 Erre 59171 Errevet 70400 Errouville 54680 Ersa 20275 Erstein Cedex 67151 Erstroff 57660 Ervauville 45320 Ervillers 62121 Ervy-le-Châtel 10130 Esbareich 65370 Esbarres 21170 Esbly 77450 Esboz-Brest 70300 Escala 65250 Escalans 40310 Escales 11200 Escalles 62179 Escalquens 31750 Escames 60380 Escamps 46230 Escamps 89240 Escandolières 12390 Escanecrabe 31350 ESCARDES 51310 ESCARMAIN 59213 ESCARO 66360 Escassefort 47350 Escatalens 82700 Escaudain 59124 Escaudes 33840 Escaudœuvres 59161 Escaunets 65500 Escautpont 59278 Escazeaux 82500 Eschau 67114 Eschbach 67360 Eschbach-au-Val 68140 Eschbourg 67320 Eschentzwiller 68440 Escherange 57330 Esches 60110 Eschwiller 67320 Esclagne 09600 ESCLAINVILLERS 80250 Esclanèdes 48230 Esclassan-Labastide 32140 Esclauzels 46090 Esclavelles 76270 Esclavolles-Lurey 51260 Escles 88260 Escles-Saint-Pierre 60220 Esclottes 47120 Escobecques 59320 Escœuilles 62850 Escoire 24420 Escolives-Sainte-Camille 89290 Escombres-et-le-Chesnois 08110 Escondeaux 65140 Esconnets 65130 Escorailles 15700 Escornebœuf 32200 Escorpain 28270 Escos 64270 Escosse 09100 Escot 64490 ESCOTS 65130 Escou 64870 Escoubès 64160 Escoubès-Pouts 65100 Escoulis 31260 Escouloubre 11140 Escource 40210 Escoussans 33760 Escoussens 81290 Escout 64870 Escoutoux 63300 Escoville 14850 Escragnolles 06460 Escrennes 45300 Escrignelles 45250 Escroux 81530 Escueillens-et-Saint-Just-de-Bél 11240 Escurès 64350 Escurolles 03110 Eslettes 76710 Esley 88260 Eslourenties-Daban 64420 Esmans 77940 Esmery-Hallon 80400 Esmoulières 70310 Esmoulins 70100 Esnandes 17137 Esnans 25110 Esnes 59127 Esnes-en-Argonne 55100 Esnon 89210 ESNOUVEAUX 52340 Espagnac 19150 Espagnac-Sainte-Eulalie 46320 Espalais 82400 Espalem 43450 Espalion 12500 Espaly-Saint-Marcel 43000 Espanès 31450 Espaon 32220 Esparron 05110 Esparron 31420 Esparron-de-Pallières 83560 Esparron-de-Verdon 04800 Esparros 65130 Esparsac 82500 Espartignac 19140 ESPAS 32370 Espaubourg 60650 Espèche 65130 Espéchède 64160 Espédaillac 46320 Espelette 64250 Espeluche 26780 Espenel 26340 Espérausses 81260 Espéraza 11260 Esperce 31190 Espère 46090 Espès-Undurein 64130 Espeyrac 12140 Espeyroux 46120 Espezel 11340 Espieilh 65130 Espiens 47600 Espiet 33420 Espinas 82160 Espinasse 15110 Espinasse 63390 Espinasses 05190 Espinasse-Vozelle 03110 Espinchal 63850 Espins 14220 Espira-de-Conflent 66320 Espira-de-l'Agly 66600 Espirat 63160 ESPIUTE 64390 Esplantas 43170 Esplas 09700 Esplas-de-Sérou 09420 Espoey 64420 Espondeilhan 34290 Esprels 70110 Esquay-Notre-Dame 14210 Esquay-sur-Seulles 14400 Esquéhéries 02170 Esquelbecq 59470 Esquennoy 60120 Esquerchin 59553 Esquerdes 62380 Esquièze-Sère 65120 Esquiule 64400 Essarois 21290 Essars 62400 Essay 61500 Esse 16500 Essé 35150 Essegney 88130 Essert 90850 Essertaux 80160 Essertenne 71510 Essertenne-et-Cecey 70100 Essertines-en-Châtelneuf 42600 Essertines-en-Donzy 42360 Essert-Romand 74110 Esserts-Blay 73540 Esserval-Tartre 39250 Essey 21320 Essey-et-Maizerais 54470 Essey-la-Côte 54830 Essey-lès-Nancy Cedex 54271 Essigny-le-Grand 02690 Essigny-le-Petit 02100 Essises 02570 Essômes-sur-Marne 02400 Esson 14220 Essoyes 10360 Essuiles 60510 Estables 48700 Establet 26470 Estadens 31160 Estagel 66310 Estaing 12190 Estaing 65400 Estaires 59940 Estal 46130 Estampes 32170 Estampures 65220 Estancarbon 31800 Estandeuil 63520 Estang 32240 ESTARVIELLE 65240 Estavar 66800 Esteil 63570 Esténos 31440 Estensan 65170 Estérençuby 64220 Esternay 51310 Esterre 65120 Estevelles 62880 Esteville 76690 Estézargues 30390 Estialescq 64290 Estibeaux 40290 Estigarde 40240 Estillac 47310 Estipouy 32300 ESTIRAC 65700 Estissac 10190 Estivals 19600 Estivareilles 03190 Estivareilles 42380 Estivaux 19410 Estoher 66320 Estos 64400 Estoublon 04270 Estouches 91660 ESTOURMEL 59400 Estouteville-Écalles 76750 Estouy 45300 Estrablin 38780 Estramiac 32380 Estrebay 08260 Estrébœuf 80230 Estrée 62170 Estrée-Blanche 62145 Estrée-Cauchy 62690 Estréelles 62170 Estrées 02420 Estrées 59151 Estrées-Deniécourt 80200 Estrées-la-Campagne 14190 Estrées-lès-Crécy 80150 Estrées-Mons 80200 Estrées-Saint-Denis 60190 Estrées-sur-Noye 80250 Estrée-Wamin 62810 Estrennes 88500 Estreux 59990 Estrun 59295 Esves-le-Moutier 37240 Esvres 37320 Eswars 59161 Étable 73110 Étables 07300 Etables-sur-Mer 22680 Étagnac 16150 Étaimpuis 76850 Étain 55400 Étaing 62156 Étainhus 76430 Étais 21500 Étais-la-Sauvin 89480 Étalans 25580 Étalante 21510 Étalle 08260 Étalleville 76560 Étalon 80190 Étalondes 76260 Étampes 91150 Étampes-sur-Marne 02400 Étang-sur-Arroux 71190 Étaples 62630 Étaule 89200 Étaules 17750 Étaules 21121 Étauliers 33820 Etaux 74800 Étaves-et-Bocquiaux 02110 Étavigny 60620 Etcharry 64120 Etchebar 64470 Éteignières 08260 Eteimbes 68210 Étel 56410 Ételfay 80500 Étercy 74150 Éternoz 25330 ETERPIGNY 80200 Éterpigny 62156 Éterville 14930 Étevaux 21270 Eth 59144 Étienville 50360 Étigny 89510 Étinehem 80340 Étiolles 91450 Étival 39130 Étival-Clairefontaine 88480 Étival-lès-le-Mans 72700 Étivey 89310 Étobon 70400 Étoges 51270 Étoile-Saint-Cyrice 05700 Étoile-sur-Rhône 26800 Éton 55240 Étormay 21450 Étouars 24360 Étourvy 10210 Étoutteville 76190 Étouvans 25260 Étouvelles 02000 Étouy 60600 Étrabonne 25170 Étrappe 25250 Étray 25800 Étraye 55150 Étréaupont 02580 Étrechet 36120 Étréchy 18800 Étréchy 51130 Étréchy 91580 Étréham 14400 Étreillers 02590 Étréjust 80140 Étrelles 35370 Étrelles-et-la-Montbleuse 70700 Étrelles-sur-Aube 10170 Étrembières 74100 Étrépagny 27150 Étrepigney 39700 Étrépigny 08160 Étrépilly 02400 Étrépilly 77139 Étrepy 51340 Étretat 76790 Étreux 02510 Étreval 54330 Étréville 27350 Étrez 01340 ETRIAC 16250 Étriché 49330 Étricourt-Manancourt 80360 Étrigny 71240 Étrochey 21400 Étrœungt 59219 Étroussat 03140 Étrun 62161 Etsaut 64490 Ettendorf 67350 Etting 57412 Étueffont 90170 Étupes 25461 Éturqueraye 27350 Étuz 70150 Etzling 57460 Eu 76260 EUFFIGNEIX 52000 Eugénie-les-Bains 40320 Euilly-et-Lombut 08210 Eulmont 54690 Eup 31440 Eurre 26400 Eurville-Bienville 52410 Eus 66500 Euvezin 54470 Euville 55200 Euvy 51230 Euzet 30360 Évaillé 72120 Évans 39700 Évaux-et-Ménil 88450 Évaux-les-Bains 23110 Ève 60330 Évecquemont 78740 Évenos 83330 Évergnicourt 02190 Everly 77157 Évette-Salbert 90350 Éveux 69210 Évian-les-Bains Cedex 74502 Évigny 08090 Évillers 25520 Évin-Malmaison 62141 Évires 74570 Évisa 20126 Évosges 01230 Évran 22630 Évrange 57570 Évrecy 14210 Èvres 55250 Évreux Cedex 27001 Évricourt 60310 Évriguet 56490 Évron 53600 Évry 89140 Évry Cedex 91011 Évry-Grégy-sur-Yerres 77166 Excenevex 74140 Excideuil 24160 Exermont 08250 Exideuil-sur-Vienne 16150 Exincourt Cedex 25409 Exireuil 79400 Exmes 61310 Exoudun 79800 Expiremont 17130 Eybens Cedex 38321 Eybouleuf 87400 Eyburie 19140 Eycheil 09200 Eydoche 38690 Eygalayes 26560 Eygalières 13810 Eygaliers 26170 Eygliers 05600 Eygluy-Escoulin 26400 Eyguians 05300 Eyguières 13430 Eygurande 19340 Eygurande-et-Gardedeuil 24700 Eyjeaux 87220 Eyliac 24330 Eymet 24500 Eymeux 26730 Eymouthiers 16220 Eymoutiers 87120 Eyne 66800 Eynesse 33220 Eyragues 13630 Eyrans 33390 Eyrein 19800 Eyres-Moncube 40500 Eyroles 26110 Eysines Cedex 33327 Eysson 25530 Eysus 64400 Eyvirat 24460 Eywiller 67320 Eyzahut 26160 Eyzerac 24800 Eyzin-Pinet 38780 Ézanville 95460 Èze 06360 Ézy-sur-Eure 27530 Fa 11260 Faaa 98702 Fabas 09230 Fabas 31230 Fabas 82170 Fabras 07380 Fabrègues 34690 Fabrezan 11200 Faches-Thumesnil 59155 Fâchin 58430 Faget-Abbatial 32450 Fagnières 51510 Fagnon 08090 Fahy-lès-Autrey 70100 Failly 57640 Faimbe 25250 Fain-lès-Montbard 21500 Fain-lès-Moutiers 21500 Fains 27120 Fains-Véel 55000 Faissault 08270 Fajac-en-Val 11220 Fajac-la-Relenque 11410 Fajoles 46300 Fajolles 82210 Falaise 08400 Falaise 14700 Falck 57550 Faleyras 33760 Falga 31540 Falicon 06950 Falkwiller 68210 Fallencourt 76340 Fallerans 25580 Falleron 85670 Falletans 39700 Fallon 70110 Fals 47220 Falvy 80190 Famars 59300 Famechon 80290 FAMECHON 62760 Fameck 57290 FAMILLY 14290 Fampoux 62118 Fanjeaux 11270 Fanlac 24290 Faramans 01800 Faramans 38260 Farbus 62580 Farceaux 27150 Farébersviller 57450 Fareins 01480 Faremoutiers 77515 Farges 01550 Farges-Allichamps 18200 Farges-en-Septaine 18800 Farges-lès-Chalon 71150 Farges-lès-Mâcon 71700 Fargues 33210 Fargues 40500 Fargues 46800 Fargues-Saint-Hilaire 33370 Fargues-sur-Ourbise 47700 FARINCOURT 52500 Farino 98880 Farinole 20253 Farnay 42320 Farschviller 57450 Fatines 72470 Fatouville-Grestain 27210 Fauch 81120 Faucigny 74130 Faucogney-et-la-Mer 70310 Faucompierre 88460 Faucon 84110 Fauconcourt 88700 Faucon-de-Barcelonnette 04400 Faucon-du-Caire 04250 Faucoucourt 02320 Fau-de-Peyre 48130 Faudoas 82500 Faugères 07230 Faugères 34600 Fauguernon 14100 Fauguerolles 47400 Fauillet 47400 Faulquemont 57380 Faulx 54760 Faumont 59310 Fauquembergues 62560 Faurilles 24560 Fauroux 82190 Faussergues 81340 Fauverney 21110 Fauville 27930 Fauville-en-Caux 76640 Faux-Fresnay 51230 Faux-la-Montagne 23340 Faux-Mazuras 23400 Faux-Vésigneul 51320 Faux-Villecerf 10290 Favalello 20212 Favars 19330 Faverdines 18360 Faverelles 45420 Faverges 74210 Faverges-de-la-Tour 38110 Faverney 70160 Faverois 90100 Faverolles 02600 Faverolles 28210 Faverolles 36360 Faverolles 52260 Faverolles 61600 Faverolles 80500 Faverolles-et-Coëmy 51170 Faverolles-la-Campagne 27190 Faverolles-lès-Lucey 21290 Faverolles-sur-Cher 41400 Favières 28170 Favières 54115 Favières 77220 Favières 80120 Favresse 51300 Favreuil 62450 Favrieux 78200 Fay 61390 Fay 72550 Faÿ 80200 Fay-aux-Loges 45450 Faycelles 46100 Fay-de-Bretagne 44130 Faye 41100 Faye-l'Abbesse 79350 Faye-la-Vineuse 37120 Fayence 83440 Fay-en-Montagne 39800 Faye-sur-Ardin 79160 Fayet 02100 Fayet 12360 Fayet-le-Château 63160 Fayet-Ronaye 63630 Fayl-Billot 52500 Fay-le-Clos 26240 Fay-les-Étangs 60240 Fay-lès-Marcilly 10290 Faÿ-lès-Nemours 77167 Faymont 70200 Faymoreau 85240 Fays 52130 Fays 88600 Fays-la-Chapelle 10320 Fayssac 81150 Fay-sur-Lignon 43430 Féas 64570 Febvin-Palfart 62960 Fécamp Cedex 76404 Féchain 59247 Fêche-l'Église 90100 Fécocourt 54115 Fédry 70120 Fegersheim 67640 Fégréac 44460 Feigères Cedex 74166 Feigneux 60800 Feillens 01570 Feings 41120 Feings 61400 Feins 35440 Feins-en-Gâtinais 45230 Feissons-sur-Isère 73260 Feissons-sur-Salins 73350 Fel 61160 FELCE 20234 Feldbach 68640 Feldkirch 68540 Feliceto 20225 Félines 07340 Félines 43160 Félines-Minervois 34210 Félines-sur-Rimandoule 26160 Félines-Termenès 11330 Felleries 59740 Fellering 68470 Felletin 23500 Felluns 66730 Felon 90110 Felzins 46270 Fenain 59179 Fénay 21600 Fendeille 11400 Fénery 79450 Fénétrange 57930 Feneu 49460 Féneyrols 82140 Féniers 23100 Fenioux 17350 Fenioux 79160 Fenneviller 54540 Fénols 81600 Fenouillet 66220 Fenouillet Cedex 31151 Fenouillet-du-Razès 11240 Fépin 08170 Fercé 44660 Fercé-sur-Sarthe 72430 Ferdrupt 88360 Fèrebrianges 51270 Fère-Champenoise 51230 Fère-en-Tardenois 02130 Férel 56130 Ferfay 62260 Féricy 77133 Férin 59169 Fermanville 50840 Ferney-Voltaire Cedex 01216 Fernoël 63620 Férolles 45150 Férolles-Attilly 77150 Féron 59610 Ferques 62250 Ferrals-les-Corbières 11200 Ferrals-les-Montagnes 34210 Ferran 11240 Ferrassières 26570 Ferrensac 47330 Ferrere 65370 Ferrette 68480 Ferreux-Quincey 10400 FERRIERE ET LAFOLIE 52300 Ferrière-la-Grande 59680 Ferrière-la-Petite 59680 Ferrière-Larçon 37350 Ferrières 17170 Ferrières 50640 Ferrières 54210 Ferrières 60420 Ferrières 65560 Ferrières 80470 Ferrières-en-Bray 76220 Ferrières-en-Brie 77164 Ferrières-en-Gâtinais 45210 Ferrières-Haut-Clocher 27190 Ferrières-la-Verrerie 61390 Ferrières-le-Lac 25470 Ferrières-les-Bois 25410 Ferrières-lès-Ray 70130 Ferrières-lès-Scey 70360 Ferrières-les-Verreries 34190 Ferrières-Poussarou 34360 Ferrières-Saint-Hilaire 27270 Ferrières-Saint-Mary 15170 Ferrières-sur-Ariège 09000 Ferrières-sur-Sichon 03250 Ferrière-sur-Beaulieu 37600 Ferrussac 43300 Fertans 25330 Fertrève 58270 Fervaques 14140 Fescamps 80500 Fesches-le-Châtel 25490 Fesmy-le-Sart 02450 Fesques 76270 Fessanvilliers-Mattanvilliers 28270 Fessenheim 68740 Fessenheim-le-Bas 67117 Fessevillers 25470 Fessy 74890 Festalemps 24410 Festes-et-Saint-André 11300 Festieux 02840 Festigny 51700 Festigny 89480 Festubert 62149 Féternes 74500 Fetigny 39240 Feucherolles 78810 Feuchy 62223 Feugarolles 47230 Feugères 50190 Feuges 10150 Feuguerolles 27110 Feuguerolles-Bully 14320 Feuilla 11510 Feuillade 16380 Feuillères 80200 Feule 25190 Feuquières 60960 Feuquières-en-Vimeu 80210 Feurs 42110 Feusines 36160 Feux 18300 Fèves 57280 Féy 57420 Fey-en-Haye 54470 Feyt 19340 Feytiat 87220 Feyzin Cedex 69552 Fiac 81500 Ficaja 20237 FICHEUX 62173 FICHOUS RIUMAYOU 64410 Fieffes-Montrelet 80670 Fiefs 62134 Fiennes 62132 Fienvillers 80750 Fierville-Bray 14190 Fierville-les-Mines 50580 Fierville-les-Parcs 14130 Fieulaine 02110 Fieux 47600 Figanières 83830 Figari 20114 Figarol 31260 Figeac Cedex 46106 Fignévelle 88410 FIGNIERES 80500 Filain 02000 Filain 70230 Fillé 72210 Fillières 54560 Fillièvres 62770 Fillinges 74250 Fillols 66820 Filstroff 57320 Fiménil 88600 Finestret 66320 Finhan 82700 Fins 80360 Fiquefleur-Équainville 27210 Firbeix 24450 Firfol 14100 Firmi 12300 Firminy Cedex 42702 Fislis 68480 Fismes 51170 Fitou 11510 Fitz-James 60600 Fixem 57570 Fixin 21220 Fix-Saint-Geneys 43320 Flacey 21490 Flacey 28800 Flacey-en-Bresse 71580 Flachères 38690 FLACOURT 78200 Flacy 89190 FLAGEY 25330 FLAGEY 52250 FLAGEY RIGNEY 25640 Flagey-Echézeaux 21640 Flagey-lès-Auxonne 21130 Flagnac 12300 Flagy 70000 Flagy 71250 Flagy 77940 Flaignes-Havys 08260 Flainval 54110 Flamanville 50340 Flamanville 76970 Flamarens 32340 Flamets-Frétils 76270 Flammerans 21130 Flammerécourt 52110 Flangebouche 25390 Flassan 84410 Flassans-sur-Issole 83340 Flassigny 55600 Flastroff 57320 Flat 63500 Flaucourt 80200 Flaugeac 24240 Flaugnac 46170 Flaujac-Gare 46320 Flaujac-Poujols 46090 Flaujagues 33350 Flaumont-Waudrechies 59440 Flaux 30700 Flavacourt 60590 Flaviac 07000 Flavignac 87230 Flavignerot 21160 Flavigny 18350 Flavigny 51190 Flavigny-le-Grand-et-Beaurain 02120 Flavigny-sur-Moselle 54630 Flavigny-sur-Ozerain 21150 Flavin 12450 Flavy-le-Martel 02520 Flavy-le-Meldeux 60640 Flaxieu 01350 Flaxlanden 68720 Flayat 23260 Flayosc 83780 Fléac 16730 Fléac-sur-Seugne 17800 Fléchin 62960 Fléchy 60120 Flée 21140 Flée 72500 Fleigneux 08200 Fleisheim 57635 Fleix 86300 Fléré-la-Rivière 36700 Flers 80360 Flers 62270 Flers Cedex 61104 Flers-en-Escrebieux 59128 Flers-sur-Noye 80160 Flesquières 59267 Flesselles 80260 Flétrange 57690 Flêtre 59270 Fléty 58170 Fleurac 16200 Fleurac 24580 Fleurance 32500 Fleurat 23320 Fleurbaix 62840 Fleuré 61200 Fleuré 86340 Fleurey 25190 Fleurey-lès-Faverney 70160 Fleurey-lès-Lavoncourt 70120 Fleurey-lès-Saint-Loup 70800 Fleurey-sur-Ouche 21410 Fleurie 69820 Fleuriel 03140 Fleurieu-sur-Saône 69250 Fleurieux-sur-l'Arbresle 69210 Fleurigné 35133 Fleurines 60700 Fleurville 71260 Fleury 02600 Fleury 11560 Fleury 50800 Fleury 57420 Fleury 60240 Fleury 80160 Fleury 62134 Fleury-en-Bière 77930 Fleury-la-Forêt 27480 Fleury-la-Montagne 71340 Fleury-la-Rivière 51480 Fleury-la-Vallée 89113 Fleury-les-Aubrais 45400 Fleury-Mérogis 91700 Fleury-sur-Andelle 27380 Fleury-sur-Loire 58240 Fleury-sur-Orne 14123 Fléville 08250 Fléville-devant-Nancy 54710 Fléville-Lixières 54150 Flévy 57365 Flexanville 78910 Flexbourg 67310 Fley 71390 Fleys 89800 Flez-Cuzy 58190 Fligny 08380 Flin 54122 Flines-lès-Mortagne 59158 Flines-les-Raches 59148 Flins-Neuve-Église 78790 Flins-sur-Seine 78410 Flipou 27380 Flirey 54470 Flixecourt 80420 Flize 08160 Flocourt 57580 Flocques 76260 Flogny-la-Chapelle 89360 Floing 08200 Floirac 17120 Floirac 46600 Floirac Cedex 33271 Florac 48400 Florange 57190 Florémont 88130 Florensac 34510 Florent-en-Argonne 51800 Florentin 81150 Florentin-la-Capelle 12140 Floressas 46700 Florimont 90100 Florimont-Gaumier 24250 Floringhem 62550 Flottemanville 50700 Flottemanville-Hague 50690 Floudès 33190 Floure 11800 Flourens 31130 Floursies 59440 Floyon 59219 Flumet 73590 Fluquières 02590 Fluy 80540 Foameix-Ornel 55400 Foce 20100 Focicchia 20212 Foëcy 18500 Foisches 08600 Foissac 12260 Foissac 30700 Foissiat 01340 Foissy 21230 Foissy 21230 Foissy-lès-Vézelay 89450 Foissy-sur-Vanne 89190 Foix 09000 Folcarde 31290 Folembray 02670 Folgensbourg 68220 Folies 80170 Folkling 57600 Follainville-Dennemont 78520 Folles 87250 Folleville 27230 Folleville 80250 Folligny 50320 Folschviller 57730 Fomerey 88390 Fomperron 79340 Fonbeauzard Cedex 31142 Foncegrive 21260 Fonches-Fonchette 80700 Foncine-le-Bas 39520 Foncine-le-Haut 39460 Foncquevillers 62111 Fondamente 12540 Fondettes 37230 Fondremand 70190 Fonds-Saint-Denis 97250 Fongrave 47260 FONGUEUSEMARE 76280 Fonroque 24500 Fons 07200 Fons 30730 Fons 46100 Fonsomme 02110 Fonsorbes 31470 Fons-sur-Lussan 30580 Fontain 25660 Fontaine 10200 Fontaine 90150 Fontaine Cedex 38600 FONTAINE EN DORMOIS 51800 Fontaine-au-Bois 59550 Fontaine-au-Pire 59157 Fontaine-Bellenger 27600 Fontainebleau 77300 Fontaine-Bonneleau 60360 Fontainebrux 39140 Fontaine-Chaalis 60300 Fontaine-Chalendray 17510 Fontaine-Couverte 53350 Fontaine-Denis-Nuizy 51120 Fontaine-de-Vaucluse 84800 Fontaine-en-Bray 76440 Fontaine-Étoupefour 14790 Fontaine-Fourches 77480 Fontaine-Française 21610 Fontaine-Henry 14610 Fontaine-Heudebourg 27490 Fontaine-l'Abbé 27470 Fontaine-la-Gaillarde 89100 Fontaine-la-Guyon 28190 Fontaine-la-Louvet 27230 Fontaine-la-Mallet 76290 Fontaine-la-Rivière 91690 Fontaine-la-Soret 27550 Fontaine-Lavaganne 60690 Fontaine-le-Bourg 76690 Fontaine-le-Comte 86240 Fontaine-le-Dun 76740 Fontaine-le-Pin 14190 Fontaine-le-Port 77590 Fontaine-les-Bassets 61160 Fontaine-lès-Boulans 62134 Fontaine-lès-Cappy 80340 Fontaine-lès-Clercs 02680 Fontaine-lès-Clerval 25340 Fontaine-les-Coteaux 41800 Fontaine-lès-Croisilles 62128 Fontaine-lès-Dijon 21121 Fontaine-le-Sec 80140 Fontaine-les-Grès 10280 Fontaine-lès-Hermans 62550 Fontaine-lès-Luxeuil 70800 Fontaine-les-Ribouts 28170 Fontaine-lès-Vervins 02140 Fontaine-l'Étalon 62390 Fontaine-Mâcon 10400 Fontaine-Milon 49140 Fontaine-Notre-Dame 02110 Fontaine-Notre-Dame 59400 Fontaine-Raoul 41270 Fontaines 71150 Fontaines 85200 Fontaines 89130 Fontaine-Saint-Lucien 60480 Fontaines-d'Ozillac 17500 Fontaines-en-Duesmois 21450 Fontaines-en-Sologne 41250 Fontaine-Simon 28240 Fontaines-les-Sèches 21330 Fontaine-sous-Jouy 27120 Fontaine-sous-Montdidier 80500 Fontaine-sous-Préaux 76160 Fontaines-Saint-Clair 55110 Fontaines-Saint-Martin 69270 Fontaines-sur-Marne 52170 Fontaines-sur-Saône 69270 Fontaine-sur-Ay 51160 Fontaine-sur-Maye 80150 Fontaine-sur-Somme 80510 Fontaine-Uterte 02110 Fontains 77370 Fontan 06540 Fontanes 46230 Fontanès 30250 Fontanès 34270 Fontanès 42140 Fontanès-de-Sault 11140 Fontanges 15140 Fontangy 21390 Fontanières 23110 Fontanil-Cornillon 38120 Fontannes 43100 Fontans 48700 Fontarèches 30580 Fontclaireau 16230 Fontcouverte 11700 Fontcouverte 17100 Fontcouverte-la-Toussuire 73300 Fontenai-les-Louvets 61420 Fontenailles 77370 Fontenailles 89560 Fontenai-sur-Orne 61200 Fontenay 36150 Fontenay 50140 Fontenay 71120 Fontenay 88600 Fontenay 76290 Fontenay-aux-Roses 92260 Fontenay-de-Bossery 10400 Fontenay-en-Parisis 95190 Fontenay-en-Vexin 27510 Fontenay-le-Comte Cedex 85201 Fontenay-le-Fleury 78330 Fontenay-le-Marmion 14320 Fontenay-le-Pesnel 14250 Fontenay-lès-Briis 91640 Fontenay-le-Vicomte 91540 Fontenay-Mauvoisin 78200 Fontenay-près-Chablis 89800 Fontenay-près-Vézelay 89450 Fontenay-Saint-Père 78440 Fontenay-sous-Bois 94125 Fontenay-sous-Fouronnes 89660 Fontenay-sur-Conie 28140 Fontenay-sur-Eure 28630 Fontenay-sur-Loing 45210 Fontenay-sur-Mer 50310 Fontenay-sur-Vègre 72350 Fontenay-Torcy 60380 Fontenay-Trésigny 77610 Fontenelle 02170 Fontenelle 21610 Fontenelle 90340 Fontenelle-Montby 25340 Fontenermont 14380 Fontenet 17400 Fontenille 16230 Fontenilles 31470 Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues 79110 Fontenois-la-Ville 70210 Fontenois-lès-Montbozon 70230 FONTENOTTE 25110 Fontenoy 02290 Fontenoy 89520 Fontenoy-la-Joûte 54122 Fontenoy-le-Château 88240 Fontenoy-sur-Moselle 54840 Fontenu 39130 FONTENY 57590 Fonters-du-Razès 11400 Fontès 34320 Fontet 33190 Fontette 10360 Fontevraud-l'Abbaye 49590 Fontgombault 36220 Fontguenand 36600 FONTIENNE 04230 Fontiers-Cabardès 11390 Fontiès-d'Aude 11800 Fontjoncouse 11360 Fontoy 57650 Fontpédrouse 66360 Fontrabiouse 66210 FONTRAILLES 65220 Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Fontvannes 10190 Fontvieille 13990 Forbach 57600 Forcalqueiret 83136 Forcalquier 04300 Forcé 53260 Forcelles-Saint-Gorgon 54330 Forcelles-sous-Gugney 54930 Forceville-en-Amiénois 80560 Forceville-en-Vimeu 80140 Forcey 52700 FORCIOLO 20190 FOREST SUR MARQUE 59510 Foreste 02590 Forest-en-Cambrésis 59222 Forest-l'Abbaye 80150 Forest-Montiers 80120 Forest-Saint-Julien 05260 Forêt-la-Folie 27510 Forfry 77165 Forges 17290 Forges 49700 Forges 77130 Forgès 19380 Forges-la-Forêt 35640 Forges-les-Bains 91470 Forges-les-Eaux 76440 Forges-sur-Meuse 55110 Forgues 31370 Forléans 21460 Formentin 14340 Formerie 60220 Formigny 14710 Formiguères 66210 Fornex 09350 Fors 79230 Forstfeld 67480 Forstheim 67580 Fortan 41360 Fort-de-France 97200 Fort-du-Plasne 39150 Fortel-en-Artois 62270 Fort-Louis 67480 Fort-Mahon-Plage 80120 Fort-Moville 27210 Fortschwihr 68320 Fos 31440 Fos 34320 Fosse 66220 Fossé 08240 Fossé 41330 Fossemagne 24210 Fossemanant 80160 Fosses 95470 Fossès-et-Baleyssac 33190 Fosseux 62810 Fossieux 57590 Fossoy 02650 Fos-sur-Mer Cedex 13771 Foucarmont 76340 Foucart 76640 Foucarville 50480 Foucaucourt-en-Santerre 80340 Foucaucourt-Hors-Nesle 80140 Foucaucourt-sur-Thabas 55250 Fouchécourt 70160 Fouchécourt 88320 Foucherans 25620 Foucherans 39100 Fouchères 10260 Fouchères 89150 Fouchères-aux-Bois 55500 Foucherolles 45320 Fouchy 67220 Foucrainville 27220 Fouday 67130 Fouencamps 80440 Fouesnant 29170 Foufflin-Ricametz 62130 Foug 54570 Fougaron 31160 Fougax-et-Barrineuf 09300 Fougeré 85480 Fougères Cedex 35301 Fougères-sur-Bièvre 41120 Fougerolles 36230 Fougerolles 70220 Fougerolles-du-Plessis 53190 Fougueyrolles 33220 FOUILLEUSE 60190 Fouillouse 05130 Fouilloy 60220 Fouilloy 80800 Fouju 77390 Foulain 52800 Foulangues 60250 Foulayronnes 47510 Foulbec 27210 Foulcrey 57830 Fouleix 24380 Foulenay 39230 Fouligny 57220 Foulognes 14240 Fouquebrune 16410 Fouquenies 60000 Fouquereuil 62232 Fouquerolles 60510 Fouquescourt 80170 Fouqueure 16140 Fouqueville 27370 Fouquières-lès-Béthune 62232 Fouquières-lès-Lens 62740 Four 38080 Fouras 17450 Fourbanne 25110 Fourcatier-et-Maison-Neuve 25370 Fourcès 32250 Fourchambault Cedex 58642 Fourches 14620 Fourcigny 80290 Fourdrain 02870 Fourdrinoy 80310 Fourg 25440 Fourges 27630 Fourilles 03140 Fourmagnac 46100 FOURMETOT 27500 Fourmies Cedex 59611 Fournaudin 89320 Fourneaux 42470 Fourneaux 50420 Fourneaux 73500 Fourneaux-le-Val 14700 Fournels 48310 Fournès 30210 Fournes-Cabardès 11600 Fournes-en-Weppes 59134 Fournet-Blancheroche 25140 Fournets-Luisans 25390 Fourneville 14600 Fournival 60130 Fournols 63980 Fouronnes 89560 Fourques 30300 Fourques 66300 Fourques-sur-Garonne 47200 Fourqueux 78112 Fourquevaux 31450 Fours 33390 Fours 58250 FOURS EN VEXIN 27630 FOURTOU 11190 Foussais-Payré 85240 Foussemagne 90150 Foussignac 16200 Fouvent-Le-Haut 70600 Fouzilhon 34480 Foville 57420 Fox-Amphoux 83670 Fozières 34700 Fozzano 20143 Fragnes 71530 Frahier-et-Chatebier 70400 Fraignot-et-Vesvrotte 21580 Fraillicourt 08220 Fraimbois 54300 FRAIN 88320 Frais 90150 Fraisans 39700 Fraisnes-en-Saintois 54930 Fraisse 24130 Fraisse-Cabardès 11600 Fraissé-des-Corbières 11360 Fraisses 42490 Fraisse-sur-Agout 34330 Fraissines 81340 FRAISSINET DE FOURQUES 48400 Fraissinet-de-Lozère 48220 Fraize 88230 Fralignes 10110 Frambouhans 25140 FRAMECOURT 62130 Framerville-Rainecourt 80131 Framicourt 80140 Framont 70600 FRAMPAS 52220 FRANCALMONT 70800 Francaltroff 57670 Francarville 31460 Francastel 60480 Françay 41190 Francazal 31260 Francescas 47600 Francheleins 01090 Franchesse 03160 Francheval 08140 Franchevelle 70200 Francheville 21440 Francheville 27160 Francheville 39230 Francheville 51240 Francheville 54200 FRANCHEVILLE 61570 Francheville 69340 FRANCIERES 80690 Francières 60190 Francillon 36110 Francillon-sur-Roubion 26400 Francilly-Selency 02760 Francin 73800 Franclens 74910 François 79260 Francon 31420 Franconville 54830 Franconville Cedex 95132 Franconville Cedex 95131 Francoulès 46090 FRANCOURT 70180 Francourville 28700 Francs 33570 Francueil 37150 Franey 25170 Frangy 74270 Frangy-en-Bresse 71330 Franken 68130 Franleu 80210 Franois 25770 Franquevielle 31210 Franqueville 02140 FRANQUEVILLE 27800 FRANQUEVILLE 80620 Franqueville-Saint-Pierre 76520 Frans 01480 Fransart 80700 Fransèches 23480 Fransu 80620 Fransures 80160 FRANVILLERS 80800 Franxault 21170 Frapelle 88490 Fraquelfing 54790 Fraroz 39250 Frasnay-Reugny 58270 Frasne 25560 Frasne-le-Château 70700 Frasne-les-Meulières 39290 Frasnoy 59530 Frasseto 20157 Frauenberg 57200 Frausseilles 81170 Fravaux 10200 Frayssinet 46310 Frayssinet-le-Gélat 46250 Frayssinhes 46400 Frazé 28160 Fréauville 76660 Frebécourt 88630 Frébuans 39570 FRECHEDE 65220 Fréchencourt 80260 Fréchendets 65130 FRECHET AURE 65240 Fréchou 47600 Fréchou-Fréchet 65190 Frécourt 52360 Frédéric-Fontaine 70200 Frédille 36180 Frégimont 47360 Frégouville 32490 Fréhel 22240 Freigné 49440 Freijairolles 81990 Freissinières 05310 Freistroff 57320 Freix-Anglards 15310 Fréjeville 81570 Fréjus Cedex 83608 Fréland 68240 Frelinghien 59236 Frémainville 95450 Frémécourt 95830 Fréménil 54450 Fréméréville-sous-les-Côtes 55200 Frémery 57590 FREMESTROFF 57660 Frémicourt 62450 Fremifontaine 88600 Frémontiers 80160 Frémonville 54450 Frencq 62630 Frenelle-la-Grande 88500 Frenelle-la-Petite 88500 Freneuse 78840 Freneuse 76410 Freneuse-sur-Risle 27290 Fréniches 60640 Frénois 21120 Frénois 88270 Frénouville 14630 Frépillon 95740 Fresles 76270 Fresnay 10200 FRESNAY LE SAMSON 61120 Fresnay-le-Comte 28360 Fresnay-le-Gilmert 28300 Fresnay-le-Long 76850 Fresnay-l'Évêque 28310 Fresnay-sur-Sarthe 72130 FRESNE CAUVERVILLE 27260 Fresneaux-Montchevreuil 60240 Fresné-la-Mère 14700 Fresne-l'Archevêque 27700 Fresne-L'éguillon 60240 Fresne-le-Plan 76520 Fresne-lès-Reims 51110 Fresnes 02380 Fresnes 21500 Fresnes 41700 Fresnes 89310 Fresnes 94260 FRESNES EN TARDENOIS 02130 Fresne-Saint-Mamès 70130 Fresnes-au-Mont 55260 Fresnes-en-Saulnois 57170 Fresnes-en-Woëvre 55160 Fresnes-les-Montauban 62490 Fresnes-Mazancourt 80320 Fresnes-sur-Apance 52400 Fresnes-sur-Escaut 59970 Fresnes-sur-Marne 77410 Fresnes-Tilloloy 80140 Fresneville 80140 Fresney 27220 Fresney-le-Puceux 14680 Fresney-le-Vieux 14220 Fresnicourt-le-Dolmen 62150 FRESNIERES 60310 Fresnois-la-Montagne 54260 FRESNOY 62770 FRESNOY ANDAINVILLE 80140 FRESNOY EN CHAUSSEE 80110 Fresnoy-au-Val 80290 Fresnoy-en-Gohelle 62580 Fresnoy-en-Thelle 60530 Fresnoy-Folny 76660 Fresnoy-la-Rivière 60127 Fresnoy-le-Château 10270 Fresnoy-le-Grand 02230 Fresnoy-le-Luat 60800 Fresnoy-lès-Roye 80700 Frespech 47140 Fresquiennes 76570 Fressac 30170 Fressain 59234 FRESSANCOURT 02800 Fresse 70270 Fresselines 23450 Fressenneville 80390 Fresse-sur-Moselle 88160 Fressies 59268 Fressin 62140 Fressines 79370 Fresville 50310 Fréterive 73250 Fréteval 41160 Fréthun 62185 Fretigney-et-Velloreille 70130 Frétigny 28480 Fretin 59273 Frétoy 77320 Frétoy-le-Château 60640 Frettecuisse 80140 Frettemeule 80220 Fretterans 71270 Freulleville 76510 Frévent 62270 Fréville 88350 Fréville 76190 Fréville-du-Gâtinais 45270 FREVILLERS 62127 Frévin-Capelle 62690 Freybouse 57660 Freycenet-la-Cuche 43150 Freycenet-la-Tour 43150 Freychenet 09300 Freyming-Merlebach Cedex 57803 Freyssenet 07000 Friaize 28240 Friaucourt 80460 Friauville 54800 Fribourg 57810 Fricamps 80290 Frichemesnil 76690 Fricourt 80300 Fridefont 15110 Friedolsheim 67490 Frières-Faillouël 02700 Friesen 68580 Friesenheim 67860 Frignicourt 51300 Frise 80340 Friville-Escarbotin Cedex 80534 Frizon 88440 Froberville 76400 Frocourt 60000 Froeningen 68720 Froeschwiller 67360 Froges 38190 Frohen-sur - Authie 80370 Frohmul 67290 Froideconche 70300 Froidefontaine 90140 Froidestrées 02260 Froideterre 70200 FROIDEVAUX 25190 Froideville 39230 Froidfond 85300 Froidmont-Cohartille 02270 Froidos 55120 Froissy 60480 Frolois 54160 Frôlois 21150 Fromelennes 08600 Fromelles 59249 Fromental 87250 Fromentières 51210 Fromentières 53200 Fromeréville-les-Vallons 55100 Fromezey 55400 Fromont 77760 Fromy 08370 Froncles 52320 Fronsac 31440 Fronsac 33126 Frontenac 33760 Frontenac 46160 Frontenard 71270 Frontenas 69620 Frontenaud 71580 Frontenay 39210 Frontenay-Rohan-Rohan 79270 Frontenex 73460 Frontignan 34110 Frontignan Cedex 34114 Frontignan-de-Comminges 31510 Frontignan-Savès 31230 Fronton 31620 Frontonas 38290 Fronville 52300 Frossay 44320 Frotey-lès-Lure 70200 Frotey-lès-Vesoul 70000 Frouard 54390 Frouville 95690 Frouzins 31270 Froville 54290 Froyelles 80150 Frozes 86190 Frucourt 80490 Frugerès-les-Mines 43250 Fruges 62310 Frugières-le-Pin 43230 FRUNCE 28190 FRY 76780 Fuans 25390 Fublaines 77470 Fuilla 66820 Fuissé 71960 Fuligny 10200 Fulleren 68210 Fultot 76560 Fulvy 89160 Fumay 08170 Fumel 47500 Fumichon 14590 Furchhausen 67700 Furdenheim 67117 Furiani 20600 Furmeyer 05400 Fussey 21700 Fussy 18110 Fustérouau 32400 Fustignac 31430 Futeau 55120 Fuveau 13710 Fyé 72610 Gaas 40350 Gabarnac 33410 Gabarret 40310 Gabaston 64160 Gabat 64120 Gabian 34320 Gabillou 24210 Gabre 09290 Gabriac 12340 Gabriac 48110 Gabrias 48100 Gacé 61230 Gâcogne 58140 Gadancourt 95450 Gadencourt 27120 Gaël 35290 Gageac-et-Rouillac 24240 Gagnac-sur-Cère 46130 Gagnac-sur-Garonne 31150 Gagnières 30160 Gagny 93220 Gahard 35490 GAILHAN 30260 Gaillac Cedex 81601 Gaillac-d'Aveyron 12310 Gaillac-Toulza 31550 Gaillagos 65400 Gaillan-en-Médoc 33340 Gaillard 74240 Gaillardbois-Cressenville 27440 Gaillefontaine 76870 Gaillères 40090 Gaillon 27600 Gaillon-sur-Montcient 78250 Gainneville 76700 Gajac 33430 Gaja-et-Villedieu 11300 Gaja-la-Selve 11270 Gajan 09190 Gajan 30730 Gajoubert 87330 Galametz 62770 Galan 65330 Galapian 47190 Galargues 34160 Galeria 20245 Galey 09800 GALEZ 65330 Galfingue 68990 Galgan 12220 Galgon 33133 Galiax 32160 Galié 31510 Galinagues 11140 Gallardon 28320 Gallargues-le-Montueux 30660 Galluis 78490 Gamaches 80220 Gamaches-en-Vexin 27150 Gamarde-les-Bains 40380 Gamarthe 64220 Gambais 78950 Gambaiseuil 78490 Gambsheim 67760 Gan 64290 Ganac 09000 Ganagobie 04310 Gancourt-Saint-Étienne 76220 Gandelain 61420 Gandelu 02810 Gandrange 57175 Ganges 34190 Gannat 03800 Gannay-sur-Loire 03230 Gannes 60120 Gans 33430 Ganties 31160 Ganzeville 76400 Gap Cedex 05007 Gapennes 80150 Gâprée 61390 Garac 31480 Garancières 78890 Garancières-en-Beauce 28700 Garancières-en-Drouais 28500 Garanou 09250 Garat 16410 Garcelles-Secqueville 14540 Garches 92380 Garchizy 58600 Garchy 58150 Gardanne 13120 Gardefort 18300 Gardegan-et-Tourtirac 33350 Gardères 65320 Gardes-le-Pontaroux 16320 Gardie 11250 Gardonne 24680 Gardouch 31290 Garein 40420 Garencières 27220 Garennes-sur-Eure 27780 Garentreville 77890 Garéoult 83136 Garganvillar 82100 Gargas 31620 Gargas 84400 Gargenville 78440 Garges-lès-Gonesse Cedex 95141 Gargilesse-Dampierre 36190 Garidech 31380 Gariès 82500 Garigny 18140 Garin 31110 Garindein 64130 Garlan 29610 Garlède-Mondebat 64450 Garlin 64330 Garnat-sur-Engièvre 03230 Garnay 28500 Garnerans 01140 Garons 30128 Garos 64410 Garravet 32220 Garrebourg 57820 Garrevaques 81700 Garrey 40180 Garrigues 34160 Garrigues 81500 Garrigues-Sainte-Eulalie 30190 Garris 64120 Garrosse 40110 Gars 06850 Gartempe 23320 Gas 28320 Gasny 27620 Gasques 82400 Gassin 83580 Gastes 40160 Gastines 53540 Gastins 77370 Gasville-Oisème 28300 Gatey 39120 Gathemo 50150 Gatteville-le-Phare 50760 Gattières 06510 Gatuzières 48150 Gaubertin 45340 Gauchin-Légal 62150 Gauchin-Verloingt 62130 Gauchy 02430 Gauciel 27930 Gaudechart 60210 Gaudent 65370 Gaudiempré 62760 Gaudiès 09700 Gaudonville 32380 Gaudreville-la-Rivière 27190 Gaugeac 24540 Gaujac 30330 Gaujac 32220 Gaujac 47200 Gaujacq 40330 Gaujan 32420 Gauré 31590 Gauriac 33710 Gauriaguet 33240 Gaussan 65670 Gausson 22150 Gauville 80290 Gauville-la-Campagne 27930 Gavarnie 65120 Gavarret-sur-Aulouste 32390 Gavaudun 47150 Gavignano 20218 Gavisse 57570 Gavray 50450 Gavrelle 62580 Gâvres 56680 Gavrus 14210 Gayan 65320 Gaye 51120 Gayon 64350 Gazaupouy 32480 Gazave 65250 Gazax-et-Baccarisse 32230 Gazeran 78125 Gazost 65100 Geaune 40320 Geay 17250 Geay 79330 Gèdre 65120 Gée 49250 Gée-Rivière 32720 Geffosses 50560 Géfosse-Fontenay 14230 Géhée 36240 Geishouse 68690 Geispitzen 68510 Geiswasser 68600 Geiswiller 67270 Gélacourt 54120 Gélannes 10100 GELAUCOURT 54115 Gellainville 28630 Gellenoncourt 54110 Gelles 63740 Gellin 25240 Gelos 64110 Geloux 40090 Gelucourt 57260 Gelvécourt-et-Adompt 88270 Gemaingoutte 88520 Gembrie 65370 Gemeaux 21120 Gémenos 13420 Gémigny 45310 Gémil 31380 Gemmelaincourt 88170 Gémonval 25250 Gémonville 54115 Gémozac 17260 Genac 16170 Genainville 95420 Genas Cedex 69741 Génat 09400 Genay 21140 Genay 69730 Gençay 86160 Gendreville 88140 Gendrey 39350 Génébrières 82230 Genech 59242 Génelard 71420 Générac 30510 Générac 33920 Générargues 30140 Générest 65150 Generville 11270 Geneslay 61140 Genestelle 07530 Geneston 44140 Genêts 50530 Geneuille 25870 Genevreuille 70240 Genevrey 70240 Genevrières 52500 Geney 25250 Génicourt 95650 Génicourt-sur-Meuse 55320 Genilac 42800 Genillé 37460 Génis 24160 Génissac 33420 Génissieux 26750 Genlis 21110 Gennes 25660 Gennes 49350 Gennes-Ivergny 62390 Gennes-sur-Glaize 53200 Gennes-sur-Seiche 35370 Genneteil 49490 Gennetines 03400 Genneton 79150 Genneville 14600 Gennevilliers 92230 Genod 39240 Génolhac 30450 Génos 31510 Génos 65240 Genouillac 16270 Genouillac 23350 Genouillé 17430 Genouillé 86250 Genouilleux 01090 Genouilly 18310 Genouilly 71460 Gensac 33890 Gensac 65140 Gensac 82120 Gensac-de-Boulogne 31350 Gensac-la-Pallue 16130 Gensac-sur-Garonne 31310 Genté 16130 Gentelles 80800 Gentilly 94250 Gentioux-Pigerolles 23340 Genvry 60400 Georfans 70110 Géovreisset 01100 Ger 50850 Ger 64530 Ger 65100 GERAISE 39110 Gérardmer Cedex 88407 Géraudot 10220 Gerbaix 73470 Gerbamont 88120 GERBECOURT 57170 Gerbécourt-et-Haplemont 54740 Gerbépal 88430 Gerberoy 60380 Gerbéviller 54830 Gercourt-et-Drillancourt 55110 Gercy 02140 Gerde 65200 Gerderest 64160 Gère-Bélesten 64260 Gergny 02260 Gergueil 21410 Gergy 71590 Gerland 21700 Germagnat 01250 Germagny 71460 Germaine 02590 Germaine 02590 Germaine 51160 GERMAINES 52160 Germainville 28500 Germainvilliers 52150 Germay 52230 Germéfontaine 25510 Germenay 58800 Germignac 17520 Germigney 39380 Germigney 70100 Germigny 51390 Germigny-des-Prés 45110 Germigny-l'Évêque 77910 Germigny-l'Exempt 18150 Germigny-sous-Coulombs 77840 Germigny-sur-Loire 58320 Germinon 51130 Germiny 54170 Germiny 89600 Germisay 52230 Germ-Louron 65240 Germolles-sur-Grosne 71520 Germondans 25640 Germond-Rouvre 79220 Germont 08240 Germonville 54740 Germs-sur-l'Oussouet 65200 Gernelle 08440 Gernicourt 02160 Géronce 64400 GERPONVILLE 76540 Gerrots 14430 Gerstheim 67150 Gertwiller 67140 Geruge 39570 Gervans 26600 Gerville 76790 Géry 55000 Gerzat 63360 Gesnes 53150 GESNES EN ARGONNE 55110 Gesnes-le-Gandelin 72130 Gespunsart 08700 Gestas 64190 Gestel 56530 GESTIES 09220 Gesvres 53370 Gesvres-le-Chapitre 77165 Gétigné 44190 Geu 65100 Géus-d'Arzacq 64370 Geüs-d'Oloron 64400 Gévezé 35850 Gevigney-et-Mercey 70500 Geville 55200 Gevingey 39570 Gevresin 25270 Gevrey-Chambertin 21220 Gevrolles 21520 Gevry 39100 Gex Cedex 01174 Geyssans 26750 Gez 65400 GEZAINCOURT 80600 Gez-ez-Angles 65100 Gézier-et-Fontenelay 70700 Gézoncourt 54380 Ghisonaccia 20240 Ghisoni 20227 Ghissignies 59530 Ghyvelde 59254 Giat 63620 Gibeaumeix 54112 Gibel 31560 Gibercourt 02440 Giberville 14730 Gibles 71800 Gibourne 17160 Gibret 40380 Gidy 45520 Giel-Courteilles 61210 Gien Cedex 45503 Gien-sur-Cure 58230 Gières 38610 Gièvres 41130 Giey-sur-Aujon 52210 Giez 74210 Giffaumont-Champaubert 51290 Gif-sur-Yvette 91190 Gigean 34770 Gignac 34150 Gignac 46600 Gignac 84400 Gignac-la-Nerthe 13180 Gignat 63340 Gignéville 88320 Gigney 88390 Gigny 39320 Gigny 89160 Gigny-Bussy 51290 Gigny-sur-Saône 71240 Gigondas 84190 Gigors 04250 Gigors-et-Lozeron 26400 Gigouzac 46150 Gijounet 81530 Gildwiller 68210 Gilette 06830 Gilhac-et-Bruzac 07800 GILHOC SUR ORMEZE 07270 GILLANCOURT 52330 Gillaumé 52230 Gilles 28260 Gilley 25650 Gilley 52500 Gillois 39250 Gillonnay 38260 Gilly-lès-Cîteaux 21640 Gilly-sur-Isère 73200 Gilly-sur-Loire 71160 Gilocourt 60129 Gimat 82500 Gimbrède 32340 Gimeaux 63200 Gimécourt 55260 Gimel-les-Cascades 19800 Gimeux 16130 Gimont 32200 Gimouille 58470 Ginai 61310 Ginals 82330 Ginasservis 83560 Ginchy 80360 Gincla 11140 Gincrey 55400 Gindou 46250 Ginestas 11120 Ginestet 24130 Ginoles 11500 Ginouillac 46300 Gintrac 46130 Giocatojo 20237 Gionges 51130 Giou-de-Mamou 15130 Gioux 23500 Gipcy 03210 Girac 46130 Girancourt 88390 Giraumont 54780 Giraumont 60150 Girauvoisin 55200 Gircourt-lès-Viéville 88500 Girecourt-sur-Durbion 88600 Girefontaine 70210 Giremoutiers 77120 Girgols 15310 Giriviller 54830 Girmont 88150 Girmont-Val-d'Ajol 88340 Girolles 45120 Girolles 89200 Giromagny 90200 Giron 01130 Gironcourt-sur-Vraine 88170 Girondelle 08260 Gironde-sur-Dropt 33190 Gironville 77890 Gironville-sur-Essonne 91720 Giroussens 81500 Giroux 36150 Giry 58700 Gisay-la-Coudre 27330 Giscaro 32200 Giscos 33840 Gisors 27140 Gissac 12360 Gissey-le-Vieil 21350 Gissey-sous-Flavigny 21150 Gissey-sur-Ouche 21410 Gisy-les-Nobles 89140 Giuncaggio 20251 Giuncheto 20100 Givardon 18600 Givarlais 03190 Givenchy-en-Gohelle 62580 Givenchy-le-Noble 62810 Givenchy-lès-la-Bassée 62149 Giverny 27620 GIVERVILLE 27560 Givet 08600 Givonne 08200 Givors 69700 Givraines 45300 Givrand 85800 Givrauval 55500 Givrezac 17260 Givron 08220 Givry 08130 Givry 71640 Givry 89200 Givrycourt 57670 Givry-en-Argonne 51330 Givry-lès-Loisy 51130 Gizaucourt 51800 Gizay 86340 Gizeux 37340 Gizia 39190 Gizy 02350 Glageon 59132 Glaignes 60129 Glaine-Montaigut 63160 Glaire 08200 Glamondans 25360 Gland 02400 Gland 89740 Glandage 26410 Glandon 87500 Glanes 46130 Glanges 87380 Glannes 51300 Glanon 21250 Glanville 14950 Glatens 82500 Glatigny 50250 Glatigny 57530 Glatigny 60650 Glay 25310 Glénac 56200 Glénat 15150 Glénay 79330 Glénic 23380 Glénouze 86200 Glère 25190 Glicourt 76630 Glisolles 27190 Glisy 80440 Glomel 22110 Glonville 54122 Glorianes 66320 Glos 14100 Glos-sur-Risle 27290 Gluiras 07190 Glun 07300 Glux-en-Glenne 58370 Goas 82500 Godenvillers 60420 Goderville 76110 Godewaersvelde 59270 GODISSON 61240 Godoncourt 88410 Goerlingen 67320 Gœrsdorf 67360 Goès 64400 Goetzenbruck 57620 Gœulzin 59169 GOGNEY 54450 Gognies-Chaussée 59600 Gohory 28160 Goin 57420 Goincourt 60000 Golancourt 60640 Golbey Cedex 88191 Goldbach-Altenbach 68760 Golfech 82400 Golinhac 12140 Golleville 50390 Gombergean 41310 Gomelange 57220 Gomené 22230 Gomer 64420 Gometz-la-Ville 91400 Gometz-le-Châtel 91940 Gomiécourt 62121 Gommecourt 78270 Gommecourt 62111 Gommegnies 59144 Gommenec'h 22290 Gommersdorf 68210 Gommerville 28310 Gommerville 76430 Gomméville 21400 Gomont 08190 Goncelin 38570 Goncourt 52150 Gondecourt 59147 Gondenans-les-Moulins 25680 Gondenans-Montby 25340 Gondeville 16200 Gond-Pontouvre 16160 Gondrecourt-Aix 54800 Gondrecourt-le-Château 55130 Gondreville 45490 Gondreville 54840 Gondreville 60117 Gondrexange 57815 Gondrexon 54450 Gondrin 32330 Gonesse Cedex 95503 Gonez 65350 Gonfaron 83590 Gonfreville 50190 Gonfreville-Caillot 76110 Gonfreville-l'Orcher 76700 Gonnehem 62920 Gonnelieu 59231 Gonnetot 76730 Gonneville 50330 Gonneville-en-Auge 14810 Gonneville-la-Mallet 76280 Gonneville-sur-Honfleur 14600 Gonneville-sur-Mer 14510 Gonneville-sur-Scie 76590 Gonsans 25360 Gontaud-de-Nogaret 47400 Gonzeville 76560 Goos 40180 Gorbio 06500 Gorcy 54730 Gordes 84220 Gorenflos 80690 Gorges 44190 Gorges 50190 Gorges 80370 Gorhey 88270 Gornac 33540 Gorniès 34190 Gorre 87310 Gorrevod 01190 Gorron 53120 Gorses 46210 Gorze 57680 Gosnay 62199 Gosné 35140 Gosselming 57930 Gotein-Libarrenx 64130 Gottenhouse 67700 Gottesheim 67490 Gouaix 77114 Goualade 33840 Gouarec 22570 GOUAUX 65240 Gouaux-de-Larboust 31110 Gouaux-de-Luchon 31110 Gouberville 50330 Gouchaupre 76630 Goudargues 30630 Goudelancourt-lès-Berrieux 02820 Goudelancourt-lès-Pierrepont 02350 Goudelin 22290 Goudet 43150 GOUDEX 31230 Goudon 65190 Goudourville 82400 Gouesnach 29950 Gouesnou 29850 Gouex 86320 Gouézec 29190 Gougenheim 67270 Gouhelans 25680 Gouhenans 70110 Gouillons 28310 Gouise 03340 Goujounac 46250 Goulet 61150 Goulien 29770 Goulier 09220 Goulles 19430 Gouloux 58230 Goult 84220 Goulven 29890 Goumois 25470 Goupillières 14210 Goupillières 27170 Goupillières 78770 Goupillières 76570 GOURAINCOURT 55230 Gourbera 40990 Gourbeyre 97113 Gourbit 09400 Gourchelles 60220 Gourdan-Polignan 31210 Gourdieges 15230 Gourdon 06620 Gourdon 07000 Gourdon 46300 Gourdon 71300 Gourdon-Murat 19170 Gourfaleur 50750 Gourgançon 51230 Gourgé 79200 Gourgeon 70120 GOURGUE 65130 Gourhel 56800 Gourin 56110 Gourlizon 29710 Gournay 36230 Gournay-en-Bray 76220 Gournay-le-Guérin 27580 Gournay-Loizé 79110 Gournay-sur-Aronde 60190 Gournay-sur-Marne 93460 Gours 33660 Gourvieille 11410 Gourville 16170 Gourvillette 17490 Goussaincourt 55140 Goussainville 28410 Goussainville Cedex 95191 Goussancourt 02130 Gousse 40465 Goussonville 78930 Goustranville 14430 Goutevernisse 31310 Goutrens 12390 Gout-Rossignol 24320 Gouts 40400 Gouttières 27410 Gouttières 63390 Goutz 32500 Gouvernes 77400 GOUVES 62123 Gouvets 50420 Gouvieux 60270 Gouville-sur-Mer 50560 Gouvix 14680 Goux 32400 GOUX SOUS LANDET 25440 Goux-lès-Dambelin 25150 Goux-les-Usiers 25520 Gouy 02420 Gouy 76520 GOUY SERVINS 62530 Gouy-en-Artois 62123 Gouy-en-Ternois 62127 Gouy-les-Groseillers 60120 Gouy-Saint-André 62870 Gouy-sous-Bellonne 62112 Gouzangrez 95450 Gouzeaucourt 59231 Gouzens 31310 Gouzon 23230 Goven 35580 Goviller 54330 Goxwiller 67210 Goyave 97128 GOYENCOURT 80700 Goyrans 31120 Grabels 34790 Graçay 18310 Grâces-Guingamp 22200 Grâce-Uzel 22460 Gradignan Cedex 33173 Graffigny-Chemin 52150 Gragnague 31380 Graignes-Mesnil-Angot 50620 Grailhen 65170 Graimbouville 76430 Graincourt-lès-Havrincourt 62147 Grainville 27380 Grainville-Langannerie 14190 Grainville-la-Teinturière 76450 Grainville-sur-Odon 14210 Grainville-sur-Ry 76116 Grainville-Ymauville 76110 Graissessac 34260 Graix 42220 Gramat 46500 Gramazie 11240 Grambois 84240 Grammond 42140 Grammont 70110 Gramond 12160 Gramont 82120 Granace 20100 Grancey-le-Château-Neuvelle 21580 Grancey-sur-Ource 21570 Granchain 27410 Grand 88350 GRAND RULLECOURT 62810 Grand-Auverné 44520 Grand-Bourg de Marie-Galante 97112 Grand-Brassac 24350 Grand-Camp 27270 Grand-Camp 76170 Grandcamp-Maisy 14450 Grandchamp 08270 Grandchamp 52600 Grandchamp 72610 Grandchamp 78113 Grand-Champ 56390 GRANDCHAMP LE CHATEAU 14140 Grandchamps-des-Fontaines 44119 Grand-Charmont 25200 Grand'Combe-Châteleu 25570 Grand'Combe-des-Bois 25210 Grand-Corent 01250 Grand-Couronne 76530 GRANDCOURT 80300 GRANDCOURT 76660 Grandecourt 70120 Grande-Rivière 39150 Grande-Synthe Cedex 59792 Grandeyrolles 63320 Grand-Failly 54260 Grand-Fayt 59244 Grandfontaine 25320 Grandfontaine 67130 Grandfontaine-sur-Creuse 25510 Grand-Fort-Philippe 59153 Grand-Fougeray 35390 Grandfresnoy 60680 Grandham 08250 Grandjean 17350 Grand'Landes 85670 Grand-Laviers 80132 Grandlup-et-Fay 02350 Grandpré 08250 Grandpuits-Bailly-Carrois 77720 Grandrieu 48600 Grandrieux 02360 Grandrif 63600 Grandris 69870 Grand'Rivière 97218 Grand-Rozoy 02210 Grandrû 60400 Grandrupt 88210 Grandrupt-de-Bains 88240 Grandsaigne 19300 Grand-Santi 97340 Grandval 63890 Grandvals 48260 Grandvaux 71430 Grandvelle-et-le-Perrenot 70190 Grand-Verly 02120 Grandvillars 90600 Grandville 10700 Grandvillers 88600 Grandvillers-aux-Bois 60190 GRANDVILLIERS 27240 Grandvilliers 60210 Grâne 26400 Granès 11500 Grange-de-Vaivre 39600 Grangermont 45390 Granges 71390 GRANGES LA VILLE 70400 GRANGES SUR AUBE 51260 Granges-d'Ans 24390 Granges-le-Bourg 70400 Granges-les-Beaumont 26600 Granges-Narboz 25300 Granges-sur-Lot 47260 Granges-sur-Vologne 88640 Grangues 14160 Granieu 38490 Grans 13450 Granville Cedex 50404 Granzay-Gript 79360 Gras 07700 Grassac 16380 Grasse Cedex 06131 Grassendorf 67350 Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Gratens 31430 Gratentour 31150 Gratibus 80500 Gratot 50200 Gratreuil 51800 Grattepanche 80680 Grattery 70170 Graulhet Cedex 81304 Grauves 51190 Graval 76270 Gravelines 59820 Gravelotte 57130 Graveron-Semerville 27110 Graveson 13690 Graves-Saint-Amant 16120 Gravières 07140 Gravigny 27930 Gravon 77118 Gray Cedex 70103 Grayan-et-l'Hôpital 33590 Graye-et-Charnay 39320 Graye-sur-Mer 14470 Gray-la-Ville 70100 Grayssas 47270 Grazac 31190 Grazac 43200 Grazac 81800 Grazay 53440 Gréalou 46160 Gréasque 13850 Grébault-Mesnil 80140 GRECOURT 80400 Gredisans 39290 Gréez-sur-Roc 72320 Greffeil 11250 Grèges 76370 Grémecey 57170 Grémévillers 60380 Gremilly 55150 Grémonville 76970 Grenade 31330 Grenade-sur-l'Adour 40270 Grenant 52500 Grenant-lès-Sombernon 21540 Grenay 38540 Grenay 62160 Grendelbruch 67190 Greneville-en-Beauce 45480 Grenier-Montgon 43450 Gréning 57660 Grenoble Cedex 1 38021 Grenois 58420 Grentheville 14540 Grentzingen 68960 Greny 76630 Gréolières 06620 Gréoux-les-Bains 04800 Grépiac 31190 Grésigny-Sainte-Reine 21150 Gresin 73240 Gresse-en-Vercors 38650 Gressey 78550 Gresswiller 67190 Gressy 77410 Grésy-sur-Aix 73100 Grésy-sur-Isère 73460 Gretz-Armainvilliers 77220 Greuville 76810 Greux 88630 Gréville-Hague 50440 Grévillers 62450 Grevilly 71700 Grez 60210 Grézac 17120 Grézels 46700 Grez-en-Bouère 53290 Grèzes 24120 Grèzes 43170 Grèzes 46320 Grèzes 48100 Grézet-Cavagnan 47250 Grézian 65240 Grézieu-la-Varenne 69290 Grézieu-le-Marché 69610 Grézieux-le-Fromental 42600 Grézillac 33420 Grez-Neuville 49220 Grézolles 42260 Grez-sur-Loing 77880 Gricourt 02100 Grièges 01290 Gries 67240 Griesbach-au-Val 68140 Griesheim-près-Molsheim 67870 Griesheim-sur-Souffel 67370 Grignan 26230 Grigneuseville 76850 Grignols 24110 Grignols 33690 Grignon 21150 Grignon 73200 Grignoncourt 88410 Grigny 69520 Grigny 91350 Grigny 62140 Grillon 84600 Grilly 01220 Grimaucourt-en-Woëvre 55400 Grimaucourt-près-Sampigny 55500 Grimaud Cedex 83316 Grimault 89310 Grimbosq 14220 Grimesnil 50450 Grimonviller 54115 GRINCOURT LES PAS 62760 Grindorff-Bizing 57480 Gripport 54290 Griscourt 54380 Griselles 21330 Griselles 45210 Grisolles 02210 Grisolles 82170 Grisy-les-Plâtres 95810 Grisy-Suisnes 77166 Grisy-sur-Seine 77480 Grives 24170 Grivesnes 80250 Grivillers 80700 Grivy-Loisy 08400 Groffliers 62600 Groises 18140 Groissiat 01100 Groisy 74570 Groix 56590 Groléjac 24250 Gron 18800 Gron 89100 GRONARD 02140 Grosbliederstroff 57520 Grosbois 25110 Grosbois-en-Montagne 21540 Grosbois-lès-Tichey 21250 Grosbreuil 85440 Gros-Chastang 19320 Groslay 95410 Grosley-sur-Risle 27170 Grosmagny 90200 Gros-Morne 97213 Grosne 90100 Grospierres 07120 Gros-Réderching 57410 Grosrouvre 78490 Grosrouvres 54470 Grossa 20100 Grosseto-Prugna 20128 Grossœuvre 27220 Grossouvre 18600 Grostenquin 57660 Grosville 50340 Grouches-Luchuel 80600 Grougis 02110 Grozon 39800 Gruchet-le-Valasse 76210 Gruchet-Saint-Siméon 76810 Grues 85580 Gruey-lès-Surance 88240 Gruffy 74540 Grugé-l'Hôpital 49520 Grugies 02680 Grugny 76690 Gruissan 11430 Grumesnil 76440 Grun-Bordas 24380 Grundviller 57510 Gruny 80700 Grury 71760 Gruson 59152 Grusse 39190 Grussenheim 68320 Grust 65120 Gruyères 08430 Guagno 20160 Guainville 28260 Guarbecque 62330 Guarguale 20128 Guchan 65170 Guchen 65240 Gudas 09120 Gudmont-Villiers 52320 Guebenhouse 57510 Gueberschwihr 68420 Guébestroff 57260 Guéblange-lès-Dieuze 57260 Guébling 57260 Guebwiller Cedex 68503 Guécélard 72230 Gué-d'Hossus 08230 Guégon 56120 Guéhébert 50210 Guéhenno 56420 Gueltas 56920 Guémappe 62128 Guémar 68970 Guémené-Penfao 44290 Guémené-sur-Scorff 56160 Guemps 62370 Guénange 57310 Guengat 29180 Guénin 56150 Guenroc 22350 Guenrouet 44530 Guenviller 57470 Guêprei 61160 Guer Cedex 56381 Guérande 44351 Guérard 77580 Guerbigny 80500 Guercheville 77760 Guerchy 89113 Guéreins 01090 Guéret Cedex 23006 Guerfand 71620 Guérigny 58130 Guérin 47250 Guerlesquin 29650 Guermange 57260 Guermantes 77600 Guern 56310 Guernanville 27160 Guernes 78520 Guerny 27720 Guéron 14400 Guerpont 55000 Guerquesalles 61120 Guerstling 57320 Guerting 57880 Guerville 78930 Guerville 76340 Gueschart 80150 Guesnain 59287 Guesnes 86420 GUESSLING HEMERING 57380 Guéthary 64210 Gueudecourt 80360 Gueugnon 71130 Gueures 76730 GUEUTTEVILLE 76890 Gueutteville-les-Grès 76460 Gueux 51390 Guevenatten 68210 Guewenheim 68116 Gugnécourt 88600 Gugney 54930 Gugney-aux-Aulx 88450 Guibeville 91630 Guichainville 27930 Guiche 64520 Guichen 35580 Guiclan 29410 Guidel 56520 Guignecourt 60480 Guignemicourt 80540 Guignen 35580 Guignes 77390 Guigneville 45300 Guigneville-sur-Essonne 91590 Guignicourt 02190 Guignicourt-sur-Vence 08430 Guigny 62140 Guilers 29820 Guiler-sur-Goyen 29710 Guilherand-Granges 07500 Guillac 33420 Guillac 56800 Guillaucourt 80170 Guillaumes 06470 Guillemont 80360 Guillerval 91690 Guillestre 05600 Guilleville 28310 Guilliers 56490 Guilligomarc'h 29300 Guillon 89420 GUILLON LES BAINS 25110 Guillonville 28140 Guillos 33720 Guilly 36150 Guilly 45600 Guilmécourt 76630 Guilvinec 29730 Guimaëc 29620 Guimiliau 29400 Guimps 16300 Guinarthe-Parenties 64390 Guincourt 08130 Guindrecourt-aux-Ormes 52300 Guindrecourt-sur-Blaise 52330 Guinecourt 62130 Guines 62340 Guingamp Cedex 22205 Guinglange 57690 Guinkirchen 57220 Guinzeling 57670 Guipavas 29490 Guipel 35440 Guipronvel 29290 Guipy 58420 Guiry-en-Vexin 95450 Guiscard 60640 Guiscriff 56560 Guise 02120 Guiseniers 27700 Guissény 29880 Guisy 62140 Guitalens-L'Albarède 81220 Guitera-les-Bains 20153 Guitinières 17500 Guitrancourt 78440 Guîtres 33230 Guitry 27510 Guitté 22350 Guivry 02300 Guizancourt 80290 Guizengeard 16480 Guizerix 65230 Gujan-Mestras 33470 Gumbrechtshoffen 67110 Gumery 10400 Gumiane 26470 Gumières 42560 Gumond 19320 Gundershoffen 67110 Gundolsheim 68250 Gungwiller 67320 Gunsbach 68140 Gunstett 67360 Guntzviller 57405 Guny 02300 Guran 31440 Gurat 16320 Gurcy-le-Châtel 77520 Gurgy 89250 Gurgy-la-Ville 21290 Gurgy-le-Château 21290 Gurmençon 64400 Gurs 64190 Gurunhuel 22390 Gury 60310 GUSSAINVILLE 55400 Gussignies 59570 Guyancourt cedex 78041 Guyans-Durnes 25580 Guyans-Vennes 25390 Guyencourt 02160 Guyencourt-Saulcourt 80240 Guyencourt-sur-Noye 80250 Guyonvelle 52400 Guzargues 34820 Gy 70700 Gye 54113 Gy-en-Sologne 41230 Gyé-sur-Seine 10250 Gy-les-Nonains 45220 Gy-l'Évêque 89580 Habarcq 62123 Habas 40290 Habère-Lullin 74420 Habère-Poche 74420 Hablainville 54120 Habloville 61210 Haboudange 57340 Habsheim 68440 Hachan 65230 HACOURT 52150 Hacqueville 27150 Hadancourt-le-Haut-Clocher 60240 Hadigny-les-Verrières 88330 Hadol 88220 Haegen 67700 Hagécourt 88270 HAGEDET 65700 Hagen 57570 Hagenbach 68210 Hagenthal-le-Bas 68220 Hagenthal-le-Haut 68220 Haget 32730 Hagetaubin 64370 Hagetmau Cedex 40705 Hagéville 54470 Hagnéville-et-Roncourt 88300 Hagnicourt 08430 Hagondange Cedex 57304 Haguenau Cedex 67504 Haigneville 54290 Haillainville 88330 Hailles 80440 Haillicourt 62940 Haimps 17160 Haims 86310 HAINVILLERS 60490 Haironville 55000 Haisnes 62138 Haleine 61410 Halinghen 62830 Hallencourt 80490 Hallennes-lez-Haubourdin 59320 Hallering 57690 Halles-sous-les-Côtes 55700 Hallignicourt 52100 Hallines 62570 Hallivillers 80250 Halloville 54450 Halloy 60210 Halloy 62760 Halloy-lès-Pernois 80670 Hallu 80320 Halluin 59250 Halsou 64480 Halstroff 57480 Ham 80400 Hamars 14220 Hambach 57910 Hambers 53160 Hamblain-les-Prés 62118 Hambye 50450 Hamel 59151 Hamelet 80800 Hamelin 50730 Hamelincourt 62121 Ham-en-Artois 62190 Hames-Boucres 62340 Ham-les-Moines 08090 Hammeville 54330 Hamonville 54470 Hampigny 10500 Hampont 57170 Ham-sous-Varsberg 57880 Ham-sur-Meuse 08600 Hanc 79110 Hanches 28130 HANCOURT 80240 Han-devant-Pierrepont 54620 Handschuheim 67117 HANGARD 80110 Hangenbieten 67980 Hangest-en-Santerre 80134 Hangest-sur-Somme 80310 Hangviller 57370 Han-lès-Juvigny 55600 Hannaches 60650 Hannapes 02510 Hannappes 08290 Hannescamps 62111 Hannocourt 57590 HANNOGNE ST REMY 08220 Hannogne-Saint-Martin 08160 Hannonville-sous-les-Côtes 55210 Hannonville-Suzémont 54800 Hans 51800 Han-sur-Meuse 55300 Han-sur-Nied 57580 Hantay 59496 Hanvec 29460 Hanviller 57230 Hanvoile 60650 Haplincourt 62124 Happencourt 02480 Happonvilliers 28480 Haramont 02600 Haraucourt 08450 Haraucourt 54110 Haraucourt-sur-Seille 57630 HARAVESNES 62390 Haravilliers 95640 Harbonnières 80131 Harbouey 54450 Harcanville 76560 Harchéchamp 88300 Harcigny 02140 Harcourt 27800 Harcy 08150 HARDANCOURT 88700 Hardanges 53640 Hardecourt-aux-Bois 80360 HARDENCOURT COCHEREL 27120 Hardifort 59670 Hardinghen 62132 Hardinvast 50690 Hardivillers 60120 Hardivillers-en-Vexin 60240 Hardricourt 78250 Haréville 88800 Harfleur 76700 Hargarten-aux-Mines 57550 Hargeville 78790 Hargicourt 02420 Hargicourt 80500 Hargnies 08170 Hargnies 59138 Harly 02100 Harmonville 88300 Harnes 62440 Harol 88270 HAROUE 54740 HARPONVILLE 80560 Harprich 57340 Harquency 27700 Harreberg 57870 Harréville-les-Chanteurs 52150 Harricourt 08240 Harsault 88240 Harskirchen 67260 HARTENNES ET TAUX 02210 Hartmannswiller 68500 Hartzviller 57870 Harville 55160 Hary 02140 Haselbourg 57850 Hasnon 59178 Hasparren 64240 Haspelschiedt 57230 Haspres 59198 Hastingues 40300 Hatrize 54800 Hatten 67690 Hattencourt 80700 Hattenville 76640 Hattigny 57790 Hattmatt 67330 Hattstatt 68420 HAUBAN 65200 Haubourdin Cedex 59482 Hauconcourt 57280 Haucourt 60112 Haucourt 62156 Haucourt 76440 Haucourt-en-Cambrésis 59191 Haucourt-Moulaine 54860 Haudainville 55100 Haudiomont 55160 Haudivillers 60510 Haudonville 54830 Haudrecy 08090 HAUDRICOURT 76390 Haulchin 59121 Haulies 32550 Haulmé 08800 Hauriet 40250 Hausgauen 68130 HAUSSEZ 76440 Haussignémont 51300 Haussimont 51320 Haussonville 54290 Haussy 59294 Hautaget 65150 HAUTBOS 60210 Haut-Clocher 57400 Haut-de-Bosdarros 64800 Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute- Amance 52600 Haute-Avesnes 62144 Hautecloque 62130 Hautecour 39130 Hautecour 73600 Hautecourt-Romanèche 01250 Haute-Épine 60690 Hautefage 19400 Hautefage-la-Tour 47340 Hautefaye 24300 Hautefeuille 77515 Hautefontaine 60350 Hautefort 24390 Haute-Isle 95780 Haute-Kontz 57480 Hauteluce 73620 Hauterive 03270 Hauterive 61250 Hauterive 89250 Hauterive-la-Fresse 25650 Hauterives 26390 Haute-Rivoire 69610 Hauteroche 21150 Hautes-Duyes 04380 Hautesvignes 47400 Hautevelle 70800 Hautevesnes 02810 Haute-Vigneulles 57690 Hauteville 02120 Hauteville 08300 Hauteville 51290 Hauteville 73390 Hauteville 62810 Hauteville-la-Guichard 50570 Hauteville-lès-Dijon 21121 Hauteville-Lompnes 01110 Hauteville-sur-Fier 74150 Hauteville-sur-Mer 50590 Haution 02140 Haut-Lieu 59440 Haut-Loquin 62850 Haut-Mauco 40280 Hautmont 59330 Hautmougey 88240 Hautot-l'Auvray 76450 Hautot-le-Vatois 76190 Hautot-Saint-Sulpice 76190 Hautot-sur-Mer 76550 Hautot-sur-Seine 76113 Hautteville-Bocage 50390 Hautvillers 51160 Hautvillers-Ouville 80132 Hauville 27350 Hauviné 08310 Haux 33550 Haux 64470 Havange 57650 Havelu 28410 Haveluy 59255 Havernas 80670 Haverskerque 59660 Havrincourt 62147 Hayange Cedex 57700 Haybes 08170 Hayes 57530 Haynecourt 59268 Hazebrouck Cedex 59524 Hazembourg 57430 Héauville 50340 Hébécourt 27150 Hébécourt 80680 Hébécrevon 50180 Héberville 76740 Hébuterne 62111 Hèches 65250 Hecken 68210 Hecmanville 27800 Hécourt 27120 Hécourt 60380 Hecq 59530 Hectomare 27110 Hédauville 80560 Hédé-Bazouges 35630 Hédouville 95690 Hegeney 67360 Hégenheim 68220 Heidolsheim 67390 Heidwiller 68720 Heiligenberg 67190 Heiligenstein 67140 Heillecourt Cedex 54181 Heilles 60250 Heilly 80800 Heiltz-le-Hutier 51300 Heiltz-le-Maurupt 51340 Heiltz-l'Évêque 51340 Heimersdorf 68560 Heimsbrunn 68990 Heining-lès-Bouzonville 57320 Heippes 55220 Heiteren 68600 Heiwiller 68130 Hélesmes 59171 Hélette 64640 Helfaut 62570 Helfrantzkirch 68510 Helléan 56120 Hellering-lès-Fénétrange 57930 Helleville 50340 Hellimer 57660 Héloup 61250 Helstroff 57220 Hem 59510 Hémevez 50700 Hémévillers 60190 Hem-Hardinval 80600 Hémilly 57690 Héming 57830 Hem-Lenglet 59247 Hem-Monacu 80360 Hémonstoir 22600 Hénaménil 54370 Hénanbihen 22550 Hénansal 22400 Hendaye Cedex 64701 Hendecourt-lès-Cagnicourt 62182 Hendecourt-lès-Ransart 62175 HENENCOURT 80300 Henflingen 68960 Hengoat 22450 HENGWILLER 67440 Hénin-Beaumont 62110 Héninel 62128 Hénin-sur-Cojeul 62128 Hennebont Cedex 56704 Hennecourt 88270 Hennemont 55160 Henneveux 62142 Hennezel 88260 Hennezis 27700 Hénon 22150 Hénonville 60119 Hénouville 76840 Henrichemont 18250 Henridorff 57820 Henriville 57450 Hénu 62760 Henvic 29670 Hérange 57635 Herbault 41190 Herbécourt 80200 Herbelles 62129 Herbeuval 08370 Herbeuville 55210 Herbeville 78580 Herbéviller 54450 Herbeys 38320 Herbignac 44410 Herbinghen 62850 Herbisse 10700 Herbitzheim 67260 Herblay 95220 Herbsheim 67230 Hercé 53120 Herchies 60112 Hérenguerville 50660 Hérépian 34600 Hères 65700 Hergnies 59199 Hergugney 88130 Héric 44810 HERICOURT 62130 Héricourt 70400 Héricourt-en-Caux 76560 Héricourt-sur-Thérain 60380 Héricy 77850 Hériménil 54300 Hérimoncourt 25310 Hérin 59195 Hérissart 80260 Hérisson 03190 Herleville 80340 Herlies 59134 HERLINCOURT 62130 Herlin-le-Sec 62130 Herly 80190 Herly 62650 Herm 40990 Hermanville 76730 Hermanville-sur-Mer 14880 Hermaville 62690 Hermé 77114 HERMELANGE 57790 Hermelinghen 62132 Herment 63470 Hermeray 78125 Hermes 60370 Hermeville 76280 Herméville-en-Woëvre 55400 Hermies 62147 Hermillon 73300 Hermin 62150 Hermival-les-Vaux 14100 Hermonville 51220 Hernicourt 62130 Herny 57580 Héronchelles 76750 Hérouville 95300 Hérouville-Saint-Clair 14200 Hérouvillette 14850 Herpelmont 88600 Herpont 51460 Herpy-l'Arlésienne 08360 Herqueville 27430 Herqueville 50440 Herran 31160 Herré 40310 Herrère 64680 Herrin 59147 Herrlisheim 67850 Herrlisheim-près-Colmar 68420 Herry 18140 Herserange 54440 Hersin-Coupigny 62530 Hertzing 57830 Hervelinghen 62179 Hervilly 80240 Héry 58800 Héry 89550 Héry-sur-Alby 74540 Herzeele 59470 Hesbécourt 80240 Hescamps 80290 Hesdigneul-lès-Béthune 62196 Hesdigneul-lès-Boulogne 62360 Hesdin 62140 Hesdin-l'Abbé 62360 Hésingue 68220 Hesmond 62990 Hesse 57400 Hessenheim 67390 Hestroff 57320 Hestrud 59740 Hestrus 62550 Hétomesnil 60360 Hettange-Grande 57330 Hettenschlag 68600 Heubécourt-Haricourt 27630 Heuchin 62134 Heucourt-Croquoison 80270 Heudebouville 27400 Heudicourt 27860 Heudicourt 80122 Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Heudreville-en-Lieuvin 27230 Heudreville-sur-Eure 27400 Heugas 40180 Heugleville-sur-Scie 76720 Heugnes 36180 Heugueville-sur-Sienne 50200 Heuilley-Cotton 52600 Heuilley-le-Grand 52600 Heuilley-sur-Saône 21270 Heuland 14430 Heume-l'Église 63210 Heuqueville 27700 Heuqueville 76280 Heuringhem 62575 Heurteauville 76940 Heurtevent 14140 Heussé 50640 Heutrégiville 51110 Heuzecourt 80370 Hévilliers 55290 Heyrieux 38540 HEZECQUES 62310 Hibarette 65380 Hienghène 98815 Hières-sur-Amby 38118 Hierges 08320 Hiermont 80370 Hiersac 16290 Hiers-Brouage 17320 Hiesse 16490 Hiesville 50480 Hiéville 14170 Higuères-Souye 64160 Hiis 65200 Hilbesheim 57400 Hillion 22120 Hilsprich 57510 Hinacourt 02440 Hinckange 57220 Hindisheim 67150 Hindlingen 68580 Hinges 62232 Hinsbourg 67290 HINSINGEN 67260 Hinx 40180 Hipsheim 67150 Hirel 35120 Hirschland 67320 Hirsingue 68560 Hirson 02500 Hirtzbach 68118 Hirtzfelden 68740 His 31260 Hitiaa O Te Ra 98708 Hitte 65190 Hochfelden 67270 Hochstatt 68720 Hochstett 67170 Hocquigny 50320 Hocquinghen 62850 Hodenc-en-Bray 60650 Hodenc-l'Évêque 60430 Hodeng-au-Bosc 76340 Hodeng-Hodenger 76780 Hodent 95420 Hoëdic 56170 Hoenheim 67800 Hoerdt 67720 Hoéville 54370 Hoffen 67250 Hohengoeft 67310 Hohfrankenheim 67270 Hohrod 68140 Holacourt 57380 Holling 57220 Holnon 02760 Holque 59143 Holving 57510 Hombleux 80400 Homblières 02720 Hombourg 68490 Hombourg-Budange 57920 Hombourg-Haut 57470 Homécourt 54310 Hommarting 57405 Hommert 57870 Hommes 37340 Homps 11200 Homps 32120 Hondainville 60250 Hondeghem 59190 Hondevilliers 77510 Hondouville 27400 Hondschoote 59122 Honfleur Cedex 14602 Honguemare-Guenouville 27310 Hon-Hergies 59570 Honnechy 59980 Honnecourt-sur-Escaut 59266 Honskirch 57670 Hontanx 40190 Horbourg-Wihr 68180 Hordain 59111 Horgues 65310 Hornaing 59171 Hornoy-le-Bourg 80640 Horsarrieu 40700 Horville-en-Ornois 55130 Hosta 64120 Hoste 57510 Hostens 33125 Hostiaz 01110 Hostun 26730 Hotonnes 01260 Hotot-en-Auge 14430 Hottot-les-Bagues 14250 Hottviller 57720 Houaïlou 98816 Houchin 62620 Houdain 62150 Houdain-lez-Bavay 59570 Houdan 78550 Houdancourt 60710 Houdelaincourt 55130 Houdelmont 54330 Houdemont 54180 Houdetot 76740 Houdilcourt 08190 Houdreville 54330 Houécourt 88170 Houeillès 47420 Houesville 50480 Houetteville 27400 Houéville 88300 Houeydets 65330 Houilles Cedex 78805 Houlbec-Cocherel 27120 Houlbec-près-le-Gros-Theil 27370 Houldizy 08090 Houlette 16200 Houlgate 14510 Houlle 62910 Hounoux 11240 Houplin-Ancoisne 59263 Houplines 59116 Houppeville 76770 Houquetot 76110 Hourc 65350 Hourges 51140 Hours 64420 Hourtin 33990 HOURY 02140 Houssay 41800 Houssay 53360 Houssen 68125 Housseras 88700 Housset 02250 Housséville 54930 Houtaud 25300 Houtkerque 59470 Houville-en-Vexin 27440 Houville-la-Branche 28700 Houvin-Houvigneul 62270 Houx 28130 Hoymille 59492 Huahine 98731 Huanne Montmartin 25680 Hubersent 62630 Hubert-Folie 14540 Huberville 50700 Huby-Saint-Leu 62140 Huchenneville 80132 HUCLIER 62130 Hucqueliers 62650 Hudimesnil 50510 Hudiviller 54110 Huelgoat 29690 Huest 27930 Huêtre 45520 Huez 38750 Hugier 70150 Hugleville-en-Caux 76570 Huillé 49430 Huilliécourt 52150 Huilly-sur-Seille 71290 Huiron 51300 Huismes 37420 Huisnes-sur-Mer 50170 Huisseau-en-Beauce 41310 Huisseau-sur-Cosson 41350 Huisseau-sur-Mauves 45130 Hulluch 62410 Hultehouse 57820 Humbauville 51320 Humbécourt 52290 Humbercamps 62158 Humbercourt 80600 Humbert 62650 HUMBERVILLE 52700 Humbligny 18250 Humeroeuille 62130 Humes-Jorquenay 52200 Humières 62130 Hunawihr 68150 Hundling 57990 Hundsbach 68130 Huningue Cedex 68333 Hunspach 67250 Hunting 57480 Huos 31210 Huparlac 12460 Huppy 80140 Hurbache 88210 Hure 33190 Hurecourt 70210 Hures-la-Parade 48150 Huriel 03380 Hurigny 71870 Hurtières 38570 Hurtigheim 67117 Husseren-les-Châteaux 68420 Husseren-Wesserling 68470 Hussigny-Godbrange 54590 Husson 50640 Huttendorf 67270 Huttenheim 67230 Hyds 03600 Hyémondans 25250 Hyencourt-le-Grand 80320 Hyenville 50660 Hyères Cedex 83412 Hyet 70190 Hyèvre-Magny 25110 Hyèvre-Paroisse 25110 Hymont 88500 Ibarrolle 64120 Ibigny 57830 Ibos 65420 Ichtratzheim 67640 Ichy 77890 Idaux-Mendy 64130 Idrac-Respaillès 32300 Idron 64320 Ids-Saint-Roch 18170 Iffendic 35750 Ifs Cedex 14123 Igé 61130 Igé 71960 Ignaucourt 80800 Ignaux 09110 Igney 54450 Igney 88150 Ignol 18350 Igny 70700 Igny 91430 Igny-Comblizy 51700 Igon 64800 Igornay 71540 Igoville 27460 Iguerande 71340 Iholdy 64640 Île-aux-Moines 56780 Île-d'Aix 17123 Île-d'Arz 56840 Île-de-Batz 29253 Île-de-Bréhat 22870 Île-de-Sein 29990 Île-d'Houat 56170 Île-Molène 29259 Île-Tudy 29980 Ilharre 64120 Ilhat 09300 Ilhet 65410 Ilheu 65370 Illange 57970 Illartein 09800 Illats 33720 Ille-sur-Têt 66130 Illeville-sur-Montfort 27290 Illfurth 68720 Illhaeusern 68970 Illiat 01140 Illier-et-Laramade 09220 Illiers-Combray 28120 Illiers-l'Évêque 27770 Illies 59480 Illifaut 22230 Illkirch Cedex 67412 Illkirch-Graffenstaden 67400 Illois 76390 Illoud 52150 Illy 08200 Illzach Cedex 68311 Ilonse 06420 Imbleville 76890 Imécourt 08240 Imling 57400 Imphy 58160 Inaumont 08300 Incarville 27400 Incheville 76117 Inchy 59540 Inchy-en-Artois 62860 INCOURT 62770 Indevillers 25470 Indre 44610 Ineuil 18160 Ingenheim 67270 Ingersheim 68040 Inghem 62129 Inglange 57970 Ingolsheim 67250 Ingouville 76460 Ingrandes 36300 Ingrandes-de-Touraine 37140 Ingrandes-sur-Loire 49123 Ingrandes-sur-Vienne 86220 Ingrannes 45450 Ingré 45140 Inguiniel 56240 Ingwiller 67340 Injoux-Génissiat 01200 Innenheim 67880 Innimond 01680 Inor 55700 Insming 57670 Insviller 57670 INTRAVILLE 76630 Intres 07310 Intréville 28310 Intville-la-Guétard 45300 Inval-Boiron 80430 Inxent 62170 Inzinzac-Lochrist 56650 Ippécourt 55220 Ippling 57990 Iracoubo 97350 Irai 61190 Irais 79600 Irancy 89290 Iré-le-Sec 55600 Irigny 69540 Irissarry 64780 Irles 80300 Irodouër 35850 Iron 02510 Irouléguy 64220 Irreville 27930 Irvillac 29460 Isbergues 62330 Isches 88320 Isdes 45620 Isenay 58290 Is-en-Bassigny 52140 Isigny-le-Buat 50540 Isigny-sur-Mer 14230 Island 89200 Isle 87170 Isle-Aubigny 10240 Isle-Aumont 10800 Isle-et-Bardais 03360 Isle-Saint-Georges 33640 Isles-les-Meldeuses 77440 Isles-lès-Villenoy 77450 Isles-sur-Suippe 51110 Isle-sur-Marne 51290 Isneauville 76230 Isola 06420 Isolaccio-di-Fiumorbo 20243 Isômes 52190 Ispagnac 48320 Ispoure 64220 Isques 62360 Issac 24400 Issamoulenc 07190 Issancourt-et-Rumel 08440 Issanlas 07660 Issans 25550 Issarlès 07470 Isse 51150 Issé 44520 Issel 11400 Issendolus 46500 Issenhausen 67330 Issenheim 68500 Issepts 46320 Isserpent 03120 Isserteaux 63270 Issigeac 24560 Issirac 30760 Issoire 63500 Issor 64570 Issou 78440 Issoudun Cedex 36105 Issoudun-Létrieix 23130 Is-sur-Tille 21120 Issus 31450 Issy-les-Moulineaux 92130 Issy-l'Évêque 71760 Istres Cedex 13808 Isturits 64240 Itancourt 02240 Iteuil 86240 Ittenheim 67117 Itterswiller 67140 Itteville 91760 Itxassou 64250 Itzac 81170 IVERGNY 62810 Iverny 77165 Iviers 02360 Iville 27110 Ivors 60141 Ivory 39110 Ivoy-le-Pré 18380 Ivrey 39110 Ivry-en-Montagne 21340 Ivry-la-Bataille 27540 Ivry-le-Temple 60173 Ivry-sur-Seine Cedex 94205 Iwuy 59141 Izaourt 65370 Izaut-de-l'Hôtel 31160 Izaux 65250 Izé 53160 Izeaux 38140 Izel-lès-Équerchin 62490 Izel-lès-Hameau 62690 Izenave 01430 Izernore 01580 Izeron 38160 Izeste 64260 Izeure 21110 Izier 21110 Izieu 01300 Izon 33450 Izon-la-Bruisse 26560 Izotges 32400 Jablines 77450 Jabreilles-les-Bordes 87370 Jabrun 15110 Jacob-Bellecombette 73000 Jacou 34830 Jacque 65350 Jagny-sous-Bois 95850 Jaignes 77440 Jaillans 26300 Jaillon 54200 Jailly 58330 Jailly-les-Moulins 21150 Jainvillotte 88300 Jalesches 23270 Jaleyrac 15200 Jaligny-sur-Besbre 03220 Jallanges 21250 Jallans 28200 Jallaucourt 57590 Jallerange 25170 Jalognes 18300 Jalogny 71250 Jâlons 51150 Jambles 71640 Jambville 78440 Jaméricourt 60240 Jametz 55600 Janailhac 87800 Janaillat 23250 Jancigny 21310 Jandun 08430 Janneyrias 38280 Jans 44170 Janville 14670 Janville 28310 Janville 60150 Janville-sur-Juine 91510 Janvilliers 51210 Janvry 51390 Janvry 91640 Janzé 35150 Jarcieu 38270 Jardin 38200 Jardres 86800 Jard-sur-Mer 85520 Jargeau 45150 Jarjayes 05130 Jarménil 88550 Jarnac 16200 Jarnac-Champagne 17520 Jarnages 23140 Jarnioux 69640 Jarnosse 42460 Jarny Cedex 54801 Jarret 65100 Jarrie 38560 Jarrier 73300 Jars 18260 Jarsy 73630 Jarville-la-Malgrange 54140 Jarzé 49140 Jas 42110 Jasney 70800 Jassans-Riottier 01480 Jasseines 10330 Jasseron 01250 Jasses 64190 Jatxou 64480 Jaucourt 10200 Jau-Dignac-et-Loirac 33590 Jaudrais 28250 Jaujac 07380 Jauldes 16560 Jaulges 89360 Jaulgonne 02850 Jaulnay 37120 Jaulnes 77480 JAULNY 54470 Jaulzy 60350 Jaunac 07160 Jaunay-Clan 86130 Jaure 24140 Jausiers 04850 Jaux 60880 Jauzé 72110 Javaugues 43100 Javené 35133 Javerdat 87520 Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Javernant 10320 Javols 48130 Javrezac 16100 Javron-les-Chapelles 53250 Jax 43230 JAXU 64220 Jayac 24590 Jayat 01340 Jazeneuil 86600 Jazennes 17260 JEANCOURT 02490 Jeandelaincourt 54114 Jeandelize 54800 Jeanménil 88700 Jeantes 02140 Jebsheim 68320 Jegun 32360 Jenlain 59144 Jenzat 03800 JESONVILLE 88260 Jessains 10140 Jetterswiller 67440 Jettingen 68130 Jeufosse 78270 Jeugny 10320 Jeu-les-Bois 36120 Jeu-Maloches 36240 Jeumont Cedex 59572 Jeurre 39360 Jeuxey 88000 Jeux-lès-Bard 21460 Jevoncourt 54740 Jezainville 54700 Jézeau 65240 Joannas 07110 Job 63990 Jobourg 50440 Joch 66320 Jœuf 54240 Joganville 50310 Joigny Cedex 89306 Joigny-sur-Meuse 08700 Joinville 52300 Joinville-le-Pont 94340 Joiselle 51310 Jolimetz 59530 Jolivet 54300 Jonage Cedex 69881 Joncels 34650 Jonchères 26310 Joncherey 90100 Jonchery 52000 Jonchery-sur-Suippe 51600 Jonchery-sur-Vesle 51140 Joncourt 02420 Joncreuil 10330 Joncy 71460 Jongieux 73170 Jonquerets-de-Livet 27410 Jonquery 51700 Jonquières 11220 Jonquières 34725 Jonquières 60680 Jonquières 81440 Jonquières 84150 Jonquières-Saint-Vincent 30300 Jons 69330 Jonval 08130 Jonvelle 70500 Jonville-en-Woëvre 55160 Jonzac Cedex 17501 Jonzier-Épagny 74520 Jonzieux 42660 Joppécourt 54620 Jort 14170 Jorxey 88500 Josat 43230 Josnes 41370 Josse 40230 Josselin 56120 Jossigny 77600 Jouac 87890 Jouaignes 02220 Jouancy 89310 Jouarre 77640 Jouars-Pontchartrain 78760 Jouaville 54800 Joucas 84220 Joucou 11140 Joudes 71480 Joudreville 54490 Joué-du-Bois 61320 Joué-du-Plain 61150 Joué-en-Charnie 72540 Joué-l'Abbé 72380 Joué-lès-Tours Cedex 37301 Joué-sur-Erdre 44440 Jouet-sur-l'Aubois 18320 Jougne 25370 Jouhe 39100 Jouhet 86500 Jouillat 23220 Jouques 13490 Jouqueviel 81190 Jourgnac 87800 Journans 01250 Journet 86290 Journiac 24260 Journy 62850 Joursac 15170 Jours-en-Vaux 21340 Jours-lès-Baigneux 21450 Jou-sous-Monjou 15800 Joussé 86350 Jouvençon 71290 Joux 69170 Joux-la-Ville 89440 Jouy 28300 Jouy 89150 Jouy-aux-Arches 57130 Jouy-en-Argonne 55120 Jouy-en-Josas Cedex 78354 Jouy-en-Pithiverais 45480 Jouy-le-Châtel 77970 Jouy-le-Potier 45370 Jouy-lès-Reims 51390 Jouy-Mauvoisin 78200 Jouy-sous-Thelle 60240 Jouy-sur-Eure 27120 Jouy-sur-Morin 77320 Joyeuse 07260 Joyeux 01800 Joze 63350 Jozerand 63460 Juaye-Mondaye 14250 Jubainville 88630 Jû-Belloc 32160 Jublains 53160 Jugazan 33420 Jugeals-Nazareth 19500 Jugon-les-Lacs 22270 Jugy 71240 Juicq 17770 Juif 71440 Juignac 16190 Juigné-des-Moutiers 44670 Juigné-sur-Loire 49610 Juigné-sur-Sarthe 72300 Juignettes 27250 Juillac 19350 Juillac 32230 Juillac 33890 Juillac-le-Coq 16130 Juillan 65290 Juillé 16230 Juillé 72170 Juillé 79170 Juillenay 21210 Juilles 32200 Juilley 50220 JUILLY 21140 Juilly 77230 Jujols 66360 Jujurieux 01640 Julianges 48140 Juliénas 69840 Julienne 16200 Jullianges 43500 Jullié 69840 Jullouville 50610 Jully 89160 Jully-lès-Buxy 71390 Jully-sur-Sarce 10260 Julos 65100 Julvécourt 55120 Jumeauville 78580 Jumeaux 63570 Jumel 80250 Jumelles 27220 Jumencourt 02380 Jumièges 76480 Jumigny 02160 Jumilhac-le-Grand 24630 Junas 30250 Junay 89700 Juncalas 65100 Jungholtz 68500 Junhac 15120 Juniville 08310 Jupilles 72500 Jurançon 64110 Juranville 45340 Juré 42430 Jurignac 16250 Jurques 14260 Jurvielle 31110 Jury 57245 Juscorps 79230 Jusix 47180 Jussac 15250 Jussarupt 88640 Jussas 17130 Jussecourt-Minecourt 51340 Jussey 70500 Jussy 02480 Jussy 57130 Jussy 89290 Jussy-Champagne 18130 Jussy-le-Chaudrier 18140 Justian 32190 Justine-Herbigny 08270 Justiniac 09700 Jutigny 77650 Juvaincourt 88500 Juvancourt 10310 Juvanzé 10140 Juvardeil 49330 Juvelize 57630 Juvignac 34990 Juvigné 53380 Juvignies 60112 Juvigny 02880 Juvigny 51150 Juvigny 74100 Juvigny-en-Perthois 55170 Juvigny-le-Tertre 50520 Juvigny-sous-Andaine 61140 Juvigny-sur-Loison 55600 Juvigny-sur-Orne 61200 Juvigny-sur-Seulles 14250 Juville 57590 Juvinas 07600 Juvincourt-et-Damary 02190 Juvisy-sur-Orge 91260 Juvrecourt 54370 Juxue 64120 Juzanvigny 10500 Juzennecourt 52330 Juzes 31540 Juzet-de-Luchon 31110 Juzet-d'Izaut 31160 Juziers 78820 Kaala-Gomen 98817 Kalhausen 57412 Kaltenhouse 67240 Kanfen 57330 Kani-Kéli 97625 Kappelen 68510 Kappelkinger 57430 Katzenthal 68230 Kauffenheim 67480 Kaysersberg Vignoble 68240 Kédange-sur-Canner 57920 Keffenach 67250 Kembs 68680 Kemplich 57920 Kerbach 57460 Kerbors 22610 Kerfourn 56920 Kergloff 29270 Kergrist 56300 Kergrist-Moëlou 22110 Kerien 22480 Kerlaz 29100 Kerling-lès-Sierck 57480 Kerlouan 29890 Kermaria-Sulard 22450 Kermoroc'h 22140 Kernascléden 56540 Kernilis 29260 Kernouës 29260 Kerpert 22480 Kerprich-aux-Bois 57830 Kersaint-Plabennec 29860 Kertzfeld 67230 Kervignac 56700 Keskastel 67260 Kesseldorf 67930 Kienheim 67270 Kiffis 68480 Killem 59122 Kilstett 67840 Kindwiller 67350 Kingersheim Cedex 68262 Kintzheim 67600 Kirchberg 68290 Kirchheim 67520 Kirrberg 67320 Kirrwiller 67330 Kirsch-lès-Sierck 57480 Kirschnaumen 57480 Kirviller 57430 Klang 57920 Kleingœft 67440 Knoeringue 68220 Knœrsheim 67310 Knutange 57240 Kœnigsmacker 57970 Kœstlach 68480 Kœtzingue 68510 Koeur-la-Grande 55300 Kœur-la-Petite 55300 Kogenheim 67230 Kolbsheim 67120 Koné 98860 Kouaoua 98818 Koumac 98850 Koungou 97690 Kourou 97310 Krautergersheim 67880 Krautwiller 67170 Kriegsheim 67170 Kruth 68820 Kunheim 68320 Kuntzig 57970 Kurtzenhouse 67240 Kuttolsheim 67520 Kutzenhausen 67250 L HOPITAL ST LIEFFROY 25340 La Louvière-Lauragais 11410 La Bachellerie 24210 La Baconnière 53240 La Baffe 88460 La Baleine 50450 La Balme 73170 La Balme-d'Épy 39320 La Balme-de-Sillingy 74330 La Balme-de-Thuy 74230 La Balme-les-Grottes 38390 La Barben 13330 La Barde 17360 La Baroche-sous-Lucé 61330 La Barre 39700 La Barre 70190 La Barre-de-Monts 85550 La Barre-de-Semilly 50810 La Barre-en-Ouche 27330 La Barthe-de-Neste 65250 La Basse-Vaivre 70210 La Bastide 66110 La Bastide 83840 La Bastide-Clairence 64240 La Bastide-de-Besplas 09350 La Bastide-de-Bousignac 09500 La Bastide-de-Lordat 09700 La Bastide-d'Engras 30330 La Bastide-de-Sérou 09240 La Bastide-des-Jourdans 84240 La Bastide-du-Salat 09160 La Bastide-l'Évêque 12200 La Bastide-Pradines 12490 La Bastide-Puylaurent 48250 La Bastide-Solages 12550 La Bastide-sur-l'Hers 09600 La Bastidonne 84120 La Bataille 79110 La Bâthie 73540 La Bâtie-des-Fonds 26310 La Bâtie-Montgascon 38110 La Bâtie-Montsaléon 05700 La Bâtie-Neuve 05230 La Bâtie-Rolland 26160 La Bâtie-Vieille 05000 La Bauche 73360 La Baule-Escoublac 44500 La Baume 74430 La Baume-Cornillane 26120 La Baume-de-Transit 26790 La Baume-d'Hostun 26730 La Baussaine 35190 La Bazeuge 87210 La Bazoche-Gouet 28330 La Bazoge 50520 La Bazoge 72650 La Bazoge-Montpinçon 53440 LA BAZOQUE 14490 La Bazoque 61100 La Bazouge-de-Chémeré 53170 La Bazouge-des-Alleux 53470 La Bazouge-du-Désert 35420 La Beaume 05140 La Bégude-de-Mazenc 26160 La Bellière 61570 La Bellière 76440 La Belliole 89150 La Bénisson-Dieu 42720 La Berlière 08240 La Bernardière 85610 La Bernerie-en-Retz 44760 La Berthenoux 36400 La Besace 08450 La Besseyre-Saint-Mary 43170 La Bezole 11300 La Bigne 14260 La Bigottière 53240 La Biolle 73410 La Bloutière 50800 La Bohalle 49800 La Boisse 01120 LA BOISSIERE 39240 La Boissière 14340 La Boissière 27220 La Boissière 34150 La Boissière 53800 La Boissière-d'Ans 24640 La Boissière-de-Montaigu 85600 La Boissière-des-Landes 85430 La Boissière-du-Doré 44430 La Boissière-École 78125 La Boissière-en-Gâtine 79310 La Bollène-Vésubie 06450 La Bonneville 50360 La Bonneville-sur-Iton 27190 La Bosse 25210 La Bosse 72400 La Bosse-de-Bretagne 35320 La Bouëxière 35340 La Bouilladisse 13720 La Bouille 76530 La Bouillie 22240 La Boulaye 71320 La Bourboule 63150 La Bourdinière-Saint-Loup 28360 La Bourgonce 88470 La Boussac 35120 La Bouteille 02140 La Brède 33650 La Brée-les-Bains 17840 La Breille-les-Pins 49390 La Bréole 04340 La Bresse 88250 La Bretenière 25640 La Bretenière 39700 La Bretonnière-la-Claye 85320 La Brévière 14140 La Bridoire 73520 La Brigue 06430 La Brillanne 04700 La Brionne 23000 La Broque 67130 La Brosse-Montceaux 77940 La Brousse 17160 La Bruère-sur-Loir 72500 La Bruffière 85530 La Bruguière 30580 La Brûlatte 53410 La Bruyère 70280 La Buisse 38500 La Buissière 38530 La Burbanche 01510 La Bussière 45230 La Bussière 86310 La Bussière-sur-Ouche 21360 La Buxerette 36140 La Cabanasse 66210 La Cadière-d'Azur 83740 La Cadière-et-Cambo 30170 La Caillère-Saint-Hilaire 85410 La Caine 14210 La Calmette 30190 La Calotterie 62170 La Cambe 14230 La Canourgue 48500 La Capelle 02260 La Capelle-Balaguier 12260 La Capelle-Bleys 12240 La Capelle-Bonance 12130 La Capelle-et-Masmolène 30700 La Capelle-lès-Boulogne 62360 La Carneille 61100 La Cassagne 24120 La Cassaigne 11270 La Cauchie 62158 La Caunette 34210 LA CAURE 51270 La Cavalerie 12230 La Celette 18360 La Celle 03600 La Celle 18200 La Celle 63620 La Celle 83170 La Celle-Condé 18160 La Celle-Dunoise 23800 La Celle-en-Morvan 71400 La Celle-Guenand 37350 La Celle-les-Bordes 78720 La Celle-Saint-Avant 37160 La Celle-Saint-Cloud 78170 La Celle-Saint-Cyr 89116 La Celle-sous-Chantemerle 51260 La Celle-sous-Gouzon 23230 La Celle-sur-Loire 58440 La Celle-sur-Morin 77515 La Celle-sur-Nièvre 58700 La Cellette 23350 La Cellette 63330 La Cerlangue 76430 La Chabanne 03250 La Chaise 10500 La Chaise-Baudouin 50370 La Chaise-Dieu 43160 La Chaize-Giraud 85220 La Chaize-le-Vicomte 85310 La Chamba 42440 La Chambonie 42440 La Chambre 73130 La Champenoise 36100 La Chapelaude 03380 La Chapelle 03300 La Chapelle 08200 La Chapelle 16140 La Chapelle 73660 LA CHAPELLE BERTIN 43270 LA CHAPELLE HARENG 27230 LA CHAPELLE HAUTE GRUE 14140 LA CHAPELLE SOUS POIX 80290 La Chapelle-Achard 85150 La Chapelle-Agnon 63590 La Chapelle-Anthenaise 53950 La Chapelle-Aubareil 24290 La Chapelle-au-Mans 71130 La Chapelle-au-Moine 61100 La Chapelle-au-Riboul 53440 La Chapelle-aux-Bois 88240 La Chapelle-aux-Brocs 19360 La Chapelle-aux-Chasses 03230 La Chapelle-aux-Choux 72800 La Chapelle-aux-Filtzméens 35190 La Chapelle-aux-Lys 85120 La Chapelle-aux-Naux 37130 La Chapelle-aux-Saints 19120 La Chapelle-Baloue 23160 La Chapelle-Basse-Mer 44450 La Chapelle-Bâton 79220 La Chapelle-Bâton 86250 La Chapelle-Bayvel 27260 La Chapelle-Bertrand 79200 La Chapelle-Biche 61100 La Chapelle-Blanche 22350 La Chapelle-Blanche 73110 La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 37240 La Chapelle-Bouëxic 35330 La Chapelle-Caro 56460 La Chapelle-Cécelin 50800 La Chapelle-Chaussée 35630 La Chapelle-Craonnaise 53230 La Chapelle-d'Abondance 74360 La Chapelle-d'Alagnon 15300 La Chapelle-d'Aligné 72300 La Chapelle-d'Andaine 61140 La Chapelle-d'Angillon 18380 La Chapelle-d'Armentières Cedex 59932 La Chapelle-d'Aunainville 28700 La Chapelle-d'Aurec 43120 La Chapelle-de-Bragny 71240 La Chapelle-de-Brain 35660 La Chapelle-de-Guinchay 71570 La Chapelle-de-la-Tour 38110 La Chapelle-des-Fougeretz 35522 La Chapelle-des-Marais 44410 La Chapelle-des-Pots 17100 La Chapelle-de-Surieu 38150 La Chapelle-devant-Bruyères 88600 La Chapelle-du-Bard 38580 La Chapelle-du-Bois 72400 La Chapelle-du-Bois-des-Faulx 27930 La Chapelle-du-Bourgay 76590 La Chapelle-du-Châtelard 01240 La Chapelle-du-Lou 35360 La Chapelle-du-Mont-de-France 71520 La Chapelle-du-Mont-du-Chat 73370 La Chapelle-du-Noyer 28200 La Chapelle-Enchérie 41290 La Chapelle-en-Juger 50570 La Chapelle-en-Lafaye 42380 La Chapelle-en-Serval 60520 La Chapelle-en-Valgaudémar 05800 La Chapelle-en-Vercors 26420 La Chapelle-en-Vexin 95420 La Chapelle-Erbrée 35500 La Chapelle-Faucher 24530 La Chapelle-Felcourt 51800 La Chapelle-Forainvilliers 28500 La Chapelle-Fortin 28340 La Chapelle-Gaceline 56200 La Chapelle-Gaugain 72310 La Chapelle-Gauthier 27270 La Chapelle-Gauthier 77720 La Chapelle-Geneste 43160 La Chapelle-Glain 44670 La Chapelle-Gonaguet 24350 La Chapelle-Grésignac 24320 La Chapelle-Hermier 85220 La Chapelle-Heulin 44330 La Chapelle-Hugon 18150 La Chapelle-Hullin 49420 La Chapelle-Huon 72310 La Chapelle-Iger 77540 La Chapelle-Janson 35133 La Chapelle-la-Reine 77760 La Chapelle-Lasson 51260 La Chapelle-Launay 44260 La Chapelle-Laurent 15500 La Chapelle-lès-Luxeuil 70300 La Chapelle-Marcousse 63420 La Chapelle-Montabourlet 24320 La Chapelle-Montbrandeix 87440 La Chapelle-Montligeon 61400 La Chapelle-Montlinard 18140 La Chapelle-Montmartin 41320 La Chapelle-Montmoreau 24300 La Chapelle-Montreuil 86470 La Chapelle-Moulière 86210 La Chapelle-Moutils 77320 La Chapelle-Naude 71500 La Chapelle-Neuve 22160 La Chapelle-Neuve 56500 La Chapelle-Onzerain 45310 La Chapelle-Orthemale 36500 La Chapelle-Palluau 85670 La Chapelle-Pouilloux 79190 La Chapelle-près-Sées 61500 La Chapelle-Rablais 77370 La Chapelle-Rainsouin 53150 La Chapelle-Rambaud 74800 La Chapelle-Réanville 27950 La Chapelle-Rousselin 49120 La Chapelle-Saint-André 58210 La Chapelle-Saint-Aubert 35140 La Chapelle-Saint-Aubin 72650 La Chapelle-Saint-Étienne 79240 La Chapelle-Saint-Fray 72240 La Chapelle-Saint-Géraud 19430 La Chapelle-Saint-Jean 24390 La Chapelle-Saint-Laud 49140 La Chapelle-Saint-Laurent 79430 La Chapelle-Saint-Laurian 36150 La Chapelle-Saint-Luc 10602 La Chapelle-Saint-Luc Cedex 10602 La Chapelle-Saint-Martial 23250 La Chapelle-Saint-Martin 73170 La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine 41500 La Chapelle-Saint-Maurice 74410 La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 La Chapelle-Saint-Ouen 76171 La Chapelle-Saint-Quillain 70700 La Chapelle-Saint-Rémy 72160 La Chapelle-Saint-Sauveur 44370 La Chapelle-Saint-Sauveur 71310 La Chapelle-Saint-Sépulcre 45210 La Chapelle-Saint-Sulpice 77160 La Chapelle-Saint-Ursin 18570 La Chapelle-Souëf 61130 La Chapelle-sous-Brancion 71700 La Chapelle-sous-Dun 71800 La Chapelle-sous-Orbais 51270 La Chapelle-sous-Uchon 71190 La Chapelle-sur-Aveyron 45230 La Chapelle-sur-Chézy 02570 La Chapelle-sur-Coise 69590 La Chapelle-sur-Dun 76740 La Chapelle-sur-Erdre 44240 La Chapelle-sur-Loire 37140 La Chapelle-sur-Oreuse 89260 La Chapelle-sur-Oudon 49500 La Chapelle-sur-Usson 63580 La Chapelle-Taillefert 23000 La Chapelle-Thècle 71470 La Chapelle-Thémer 85210 La Chapelle-Thireuil 79160 La Chapelle-Thouarault 35590 La Chapelle-Urée 50370 La Chapelle-Vaupelteigne 89800 La Chapelle-Vendômoise 41330 La Chapelle-Vicomtesse 41270 La Chapelle-Viel 61270 La Chapelle-Villars 42410 La Chapelle-Viviers 86300 La Chapelotte 18250 La Charce 26470 La Charité-sur-Loire 58400 La Charme 39230 La Charmée 71100 La Chartre-sur-le-Loir 72340 La Chassagne 39230 La Châtaigneraie 85120 La Châtelaine 39600 La Châtre 36400 La Châtre-Langlin 36170 La Chaudière 26340 La Chaulme 63660 La Chaume 21520 La Chaumusse 39150 La Chaussade 23200 La Chaussée 86330 La Chaussée 76590 La Chaussée-d'Ivry 28260 La Chaussée-Saint-Victor 41261 La Chaussée-sur-Marne 51240 La Chaussée-Tirancourt 80310 La Chaux 25650 La Chaux 61600 La Chaux 71310 La Chaux-du-Dombief 39150 La Chaux-en-Bresse 39230 La Chavanne 73800 La Chavatte 80700 LA CHAZE DE PEYRE 48130 La Chenalotte 25500 La Cheppe 51600 La Chevallerais 44810 La Chevillotte 25620 La Chèvrerie 16240 La Chevrolière 44118 La Chèze 22210 La Chomette 43230 La Ciotat 13600 La Clayette 71800 La Clisse 17600 La Clotte 17360 La Clusaz 74220 La Cluse-et-Mijoux 25300 La Cochère 61310 La Collancelle 58800 La Colle-sur-Loup 06480 La Colombe 50800 La Combe-de-Lancey 38190 La Comelle 71990 La Compôte 73630 La Comté 62150 La Condamine-Châtelard 04530 La Copechagnière 85260 La Coquille 24450 La Corbière 70300 LA CORNUAILLE 49440 La Côte 70200 La Côte-d'Arbroz 74110 La Côte-en-Couzan 42111 La Côte-Saint-André Cedex 38261 La Couarde 79800 La Couarde-sur-Mer 17670 La Coucourde 26740 La Coulonche 61220 La Cour-Marigny 45260 La Courneuve 93120 La Couronne 16400 La Courtète 11240 La Courtine 23100 La Couture 85320 La Couture 62136 La Couture-Boussey 27750 La Couvertoirade 12230 La Couyère 35320 La Crau 83260 La Crèche 79260 La Cresse 12640 La Creuse 70240 La Crique 76850 La Croisille 27190 La Croisille-sur-Briance 87130 La Croix-aux-Bois 08400 La Croix-aux-Mines 88520 La Croix-Avranchin 50240 La Croix-Blanche 47340 La Croix-Comtesse 17330 La Croix-de-la-Rochette 73110 La Croix-du-Perche 28480 La Croix-en-Brie 77370 La Croix-en-Champagne 51600 La Croix-en-Touraine 37150 La Croix-Helléan 56120 La Croixille 53380 La Croix-Saint-Leufroy 27490 La Croix-sur-Gartempe 87210 La Croix-sur-Ourcq 02210 La Croix-sur-Roudoule 06260 La Croix-Valmer 83420 La Cropte 53170 LA CROUPTE 14140 La Crouzille 63700 La Daguenière 49800 La Demie 70000 La Désirade 97127 La Destrousse 13112 La Digne-d'Amont 11300 La Digne-d'Aval 11300 La Dominelais 35390 La Dorée 53190 La Douze 24330 La Fage-Montivernoux 48310 La Fage-Saint-Julien 48200 LA FAJOLLE 11140 La Falaise 78410 La Faloise 80250 La Fare-en-Champsaur 05500 La Fare-les-Oliviers 13580 La Farlède 83210 La Faurie 05140 La Faute-sur-Mer 85460 La Favière 39250 La Faye 16700 La Fère 02800 La Férée 08290 La Fermeté 58160 La Ferrière 22210 La Ferrière 37110 La Ferrière 85280 LA FERRIERE BECHET 61500 La Ferrière-Airoux 86160 La Ferrière-au-Doyen 61380 La Ferrière-aux-Étangs 61450 La Ferrière-Bochard 61420 La Ferrière-d'Allevard 38580 La Ferrière-de-Flée 49500 La Ferrière-en-Parthenay 79390 La Ferrière-sur-Risle 27760 La Ferté 39600 LA FERTE ST SAMSON 76440 La Ferte-Alais 91590 La Ferté-Beauharnais 41210 La Ferté-Bernard 72400 La Ferté-Chevresis 02270 La Ferté-Frênel 61550 La Ferté-Gaucher 77320 La Ferté-Hauterive 03340 La Ferté-Imbault 41300 La Ferté-Loupière 89110 La Ferté-Macé 61600 La Ferté-Milon 02460 La Ferté-Saint-Aubin 45240 La Ferté-Saint-Cyr 41220 La Ferté-sous-Jouarre 77260 La Ferté-sur-Chiers 08370 La Ferté-Vidame 28340 La Ferté-Villeneuil 28220 La Feuillade 24120 La Feuillée 29690 La Feuillie 50190 La Feuillie 76220 La Flachère 38530 La Flamengrie 02260 La Flamengrie 59570 La Flèche Cedex 72205 La Flocellière 85700 La Flotte 17630 La Foa 98880 La Folie 14710 La Folletière-Abenon 14290 La Fontaine-Saint-Martin 72330 La Fontelaye 76890 La Fontenelle 35560 La Fontenelle 41270 La Force 11270 La Force 24130 La Forclaz 74200 La Forestière 51120 La Forest-Landerneau 29800 La Forêt-de-Tessé 16240 La Forêt-du-Parc 27220 La Forêt-du-Temple 23360 La Forêt-Fouesnant 29940 La Forêt-le-Roi 91410 La Forêt-Sainte-Croix 91150 La Forêt-sur-Sèvre 79380 La Forge 88530 La Forie 63600 La Forteresse 38590 La Fosse-Corduan 10100 La Fosse-de-Tigné 49540 La Fouillade 12270 La Fouillouse Cedex 42484 La Foye-Monjault 79360 La Framboisière 28250 La Francheville 08000 La Frasnée 39130 La Frédière 17770 La Freissinouse 05000 La Frénaye 76170 La Fresnaie-Fayel 61230 La Fresnais 35111 La Frette 38260 La Frette 71440 La Frette-sur-Seine 95530 La Gacilly Cedex 56204 La Gaillarde 76740 La Garde 04120 La Garde 38520 La Garde 83130 La Garde-Adhémar 26700 La Garde-Freinet 83680 La Garenne-Colombes 92250 La Garnache 85710 La Gaubretière 85130 La Gaudaine 28400 La Gaude 06610 La Genête 71290 La Genétouze 17360 La Génétouze 85190 La Genevraie 61240 La Genevraye 77690 La Genevroye 52320 La Geneytouse 87400 La Giettaz 73590 La Gimond 42140 La Godefroy 50300 La Godivelle 63850 La Gohannière 50300 La Gonfrière 61550 La Gonterie-Boulouneix 24310 La Gorgue 59253 La Gouesnière 35350 La Goulafrière 27390 La Goutelle 63230 La Grand-Combe 30110 La Grand-Croix 42320 La Grande-Fosse 88490 La Grande-Motte 34280 La Grande-Paroisse 77130 La Grande-Résie 70140 La Grande-Verrière 71990 La Grandville 08700 La Grange 25380 La Grave 05320 La Gravelle 53410 La Grée-Saint-Laurent 56120 La Gresle 42460 La Grève-sur-Mignon 17170 La Grigonnais 44170 La Grimaudière 86330 La Gripperie-Saint-Symphorien 17620 La Groise 59360 La Groutte 18200 La Guerche 37350 La Guerche-de-Bretagne 35130 La Guerche-sur-l'Aubois 18150 La Guérinière 85680 La Guéroulde 27160 La Guiche 71220 La Guierche 72380 La Guillermie 03250 La Guyonnière 85600 La Haie-Fouassière Cedex 44690 La Haie-Traversaine 53300 La Hallotière 76780 La Harengère 27370 La Harmoye 22320 La Haute-Beaume 05140 La Haute-Chapelle 61700 La Haute-Maison 77580 La Hauteville 78113 La Haye 88240 LA HAYE 76780 LA HAYE DU THEIL 27370 La Haye-Aubrée 27350 La Haye-Bellefond 50410 La Haye-de-Calleville 27800 La Haye-d'Ectot 50270 La Haye-de-Routot 27350 La Haye-du-Puits 50250 La Haye-le-Comte 27400 La Haye-Malherbe 27400 La Haye-Pesnel 50320 La Haye-Saint-Sylvestre 27330 La Hérelle 60120 La Hérie 02500 La Herlière 62158 La Heunière 27950 La Hoguette 14700 La Horgne 08430 La Houblonnière 14340 La Houssaye 27410 La Houssaye-Béranger 76690 La Houssaye-en-Brie 77610 La Houssière 88430 La Houssoye 60390 La Jaille-Yvon 49220 La Jard 17460 La Jarne 17220 La Jarrie 17220 La Jarrie-Audouin 17330 La Jaudonnière 85110 La Javie 04420 La Jemaye 24410 La Jonchère 85540 La Jonchère-Saint-Maurice 87340 La Jumellière 49120 La Laigne 17170 LA LANDE DE GOULT 61320 LA LANDE SUR DROME 14240 LA LANDE SUR EURE 61290 La Landec 22980 La Lande-Chasles 49150 La Lande-d'Airou 50800 La Lande-de-Fronsac 33240 La Lande-de-Lougé 61210 La Lande-Patry 61100 La Lande-Saint-Léger 27210 La Lande-Saint-Siméon 61100 La Lanterne-et-les-Armonts 70270 La Latette 39250 La Laupie 26740 La Léchère 73260 La Limouzinière 44310 La Livinière 34210 La Llagonne 66210 LA LOGE 62140 La Loge-aux-Chèvres 10140 La Loge-Pomblin 10210 La Londe 76500 La Londe-les-Maures 83250 La Longeville 25650 La Longine 70310 La Longueville 59570 La Loubière 12740 La Loupe 28240 La Louptière-Thénard 10400 La Loye 39380 La Loyère 71530 La Lucerne-d'Outremer 50320 La Luzerne 50680 La Machine 58260 La Madelaine-sous-Montreuil 62170 La Madeleine Cedex 59562 La Madeleine-Bouvet 61110 La Madeleine-de-Nonancourt 27320 La Madeleine-sur-Loing 77570 La Madeleine-Villefrouin 41370 La Magdelaine-sur-Tarn 31340 La Magdeleine 16240 La Mailleraye-sur-Seine 76940 La Maison-Dieu 58190 La Malachère 70190 La Malène 48210 La Malhoure 22640 La Malmaison 02190 La Mancelière 28270 La Mancellière-sur-Vire 50750 La Marche 58400 La Marne 44270 La Marolle-en-Sologne 41210 La Marre 39210 La Martre 83840 La Martyre 29800 La Maxe 57140 La Mazière-aux-Bons-Hommes 23260 La Meauffe 50880 La Méaugon 22440 La Meilleraie-Tillay 85700 La Meilleraye-de-Bretagne 44520 La Membrolle-sur-Choisille 37390 La Membrolle-sur-Longuenée 49770 La Ménitré 49250 La Merlatière 85140 La Mesnière 61560 La Meurdraquière 50510 La Meyze 87800 La Mézière 35520 La Milesse 72650 La Môle 83310 La Moncelle 08140 La Monnerie-le-Montel 63650 La Monselie 15240 La Montagne 44620 La Montagne 70310 La Morte 38350 La Mothe-Achard 85150 La Mothe-Saint-Héray 79800 La Motte 22600 La Motte 83920 La Motte-Chalancon 26470 La Motte-d'Aigues 84240 La Motte-d'Aveillans 38770 La Motte-de-Galaure 26240 La Motte-du-Caire 04250 La Motte-en-Bauges 73340 La Motte-en-Champsaur 05500 La Motte-Fanjas 26190 La Motte-Feuilly 36160 La Motte-Fouquet 61600 La Motte-Saint-Jean 71160 La Motte-Saint-Martin 38770 La Motte-Servolex 73290 La Motte-Ternant 21210 La Motte-Tilly 10400 La Mouche 50320 La Mouille 39400 La Moutade 63200 La Mulatière 69350 La Muraz 74560 La Mure 38350 La Mure-Argens 04170 La Murette 38140 LA NEUVE GRANGE 27150 La Neuvelle-lès-Lure 70200 La Neuvelle-lès-Scey 70360 La Neuve-Lyre 27330 La Neuveville-devant-Lépanges 88600 La Neuveville-sous-Châtenois 88170 La Neuveville-sous-Montfort 88800 La Neuville 59239 LA NEUVILLE ST PIERRE 60480 La Neuville-à-Maire 08450 La Neuville-au-Pont 51800 La Neuville-aux-Bois 51330 La Neuville-aux-Joûtes 08380 La Neuville-aux-Larris 51480 La Neuville-Bosmont 02250 La Neuville-Chant-d'Oisel 76520 La Neuville-d'Aumont 60790 La Neuville-du-Bosc 27890 La Neuville-en-Beine 02300 La Neuville-en-Hez 60510 La Neuville-en-Tourne-à-Fuy 08310 La Neuville-Garnier 60390 La Neuville-Housset 02250 La Neuville-lès-Bray 80340 La Neuville-lès-Dorengt 02450 La Neuville-lès-Wasigny 08270 La Neuville-Roy 60190 La Neuville-Sire-Bernard 80110 La Neuville-sur-Essonne 45390 La Neuville-sur-Oudeuil 60690 La Neuville-sur-Ressons 60490 La Nocle-Maulaix 58250 LA NOE POULAIN 27560 La Noë-Blanche 35470 La Norville 91290 La Nouaille 23500 La Nouaye 35137 LA NOUE 51310 La Pacaudière 42310 La Pallu 53140 La Palme 11480 La Palud-sur-Verdon 04120 La Panouse 48600 La Pellerine 49490 La Pellerine 53220 La Penne 06260 La Penne-sur-Huveaune Cedex 13713 La Penne-sur-l'Ouvèze 26170 La Perche 18200 La Pernelle 50630 La Pérouille 36350 La Perrière 61360 La Perrière 73600 La Péruse 16270 La Pesse 39370 La Petite-Boissière 79700 La Petite-Fosse 88490 La Petite-Marche 03420 La Petite-Pierre 67290 La Petite-Raon 88210 La Petite-Verrière 71400 La Peyratte 79200 La Piarre 05700 La Pierre 38570 La Pisseure 70800 La Plaine 49360 La Plaine-des-Palmistes 97431 La Planche 44140 La Planée 25160 La Pomarède 11400 La Pommeraie-sur-Sèvre 85700 La Pommeraye 14690 La Pommeraye 49620 La Porcherie 87380 La Porta 20237 La Possession 97419 La Possonnière 49170 La Postolle 89260 LA POTERIE MATHIEU 27560 La Poterie-au-Perche 61190 La Poterie-Cap-d'Antifer 76280 La Pouge 23250 La Prénessaye 22210 La Prétière 25250 La Prévière 49420 La Proiselière-et-Langle 70310 La Puisaye 28250 La Puye 86260 La Pyle 27370 La Quarte 70120 La Queue-en-Brie 94510 La Queue-les-Yvelines 78940 La Quinte 72550 La Rabatelière 85250 La Racineuse 71310 La Ravoire Cedex 73491 La Redorte 11700 La Regrippière 44330 La Remaudière 44430 La Renaudie 63930 La Réole Cedex 33191 La Réorthe 85210 La Répara-Auriples 26400 La Résie-Saint-Martin 70140 La Réunion 47700 La Ricamarie 42150 La Richardais 35780 La Riche Cedex 37521 La Rivière 33126 La Rivière 38210 La Rivière-Drugeon 25560 La Rivière-Enverse 74440 La Rivière-Saint-Sauveur 14600 La Rixouse 39200 La Robine-sur-Galabre 04000 La Roche sur Foron Cedex 74807 La Rochebeaucourt-et-Argentine 24340 La Roche-Bernard 56130 La Roche-Blanche 44522 La Roche-Blanche 63670 La Roche-Canillac 19320 La Roche-Chalais 24490 La Roche-Clermault 37500 La Roche-de-Glun 26600 La Roche-de-Rame 05310 La Roche-Derrien 22450 La Roche-des-Arnauds 05400 La Roche-en-Brenil 21530 La Rochefoucauld 16110 La Rochegiron 04150 La Roche-Guyon 95780 La Roche-l'Abeille 87800 La Rochelle 70120 La Rochelle Cedex 2 17086 La Rochelle-Normande 50530 La Roche-Mabile 61420 La Roche-Maurice 29800 La Roche-Morey 70120 La Rochénard 79270 La Roche-Noire 63800 La Roche-Posay 86270 La Rochepot 21340 La Roche-Rigault 86200 La Roche-sur-Foron Cedex 74805 La Roche-sur-Grane 26400 La Roche-sur-le-Buis 26170 La Roche-sur-Yon Cedex 85021 La Rochette 06260 La Rochette 05000 La Rochette 07310 La Rochette 16110 La Rochette 73110 La Rochette 77000 La Rochette-du-Buis 26170 La Roche-Vineuse 71960 La Romagne 08220 La Romagne 49740 La Romaine 70130 La Romieu 32480 La Ronde 17170 La Ronde-Haye 50490 La Roque-Alric 84190 La Roque-Baignard 14340 La Roquebrussanne 83136 La Roque-d'Anthéron 13640 La Roque-en-Provence 06910 La Roque-Esclapon 83840 La Roque-Gageac 24250 La Roque-Sainte-Marguerite 12100 La Roque-sur-Cèze 30200 La Roque-sur-Pernes 84210 LA ROQUETTE 27700 La Roquette-sur-Siagne 06550 La Roquette-sur-Var 06670 La Roquille 33220 La Rosière 70310 La Rothière 10500 La Rouaudière 53390 La Rouquette 12200 La Roussière 27270 La Rouvière 30190 La Rouxière 44370 La Rue-Saint-Pierre 60510 La Rue-Saint-Pierre 76690 La Sabotterie 08130 La Salette-Fallavaux 38970 La Salle 71260 La Salle 88470 La Salle-de-Vihiers 49310 La Salle-en-Beaumont 38350 La Salle-les-Alpes 05240 La Salle-Prunet 48400 La Salvetat-Belmontet 82230 La Salvetat-Lauragais 31460 La Salvetat-Peyralès 12440 La Salvetat-Saint-Gilles 31880 La Salvetat-sur-Agout 34330 La Saucelle 28250 La Saulce 05110 La Saulsotte 10400 La Saunière 23000 La Saussaye 27370 La Sauvagère 61600 La Sauve-Majeure 33670 La Sauvetat 32500 La Sauvetat 63730 La Sauvetat-de-Savères 47270 La Sauvetat-du-Dropt 47800 La Sauvetat-sur-Lède 47150 La Sauzière-Saint-Jean 81630 La Séauve-sur-Semène 43140 LA SEGALASSIERE 15290 La Séguinière 49280 La Selle-Craonnaise 53800 La Selle-en-Coglès 35460 La Selle-en-Hermoy 45210 La Selle-en-Luitré 35133 La Selle-Guerchaise 35130 La Selle-la-Forge 61100 La Selle-sur-le-Bied 45210 La Selve 02150 La Selve 12170 La Sentinelle 59174 La Serpent 11190 La Serre 12380 La Serre-Bussière-Vieille 23190 La Seyne-sur-Mer Cedex 83507 La Sommette 25510 La Sône 38840 La Souche 07380 La Souterraine 23300 La Suze-sur-Sarthe 72210 La Table 73110 La Tâche 16260 La Tagnière 71190 La Taillée 85450 La Talaudière cedex 42351 La Tardière 85120 La Terrasse 38660 La Terrasse-sur-Dorlay 42740 La Tessoualle 49280 La Teste-de-Buch 33164 La Thieuloye 62130 La Thuile 73190 La Tieule 48500 La Tombe 77130 La Touche 26160 La Tour 06420 La Tour 74250 La Tour-Blanche 24320 La Tour-d'Auvergne 63680 La Tour-de-Salvagny 69890 La Tour-de-Sçay 25640 La Tour-du-Crieu 09100 La Tour-du-Meix 39270 La Tour-du-Pin Cedex 38352 La Tour-en-Jarez 42580 La Tourette 42380 La Tourette-Cabardès 11380 La Tourlandry 49120 La Tour-Saint-Gelin 37120 La Tour-sur-Orb 34260 La Tranche-sur-Mer 85360 La Tranclière 01160 La Tremblade 17390 La Trétoire 77510 La Trimouille 86290 La Trinitat 15110 La Trinité 06340 La Trinité 27930 La Trinité 50800 La Trinité 73110 La Trinité 97220 LA TRINITE DES LAITIERS 61230 La Trinité-de-Réville 27270 La Trinité-de-Thouberville 27310 La Trinité-du-Mont 76170 La Trinité-Porhoët 56490 La Trinité-sur-Mer 56470 La Trinité-Surzur 56190 La Tronche 38700 La Truchère 71290 La Tuilière 42830 La Turballe Cedex 44356 La Turbie 06320 La Vacheresse-et-la-Rouillie 88140 La Vacherie 27400 La Vacquerie 14240 La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 La Vaivre 70320 La Valette 38350 La Valette-du-Var Cedex 83167 LA VALLA EN GIER 42131 La Valla-sur-Rochefort 42111 La Vallée 17250 La Vallée-au-Blé 02140 La Vallée-Mulâtre 02110 La Vancelle 67730 La Vaupalière 76150 La Vendelée 50200 La Vendue-Mignot 10800 La Ventrouze 61190 La Verdière 83560 La Vergenne 70200 La Vergne 17400 La Vernarède 30530 La Vernaz 74200 La Vernelle 36600 La Vernotte 70130 La Verpillière 38290 La Verrie 85130 La Verrière 78320 La Versanne 42220 La Vespière 14290 La Veuve 51520 La Vèze 25660 La Vicogne 80260 La Vicomté-sur-Rance 22690 La Vieille-Loye 39380 La Vieille-Lyre 27330 La Vieux-Rue 76160 La Ville-aux-Bois 10500 La Ville-aux-Bois-lès-Dizy 02340 La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert 02160 La Ville-aux-Clercs 41160 La Ville-aux-Dames 37700 La Villedieu 17470 La Villedieu 23340 La Villedieu 48700 La Villedieu-du-Clain 86340 La Ville-Dieu-du-Temple 82290 La Villedieu-en-Fontenette 70160 La Ville-du-Bois 91620 La Ville-ès-Nonais 35430 La Villeneuve 23260 La Villeneuve-au-Châtelot 10400 La Villeneuve-au-Chêne 10140 La Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize 70240 La Villeneuve-en-Chevrie 78270 La Villeneuve-lès-Charleville 51120 La Villeneuve-les-Convers 21450 La Villeneuve-sous-Thury 60890 La Ville-sous-Orbais 51270 La Villetelle 23260 LA VILLETTE 14570 La Vineuse 71250 La Voivre 70310 La Voivre 88470 La Voulte-sur-Rhône 07800 La Vraie-Croix 56250 La Walck 67350 La Wantzenau 67610 Laà-Mondrans 64300 Laas 32170 Laas 45300 Laàs 64390 Labalme 01450 Labarde 33460 Labaroche 68910 Labarthe 32260 Labarthe 82220 Labarthe-Bleys 81170 Labarthe-Inard 31800 Labarthe-Rivière 31800 Labarthe-sur-Lèze 31860 Labarthète 32400 Labassère 65200 Labastide 65130 Labastide-Beauvoir 31450 Labastide-Castel-Amouroux 47250 Labastide-Cézéracq 64170 Labastide-Chalosse 40700 Labastide-Clermont 31370 Labastide-d'Anjou 11320 Labastide-d'Armagnac 40240 Labastide-de-Lévis 81150 Labastide-Dénat 81120 Labastide-de-Penne 82240 Labastide-de-Virac 07150 Labastide-du-Haut-Mont 46210 Labastide-du-Temple 82100 Labastide-du-Vert 46150 Labastide-en-Val 11220 Labastide-Esparbairenque 11380 Labastide-Gabausse 81400 Labastide-Marnhac 46090 Labastide-Monréjeau 64170 Labastide-Murat 46240 Labastide-Paumès 31230 Labastide-Rouairoux 81270 Labastide-Saint-Georges 81500 Labastide-Saint-Pierre 82370 Labastide-Saint-Sernin 31620 Labastide-Savès 32130 Labastide-sur-Bésorgues 07600 Labastidette 31600 Labastide-Villefranche 64270 Labathude 46120 Labatie-d'Andaure 07570 Labatmale 64530 Labatut 09700 Labatut 40300 Labatut 64460 Labatut-Rivière 65700 Labbeville 95690 Labeaume 07120 Labécède-Lauragais 11400 Labège 31670 Labegude 07200 Labéjan 32300 Labenne 40530 L'Abergement-Clémenciat 01400 L'Abergement-de-Cuisery 71290 L'Abergement-de-Varey 01640 Labergement-du-Navois 25270 Labergement-Foigney 21110 Labergement-lès-Auxonne 21130 Labergement-lès-Seurre 21820 L'Abergement-Sainte-Colombe 71370 Labergement-Sainte-Marie 25160 Laberlière 60310 LABESCAU 33690 Labesserette 15120 Labessette 63690 Labessière-Candeil 81300 Labets-Biscay 64120 Labeuville 55160 Labeuvrière 62122 Labeyrie 64300 Lablachère 07230 Laboissière-en-Santerre 80500 Laboissière-en-Thelle 60570 Laborde 65130 Laborel 26560 Labosse 60590 Labouheyre 40210 Laboulbène 81100 Laboule 07110 Labourgade 82100 Labourse 62113 Laboutarie 81120 Labretonie 47350 Labrihe 32120 Labrit 40420 Labroquère 31510 Labrousse 15130 Labroye 62140 Labruguière 81290 Labruyère 21250 Labruyère 60140 Labruyère-Dorsa 31190 Labry 54800 L'Absie 79240 Laburgade 46230 Lacabarède 81240 Lacadée 64300 Lacajunte 40320 Lacanau 33680 Lacanche 21230 LACAPELLE BARRES 15230 Lacapelle-Biron 47150 Lacapelle-Cabanac 46700 Lacapelle-del-Fraisse 15120 Lacapelle-Livron 82160 Lacapelle-Marival 46120 Lacapelle-Pinet 81340 Lacapelle-Ségalar 81170 Lacapelle-Viescamp 15150 Lacarre 64220 Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut 64470 Lacassagne 65140 Lacaugne 31390 Lacaune 81230 Lacaussade 47150 Lacave 09160 Lacave 46200 Lacaze 81330 Lac-des-Rouges-Truites 39150 Lacelle 19170 Lacenas 69640 Lacépède 47360 Lachaise 16300 Lachalade 55120 Lachambre 57730 Lachamp 48100 Lachamp-Raphaël 07530 Lachapelle 47350 Lachapelle 54120 Lachapelle 82120 LACHAPELLE EN BLAISY 52330 Lachapelle-aux-Pots 60650 Lachapelle-Auzac 46200 Lachapelle-Graillouse 07470 Lachapelle-Saint-Pierre 60730 Lachapelle-sous-Aubenas 07200 Lachapelle-sous-Chanéac 07310 Lachapelle-sous-Chaux 90300 Lachapelle-sous-Gerberoy 60380 Lachapelle-sous-Rougemont 90360 La-Chapelle-Sur-Furieuse 39110 Lachassagne 69480 Lachau 26560 Lachaussée 55210 Lachaussée-du-Bois-d'Écu 60480 Lachaux 63290 Lachelle 60190 Lachy 51120 LACOLLONGE 90150 Lacombe 11310 Lacommande 64360 Lacoste 34800 Lacoste 84480 Lacougotte-Cadoul 81500 Lacour 82190 Lacour-d'Arcenay 21210 Lacourt 09200 Lacourt-Saint-Pierre 82290 Lacq-Audéjos 64170 Lacquy 40120 Lacrabe 40700 Lacres 62830 Lacroisille 81470 Lacroix-Barrez 12600 Lacroix-Falgarde 31120 Lacroix-Saint-Ouen 60610 Lacroix-sur-Meuse 55300 Lacropte 24380 Lacrost 71700 Lacrouzette 81210 Lacs 36400 Ladapeyre 23270 Ladaux 33760 Ladern-sur-Lauquet 11250 Ladevèze-Rivière 32230 Ladevèze-Ville 32230 Ladignac-le-Long 87500 Ladignac-sur-Rondelles 19150 Ladinhac 15120 Ladirat 46400 Ladiville 16120 Ladoix-Serrigny 21550 Ladon 45270 Ladornac 24120 Lados 33124 Ladoye-sur-Seille 39210 Lafage 11420 Lafage-sur-Sombre 19320 Lafare 84190 Lafarre 07520 Lafarre 43490 Lafat 23800 Lafauche 52700 Laféline 03500 Laferté-sur-Amance 52500 Laferté-sur-Aube 52120 Lafeuillade-en-Vézie 15130 Laffaux 02880 Laffite-Toupière 31360 Laffrey 38220 Lafitole 65700 Lafitte 82100 Lafitte-sur-Lot 47320 Lafitte-Vigordane 31390 Lafox 47240 Lafrançaise 82130 Lafraye 60510 LAFRESGUIMONT ST MARTIN 80430 Lafrimbolle 57560 Lagamas 34150 Lagarde 09500 Lagarde 31290 Lagarde 57810 Lagarde 65320 Lagarde-d'Apt 84400 Lagarde-Enval 19150 Lagarde-Fimarcon 32700 Lagarde-Hachan 32300 Lagardelle 46220 Lagardelle-sur-Lèze 31870 Lagarde-Paréol 84290 Lagardère 32310 Lagarde-sur-le-Né 16300 Lagardiolle 81110 Lagarrigue 47190 Lagarrigue 81090 Lageon 79200 LAGERY 51170 Lagesse 10210 Lagleygeolle 19500 Laglorieuse 40090 Lagnes 84800 Lagney 54200 Lagnicourt-Marcel 62159 Lagnieu Cedex 01153 Lagny 60310 Lagny-le-Sec 60330 Lagny-sur-Marne 77400 Lagny-sur-Marne Cedex 77405 Lagor 64150 Lagorce 07150 Lagorce 33230 Lagord 17140 Lagos 64800 Lagrâce-Dieu 31190 Lagrange 40240 Lagrange 65300 Lagrange 90150 Lagrasse 11220 Lagraulet-du-Gers 32330 Lagraulet-Saint-Nicolas 31480 Lagraulière 19700 Lagrave 81150 Lagruère 47400 Laguenne 19150 Laguépie 82250 Laguian-Mazous 32170 Laguinge-Restoue 64470 Laguiole 12210 Lagupie 47180 Lahage 31370 Lahas 32130 Lahaymeix 55260 Lahayville 55300 Laheycourt 55800 LAHITERE 31310 Lahitte 32810 Lahitte-Toupière 65700 Lahonce 64990 Lahontan 64270 Lahosse 40250 Lahourcade 64150 LAHOUSSOYE 80800 Laifour 08800 L'Aigle Cedex 61303 Laigné 53200 Laigné-en-Belin 72220 Laignelet 35133 Laignes 21330 Laigneville 60290 Laigny 02140 L'Aiguillon 09300 L'Aiguillon-sur-Mer 85460 L'Aiguillon-sur-Vie 85220 Laillé 35890 Lailly 89190 Lailly-en-Val 45740 Laimont 55800 Lain 89560 Laines-aux-Bois 10120 Lains 39320 Lainsecq 89520 Lainville-en-Vexin 78440 Laire 25550 Laires 62960 Lairière 11330 Lairoux 85400 Laissac 12310 Laissaud 73800 Laissey 25820 Laître-sous-Amance 54770 Laives 71240 Laix 54720 Laiz 01290 Laizé 71870 Laize-la-Ville 14320 Laizy 71190 Lajo 48120 L'Ajoupa-Bouillon 97216 Lajoux 39310 Lalacelle 61320 Lalande 89130 Lalande-de-Pomerol 33500 Lalande-en-Son 60590 Lalandelle 60850 Lalandusse 47330 Lalanne 32500 LALANNE 65230 LALANNE ARQUE 32140 Lalanne-Trie 65220 Lalaye 67220 L'Albenc 38470 Lalbenque 46230 L'Albère 66480 Laleu 61170 LALEU 80270 Lalevade-d'Ardèche 07380 Lalheue 71240 Lalinde 24150 Lalizolle 03450 Lallaing 59167 Lalleu 35320 Lalley 38930 Lalleyriat 01130 Lalobbe 08460 Laloeuf 54115 Lalongue 64350 Lalonquette 64450 Laloubère 65310 Lalouret-Laffiteau 31800 Lalouvesc 07520 Laluque 40465 Lama 20218 Lamadeleine-Val-des-Anges 90170 Lamagdelaine 46090 Lamagistère 82360 Lamaguère 32260 Lamaids 03380 Lamalou-les-Bains 34240 Lamancine 52310 Lamanère 66230 Lamanon 13113 Lamarche 88320 Lamarche-sur-Saône 21760 Lamargelle 21440 LAMARONDE 80290 Lamarque 33460 LAMARQUE RUSTAING 65220 Lamarque-Pontacq 65380 Lamasquère 31600 Lamastre 07270 Lamath 54300 Lamayou 64460 Lamazère 32300 Lamazière-Basse 19160 Lamazière-Haute 19340 Lambach 57410 Lamballe 22400 Lambersart Cedex 59831 Lamberville 50160 Lamberville 76730 Lambesc 13410 Lamblore 28340 Lambres 62120 Lambres-lez-Douai 59552 Lambrey 70500 Lambruisse 04170 Laméac 65140 Lamécourt 60600 Lamelouze 30110 Lamenay-sur-Loire 58300 Lamérac 16300 Lametz 08130 Lamillarié 81120 Lammerville 76730 Lamnay 72320 Lamongerie 19510 Lamontélarié 81260 Lamontgie 63570 Lamontjoie 47310 Lamonzie-Montastruc 24520 Lamonzie-Saint-Martin 24680 Lamorlaye 60260 Lamorville 55300 Lamothe 40250 Lamothe 43100 LAMOTHE EN BLAISY 52330 Lamothe-Capdeville 82130 Lamothe-Cassel 46240 Lamothe-Cumont 82500 Lamothe-Fénelon 46350 Lamothe-Goas 32500 Lamothe-Landerron 33190 Lamothe-Montravel 24230 Lamotte-Beuvron 41600 Lamotte-Brebière 80450 Lamotte-Buleux 80150 Lamotte-du-Rhône 84840 Lamotte-Warfusée 80800 Lamouilly 55700 Lamoura 39310 Lampaul-Guimiliau 29400 Lampaul-Plouarzel 29810 Lampaul-Ploudalmézeau 29830 Lampertheim 67450 Lampertsloch 67250 Lamure-sur-Azergues 69870 Lanans 25360 Lanarce 07660 Lanarvily 29260 Lanas 07200 Lancé 41310 Lanchères 80230 Lanches-Saint-Hilaire 80620 Lancié 69220 Lancieux 22770 Lancôme 41190 LANCON 08250 LANCON 65240 Lançon-Provence 13680 Lancrans 01200 Landange 57830 Landas 59310 Landaul 56690 Landaville 88300 Landavran 35450 Landéan 35133 Landebaëron 22140 Landébia 22130 LANDECOURT 54360 Landéda 29870 Landéhen 22400 Landeleau 29530 Landelles 28190 Landelles-et-Coupigny 14380 Landepéreuse 27410 Landerneau Cedex 29207 Landeronde 85150 Landerrouat 33790 Landerrouet-sur-Ségur 33540 Landersheim 67700 Landes 17380 Landes-le-Gaulois 41190 Landes-sur-Ajon 14310 Landes-Vieilles-et-Neuves 76390 Landévant 56690 Landévennec 29560 Landevieille 85220 Landeyrat 15160 Landifay-et-Bertaignemont 02120 Landigou 61100 Landiras 33720 Landisacq 61100 Landivisiau Cedex 29406 Landivy 53190 Landogne 63380 Landorthe 31800 Landos 43340 Landouzy-la-Cour 02140 Landouzy-la-Ville 02140 Landrais 17290 Landrecies 59550 Landrecourt-Lempire 55100 Landremont 54380 Landres 54970 Landres-et-Saint-Georges 08240 Landresse 25530 Landrethun-le-Nord 62250 Landrethun-lès-Ardres 62610 Landrévarzec 29510 Landreville 10110 LANDRICHAMPS 08600 Landricourt 02380 Landricourt 51290 Landroff 57340 Landry 73210 Landser 68440 Landudal 29510 Landudec 29710 Landujan 35360 Landunvez 29840 Lanespède 65190 Lanester Cedex 56607 Lanet 11330 Laneuvelle 52400 Laneuvelotte 54280 Laneuveville-aux-Bois 54370 Laneuveville-derrière-Foug 54570 Laneuveville-devant-Bayon 54740 Laneuveville-devant-Nancy 54410 Laneuveville-en-Saulnois 57590 Laneuveville-lès-Lorquin 57790 Laneuville-à-Rémy 52220 Laneuville-au-Pont 52100 Laneuville-au-Rupt 55190 Laneuville-sur-Meuse 55700 La-Neuville-Vault 60112 Lanfains 22800 Lanfroicourt 54760 Langan 35850 Langast 22150 Langatte 57400 Langé 36600 Langeac 43300 Langeais 37130 Langensoultzbach 67360 Langeron 58240 Langesse 45290 Langey 28220 Langlade 30980 LANGLEY 88130 Langoat 22450 Langoëlan 56160 Langogne 48300 Langoiran 33550 Langolen 29510 Langon 33210 Langon 35660 Langon 41320 Langonnet 56630 Langouet 35630 Langres Cedex 52206 Langrolay-sur-Rance 22490 Langrune-sur-Mer 14830 Languédias 22980 Languenan 22130 Langueux 22360 Languevoisin-Quiquery 80190 Languidic 56440 Languimberg 57810 Langy 03150 Lanhélin 35720 Lanhères 55400 Lanhouarneau 29430 Lanildut 29840 Laning 57660 Laniscat 22570 Laniscourt 02000 Lanleff 22290 Lanloup 22580 Lanmérin 22300 Lanmeur 29620 Lanmodez 22610 Lanne 65380 Lannéanou 29640 Lannebert 22290 Lannecaube 64350 Lannédern 29190 Lanne-en-Barétous 64570 Lannemaignan 32240 Lannemezan 65300 Lannepax 32190 Lanneplaà 64300 Lanneray 28200 Lannes 47170 Lanne-Soubiran 32110 Lanneuffret 29400 Lannilis 29870 Lannion Cedex 22303 Lannoy 59390 Lannoy Cuillère 60220 Lannux 32400 LANO 20244 Lanobre 15270 Lanouaille 24270 Lanouée 56120 Lanoux 09130 Lanquais 24150 Lanques-sur-Rognon 52800 Lanquetot 76210 Lanrelas 22250 Lanrigan 35270 Lanrivain 22480 Lanrivoaré 29290 Lanrodec 22170 Lans 71380 Lansac 33710 LANSAC 65350 Lansac 66720 Lansargues 34130 Lans-en-Vercors 38250 Lanslebourg-Mont-Cenis 73480 Lanslevillard 73480 Lanta 31570 Lantabat 64640 Lantages 10210 Lantan 18130 Lantéfontaine 54150 Lantenay 01430 Lantenay 21370 Lantenne-Vertière 25170 Lantenot 70200 Lanteuil 19190 Lanthenans 25250 Lanthes 21250 Lantheuil 14480 Lantic 22410 Lantignié 69430 Lantillac 56120 Lantilly 21140 Lanton 33138 Lantosque 06450 Lantriac 43260 Lanty 58250 Lanty-sur-Aube 52120 Lanuéjols 30750 Lanuéjols 48000 Lanuéjouls 12350 Lanvallay 22100 Lanvaudan 56240 Lanvellec 22420 Lanvénégen 56320 Lanvéoc 29160 Lanvollon 22290 Lanzac 46200 Laon 02000 Laons 28270 Lapalisse 03120 Lapalud 84840 Lapan 18340 Lapanouse-de-Cernon 12230 Laparade 47260 Laparrouquial 81640 Lapège 09400 Lapenche 82240 Lapenne 09500 Lapenty 50600 Laperche 47800 Laperrière-sur-Saône 21170 Lapeyre 65220 Lapeyrère 31310 Lapeyrouse 01330 Lapeyrouse 63700 Lapeyrouse-Fossat 31180 Lapeyrouse-Mornay 26210 Lapeyrugue 15120 Lapleau 19550 Laplume 47310 Lapoutroie 68650 Lapouyade 33620 Lappion 02150 Laprade 11390 Laprade 16390 Laprugne 03250 Laps 63270 Lapte 43200 Lapugnoy 62122 Laquenexy 57530 Laqueuille 63820 Laragne-Montéglin 05300 Larajasse 69590 Laramière 46260 Laran 65670 Larbey 40250 Larbont 09240 L'Arbresle Cedex 69592 Larbroye 60400 Larcan 31800 Larcat 09310 Larçay 37270 Larceveau-Arros-Cibits 64120 Larchamp 53220 Larchant 77760 Larche 19600 Lardier-et-Valença 05110 Lardiers 04230 Lardy 91510 Larée 32150 Laréole 31480 Largeasse 79240 Largentière 07110 L'Argentière-la-Bessée 05120 Largillay-Marsonnay 39130 Largitzen 68580 Largny-sur-Automne 02600 Larians-et-Munans 70230 Larivière 90150 Larivière-Arnoncourt 52400 Larmor-Baden 56870 Larmor-Plage 56260 Larnage 26600 Larnagol 46160 Larnas 07220 Larnat 09310 Larnaud 39140 Larnod 25720 Larochemillay 58370 Laroche-près-Feyt 19340 Laroche-Saint-Cydroine 89400 La-Roche-Vanneau 21150 Larodde 63690 Laroin 64110 Laronxe 54950 Laroque 33410 Laroque 34190 Laroquebrou 15150 Laroque-de-Fa 11330 Laroque-des-Albères 66740 Laroque-des-Arcs 46090 Laroque-d'Olmes 09600 Laroque-Timbaut 47340 Laroquevieille 15250 Larouillies 59219 Larra 31330 Larrau 64560 Larrazet 82500 Larré 56230 Larré 61250 Larressingle 32100 Larressore 64480 Larret 70600 Larreule 64410 Larreule 65700 Larrey 21330 Larribar-Sorhapuru 64120 Larringes 74500 Larriviere-Saint-Savin 40270 Larrivoire 39360 Larroque 31580 Larroque 65230 Larroque 81140 Larroque-Engalin 32480 Larroque-Saint-Sernin 32410 Larroque-sur-l'Osse 32100 Larroque-Toirac 46160 Lartigue 32450 Lartigue 33840 Laruns 64440 Laruscade 33620 Larzac 24170 Larzicourt 51290 Lasalle 30460 Lasbordes 11400 Lascabanes 46800 Lascaux 19130 Lascazères 65700 Lascelles 15590 Lasclaveries 64450 Lasfaillades 81260 Lasgraisses 81300 Laslades 65350 Lassales 65670 Lassay-les-Châteaux 53110 Lassay-sur-Croisne 41230 Lasse 49490 Lasse 64220 Lasserade 32160 Lasséran 32550 Lasserre 09230 Lasserre 31530 Lasserre 47600 Lasserre 64350 Lasserre-de-Prouille 11270 Lasseube 64290 Lasseube-Propre 32550 Lasseubetat 64290 LASSICOURT 10500 Lassigny 60310 Lasson 14740 Lasson 89570 Lassouts 12500 Lassur 09310 Lassy 14770 Lassy 35580 Lassy 95270 Lastic 15500 Lastic 63760 LASTOURS 11600 Lataule 60490 Lathuile 74210 Lathus-Saint-Rémy 86390 Latillé 86190 Latilly 02210 Latoue 31800 Latouille-Lentillac 46400 Latour 31310 Latour-Bas-Elne 66200 Latour-de-Carol 66760 Latour-de-France 66720 Latour-en-Woëvre 55160 Latrape 31310 Latrecey-Ormoy-sur-Aube 52120 Latresne 33360 Latrille 40800 Latronche 19160 Latronquière 46210 Lattainville 60240 Lattes Cedex 34973 Lattre-Saint-Quentin 62810 Laubach 67580 Lau-Balagnas 65400 L'Aubépin 39160 Laubert 48170 Laubressel 10270 Laubrières 53540 Laucourt 80700 Laudrefang 57385 Laudun-l'Ardoise 30290 Laugnac 47360 Laujuzan 32110 Laulne 50430 Laumesfeld 57480 Launac 31330 Launaguet 31140 Launay 27470 Launay-Villiers 53410 Launois-sur-Vence 08430 Launoy 02210 Launstroff 57480 Laurabuc 11400 Laurac 11270 Laurac-en-Vivarais 07110 Lauraët 32330 Lauraguel 11300 Laurède 40250 Laure-Minervois 11800 Laurenan 22230 Laurens 34480 Lauresses 46210 Lauret 34270 Lauret 40320 Laurie 15500 Laurière 87370 Lauris 84360 Lauroux 34700 Laussonne 43150 Laussou 47150 Lautenbach 68610 Lautenbach-Zell 68610 Lauterbourg 67630 Lauthiers 86300 Lautignac 31370 Lautrec 81440 Lauw 68290 Lauwin-Planque 59553 Lauzach 56190 Lauzerte 82110 Lauzerville 31650 Lauzès 46360 Lauzun 47410 Lavacquerie 60120 Laval 38190 Laval Cedex 53013 LAVAL SUR DOULON 43440 LAVAL SUR TOURBE 51600 Lavalade 24540 Laval-Atger 48600 Laval-d'Aix 26150 Laval-d'Aurelle 07590 Laval-de-Cère 46130 Lavaldens 38350 Laval-du-Tarn 48500 Laval-en-Brie 77148 Laval-en-Laonnois 02860 Lavalette 11290 Lavalette 31590 Lavalette 34700 Lavallée 55260 Laval-le-Prieuré 25210 Laval-Morency 08150 Laval-Pradel 30110 Laval-Roquecezière 12380 Laval-Saint-Roman 30760 Laval-sur-Luzège 19550 Laval-sur-Vologne 88600 Lavancia-Epercy 01590 Lavangeot 39700 Lavannes 51110 Lavans-lès-Dole 39700 Lavans-lès-Saint-Claude 39170 Lavans-Quingey 25440 Lavans-sur-Valouse 39240 Lavans-Vuillafans 25580 Lavaqueresse 02450 Lavardac 47230 Lavardens 32360 Lavardin 41800 Lavardin 72240 Lavaré 72390 Lavars 38710 Lavastrie 15260 Lavatoggio 20225 Lavau 10150 Lavau 89170 Lavaudieu 43100 Lavaufranche 23600 Lavault-de-Frétoy 58230 Lavault-Sainte-Anne 03100 Lavaur 24550 Lavaur 81500 Lavaurette 82240 Lavausseau 86470 Lavau-sur-Loire 44260 Lavaveix-les-Mines 23150 Lavazan 33690 Laveissenet 15300 Laveissière 15300 Lavelanet 09300 Lavelanet-de-Comminges 31220 Laveline-devant-Bruyères 88600 Laveline-du-Houx 88640 Lavenay 72310 Laventie 62840 Laveraët 32230 Lavercantière 46340 Laverdines 18800 Lavergne 46500 Lavergne 47800 Lavernat 72500 Lavernay 25170 Lavernose-Lacasse 31410 Lavernoy 52140 LAVERRIERE 60210 Laversine 02600 Laversines 60510 Lavérune 34880 Laveyron 26240 Laveyrune 48250 Laveyssière 24130 Lavieu 42560 Laviéville 80300 Lavigerie 15300 Lavignac 87230 Lavigney 70120 Lavigny 39210 Lavillatte 07660 Laville-aux-Bois 52000 Lavilledieu 07170 Lavilleneuve 52140 Lavilleneuve-au-Roi 52330 Lavilletertre 60240 Lavincourt 55170 Laviolle 07530 Laviron 25510 Lavit-de-Lomagne 82120 Lavoine 03250 Lavoncourt 70120 Lavours 01350 Lavoûte-Chilhac 43380 Lavoûte-sur-Loire 43800 Lavoux 86800 Lavoye 55120 LAWARDE MAUGER L HORTOY 80250 Laxou 54520 Lay 42470 Laye 05500 Lay-Lamidou 64190 Laymont 32220 Layrac 47390 Layrac-sur-Tarn 31340 Layrisse 65380 Lay-Saint-Christophe 54690 Lay-Saint-Remy 54570 Lays-sur-le-Doubs 71270 Laz 29520 Lazenay 18120 Lazer 05300 Le Bailleul 72200 Le Baizil 51270 Le Ban-Saint-Martin 57050 Le Barboux 25210 Le Barcarès 66420 Le Bardon 45130 Le Barp 33114 Le Barroux 84330 Le Bar-sur-Loup 06620 Le Bastit 46500 Le Béage 07630 Le Beaucet 84210 Le Beausset 83330 Le Bec-Hellouin 27800 Le Bec-Thomas 27370 Le Bélieu 25500 Le Bellay-en-Vexin 95750 Le Bény-Bocage 14350 Le Bernard 85560 Le Bersac 05700 Le Bessat 42660 Le Beugnon 79130 Le Beulay 88490 Le Bez 81260 Le Bignon 44140 Le Bignon-du-Maine 53170 Le Bignon-Mirabeau 45210 Le Biot 74430 Le Bizot 25210 Le Blanc 36300 Le Blanc-Mesnil 93156 Le Bleymard 48190 Le Bô 14690 Le Bocasse 76690 Le Bodéo 22320 Le Bois 73260 Le Bois-d'Oingt 69620 Le Bois-Hellain 27260 Le Boisle 80150 Le Bois-Plage-en-Ré 17580 Le Bois-Robert 76590 Le Bonhomme 68650 Le Born 31340 Le Born 48000 Le Bosc 09000 Le Bosc 34700 Le Bosc-Renoult 61470 Le Bosc-Roger-en-Roumois 27670 Le Bouchage 16350 Le Bouchage 38510 Le Bouchaud 03130 Le Bouchet-Mont-Charvin 74230 Le Bouchet-Saint-Nicolas 43510 Le Bouchon-sur-Saulx 55500 Le Bouillon 61500 Le Boulay 37110 Le Boulay-Morin 27930 Le Boullay-les-Deux-Églises 28170 Le Boullay-Mivoye 28210 Le Boullay-Thierry 28210 Le Boulou 66160 Le Boulvé 46800 Le Boupère 85510 Le Bourdeix 24300 Le Bourdet 79210 Le Bourg 46120 Le Bourg-d'Hem 23220 Le Bourg-d'Iré 49520 Le Bourg-d'Oisans 38520 Le Bourg-Dun 76740 Le Bourget Cedex 1 93351 Le Bourget-du-Lac Cedex 73371 Le Bourgneuf-la-Forêt 53410 Le Bourg-Saint-Léonard 61310 Le Bourguet 83840 Le Bouscat Cedex 33491 Le Bousquet 11140 Le Bousquet-d'Orb 34260 Le Bouyssou 46120 Le Breil-sur-Mérize 72370 Le Brethon 03350 Le Breuil 03120 Le Breuil 51210 Le Breuil 69620 Le Breuil 71670 Le Breuil-Bernard 79320 Le Breuil-en-Auge 14130 Le Breuil-en-Bessin 14330 Le Breuil-sur-Couze 63340 Le Brévedent 14130 Le Brignon 43370 Le Broc 06510 Le Broc 63500 Le Brouilh-Monbert 32350 Le Brugeron 63880 Le Brusquet 04420 Le Bugue 24260 Le Buis 87140 Le Buisson 48100 LE BUISSON 51300 Le Buisson-de-Cadouin 24480 Le Buret 53170 Le Burgaud 31330 Le Busseau 79240 Le Bû-sur-Rouvres 14190 Le Cabanial 31460 Le Cailar 30740 Le Caire 04250 Le Cambout 22210 Le Cannet Cedex 06115 Le Cannet-des-Maures 83340 Le Carbet 97221 Le Cardonnois 80500 Le Carlaret 09100 Le Castellard-Mélan 04380 Le Castellet 04700 Le Castellet 83330 Le Castéra 31530 Le Cateau-Cambrésis 59360 Le Catelet 02420 Le Catelier 76590 Le Caule-Sainte-Beuve 76390 Le Causé 82500 Le Caylar 34520 Le Cayrol 12500 Le Cellier 44850 LE CENDRE 63670 Le Cercueil 61500 Le Cergne 42460 Le Chaffal 26190 Le Chaffaut-Saint-Jurson 04510 Le Chalange 61390 Le Chalard 87500 Le Chalon 26350 Le Chambon 07160 Le Chambon-Feugerolles Cedex 42501 Le Chambon-sur-Lignon 43400 Le Champ-de-la-Pierre 61320 Le Champ-près-Froges 38190 Le Champ-Saint-Père 85540 Le Change 24640 Le Charme 45230 Le Charmel 82850 Le Chastang 19190 Le Château-d'Almenêches 61570 Le Château-d'Oléron 17480 Le Châtel 73300 Le Châtelard 73630 Le Châtelet 18170 Le Châtelet-en-Brie 77820 Le Châtelet-sur-Meuse 52400 Le Châtelet-sur-Retourne 08300 Le Châtelet-sur-Sormonne 08150 Le Chateley 39230 Le Chatelier 51330 Le Châtellier 35133 Le Châtellier 61450 Le Châtenet-en-Dognon 87400 Le Chauchet 23130 Le Chautay 18150 Le Chay 17600 Le Chefresne 50410 Le Cheix-sur-Morge 63200 Le Chemin 51800 Le Chêne 10700 Le Chesnay Cedex 78155 Le Chesne 08390 Le Chesne 27160 Le Chevain 72610 Le Cheylard 07160 Le Cheylas 38570 Le Chillou 79600 Le Claon 55120 Le Clapier 12540 Le Clat 11140 Le Claux 15400 Le Clerjus 88240 Le Cloître-Pleyben 29190 Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 Le Collet-de-Dèze 48160 Le Compas 23700 Le Conquet 29217 Le Cordonnet 70190 Le Cormier 27120 Le Coteau Cedex 42125 Le Coudray 28630 Le Coudray-Macouard 49260 Le Coudray-Montceaux 91830 Le Coudray-Saint-Germer 60850 Le Coudray-sur-Thelle 60430 Le Cours 56230 Le Crès 34920 Le Crest 63450 Le Crestet 07270 Le Creusot Cedex 71206 LE CROCQ 60120 Le Croisic 44490 Le Croisty 56540 Le Cros 34520 Le Crotoy 80550 Le Crouais 35290 Le Crouzet 25240 Le Crozet 42310 Le Cuing 31210 Le Déluge 60790 Le Deschaux 39120 Le Détroit 14690 Le Dézert 50620 Le Diamant 97223 Le Donjon 03130 Le Donzeil 23480 Le Dorat 87210 Le Douhet 17100 Le Doulieu 59940 Le Dourn 81340 Le Drennec 29860 Le Faget 31460 Le Falgoux 15380 Le Faou 29590 Le Faouët 22290 Le Faouët 56320 Le Fau 15140 Le Fauga 31410 Le Faulq 14130 LE FAVRIL 27230 Le Favril 28190 Le Favril 59550 Le Fay 71580 Le Fayel 60680 Le Fay-Saint-Quentin 60510 Le Fel 12140 Le Fenouiller 85800 Le Ferré 35420 LE FETE 21230 Le Fidelaire 27190 Le Fied 39800 Le Fieu 33230 Le Fleix 24130 Le Fœil 22800 Le Folgoët 29260 Le Fossat 09130 Le Fouilloux 17270 Le Fournet 14340 Le Fousseret 31430 Le François 97240 Le Frasnois 39130 Le Fraysse 81430 Le Frêche 40190 Le Fréchet 31360 Le Freney 73500 Le Freney-d'Oisans 38142 LE FRESNE 27190 LE FRESNE 51240 Le Fresne-Camilly 14480 Le Fresne-Poret 50850 Le Fresne-sur-Loire 49123 Le Frestoy-Vaux 60420 Le Fréty 08290 Le Fugeret 04240 Le Gallet 60360 Le Garn 30760 Le Garric 81450 Le Gast 14380 Le Gault-Perche 41270 Le Gault-Saint-Denis 28800 Le Gault-Soigny 51210 Le Gâvre 44130 Le Genest-Saint-Isle 53940 Le Gicq 17160 Le Girouard 85150 Le Givre 85540 Le Glaizil 05800 Le Gosier 97190 Le Grais 61600 Le Grand-Bornand 74450 Le Grand-Bourg 23240 Le Grand-Celland 50370 Le Grand-Lemps 38690 Le Grand-Lucé 72150 Le Grand-Madieu 16450 Le Grand-Pressigny 37350 Le Grand-Quevilly Cedex 76123 Le Grand-Serre 26530 Le Grand-Village-Plage 17370 Le Gratteris 25620 Le Grau-du-Roi 30240 Le Grès 31480 Le Grez 72140 Le Gros-Theil 27370 Le Gua 17600 Le Gua 38450 Le Gué-d'Alleré 17540 Le Gué-de-la-Chaîne 61130 Le Gué-de-Longroi 28700 Le Gué-de-Velluire 85770 Le Guerno 56190 Le Guislain 50410 Le Haillan 33185 Le Ham 50310 Le Ham 53250 Le Hamel 60210 Le Hamel 80800 Le Hanouard 76450 Le Haut-Corlay 22320 Le Havre Cedex 76084 Le Heaulme 95640 Le Hérie-la-Viéville 02120 Le Héron 76780 Le Hézo 56450 Le Hinglé 22100 Le Hohwald 67140 Le Hommet-d'Arthenay 50620 Le Horps 53640 Le Houga 32460 Le Houlme 76770 Le Housseau-Brétignolles 53110 Le Jardin 19300 Le Juch 29100 Le Kremlin-Bicêtre Cedex 94276 Le Lac-d'Issarlès 07470 Le Lamentin 97129 Le Lamentin 97232 Le Landin 27350 Le Landreau 44430 Le Langon 85370 Le Larderet 39300 Le Lardin-Saint-Lazare 24570 Le Latet 39300 Le Lauzet-Ubaye 04340 Le Lavandou 83980 Le Leslay 22800 Le Leuy 40250 Le Liège 37460 Le Lindois 16310 Le Lion-d'Angers 49220 Le Locheur 14210 Le Lonzac 19470 Le Loreur 50510 Le Lorey 50570 Le Loroux 35133 Le Loroux-Bottereau 44430 Le Lorrain 97214 Le Louroux 37240 Le Louroux-Béconnais 49370 Le Louverot 39210 Le Luart 72390 Le Luc 83340 Le Lude 72800 Le Luhier 25210 Le Luot 50870 Le Mage 61290 Le Magnoray 70000 Le Magny 36400 Le Maisnil 59134 Le Malzieu-Ville 48140 Le Malzieu-Ville 48140 Le Manoir 14400 Le Manoir 27460 Le Mans Cedex 9 72039 Le Marais-la-Chapelle 14620 Le Marigot 97225 Le Marin 97290 Le Martinet 30960 Le Mas 06910 Le Mas-d'Agenais 47430 Le Mas-d'Artige 23100 Le Mas-d'Azil 09290 Le Mas-de-Tence 43190 Le Masnau-Massugui 81530 Le Massegros 48500 Le Mayet-d'École 03800 Le Mayet-de-Montagne 03250 Le May-sur-Èvre 49122 Le Mazeau 85420 LE MAZIS 80430 Le Mée 28220 Le Mée-sur-Seine 77350 LE MEILLARD 80370 Le Meix 21580 Le Meix-Saint-Epoing 51120 Le Meix-Tiercelin 51320 Le Mêle-sur-Sarthe 61170 Le Mémont 25210 Le Ménil 88160 Le Ménil-Bérard 61270 Le Ménil-Broût 61250 Le Ménil-Ciboult 61800 Le Ménil-de-Briouze 61220 Le Ménil-Guyon 61170 Le Ménil-Scelleur 61320 Le Ménil-Vicomte 61240 Le Menoux 36200 Le Mériot 10400 Le Merlerault 61240 Le Merzer 22200 Le Mesge 80310 Le Mesnil 50580 LE MESNIL BENOIST 14380 LE MESNIL CAUSSOIS 14380 LE MESNIL CONTEVILLE 60210 LE MESNIL ROBERT 14380 LE MESNIL VENERON 50620 Le Mesnil-Adelée 50520 Le Mesnil-Amand 50450 Le Mesnil-Amelot 77990 Le Mesnil-Amey 50570 Le Mesnil-Aubert 50510 Le Mesnil-Aubry 95720 Le Mesnil-au-Grain 14260 Le Mesnil-au-Val 50110 Le Mesnil-Auzouf 14260 Le Mesnil-Bacley 14140 Le Mesnilbus 50490 Le Mesnil-Durand 14140 Le Mesnil-Durdent 76460 Le Mesnil-en-Thelle 60530 Le Mesnil-Esnard 76240 Le Mesnil-Eudes 14100 Le Mesnil-Eury 50570 Le Mesnil-Fuguet 27930 Le Mesnil-Garnier 50450 Le Mesnil-Germain 14140 Le Mesnil-Gilbert 50670 Le Mesnil-Guillaume 14100 Le Mesnil-Hardray 27190 Le Mesnil-Herman 50750 Le Mesnil-Jourdain 27400 Le Mesnillard 50600 Le Mesnil-le-Roi 78600 Le Mesnil-Lieubray 76780 Le Mesnil-Mauger 14270 Le Mesnil-Ozenne 50220 Le Mesnil-Patry 14740 Le Mesnil-Rainfray 50520 Le Mesnil-Réaume 76260 Le Mesnil-Rogues 50450 Le Mesnil-Rouxelin 50000 Le Mesnil-Saint-Denis Cedex 78322 Le Mesnil-Saint-Firmin 60120 Le Mesnil-Simon 14140 Le Mesnil-Simon 28260 Le Mesnil-sous-Jumièges 76480 Le Mesnil-sur-Blangy 14130 Le Mesnil-sur-Bulles 60130 Le Mesnil-sur-Oger 51190 Le Mesnil-Théribus 60240 Le Mesnil-Thomas 28250 Le Mesnil-Tôve 50520 Le Mesnil-Vigot 50570 Le Mesnil-Villeman 50450 Le Mesnil-Villement 14690 Le Meux 60880 Le Minihic-sur-Rance 35870 Le Miroir 71480 Le Molay-Littry 14330 Le Monastère 12000 Le Monestier 63890 Le Monestier-du-Percy 38930 Le Monêtier-les-Bains 05220 LE MONT 88210 LE MONT DIEU 08390 Le Montat 46090 Le Mont-Dore 98810 Le Monteil 15240 Le Monteil 43700 Le Monteil-au-Vicomte 23460 Le Montellier 01800 Le Montet 03240 Le Mont-Saint-Adrien 60650 Le Mont-Saint-Miche 50170 Le Morne-Rouge 97260 Le Morne-Vert 97226 Le Moule 97160 LE MOULINET SUR SOLIN 45290 LE MOUSTOIR 22340 Le Moutaret 38580 Le Moutherot 25170 Le Moutoux 39300 Le Mung 17350 Le Muy 83490 Le Nayrac 12190 Le Neubourg 27110 Le Neufbourg 50140 Le Neufour 55120 Le Nizan 33430 Le Nouvion-en-Thiérache 02170 Le Noyer 05500 Le Noyer 18260 Le Noyer 73340 Le Noyer-en-Ouche 27410 Le Pailly 52600 Le Palais 56360 Le Palais-sur-Vienne 87410 Le Pallet 44330 Le Parcq 62770 Le Pas 53300 Le Pasquier 39300 Le Passage 38490 Le Passage 47520 Le Pas-Saint-l'Homer 61290 Le Pavillon-Sainte-Julie 10350 Le Péage-de-Roussillon 38550 Le Pêchereau 36200 Le Pecq Cedex 78231 Le Pègue 26770 Le Pellerin 44640 Le Perchay 95450 Le Percy 38930 Le Périer 38740 Le Perray-en-Yvelines 78610 Le Perréon 69460 Le Perreux-sur-Marne 94170 Le Perrier 85300 Le Perron 50160 Le Perthus 66480 Le Pertre 35370 Le Pertuis 43200 Le Pescher 19190 Le Petit-Abergement 01260 Le Petit-Celland 50370 Le Petit-Fougeray 35320 Le Petit-Mercey 39350 Le Petit-Pressigny 37350 Le Petit-Quevilly 76140 Le Peyrat 09600 Le Pian-Médoc 33290 Le Pin 03130 Le Pin 14590 Le Pin 17210 Le Pin 30330 Le Pin 38730 Le Pin 39210 Le Pin 44540 Le Pin 77181 Le Pin 79140 Le Pin 82340 Le Pin-au-Haras 61310 Le Pin-la-Garenne 61400 Le Pin-Murelet 31370 Le Pizou 24700 Le Pla 09460 Le Plagnal 07590 Le Plan 31220 Le Plan-de-la-Tour 83120 Le Planois 71330 Le Planquay 27230 Le Plantay 01330 Le Plantis 61170 LE PLESSIER HULEU 02210 Le Plessier-Rozainvillers 80110 Le Plessier-sur-Bulles 60130 Le Plessier-sur-Saint-Just 60130 Le Plessis-aux-Bois 77165 Le Plessis-Belleville 60330 Le Plessis-Brion 60150 Le Plessis-Dorin 41170 Le Plessis-Feu-Aussoux 77540 Le Plessis-Gassot 95720 Le Plessis-Grammoire 49124 Le Plessis-Grimoult 14770 Le Plessis-Grohan 27180 Le Plessis-Hébert 27120 Le Plessis-Lastelle 50250 Le Plessis-l'Échelle 41370 Le Plessis-l'Évêque 77165 Le Plessis-Luzarches 95270 Le Plessis-Pâté 91220 Le Plessis-Placy 77440 Le Plessis-Robinson 92350 Le Plessis-Sainte-Opportune 27170 Le Plessis-Trévise 94420 Le Plo 81470 Le Ployron 60420 Le Poët 05300 Le Poët-Célard 26460 Le Poët-en-Percip 26170 Le Poët-Laval 26160 Le Poët-Sigillat 26110 Le Poinçonnet 36330 Le Poiré-sur-Velluire 85770 Le Poiré-sur-Vie 85170 Le Poislay 41270 Le Pompidou 48110 Le Ponchel 62390 Le Pondy 18210 Le Pont-Chrétien-Chabenet 36800 Le Pont-de-Beauvoisin 73330 Le Pont-de-Claix Cedex 38801 Le Pont-de-Montvert 48220 Le Pontet 73110 Le Pontet Cedex 84134 Le Ponthou 29650 Le Porge 33680 Le Port 09320 Le Port Cedex 97821 Le Portel 62480 Le Port-Marly 78560 Le Pouget 34230 Le Poujol-sur-Orb 34600 Le Pouliguen 44510 Le Pout 33670 Le Pouzin 07250 Le Pradal 34600 Le Pradet 83220 Le Prêcheur 97250 Le Pré-d'Auge 14340 Le Pré-Saint-Gervais 93310 Le Puch 09460 Le Puech 34700 Le Puid 88210 Le Puiset 28310 Le Puley 71460 Le Puy 25640 Le Puy 33580 Le Puy-Notre-Dame 49260 Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Le Quartier 63330 Le Quesne 80430 Le Quesnel 80118 Le Quesnel-Aubry 60480 Le Quesnoy 59530 Le Quesnoy-en-Artois 62140 Le Quillio 22460 Le Quiou 22630 Le Raincy Cedex 93346 Le Recoux 48500 Le Relecq-Kerhuon 29480 Le Renouard 61120 Le Reposoir 74950 Le Retail 79130 Le Revest-les-Eaux 83200 Le Rheu Cedex 35651 Le Rialet 81240 Le Ribay 53640 Le Riols 81170 Le Robert 97231 Le Roc 46200 Le Rochereau 86170 Le Roc-Saint-André 56460 Le Rouget 15290 Le Roulier 88460 Le Rouret 06650 Le Rousset 71220 Le Roux 07560 Le Rove 13740 Le Rozel 50340 Le Rozier 48150 Le Russey 25210 Le Saint 56110 Le Saix 05400 Le Sap 61470 Le Sap-André 61230 Le Sappey 74350 Le Sappey-en-Chartreuse 38700 Le Sars 62450 Le Saulchoy 60360 Le Saulcy 88210 Le Saumont 47600 Le Sauze-du-Lac 05160 Le Ségur 81640 Le Sel-de-Bretagne 35320 Le Sen 40420 Le Sequestre 81990 Le Seure 17770 Le Soler 66270 Le Souich 62810 Le Soulié 34330 Le Sourd 02140 Le Sourn 56300 Le Subdray 18570 Le Syndicat 88120 Le Tablier 85310 Le Taillan-Médoc 33320 Le Tallud 79200 Le Tampon 97430 Le Tanu 50320 Le Tartre 71330 LE TARTRE GAUDRAN 78113 Le Tâtre 16360 Le Tech 66230 Le Teich 33470 Le Teil Cedex 07402 Le Teilleul 50640 Le Temple 33680 Le Temple 41170 Le Temple-de-Bretagne 44360 Le Temple-sur-Lot 47110 Le Tertre-Saint-Denis 78980 Le Theil 03240 Le Theil 50330 Le Theil 61260 LE THEIL EN AUGE 14130 Le Theil-de-Bretagne 35240 Le Theil-Nolent 27230 Le Thieulin 28240 Le Thil 27150 Le Thillay 95500 Le Thillot Cedex 88162 Le Thil-Riberpré 76440 Le Tholy 88530 Le Thor 84250 Le Thoronet 83340 Le Thou 17290 Le Thoult-Trosnay 51210 Le Thour 08190 Le Thuel 02340 LE THUIT 27700 Le Thuit-Signol 27370 Le Tiercent 35460 Le Tignet cedex 06532 Le Tilleul 76790 Le Tilleul-Lambert 27110 Le Tilleul-Othon 27170 Le Titre 80132 Le Torp-Mesnil 76560 Le Torpt 27210 Le Torquesne 14130 Le Touquet-Paris-Plage 62520 Le Tour-du-Parc 56370 Le Tourne 33550 Le Touvet 38660 Le Trait 76580 Le Tranger 36700 Le Translay 80140 Le Transloy 62450 Le Travet 81120 Le Tréhou 29450 Le Tremblay 49520 LE TREMBLAY OMONVILLE 27110 Le Tremblay-sur-Mauldre 78490 Le Tremblois 70100 Le Tréport 76470 Le Trévoux 29380 Le Triadou 34270 Le Trioulou 15600 Le Tronchet 35540 Le Tronchet 72170 Le Troncq 27110 Le Tronquay 14490 Le Tronquay 27480 Le Truel 12430 Le Tuzan 33125 Le Val 83143 Le Val-d'Ajol 88340 Le Val-David 27120 Le Valdécie 50260 Le Val-de-Gouhenans 70200 Le Val-de-Guéblange 57430 Le Val-d'Esnoms 52190 Le Val-Saint-Éloi 70160 Le Val-Saint-Germain 91530 Le Val-Saint-Père 50300 Le Valtin 88230 Le Vanneau-Irleau 79270 Le Vast 50630 Le Vauclin 97280 Le Vaudioux 39300 Le Vaudoué 77123 Le Vaudreuil 27100 Le Vaulmier 15380 Le Vaumain 60590 Le Vauroux 60390 Le Verdier 81140 Le Verdon-sur-Mer 33123 Le Verger 35160 LE VERGUIER 02490 LE VERMONT 88210 Le Verneil 73110 Le Vernet 03200 Le Vernet 04140 Le Vernet 09700 Le Vernet 31810 Le Vernet 43320 Le Vernet-la-Varenne 63580 Le Vernet-Sainte-Marguerite 63710 Le Vernois 39210 Le Versoud 38420 Le Vert 79170 Le Vésinet Cedex 78116 Le Veurdre 03320 Le Vey 14570 Le Vézier 51210 Le Vibal 12290 Le Vicel 50760 LE VIEIL DAMPIERRE 51330 Le Vieil-Évreux 27930 Le Vieux-Bourg 22800 Le Vieux-Cérier 16350 Le Vieux-Marché 22420 Le Vigan 46300 Le Vigan Cedex 30123 Le Vigean 15200 Le Vigeant 86150 Le Vigen 87110 Le Vignau 40270 Le Vilhain 03350 Le Villars 71700 Le Villey 39230 Le Vintrou 81240 Le Vivier 66730 Le Vivier-sur-Mer 35960 Le Vrétot 50260 Le Wast 62142 Léalvillers 80560 LEAUPARTIE 14340 Léaz 01200 Lebetain 90100 Lebeuville 54740 Lebiez 62990 Leboulin 32810 Lebucquière 62124 L'Écaille 08300 LECAUDE 14140 Lecci 20137 Lecelles 59226 Lecey 52360 Lechâtelet 21250 LECHELLE 62124 Léchelle 77171 L'Échelle 08150 L'Échelle-Saint-Aurin 80700 Lécluse 59259 Lécousse 35133 L'Écouvotte 25640 Lecques 30250 Lect 39260 Lectoure 32700 Lecumberry 64220 Lecussan 31580 Lédas-et-Penthiès 81340 Lédat 47300 Lédenon 30210 Lédergues 12170 Lederzeele 59143 Ledeuix 64400 Lédignan 30350 Ledinghem 62380 Ledringhem 59470 Lée 64320 Leers 59115 Lées-Athas 64490 Lefaux 62630 Leffard 14700 Leffincourt 08310 Leffonds 52210 Leffrinckoucke 59495 Leforest 62790 LEGE 31440 Legé 44650 Lège-Cap-Ferret 33950 Légéville-et-Bonfays 88270 Léglantiers 60420 L'Église-aux-Bois 19170 Légna 39240 Légny 69620 Léguevin 31490 Léguillac-de-Cercles 24340 Léguillac-de-l'Auche 24110 L'Éguille 17600 Lehaucourt 02420 Léhon 22100 Leigné-les-Bois 86450 Leignes-sur-Fontaine 86300 Leigné-sur-Usseau 86230 Leigneux 42130 Leimbach 68800 Leintrey 54450 Lélex 01410 Lelin-Lapujolle 32400 Lelling 57660 Lemainville 54740 Lembach 67510 Lemberg 57620 Lembeye 64350 Lembeye 64350 Lembras 24100 Lème 64450 Lemé 02140 LEMENIL MITRY 54740 Lémeré 37120 Lemmecourt 88300 Lemmes 55220 Le-Monastier-Pin-Moriès 48100 Lemoncourt 57590 Lempaut 81700 Lempdes 63370 Lempdes-sur-Allagnon 43410 LEMPIRE 02420 Lemps 07610 Lemps 26510 Lempty 63190 Lempzours 24800 Lemud 57580 Lemuy 39110 Lenax 03130 Lencloître 86140 Lencouacq 40120 Lengelsheim 57720 Lengronne 50450 Lenharrée 51230 Léning 57670 Lennon 29190 Lenoncourt 54110 Lens 62300 Lens-Lestang 26210 Lent 01240 Lent 39300 Lentigny 42155 Lentillac-du-Causse 46330 Lentillac-Saint-Blaise 46100 Lentillères 07200 Lentilles 10330 Lentilly 69210 Lentiol 38270 Lento 20252 Léobard 46300 Léogeats 33210 Léognan 33850 Léojac 82230 Léon 40550 Léoncel 26190 Léotoing 43410 Léouville 45480 Léoville 17500 Lépanges-sur-Vologne 88600 Lépaud 23170 Lépinas 23150 L'Épinay-le-Comte 61350 Lépine 62170 L'Épine 05700 L'Épine 51460 L'Épine 85740 L'Épine-aux-Bois 02540 Lépin-le-Lac 73610 Lépron-les-Vallées 08150 Lepuix 90200 Lepuix Neuf 90100 Le-Puy-en-Velay Cedex 43011 Léran 09600 Lercoul 09220 Léré 18240 Léren 64270 Lérigneux 42600 Lerm-et-Musset 33840 Lerné 37500 Lérouville 55200 Lerrain 88260 LERY 21440 Léry 27690 Lerzy 02260 Les Ableuvenettes 88270 Les Abrets 38490 Les Abymes 97139 Les Adjots 16700 Les Adrets 38190 Les Adrets-de-l'Estérel 83600 Les Ageux 60700 Les Aires 34600 Les Aix-d'Angillon 18220 Les Albres 12220 Les Alleuds 49320 Les Alleuds 79190 Les Alleux 08400 Les Alliés 25300 Les Allues 73550 Les Alluets-le-Roi 78580 Les Ancizes-Comps 63770 Les Andelys 27700 Les Angles 30133 Les Angles 65100 Les Angles 66210 Les Angles-sur-Corrèze 19000 Les Anses-d'Arlet 97217 Les Arcs 83460 Les Ardillats 69430 Les Arques 46250 Les Arsures 39600 Les Artigues-de-Lussac 33570 Les Aspres 61270 Les Assions 07140 Les Attaques 62730 Les Aulneaux 72600 Les Autels 02360 Les Autels-Saint-Bazile 14140 Les Autels-Villevillon 28330 Les Authieux 27220 LES AUTHIEUX DU PUITS 61240 Les Authieux-Papion 14140 Les Authieux-sur-Calonne 14130 Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen 76520 Les Auxons 25870 Les Avanchers-Valmorel 73260 Les Avenières 38630 Les Avirons 97425 Les Aynans 70200 Les Ayvelles 08000 Les Barils 27130 Les Baroches 54150 Les Barthes 82100 Les Bâties 70130 Les Baux-de-Breteuil 27160 Les Baux-de-Provence 13520 Les Baux-Sainte-Croix 27180 Les Bessons 48200 Les Billanges 87340 Les Billaux 33500 Les Bizots 71710 Les Bois d'Anjou 49250 Les Bondons 48400 Les Bordes 36100 Les Bordes 45460 Les Bordes 71350 Les Bordes 89500 Les Bordes-Aumont 10800 Les Bordes-sur-Arize 09350 Les Bordes-sur-Lez 09800 Les Bottereaux 27250 Les Bouchoux 39370 Les Bréseux 25120 Les Brouzils 85260 Les Brulais 35330 Les Brunels 11400 Les Cabannes 09310 Les Cabannes 81170 Les Cammazes 81540 Les Cars 87230 Les Cassés 11320 Les Cent-Acres 76590 Les Cerqueux 49360 Les Cerqueux-sous-Passavant 49310 Les Chalesmes 39150 Les Chambres 50320 Les Champeaux 61120 LES CHAMPS DE LOSQUE 50620 Les Champs-Géraux 22630 Les Chapelles 73700 Les Chapelles-Bourbon 77610 LES CHARMONTOIS 51330 Les Châtelets 28270 Les Châtelliers-Châteaumur 85700 Les Châtelliers-Notre-Dame 28120 Les Chavannes-en-Maurienne 73660 Les Chères 69380 Les Choux 45290 Les Clayes-sous-Bois 78340 Les Clefs 74230 Les Clérimois 89190 Les Clouzeaux 85430 Les Cluses 66480 Les Combes 25500 Les Contamines-Montjoie 74170 Les Corvées-les-Yys 28240 Les Costes 05500 Les Costes-Gozon 12400 Les Côtes-d'Arey 38138 Les Côtes-de-Corps 38970 Les Cresnays 50370 Les Croûtes 10130 Les Crozets 39260 Les Damps 27340 Les Déserts 73230 Les Deux-Fays 39230 Les Deux-Villes 08110 Les Échelles 73360 Les Écorces 25140 Les Écrennes 77820 Les Éduts 17510 Les Églises-d'Argenteuil 17400 Les Églisottes-et-Chalaures 33230 Les Éparges 55160 Les Éparres 38300 Les Epesses 85590 Les Essards 16210 Les Essards 17250 Les Essards 37130 Les Essards-Taignevaux 39120 Les Essarts 41800 Les Essarts 85140 Les Essarts-le-Roi 78690 Les Essarts-lès-Sézanne 51120 Les Essarts-le-Vicomte 51310 Les Esseintes 33190 Les Estables 43150 Les Étangs 57530 Les Étilleux 28330 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 24620 Les Farges 24290 Les Ferres 06510 Les Fessey 70310 Les Fins 25500 Les Fontenelles 25210 Les Forges 56120 Les Forges 79340 Les Forges 88390 Les Fosses 79360 Les Fougerêts 56200 Les Fourgs 25300 Les Genettes 61270 Les Gets 74260 Les Gonds 17100 Les Goulles 21520 Les Gours 16140 Les Grandes-Armoises 08390 Les Grandes-Chapelles 10170 Les Grandes-Loges 51400 Les Grandes-Ventes 76950 Les Grands-Chézeaux 87160 Les Granges 10210 Les Granges-Gontardes 26290 Les Granges-le-Roi 91410 Les Grangettes 25160 Les Gras 25790 Les Graulges 24340 Les Groseillers 79220 Les Guerreaux 71160 Les Haies 69420 Les Halles 69610 Les Hautes-Rivières 08800 Les Hauts-de-Chée 55000 Les Hayes 41800 Les Hays 39120 Les Herbiers Cedex 85502 Les Hermaux 48340 Les Hermites 37110 Les Hogues 27910 Les Hôpitaux-Neufs 25370 Les Hôpitaux-Vieux 25370 Les Houches 74310 Les Iffs 35630 Les Ilhes 11380 Les Isles-Bardel 14690 Les Islettes 55120 Les Issards 09100 LES ISTRES ET BURY 51190 Les Junies 46150 Les Landes-Genusson 85130 Les Laubies 48700 Les Lèches 24400 Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Les Lilas Cedex 93260 Les Loges 14240 Les Loges 52500 Les Loges 76790 Les Loges-en-Josas 78350 Les Loges-Marchis 50600 Les Loges-Margueron 10210 Les Loges-Saulces 14700 Les Loges-sur-Brécey 50370 Les Lucs-sur-Boulogne 85170 Les Mages 30960 Les Magnils-Reigniers 85400 Les Magny 70110 Les Maillys 21130 Les Marches 73800 Les Marêts 77560 Les Mars 23700 Les Martres-d'Artière 63430 Les Martres-de-Veyre 63730 Les Martys 11390 Les Matelles 34270 Les Mathes 17570 Les Maupas 10320 Les Mayons 83340 Les Mazures 08500 Les Mées 04190 Les Mées 72260 Les Menus 61290 Les Mesneux 51370 Les Mesnuls 78490 Les Métairies 16200 Les Moëres 59122 Les Moitiers-d'Allonne 50270 Les Moitiers-en-Bauptois 50360 Les Molières 91470 Les Mollettes 73800 Les Molunes 39310 Les Monceaux 14100 Les Monthairons 55320 Les Montils 41120 Les Monts-Verts 48200 Les Moussières 39310 Les Moutiers-en-Auge 14620 Les Moutiers-en-Cinglais 14220 Les Moutiers-en-Retz 44760 Les Moutiers-Hubert 14140 Les Mujouls 06910 Les Mureaux Cedex 78135 Les Nans 39300 Les Neyrolles 01130 Les Noës 42370 Les Noës-près-Troyes 10420 Les Nonières 07160 Les Nouillers 17380 Les Ollières 74370 Les Ollières-sur-Eyrieux 07360 Les Olmes 69490 Les Omergues 04200 Les Ormes 86220 Les Ormes 89110 Les Ormes-sur-Voulzie 77134 Les Orres 05200 Les Oubeaux 14230 Les Paroches 55300 Les Pavillons-sous-Bois 93320 Les Peintures 33230 LES PENNES MIRABEAU 13170 Les Perques 50260 Les Petites-Armoises 08390 Les Piards 39150 Les Pieux 50340 Les Pilles 26110 Les Pineaux 85320 Les Pins 16260 Les Pinthières 28210 Les Places 27230 Les Plains-et-Grands-Essarts 25470 Les Planches-en-Montagne 39150 Les Planches-près-Arbois 39600 Les Plans 30340 Les Plans 34700 Les Plantiers 30122 Les Pontets 25240 Les Ponts-de-Cé Cedex 49135 Les Portes-en-Ré 17880 Les Poulières 88600 Les Pradeaux 63500 Les Préaux 27500 Les Prés 26310 Les Pujols 09100 Les Quatre-Routes-du-Lot 46110 Les Rairies 49430 Les Repôts 39140 Les Ressuintes 28340 Les Riceys 10340 Les Rives 34520 Les Rivières-Henruel 51300 Les Roches-de-Condrieu 38370 Les Roches-l'Évêque 41800 Les Roises 55130 Les Rosiers-sur-Loire 49350 Les Rouges-Eaux 88600 Les Rousses 39220 Les Rues-des-Vignes 59258 Les Sables-d'Olonne Cedex 85108 Les Salces 48100 Les Salelles 07140 Les Salelles 48230 Les Salles 42440 Les Salles-de-Castillon 33350 Les Salles-du-Gardon 30110 Les Salles-Lavauguyon 87440 Les Salles-sur-Verdon 83630 Les Sauvages 69170 Les Sièges 89190 Les Sorinières 44840 Les Souhesmes-Rampont 55220 Les Tanneries Cedex 67843 Les Ternes 15100 Les Terres-de-Chaux 25190 Les Thilliers-en-Vexin 27420 Les Thons 88410 Les Thuiles 04400 Les Tonils 26460 Les Touches 44390 Les Touches-de-Périgny 17160 Les Tourailles 61100 Les Tourreilles 31210 Les Tourrettes 26740 Les Trois-Bassins 97426 Les Trois-Domaines 55220 Les Trois-Îlets 97229 Les Trois-Moutiers 86120 Les Trois-Pierres 76430 Les Ulis 91940 Les Ulmes 49700 LES VALLOIS 88260 Les Vans 07140 Les Vastres 43430 Les Ventes 27180 LES VENTES DE BOURSE 61170 Les Verchers-sur-Layon 49700 Les Veys 50500 Les Vigneaux 05120 Les Vignes 48210 Les Villards-sur-Thônes 74230 Les Villedieu 25240 Les Villettes 43600 Les Voivres 88240 LES YVETEAUX 61210 Lesbœufs 80360 Lesbois 53120 Les-Bréviaires 78610 L'Escale 04160 Lescar Cedex 64238 L'Escarène 06440 Leschaux 74320 Leschelle 02170 Lescheraines 73340 Leschères 39170 Leschères-sur-le-Blaiseron 52110 Lescherolles 77320 Lescheroux 01560 Lesches 77450 Lesches-en-Diois 26310 Lescouët-Gouarec 22570 Lescousse 09000 Lescout 81110 Lescun 64490 LESCUNS 31220 Lescure 09420 Lescure-d'Albigeois 81380 Lescure-Jaoul 12440 Lescurry 65140 Lesdain 59258 Lesdins 02100 Lesges 02220 Lesgor 40400 Lésignac-Durand 16310 Lésigny 77150 Lésigny 86270 Lesme 71140 Lesménils 54700 Lesmont 10500 Lesneven 29260 Lesparre-Médoc 33340 Lesparrou 09300 Lesperon 40260 Lespéron 07660 Lespesses 62190 Lespielle 64350 Lespignan 34710 Lespinasse 31150 Lespinassière 11160 Lespinoy 62990 Lespiteau 31160 Lespouey 65190 Lespourcy 64160 Lespugue 31350 Lesquerde 66220 Lesquielles-Saint-Germain 02120 Lesquin Cedex 59814 Lessac 16500 Lessard-en-Bresse 71440 Lessard-et-le-Chêne 14140 Lessard-le-National 71530 Lessay 50430 Lesse 57580 Lesseux 88490 Lessy 57160 Lestanville 76730 Lestards 19170 Lestelle-Bétharram 64800 Lestelle-de-Saint-Martory 31360 Lesterps 16420 Lestiac-sur-Garonne 33550 Lestiou 41500 Lestrade-et-Thouels 12430 Lestre 50310 L'Estréchure 30124 Lestrem Cedex 62081 L'Étang-Bertrand 50260 L'Étang-la-Ville 78620 L'Étang-Salé 97427 L'Étang-Vergy 21220 LETANNE 08210 LETELON 03360 Léthuin 28700 Letia 20160 L'Étoile 39570 L'Étoile 80830 Létra 69620 L'Étrat 42580 Létricourt 54610 Letteguives 27910 Lettret 05130 Leubringhen 62250 Leuc 11250 Leucamp 15120 Leucate 11370 Leuchey 52190 Leudeville 91630 Leudon-en-Brie 77320 Leuglay 21290 Leugny 86220 Leugny 89130 Leuhan 29390 Leuilly-sous-Coucy 02380 Leulinghem 62500 Leulinghen-Bernes 62250 Leurville 52700 Leury 02880 Leutenheim 67480 Leuville-sur-Orge 91310 Leuvrigny 51700 Leuze 02500 Levainville 28700 Leval 90110 Leval 59620 Levallois-Perret 92300 Levaré 53120 Levécourt 52150 Levens 06670 Levergies 02420 Levernois 21200 Lèves 28300 Levesville-la-Chenard 28310 Levet 18340 Levie 20170 Levier 25270 Lévignac 31530 Lévignac-de-Guyenne 47120 Lévignacq 40170 Lévignen 60800 Lévigny 10200 Levis 89520 Lévis-Saint-Nom 78320 Levoncourt 55260 Levoncourt 68480 Levroux 36110 Lewarde 59287 Lexy 54720 Ley 57810 Leychert 09300 Leyme 46120 Leymen 68220 Leyment 01150 Leynes 71570 Leynhac 15600 Leyr 54760 Leyrat 23600 Leyrieu 38460 Leyritz-Moncassin 47700 Leyssard 01450 Leyvaux 43450 Leyviller 57660 Lez 31440 Lézan 30350 Lézardrieux 22740 Lézat 39400 Lézat-sur-Lèze 09210 Lezay 79120 Lezennes 59260 Lezéville 52230 Lezey 57630 Lez-Fontaine 59740 Lézignan 65100 Lézignan-Corbières 11200 Lézignan-la-Cèbe 34120 Lézigné 49430 Lézigneux 42600 Lézinnes 89160 Lezoux 63190 L'Habit 27220 L'Haÿ-les-Roses 94240 Lhéraule 60650 L'Herbergement 85260 Lherm 31600 Lherm 46150 L'Herm 09000 L'Hermenault 85570 L'Hermitage 35590 LHERY 51170 LHEZ 65190 L'Hôme-Chamondot 61290 Lhommaizé 86410 Lhomme 72340 L'Honor-de-Cos 82130 Lhôpital 01420 L'Hôpital 57490 L'Hôpital-Camfrout 29460 L'Hôpital-d'Orion 64270 L'Hôpital-du-Grosbois 25620 L'Hôpital-le-Grand 42210 L'Hôpital-le-Mercier 71600 L'Hôpital-Saint-Blaise 64130 L'Hôpital-sous-Rochefort 42130 Lhor 57670 L'Horme 42152 L'Hosmes 27570 L'Hospitalet 04150 L'Hospitalet 46170 L'Hospitalet-du-Larzac 12230 L'Hospitalet-près-l'Andorre 09390 L'Hôtellerie 14100 L'Hôtellerie-de-Flée 49500 L'Houmeau 17137 Lhoumois 79390 Lhuis 01680 L'Huisserie 53970 Lhuître 10700 LHUYS 02220 Liac 65140 Liancourt 60140 Liancourt-Fosse 80700 Liancourt-Saint-Pierre 60240 Liart 08290 Lias 32600 Lias-d'Armagnac 32240 Liausson 34800 Libaros 65330 Libercourt 62820 Libermont 60640 Libourne Cedex 33505 Licey-sur-Vingeanne 21610 Lichans-Sunhar 64470 Lichères 16460 Lichères-près-Aigremont 89800 Lichères-sur-Yonne 89660 Lichos 64130 Lichtenberg 67340 Licourt 80320 Licq-Athérey 64560 Licques 62850 Licy-Clignon 02810 Lidrezing 57340 Liebenswiller 68220 Liebsdorf 68480 Liebvillers 25190 Liederschiedt 57230 Lieffrans 70190 LIEHON 57420 Liencourt 62810 Lieoux 31800 Lièpvre 68660 Liéramont 80240 Liercourt 80580 Lières 62190 Liergues 69400 Liernais 21430 Liernolles 03130 LIERVAL 02860 Lierville 60240 Lies 65200 Liesle 25440 Liesse-Notre-Dame 02350 Liessies 59740 Liesville-sur-Douve 50480 Liettres 62145 Lieuche 06260 LIEUCOURT 70140 Lieudieu 38440 Lieurac 09300 Lieuran-Cabrières 34800 Lieuran-lès-Béziers 34290 Lieurey 27560 Lieuron 35550 Lieusaint 50700 Lieusaint 77127 Lieu-Saint-Amand 59111 Lieutades 15110 Lieuvillers 60130 Liévans 70240 Liévin Cedex 62801 Liez 02700 Liez 85420 Liézey 88400 Liffol-le-Grand 88350 Liffol-le-Petit 52700 Liffré 35340 Ligardes 32480 Ligescourt 80150 Liginiac 19160 Liglet 86290 Lignac 36370 Lignairolles 11240 Lignan-de-Bazas 33430 Lignan-de-Bordeaux 33360 Lignan-sur-Orb 34490 Lignareix 19200 Ligné 16140 Ligné 44850 LIGNERES 61240 Lignereuil 62810 Lignerolles 03410 Lignerolles 21520 Lignerolles 27220 Lignerolles 36160 Lignerolles 61190 Lignéville 88800 Ligneyrac 19500 Lignières 10130 Lignières 18160 Lignières 41160 LIGNIERES LES ROYE 80500 Lignières-Châtelain 80290 Lignières-de-Touraine 37130 Lignières-en-Vimeu 80140 Lignières-Orgères 53140 Lignières-Sonneville 16130 Lignières-sur-Aire 55260 Lignol 56160 LIGNOL LE CHATEAU 10200 Lignon 51290 Lignorelles 89800 Lignou 61220 LIGNY ST FLOCHEL 62127 Ligny-en-Barrois 55500 Ligny-en-Brionnais 71110 Ligny-en-Cambrésis 59191 Ligny-le-Châtel 89144 Ligny-le-Ribault 45240 Ligny-lès-Aire 62960 Ligny-sur-Canche 62270 Ligny-Thilloy 62450 Ligré 37500 Ligron 72270 Ligsdorf 68480 Ligueil 37240 Ligueux 33220 Ligugé 86240 Lihons 80320 Lihus 60360 L'Île-Bouchard 37220 L'Île-d'Elle 85770 L'Île-des-Pins 98832 L'Île-d'Olonne 85340 L'Île-d'Yeu 85350 L'Île-Rousse 20220 L'Île-Saint-Denis 93450 Lilhac 31230 Lille Cedex 59033 Lillebonne 76170 Lillemer 35111 Lillers 62190 LILLY 27480 Limalonges 79190 Limans 04300 Limanton 58290 Limas 69400 Limay 78520 Limbrassac 09600 Limé 02220 Limeil-Brévannes Cedex 94450 Limendous 64420 Limeray 37530 Limersheim 67150 Limerzel 56220 Limésy 76570 Limetz-Villez 78270 Limeuil 24510 Limeux 18120 Limeux 80490 Limeyrat 24210 Limey-Remenauville 54470 Limoges Cedex 1 87031 Limoges-Fourches 77550 Limogne-en-Quercy 46260 Limoise 03320 Limon 58270 Limonest 69760 Limons 63290 Limont-Fontaine 59330 Limony 07340 Limours 91470 Limousis 11600 Limoux 11304 Limpiville 76540 Linac 46270 Linard 23220 Linards 87130 Linars 16730 Linas 91310 Linay 08110 Linazay 86400 Lindebeuf 76760 Lindre-Basse 57260 Lindre-Haute 57260 Lindry 89240 Linexert 70200 Lingé 36220 Lingeard 50670 Lingèvres 14250 Linghem 62120 Lingolsheim 67380 Lingreville 50660 Linguizzetta 20230 Linières-Bouton 49490 Liniers 86800 Liniez 36150 Linsdorf 68480 Linselles 59126 Linthal 68610 Linthelles 51230 LINTHES 51230 Lintot 76210 Lintot-les-Bois 76590 Linxe 40260 Liny-devant-Dun 55110 LINZEUX 62270 Liocourt 57590 Liomer 80430 Lion-devant-Dun 55110 Lion-en-Beauce 45410 Lion-en-Sullias 45600 Lion-sur-Mer 14780 Liorac-sur-Louyre 24520 Liouc 30260 Liourdres 19120 Lioux 84220 Lioux-les-Monges 23700 Liposthey 40410 Lipsheim 67640 Lirac 30126 Lirey 10320 Lironcourt 88410 Lironville 54470 Liry 08400 Lisbourg 62134 Lisieux 14100 Lisle 24350 Lisle 41100 L'Isle-Adam 95290 L'Isle-Arné 32270 L'Isle-Bouzon 32380 L'Isle-d'Abeau Cedex 38080 L'Isle-de-Noé 32300 L'Isle-d'Espagnac 16340 Lisle-en-Barrois 55250 L'Isle-en-Dodon 31230 Lisle-en-Rigault 55000 L'Isle-Jourdain 32600 L'Isle-Jourdain 86150 L'Isle-sur-la-Sorgue 84800 L'Isle-sur-le-Doubs 25250 L'Isle-sur-Serein 89440 Lisle-sur-Tarn 81310 Lislet 02340 Lison 14330 Lisores 14140 Lisors 27440 Lissac 09700 Lissac 43350 Lissac-et-Mouret 46100 Lissac-sur-Couze 19600 Lissay-Lochy 18340 Lisse-en-Champagne 51300 Lisses 91090 Lisseuil 63440 Lissey 55150 Lissieu 69380 Lissy 77550 Listrac-de-Durèze 33790 Listrac-Médoc 33480 Lit-et-Mixe 40170 Lithaire 50250 LITTEAU 14490 Littenheim 67490 Litz 60510 Livaie 61420 Livarot 14140 Liverdun 54460 Liverdy-en-Brie 77220 Livernon 46320 Livers-Cazelles 81170 Livet 53150 Livet-en-Saosnois 72610 Livet-et-Gavet 38220 Livet-sur-Authou 27800 Livilliers 95300 Livinhac-le-Haut 12300 Livré-la-Touche 53400 Livré-sur-Changeon 35450 Livron 64530 Livron-sur-Drôme 26250 Livry 14240 Livry 58240 Livry-Gargan Cedex 93891 Livry-Louvercy 51400 Livry-sur-Seine 77000 Lixhausen 67270 Lixheim 57635 Lixing-lès-Rouhling 57520 Lixing-lès-Saint-Avold 57660 Lixy 89140 Lizac 82200 Lizant 86400 Lizeray 36100 Lizières 23240 Lizine 25330 Lizines 77650 Lizio 56460 Lizos 65350 Lizy 02320 Lizy-sur-Ourcq 77440 Llauro 66300 Llo 66800 Llupia 66300 Lobsann 67250 Locarn 22340 Loc-Brévalaire 29260 Loc-Eguiner 29400 Loc-Envel 22810 Loches Cedex 37602 Loches-sur-Ource 10110 Loché-sur-Indrois 37460 Lochieu 01260 Lochwiller 67440 Locmalo 56160 Locmaria 56360 Locmaria-Berrien 29690 Locmaria-Grand-Champ 56390 Locmaria-Plouzané 29280 Locmariaquer 56740 Locmélar 29400 Locminé Cedex 56501 Locmiquélic 56570 Locoal-Mendon 56550 Locon 62400 Loconville 60240 Locqueltas 56390 Locquénolé 29670 Locquignol 59530 Locquirec 29241 Locronan 29180 Loctudy Cedex 29125 Locunolé 29310 Loddes 03130 Lodes 31800 Lodève 34702 Lods 25930 LOEUILLEY 70100 Lœuilly 80160 Loffre 59182 Loge-Fougereuse 85120 Logelheim 68280 Lognes 77185 LOGNY BOGNY 08150 Logny-lès-Aubenton 02500 Logonna-Daoulas 29460 Logrian-Florian 30610 Logron 28200 Loguivy-Plougras 22780 Lohéac 35550 Lohitzun-Oyhercq 64120 Lohr 67290 Lohuec 22160 Loigné-sur-Mayenne 53200 Loigny-la-Bataille 28140 Loiré 49440 Loire-les-Marais 17870 Loiré-sur-Nie 17470 Loire-sur-Rhône 69700 Loiron 53320 Loisail 61400 Loisey 55000 Loisia 39320 Loisieux 73170 Loisin 74140 Loison 55230 Loison-sou